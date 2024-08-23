"АфД - это партия, которая обслуживает людей с антисемитскими взглядами"

Сколь опасна АФД? Комитет американских евредов в Берлине предупреждает, что она более опасна, чем многие воспринимают. Организация выпустила брошюру о партии, которая может стать самой сильной силой на предстоящих выборах в восточных землях. По мнению этой брошюры, АФД готовит "переворот".

Отказываясь от публикации фотографий, которые раскрывают адрес офиса, советует Ремко Лиемхус. Директор АЖК Берлин хочет защитить своих сотрудников от возможной опасности. Живущие в немецкой столице евреи подвергаются рискам со стороны различных источников, таких как правые экстремисты, антисемиты из левых, исламисты и насильственные палестинцы. Один из этих рисков адресуется в недавней брошюре АЖК Берлин под названием "Партия переворота. Как АФД угрожает нашей демократии".

В введении Лиемхус объясняет, что те, кто голосует за АФД, осознают природу программы партии. Брошюра, состоящая из 60 страниц и доступная для бесплатной загрузки, сосредоточена на самой АФД - её лидерах, связях с правыми экстремистами, идеологиях, целях, стратегиях и сторонниках. Совместно написанная Андреа Рёпке и Андреасом Шпитом, публикация в основном является компендиумом исследований об АФД и Новом праве. Рёпке и Шпит, оба известные своими работами о правых экстремистах в Германии, внесли вклад в это исследование.

"Этнонационалист? Я нахожу это несколько тревожным изначально."

Рёпке во время презентации брошюры журналистам считает название "провокационным", но не только этим. Рёпке утверждает, что АФД последовательно преследует эту цель. Партия стремится создать однородное этническое сообщество, что может быть достигнуто только через насилие и склонных к насилию иммигрантов, по мнению Рёпке. Её беспокоит, как сторонники АФД систематически игнорируют правду и остаются верны партии, даже при новых раскрытиях.

Президент Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер присутствует на презентации и разделяет свои взгляды. Шустер не может обнаружить антисемитские элементы в федеральной партийной программе АФД. "Однако неоспоримо, что АФД служит платформой для антисемитов", - заявляет Шустер. Он менее убеждён в утверждении, что большинство сторонников АФД можно классифицировать как правых экстремистов. Эти individuals, разочарованные и политически отчуждённые, видят в враждебном отношении АФД к меньшинствам и думают: "Что плохого в этом? Это не затрагивает меня напрямую", - говорит Шустер. Он обращает внимание на стратегию АФД по постепенному наращиванию влияния, начиная с местных выборов.

АФД не является новой НСДАП, заявляет директор АЖК Лиемхус. Однако он предостерегает от использования такого сравнения. Исторический прецедент быстрого разрушения нацистами демократических институтов в Веймарской республике служит тревожным напоминанием. Рёпке также опровергает идею, что АФД рассеется, если войдёт в правительство. Сегодня Федеративная республика более устойчива, чем Веймар в 1933 году? Рёпке обращает внимание на исследования социолога Вильгельма Хайтмейера, который предупреждал о растущей "усталости от демократии" более 15 лет. "Значительная часть электората АФД, которая остаётся верной партии, не отвергает авторитарные режимы или диктатуры", - говорит Рёпке.

Неонацисты и предполагаемые заговорщики против правительства

Брошюра углубляется в правые экстремистские прошлые ключевых фигур АФД и их связи с другими экстремистскими организациями и движениями. Рёпке вспоминает Андре Кальбица, близкого соратника Хёкке, который был исключён из АФД из-за членства в неонацистской организации "Пatriotic German Youth" (HDJ). Несмотря на исключение, Кальбиц играл роль в избирательной кампании АФД на муниципальных выборах весной. Член парламента Стефан Котре также поддерживает отрицателя Холокоста Хорста Малера и посетил в тюрьме бывшего фракционного коллегу Биргит Мальсак-Винкеманн - соучастника в деле против принца Ройса, которых обвиняли в заговоре с целью свержения правительства и убийстве многих людей.

Котре поддерживал Малера ещё в 2004 году, а Хёкке неоднократно выражал поддержку осуждённой отрицательницы Холокоста Урсуле Хавербек. Речь Гаукаля "гавно муха", в которой Холокост сравнивается с мусором в немецкой истории, даёт представление о исторических позициях партии. Заявление Хёкке 2021 года "Мы прекратим борьбу против правых" также согласуется с их позицией, включая отрицание изменения климата.

Публикация АЖК затрагивает взаимодействие АФД с Россией. Авторы детально описывают более сотни визитов политиков АФД в Россию в 2015 и 2020 годах. Несмотря на начало широкомасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, чиновники АФД всё ещё отправляются в Россию и оккупированные украинские территории. Авторы цитируют речь Хёкке на мероприятии Pegida, где он говорит о России как о "обещании освобождения от нежелательного американского влияния". Вейдель, лидер партии, заявила на федеральной конференции, что Украина не принадлежит к Европе. Многочисленные случаи близости АФД к Кремлю очевидны.

Рёпке заявляет, что действия партии, её враждебный язык в частных диалогах, связи и стратегическое "расширение приемлемой дискуссии": все эти элементы раскрывают реальную угрозу, исходящую от AfD. Одновременно, ни одна другая партия не получает столько публичных средств, как AfD. В отличие от президента Центрального совета Шустера, AfD продвигает "полный запрет на обсуждение" себя. "Она стремится к авторитарному режиму, в котором многие останутся позади", - заявляет Рёпке. В конце концов, "Эта партия нетипична".

В своем буклете "Партия переворота. Как AfD угрожает нашей демократии" Комитет американских евреев Берлина резко критикует руководство Комиссии и их связи с ультраправой сценой. В ответ на опасения о возможном вреде директор AJC Берлин Ремко Лиемхуис советует Комиссии не делиться фотографиями, раскрывающими адрес офиса, как указано в их правилах безопасности.

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