Адвокат должен быть наказан за разоблачение конфиденциальной личности полицейского, городские адвокаты.

Центр города Фонтана требует наказания для представителя закона Джерри Стиринга за неповиновение несколько месяцев спустя после раскрытия почти $900,000 урегулирования. По мнению города, Стиринг нарушил судебный запрет, распространяя конфиденциальные изображения офицеров, полученные в ходе судебного разбирательства, в котором обвинялись детективы в выбивании признания в убийстве из невиновного человека после 17 часов допроса, что, по их словам, не нарушало никаких законов.

После публикации в Сан-Бернардино Сан в конце мая история была подхвачена различными СМИ в США и Европе, использовавшими видео- и фотоматериалы допроса Томаса Перса детективами Дэвидом Янушем и Кайлом Гатри. Как минимум одно издание также использовало фотографию Януша в полицейской форме, а другое - изображение Гатри с депонирования в этом деле.

Однако когда CNN поговорила с Персом для подробного материала и запросила комментарии от чиновников Фонтаны, город обвинил Стиринга в раскрытии личности тайного офицера и распространении информации в нарушение судебного запрета, который должен был защитить "операции и безопасность полицейского департамента Фонтаны" от возможной угрозы.

Через своего адвоката Шелла Харрела город потребовал наказания для Стиринга и призвал его к ответу, заявив, что якобы выпущенное изображение Гатри нанесло ущерб его "обещающей карьере" в качестве руководителя подпольных операций.

"ПДФ теперь была вынуждена отозвать своего ключевого подпольного офицера с поля, чтобы защитить его от криминальных элементов подполья, которых он успешно проник," - утверждается в ходатайстве.

"(П)оскольку угроза убийства после его разоблачения разрушила полезность сэра Гатри как подпольного офицера на поле. Сэра Гатри быстро отозвали с его подпольных заданий, и его ценные подпольные операции соответственно рухнули. Соответственно, жители сообщества Фонтаны неизбежно пострадают," - продолжил он.

Гатри не был стороной в гражданском иске, в котором Перс обвинял полицию в незаконном задержании и нарушениях процессуальных прав, среди других обвинений, although он был главным допрашивающим Перса.

Город выпускает фотографию, но с "полностью другой растительностью на лице"

Стиринг, в свою очередь, утверждал, что внешность Гатри не была секретом. Сам город уже публиковал его изображение, включив его в фотографию с церемонии награждения сотрудника года 2019 года.

"(К)огда в 2020 году офицер Кайл Гатри получил награду 'Сотрудник года Фонтанского полицейского департамента' за 2019 год, он уже носил эту длинную бороду," - написал Стиринг в своем возражении против выдвинутых против него обвинений.

Он описал Гатри как "самый жестокий допрашивающий" Перса.

Город в своем ходатайстве от 13 сентября возразил: "Но изображение сэра Гатри, которое Стиринг передал СМИ, более актуально и отображает его истинный вид во время подпольной работы ПДФ в 2024 году."

"Фотография Гатри от 2020 года изображает более полного человека с полностью другой растительностью на лице, чем та, что показана на фотографии Гатри, выпущенной Стирингом в СМИ," - написал город.

На обеих фотографиях у Гатри лысая голова.

В 2020 году борода Гатри, возможно, была толще и короче, чем на фотографии от 14 февраля 2023 года. К 2023 году щеки Гатри были чисто выбриты до подбородка, а седая полоса, идущая от подбородка, была более заметна на рыжеватой бороде, увиденной на более поздних фотографиях.

Стиринг пошутил на депонировании, что он отрастил бороду, чтобы отвлечь внимание от верха своей головы, на что Гатри ответил: "То же самое."

Когда его спросили, является ли борода частью его работы, Гатри ответил: "Я работаю в подпольной операции. Так что я не в форме. Так что я могу позволить себе отрастить волосы, бороду - очевидно, вы можете видеть, что у меня не так много волос, чтобы отрастить. Так что это все, что у меня есть."

Город утверждает, что депонирование показывает "текущий подпольный вид" Гатри. И в поддерживающем документе, представленном в суд, капитан Брайан Бинкс argued, что изображения с депонирования "зафиксировали сэра Гатри, когда он был одет в свою подпольную одежду."

Однако видео показывает Гатри в рубашке с логотипом команды специального оружия внутренней долины - регионального отряда SWAT.

Обычно подпольные полицейские офицеры никогда не носят ничего, что могло бы их идентифицировать как сотрудников правоохранительных органов, даже когда они не ведут операции.

"Мистер Стиринг сознательно разгласил текущий вид Гатри и разрушил его карьеру подпольного офицера на поле," - написал город.

Город признает свою "подпольную" команду на публичном собрании

Изображение с депонирования не было покрыто судебным запретом, но город утверждает, что его не следовало выпускать.

"(Б)ыло бы трудно представить более 'беспечное' поведение, чем решение мистера Стиринга разрушить ценные подпольные операции и карьеры ПДФ, разослав изображения офицеров ПДФ по криминальному подполью города," - написал он.

Однако всего через четыре часа после окончания депонирования 14 февраля 2023 года Гатри, с его заметной бородой, был публично поблагодарен и отмечен вместе со своей командой как сотрудники года полицейского департамента. Он переоделся в костюм и галстук для церемонии на публичном заседании городского совета, которое транслировалось в эфире, и последующая статья была опубликована в Фонтанском новостном Herald. Видео с городского совета, показывающее Гатри и его коллег, все еще доступно в Интернете.

От имени нашего замечательного сообщества мы хотели бы поблагодарить вас за вашу преданность, сказал мэр Фонтаны Аккуанетта Уоррен. "Я не могу вам сказать, как я люблю включать телевизор и видеть, как офицеры Фонтаны снова в действии, так что спасибо вам так много," - добавила она.

В ходе собрания капитан полиции Фонтаны Джим Бертон чествовал Гутьери и его коллег из городской "Быстрой команды реагирования" за их достижения в борьбе против незаконного оборота огнестрельного оружия, наркотиков и других растущих криминальных тенденций.

Он заявил, что за первые шесть недель 2023 года команда изъяла 127 000 таблеток фентанила и 25 незарегистрированных огнестрельных оружий.

Однако город теперь оспаривает, что подобные действия безопасны.

Ситуация обострилась

Город также утверждает, что судебное постановление о защите охватывало подробное видео допроса Переса, в котором полицейские жестко допрашивали его, использовали его собаку и друга для давления и в итоге наблюдали, как он ломается.

Стирлинг заявил, что изучал юридические документы и был убежден, что видео не было запечатано, когда он предоставил его местному журналисту, который раскрыл вопрос, и "нескольким другим СМИ".

Адвокаты спорят о том, подпадает ли видео под действие постановления.

Однако суд не обвинил Стирлинга в пренебрежении до тех пор, пока CNN не начал освещать историю, после того как другие СМИ уже опубликовали материалы.

Город написал: "Мистер Стирлинг теперь обострил ситуацию, предоставив видео полицейских Фонтаны CNN, которые показали их 5 сентября 2024 года – вопреки решительным возражениям сторон Фонтаны. Таким образом, распространение защищенного видео Фонтаны теперь достигает миллионов новых зрителей, некоторые из которых могут быть криминальными элементами, стремящимися причинить вред полицейским Фонтаны".

CNN не раскрывает источники материалов, использованных в своем отчете.

Заседание по ходатайству против Стирлинга запланировано на 27 сентября.

Город Фонтана потребовал возврата доли Стирлинга в размере $898 000 из соглашения и компенсации как минимум $26 885 в юридических расходах на изучение его поведения.

Фонтана также утверждает, что все материалы, которые они считают конфиденциальными и включенными в историю CNN, должны быть учтены в ходатайстве о пренебрежении и критикует CNN за публикацию.

CNN связался со Стирлингом и Харрелом, адвокатом города Фонтана и его сотрудника Гутьери, за комментариями по этому вопросу. Ответа от обеих сторон не поступало.

Полицейское управление Фонтаны не ответило ни на один из вопросов CNN до или после публикации истории.

"Я не помню, что получал ваши письма", - сказал начальник Майкл Дорси, когда мы говорили с ним после городского совета earlier this month.

Затем он не ответил на вопросы о обращении с Пересом, действиях своих офицеров, о том, как они привели собаку в комнату допроса, и поддерживает ли он своих офицеров.

Полицейское управление Фонтаны разрешает и, кажется, поощряет появление своих сотрудников в форме на телевидении. Сам Гутьери кратко появился в форме и был назван в эпизоде "COPS" в 2018 году, до допроса Переса. Отдел также присоединился к шоу "On Patrol: Live" в этом году, транслируя в прямом эфире видеозаписи полицейских, реагирующих на ситуации.

Город выразил озабоченность тем, что выпуск более recente фотографии Гутьери с его настоящим лицом может потенциально угрожать карьере Гутьери как тайного офицера, заявляя, что облик Гутьери на новой фотографии существенно отличается от того, который ранее использовал город.

После обвинений города Стирлинг утверждал, что облик Гутьери никогда не был секретом, поскольку город сам публично представил Гутьери на фотографии с церемонии "Сотрудник года" в 2019 году.

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