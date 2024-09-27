Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиФедеральное правительство

Администрация во главе с Союзом, вероятно, не продемонстрирует превосходные административные способности.

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 1 минута
При руководстве Союза центральное правительство не может продемонстрировать улучшенные способности...
При руководстве Союза центральное правительство не может продемонстрировать улучшенные способности управления.

Администрация во главе с Союзом, вероятно, не продемонстрирует превосходные административные способности.

Согласно недавнему опросу, правительство, возглавляемое Союзом, предположительно будет выполнять свои функции так же, как и нынешняя спорная коалиция "траffic light". Только 34% ожидают улучшений, что на 4% меньше, чем в предыдущем опросе. С другой стороны, 16% прогнозируют ухудшение, в то время как 46% не ждут значительных изменений.

На гипотетическом прямом голосовании за канцлера 37% поддержали бы Олафа Шольца, лидера СДПГ, в то время как 43% отдали бы голоса за Фридриха Мёрца, недавнего кандидата от Союза. 20% остаются нерешительными. Интересно, что 47% считают, что министр обороны Борис Писториус мог бы привести СДПГ к большему успеху.

Среди сторонников Союза 24% считают, что ХДС/ХСС будет работать лучше с Генриком Вюстом, нынешним министром-президентом Северного Рейна-Вестфалии, в то время как 23% поддерживают лидера ХСС Маркуса Зёдера.

Рейтинг одобрения СДПГ слегка вырос до 16%, что на 1% больше, чем в предыдущем опросе. В то же время рейтинг ХДС/ХСС упал до 31%, что на 2% меньше. Зеленые и СВП имеют 12% и 4% соответственно, в то время как АФД и Левые остаются на уровне 17% и 4% соответственно. BSW составляет 8%. На основе этих результатов возможна коалиция Союза-СДПГ или узкая коалиция Союза-Зеленых.

В этом контексте федеральное правительство может быть названо коалицией Союза-СДПГ или потенциальным правительством, возглавляемым Союзом, как предполагает опрос, предсказывающий подобные результаты. Если бы состоялось прямое голосование за канцлера, лидер федерального правительства, Олаф Шольц или Фридрих Мёрц, существенно повлиял бы на результат.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Основной необходимый категорический количе للحكومة.
Политика

Федеральная администрация выделила сумму в 9,9 млрд евро для распределения международным организациям.

Федеральная администрация выделила сумму в 9,9 млрд евро для распределения международным организациям. В 2023 году Германия выделила внушительную сумму в 9,9 миллиарда евро различным странам в соответствии с международными нормами финансирования климата. Об этом объявило правительство Германии в пятницу, сообщают несколько министерств в Берлине. Благодаря этому вкладу Германия

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
11:27 Потенциальное вторжение в румынское воздушное пространство российского беспилотного летательного аппарата
Политика

11:27 Потенциальное вторжение в румынское воздушное пространство российского беспилотного летательного аппарата

11:27 Потенциальное вторжение в румынское воздушное пространство российского беспилотного летательного аппарата 23:57 Фритц: США впервые поставляют управляемые бомбы УкраинеПрезидент Зеленский отправляется в США, чтобы представить свой "план победы" и запросить дополнительную военную помощь. Байден запечатывает пакет оружий на сумму почти восемь миллиардов долларов США для Украины.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Незначительно снизилась ожидаемая инфляция в еврозоне.
Политика

Незначительно снизилась ожидаемая инфляция в еврозоне.

Незначительно снизилась ожидаемая инфляция в еврозоне. В опросе Европейского центрального банка (ЕЦБ) среди потребителей в еврозоне среднесрочные прогнозы по инфляции показали небольшое снижение. Медианный прогноз инфляции на ближайшие двенадцать месяцев составил 2,7% в августе, достигнув самого низкого уровня с сентября 2021 года, и снизился по сравнению с предыдущим месячным

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Критика предложенной пенсионной системы возникает из немецкой экономической сферы
Политика

Критика предложенной пенсионной системы возникает из немецкой экономической сферы

Критика предложенной пенсионной системы возникает из немецкой экономической сферы Бизнес-руководители из Германии резко критикуют предложенный новый пенсионный план, называя обязательство сохранить уровень пенсии на уровне 48% к 2039 году "короткозорким и нереалистичным" в свете демографических сложностей. Президент Ассоциации работодателей Райнер Дюльгер выразил эти мнения в пятницу. Он подчеркнул,

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно

Последние

Основной необходимый категорический количе للحكومة.
Политика

Федеральная администрация выделила сумму в 9,9 млрд евро для распределения международным организациям.

Федеральная администрация выделила сумму в 9,9 млрд евро для распределения международным организациям. В 2023 году Германия выделила внушительную сумму в 9,9 миллиарда евро различным странам в соответствии с международными нормами финансирования климата. Об этом объявило правительство Германии в пятницу, сообщают несколько министерств в Берлине. Благодаря этому вкладу Германия

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Уровень бедности в Аргентине значительно превышает 50%, что является основным бременем мер экономии администрации.
Экономика

Уровень бедности в Аргентине значительно превышает 50%, что является основным бременем мер экономии администрации.

В первой половине года уровень бедности в Аргентине поднялся почти до 53%, как показали данные, представленные в четверг, свидетельствуют о первых конкретных последствиях строгих политик в области жесткой экономии президента-λυберала Хавиера Милеи.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
11:27 Потенциальное вторжение в румынское воздушное пространство российского беспилотного летательного аппарата
Политика

11:27 Потенциальное вторжение в румынское воздушное пространство российского беспилотного летательного аппарата

11:27 Потенциальное вторжение в румынское воздушное пространство российского беспилотного летательного аппарата 23:57 Фритц: США впервые поставляют управляемые бомбы УкраинеПрезидент Зеленский отправляется в США, чтобы представить свой "план победы" и запросить дополнительную военную помощь. Байден запечатывает пакет оружий на сумму почти восемь миллиардов долларов США для Украины.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Незначительно снизилась ожидаемая инфляция в еврозоне.
Политика

Незначительно снизилась ожидаемая инфляция в еврозоне.

Незначительно снизилась ожидаемая инфляция в еврозоне. В опросе Европейского центрального банка (ЕЦБ) среди потребителей в еврозоне среднесрочные прогнозы по инфляции показали небольшое снижение. Медианный прогноз инфляции на ближайшие двенадцать месяцев составил 2,7% в августе, достигнув самого низкого уровня с сентября 2021 года, и снизился по сравнению с предыдущим месячным

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно