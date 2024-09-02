Аэрофотосъемка, на которой показаны взлетные пункты путинской буревой птицы

Американские специалисты якобы обнаружили потенциальные стартовые площадки для новейшей гиперзвуковой ракеты России "Буревестник" (известной как SSC-X-9 Skyfall по классификации НАТО) на спутниковых снимках. Аналитик Центра военно-морских исследований (CNA) Декер Эвелеф и эксперт по ядерным вопросам из Среднеburyского института международных исследований (MIIS) Джеффри Льюис идентифицировали строительную деятельность на ядерном складе "Вологода-20" и Чебаркуле на спутниковых фотографиях от Planet Labs от 27 августа. Этот объект расположен примерно в 475 км к северу от Москвы.

По их оценке, снимки показывают девять горизонтальных пусковых установок, строящихся в трех секциях, защищенных высокими стенами для защиты от атак и предотвращения цепной реакции в случае аварии. Стены соединены дорогами и сооружениями, где, как считает Эвелеф, могут храниться оружие и его части.

"Кажется, это предназначено для большой стационарной ракетной системы, и единственная большая стационарная ракетная система, над которой они (Россия) в настоящее время работают, - это Skyfall", - сказал Эвелеф Reuters. Льюис, изучивший спутниковые снимки по просьбе Эвелефа, согласился с выводами своего коллеги. "Это указывает на что-то очень необычное, очень уникальное. Мы знаем, что Россия разрабатывает эту ядерную ракету", - добавил Льюис.

Россия исследует доктрину ядерного арсенала

Ганс Кристенсен из Федерации американских ученых (FAS) отметил, что снимки показывают признаки, которые "могут быть связаны" с "Буревестником", но он не мог сделать однозначный вывод, поскольку Москва обычно строит пусковые установки ракет вдали от складов ядерных боеголовок, за исключением МБР.

Оба Эвелеф и Льюис, а также Кристенсен подтвердили Reuters, что Москва обычно держит свои ядерные боеголовки для наземных ракет отдельно от пусковых установок, за исключением МБР. Размещение "Буревестника" в бункерах Вологода-20 позволило бы российской армии быстро привести ракеты в боевую готовность, по словам Льюиса и Эвелефа. Недавно российский заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что его страна пересмотрит свои руководящие принципы по использованию ядерного оружия из-за эскалации конфликта на Украине "с Запада".

Кремль называет "Буревестник" "чудо-оружием"

Путин представил "Буревестник" (русское название "буревестник") в своей речи в 2018 году. Лидер Кремля заявил, что у Запада нет контрмер против этого оружия. Его способность летать на низкой высоте из различных направлений делает его сложным для систем ПВО для перехвата.

Гиперзвуковая ракета якобы имеет длину 10 метров и весит от 5 до 6 тонн, с возможностью нести ядерный боеприпас. Специалисты считают, что она использует небольшой, воздухоохлаждаемый ядерный реактор для привода, что дает ей дальность более 25 000 километров.

Кремль часто называет ракету "чудо-оружием". Однако предыдущие испытания, похоже, не увенчались успехом. Неудачный запуск в августе 2019 года привел к серьезному взрыву на базе в северо-западной России, что привело к жертвам и повышению уровня радиации в районе.

В прошлом октябре Путин заявил, что "Буревестник" успешно прошел испытания. Он не предоставил дополнительной информации в то время. Западные эксперты остаются скептиками в отношении жизнеспособности оружия. В 1960-х годах США пытались аналогичный проект под названием "Плуто", но он был прекращен в 1964 году после шести с половиной лет разработки. В прошлом году ракетный эксперт Маркус Шиллер сказал "Миру", что успешное испытание "Буревестника" не гарантирует его готовности к развертыванию.

Европейский Союз выражает озабоченность в связи с продолжающимся развитием Россией своего ядерного арсенала, в частности ракеты "Буревестник". Предложение Декера Эвелефа и Джеффри Льюиса о возможном развертывании ракет "Буревестник" в бункерах Вологода-20 может иметь серьезные Implications для международной безопасности, учитывая возможности ракеты и близость объекта к Москве.

Читайте также: