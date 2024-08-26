Администрация Соединенных Штатов внедряет меры против восточного энцефалита лошадей.

Власти северо-восточного штата США Массачусетс рассматривают возможность применения инсектицидов для борьбы с вирусом ЭЕЭ (Eastern Equine Encephalitis), вызывающим редкое заболевание. Впервые за четыре года в Массачусетсе зафиксирован случай заболевания, и местное управление здравоохранения объявило о планируемых авиационных обработках пестицидами в определенных зонах высокого риска для контроля над популяцией комаров, переносящих вирус.

На данный момент подтверждено три случая заболевания ЭЕЭ в Массачусетсе, Вермонте и Нью-Джерси в 2023 году. Симптомы вирусного заболевания включают лихорадку, головную боль, тошноту, диарею и головокружение. Согласно Центрам по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), около 30% случаев ЭЕЭ заканчиваются летальным исходом, и многие выжившие испытывают неврологические осложнения. К сожалению, вакцины или лечения от вируса ЭЕЭ нет.

В городе Плимут, признанном зоной высокого риска, все общественные рекреационные зоны и зеленые пространства закрыты с заходом солнца до рассвета. Жителям десяти зон высокого риска в Массачусетсе рекомендуется использовать репелленты от комаров в вечерние часы, закрывать кожу и минимизировать пребывание на открытом воздухе.

Власти рассматривают возможность использования пестицидов для борьбы с вирусом ЭЕЭ, который передается комарами, обитающими в средах без пестицидов. Для снижения риска заражения ЭЕЭ CDC рекомендует использовать репелленты, содержащие зарегистрированные EPA пестициды.

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