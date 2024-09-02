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Аэрофотосъемка, на которой показаны взлетные пункты путинской буревой птицы

Передовая космическая техника, работающая на атомной энергии

 and  Katherine Bradley
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Изображение, полученное Planet Labs, предназначено для выделения предполагаемого местоположения...
Изображение, полученное Planet Labs, предназначено для выделения предполагаемого местоположения Буревестник, с пятью хранилищами ядерных боеголовок (справа) и ускорителями запуска (слева внизу). Снимок был получен 27 августа 2024 года.

Аэрофотосъемка, на которой показаны взлетные пункты путинской буревой птицы

Американские специалисты якобы обнаружили потенциальные стартовые площадки для новейшей гиперзвуковой ракеты России "Буревестник" (известной как SSC-X-9 Skyfall по классификации НАТО) на спутниковых снимках. Аналитик Центра военно-морских исследований (CNA) Декер Эвелеф и эксперт по ядерным вопросам из Среднеburyского института международных исследований (MIIS) Джеффри Льюис идентифицировали строительную деятельность на ядерном складе "Вологода-20" и Чебаркуле на спутниковых фотографиях от Planet Labs от 27 августа. Этот объект расположен примерно в 475 км к северу от Москвы.

По их оценке, снимки показывают девять горизонтальных пусковых установок, строящихся в трех секциях, защищенных высокими стенами для защиты от атак и предотвращения цепной реакции в случае аварии. Стены соединены дорогами и сооружениями, где, как считает Эвелеф, могут храниться оружие и его части.

"Кажется, это предназначено для большой стационарной ракетной системы, и единственная большая стационарная ракетная система, над которой они (Россия) в настоящее время работают, - это Skyfall", - сказал Эвелеф Reuters. Льюис, изучивший спутниковые снимки по просьбе Эвелефа, согласился с выводами своего коллеги. "Это указывает на что-то очень необычное, очень уникальное. Мы знаем, что Россия разрабатывает эту ядерную ракету", - добавил Льюис.

Россия исследует доктрину ядерного арсенала

Ганс Кристенсен из Федерации американских ученых (FAS) отметил, что снимки показывают признаки, которые "могут быть связаны" с "Буревестником", но он не мог сделать однозначный вывод, поскольку Москва обычно строит пусковые установки ракет вдали от складов ядерных боеголовок, за исключением МБР.

Оба Эвелеф и Льюис, а также Кристенсен подтвердили Reuters, что Москва обычно держит свои ядерные боеголовки для наземных ракет отдельно от пусковых установок, за исключением МБР. Размещение "Буревестника" в бункерах Вологода-20 позволило бы российской армии быстро привести ракеты в боевую готовность, по словам Льюиса и Эвелефа. Недавно российский заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что его страна пересмотрит свои руководящие принципы по использованию ядерного оружия из-за эскалации конфликта на Украине "с Запада".

Кремль называет "Буревестник" "чудо-оружием"

Путин представил "Буревестник" (русское название "буревестник") в своей речи в 2018 году. Лидер Кремля заявил, что у Запада нет контрмер против этого оружия. Его способность летать на низкой высоте из различных направлений делает его сложным для систем ПВО для перехвата.

Гиперзвуковая ракета якобы имеет длину 10 метров и весит от 5 до 6 тонн, с возможностью нести ядерный боеприпас. Специалисты считают, что она использует небольшой, воздухоохлаждаемый ядерный реактор для привода, что дает ей дальность более 25 000 километров.

Кремль часто называет ракету "чудо-оружием". Однако предыдущие испытания, похоже, не увенчались успехом. Неудачный запуск в августе 2019 года привел к серьезному взрыву на базе в северо-западной России, что привело к жертвам и повышению уровня радиации в районе.

В прошлом октябре Путин заявил, что "Буревестник" успешно прошел испытания. Он не предоставил дополнительной информации в то время. Западные эксперты остаются скептиками в отношении жизнеспособности оружия. В 1960-х годах США пытались аналогичный проект под названием "Плуто", но он был прекращен в 1964 году после шести с половиной лет разработки. В прошлом году ракетный эксперт Маркус Шиллер сказал "Миру", что успешное испытание "Буревестника" не гарантирует его готовности к развертыванию.

Европейский Союз выражает озабоченность в связи с продолжающимся развитием Россией своего ядерного арсенала, в частности ракеты "Буревестник". Предложение Декера Эвелефа и Джеффри Льюиса о возможном развертывании ракет "Буревестник" в бункерах Вологода-20 может иметь серьезные Implications для международной безопасности, учитывая возможности ракеты и близость объекта к Москве.

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