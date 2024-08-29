Администрация соглашается на соглашение о безопасности и иммиграции

После смертельного ножевого нападения в Солingen, Германия вводит строгие меры в отношении иммиграции и политики убежища. Обсуждения с иностранными странами и Европейским Союзом начнутся на следующей неделе. Последний считает эти меры недостаточными.

Правительство Германии предложило ряд мер по борьбе с миграцией и вопросами убежища, спровоцированных ножевым нападением в Солingen. В их числе - изменения в законодательстве о оружии, усиление полномочий безопасности, депортации и превентивные меры. Министр внутренних дел Нэнси Фэзер описала их как "значительные изменения". Министр юстиции Марко Бушманн назвал их "практичным и полезным пакетом" для укрепления безопасности Германии и ужесточения иммиграционной политики.

Критика ожидаемо прозвучала от Союза и профсоюза полиции GdP.

Предполагаемые меры включают расширение запрета на ножи и запрет опасных ножей-автоматов. Рассматриваются сокращения расходов и даже снижение пособий для некоторых заявителей на убежище. Для заявителей на убежище, ответственность за которых возложена на страну ЕС в соответствии с процедурой Дублина, "дальнейшее получение пособий в Германии будет запрещено". Те, кто уезжает в свою страну без уважительной причины во время процесса подачи заявления на убежище, лишатся своего статуса. Разрешается использование биометрической идентификации с помощью общедоступных данных, и федеральная полиция сможет использовать AI для этой цели.

Фэзер вновь выразила шок от нападения. Она заявила, что правительство всегда обещало принять решительные меры. Переговоры с коалиционными партнерами, "Зелеными" и ФДП, уже состоялись с выходных.

Канцлер Олаф Шольц объявил в среду, что правительство примет меры после нападения в Солingen совместно с иностранными странами и Европейским Союзом. В результате нападения, произошедшего в пятницу, погибли трое человек, восемь получили ранения. Шольц отреагировал на предложение лидера ХДС Фридриха Мерца, с которым он ранее обсуждал последствия ножевого нападения. Однако председатель фракции ХДС/ХСС в бундестаге предложил назначить по одному представителю от правительства и Союза для подготовки сотрудничества по изменению закона.

Правительство планирует встретиться с Союзом и двумя федеральными землями, Гессен и Нижняя Саксония, на следующей неделе, чтобы обсудить планы. Бушманн уточнил, что это не будет односторонней коммуникацией, где государства диктуют федеральному правительству. Скорее, они также обсудят проблемы реализации с землями. "Есть много, что обсудить на уровне государственных органов", - сказал политик из ФДП.

Союз: Некоторые аспекты в основном символичны

Союз сочёл пакет мер недостаточным. "С предложенным пакетом всё в порядке, но, к сожалению, он не содержит необходимых мер", - заявил генеральный секретарь ХДС Карстен Линнemann газете "Рейнская почта". Федеральное правительство "не заинтересовано в серьезном ограничении нелегальной миграции". В преддверии запланированных переговоров Линнemann предложил: "Если федеральное правительство заинтересовано в конструктивных дискуссиях, необходимо обсудить границы, применение правил Дублина и-consistent deportations on Tuesday". У них, похоже, есть необходимые знания, но "проблема в реализации", отметил Линнemann. "Время рабочих групп прошло".

Даже эксперт по праву ХСС Волькер Улльrich выразил сомнения в эффективности согласованных мер. "Я боюсь, что меры 'светофора' не заходят достаточно далеко", - сказал он газетам Funke. "Некоторые вещи, такие как ужесточение законов о оружии, скорее всего, будут больше символическими". Однако он считает принятые решения "первым шагом в правильном направлении".

Между тем, профсоюз полиции (GdP) надеялся на большее. Председатель GdP Йохен Копелке заявил, что они ждали регулирования мониторинга IP-адресов и быстрых улучшений для федеральной полиции на границах. Необходим всесторонний обзор тех, кто въезжает из регионов, где действуют террористические группы, считает он. Однако он считает планы разрешить полиции использовать программное обеспечение биометрической идентификации лиц прогрессом.

Молодёжь "Зелёных" выразила резкую критику. "Траурно, что коалиция 'светофор' отвечает на ужасное террористическое нападение в Солingen ужесточением иммиграционной политики. Вместо борьбы с исламизмом преследуют беженцев", - заявила сопредседатель Катарина Штолла. "Из страха перед правыми коалиция 'светофор' снова смещается вправо".

Несмотря на предложение строгих иммиграционных и мер по политике убежища правительством Германии после нападения в Солingen, Европейский Союз и некоторые страны, такие как Союз, сочли эти меры недостаточными. Генеральный секретарь ХДС Карстен Линнemann раскритиковал предложение правительства Германии, заявив, что хотя оно не содержит ошибок, оно не содержит достаточных мер для эффективного ограничения нелегальной миграции и должно обсудить границы, применение правил Дублина и-consistent deportations в предстоящих переговорах.

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