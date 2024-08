Адвокаты дают заключительные показания в гражданском судебном процессе против родителей стрелка из школы Санта-Фе

Родственники и близкие тех, кто стал жертвой трагедии в школе Санта-Фе в мае 2018 года, добиваются возмездия от Антониоса Пагурциса и Роуз Мари Костметатос. Обвинения включают в себя бездействие в отношении ухудшающегося психического состояния их сына до трагедии, а также ненадлежащее хранение огнестрельного оружия. Свидетели упоминают, что не было никаких предварительных предупреждающих знаков, и они всегда запирали свои огнестрельное оружие.

Присяжные в Галеvestоне, Техас, в конечном итоге решат, виновны ли родители в какой-либо потенциальной халатности, связанной с действиями их сына.

Против родителей не предъявлено никаких уголовных обвинений, и уголовный процесс против Димитриоса Пагурциса, которому было 17 лет во время смертельной стрельбы, в результате которой погибли 10 человек и были ранены 13 в школе, находится в неопределенном режиме после того, как судья признал его психически некомпетентным. Он проживает в Северном Техасском государственном госпитале в Верноне с декабря 2019 года.

Процесс включал эмоциональные свидетельства tanto от жертв и их семей, как и от членов семьи стрелка.

Были отмечены поразительные сходства с историческим уголовным процессом Джеймса и Дженнифер Крумбли, чей сын Этан Крумбли был ответственен за убийство четырех учеников, ранение шести других и учителя в их школе в Мичигане в 2021 году. Оба родителя были признаны виновными в убийстве и каждый получил тюремный срок от 10 до 15 лет.

Во время своего заключительного заявления в пятницу адвокат истца Клинт МакГайр подчеркнул признаки того, что родители Димитриоса Пагурциса знали о его психических проблемах и не предоставили надлежащей помощи. Он представил доказательства электронных писем, в которых обсуждались проблемы их сына, и свои собственные показания о том, что они знали о проблеме, но не предприняли никаких действий.

Адвокат защиты Лори Лайрд сосредоточилась на психическом заболевании стрелка и переложила вину на самого Димитриоса Пагурциса во время своего заключительного заявления. Она утверждала, что родители делали все возможное, чтобы справиться с болезнью своего сына, и не несли ответственности за его действия.

В отличие от представления родителей как небрежных, Лайрд защищала Костметатос как активно заботящуюся мать, которая глубоко заботилась о своем сыне.

МакГайр, с другой стороны, утверждал, что стрелок страдал от академических трудностей, прогулов, плохой гигиены и публично демонстрировал футболку "Рожденный убивать" перед массовым убийством. Несмотря на это, родители не надлежащим образом хранили свое огнестрельное оружие и не обратились за помощью к сыну, согласно МакГайру.

Димитриос Пагурцис заявил, что взял девять огнестрельных оружий из витрины родителей за четыре месяца до стрельбы, надеясь, что они заметят. МакГайр argued that the keys to the gun cabinet were left on top of the cabinet for easy access.

МакГайр также оспорил утверждения стрелка о безумии, утверждая, что он был достаточно компетентен, чтобы понять, что его действия были неправильными. Он указал на различные записи, которые указывали на осознание неправильности своих планов.

МакГайр потребовал полной компенсации для семей жертв, подчеркнув, что любая меньшая сумма будет считаться неполной и несправедливой. Выжившие после стрельбы также свидетельствовали о том, как их жизни навсегда изменились.

Еще одна жертва, Сабика Шейх, приехала в Санта-Фе, Техас, как иностранный обменный студент из Пакистана, сказал адвокат ее семьи. "Сабика приехала в Америку с надеждами и мечтами, но вернулась в гробу", - сказал он.

Лайрд возложила вину на Lucky Gunner, онлайн-магазин в Теннесси, который продал стрелку более 100 патронов без проверки его возраста, сделав его ответчиком в судебном процессе. Она также обвинила школу в халатности за то, что не уведомила родителей стрелка об его отсутствии и его плаще, который она охарактеризовала как возможный сигнал тревоги.

Лайрд не согласилась с версией МакГайра о ключах от витрины с оружием, заявив, что они были найдены в спальне родителей и не в общем месте. "Они пошли дальше своих обязанностей, пытаясь безопасно хранить эти ружья, добровольно и добровольно", - сказала она.

Стрелок смог скрыть свои насильственные намерения от своей семьи и не показал никаких внешних признаков надвигающейся кризисной ситуации, она утверждала.

"Если бы он был занят незаконной деятельностью, показывал признаки агрессии, был вовлечен в употребление наркотиков, жестоко обращался с животными, занимался поджогами или фокусировался на муравьях с увеличительным стеклом, тогда, возможно, мы бы подняли бровь, необходимую для осмотра. Однако его академическая успеваемость была нестабильной, но он никогда не прогуливал занятия. Его желание уединения начало немного возрастать. Это были основные наблюдаемые изменения", - она заявила.

"Нет никаких признаков тяжелой депрессии или инвазивных психических заболеваний, ни о каком психическом заболевании не сообщалось", - объявила она.

CNN и The Associated Press сотрудничали в создании этого материала.

Команда юристов родителей утверждала, что они активно работали над психическим здоровьем своего сына, представив доказательства своих усилий по поиску помощи и надлежащему хранению своего огнестрельного оружия. Однако адвокат истца утверждал, что родители, в том числе мы, не предоставили адекватной помощи, несмотря на то, что знали о беспокойстве своего сына.

