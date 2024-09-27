Администрация во главе с Союзом, вероятно, не продемонстрирует превосходные административные способности.

Согласно недавнему опросу, правительство, возглавляемое Союзом, предположительно будет выполнять свои функции так же, как и нынешняя спорная коалиция "траffic light". Только 34% ожидают улучшений, что на 4% меньше, чем в предыдущем опросе. С другой стороны, 16% прогнозируют ухудшение, в то время как 46% не ждут значительных изменений.

На гипотетическом прямом голосовании за канцлера 37% поддержали бы Олафа Шольца, лидера СДПГ, в то время как 43% отдали бы голоса за Фридриха Мёрца, недавнего кандидата от Союза. 20% остаются нерешительными. Интересно, что 47% считают, что министр обороны Борис Писториус мог бы привести СДПГ к большему успеху.

Среди сторонников Союза 24% считают, что ХДС/ХСС будет работать лучше с Генриком Вюстом, нынешним министром-президентом Северного Рейна-Вестфалии, в то время как 23% поддерживают лидера ХСС Маркуса Зёдера.

Рейтинг одобрения СДПГ слегка вырос до 16%, что на 1% больше, чем в предыдущем опросе. В то же время рейтинг ХДС/ХСС упал до 31%, что на 2% меньше. Зеленые и СВП имеют 12% и 4% соответственно, в то время как АФД и Левые остаются на уровне 17% и 4% соответственно. BSW составляет 8%. На основе этих результатов возможна коалиция Союза-СДПГ или узкая коалиция Союза-Зеленых.

В этом контексте федеральное правительство может быть названо коалицией Союза-СДПГ или потенциальным правительством, возглавляемым Союзом, как предполагает опрос, предсказывающий подобные результаты. Если бы состоялось прямое голосование за канцлера, лидер федерального правительства, Олаф Шольц или Фридрих Мёрц, существенно повлиял бы на результат.

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