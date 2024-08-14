Администрация Байдена вновь призвала Сирию освободить американского журналиста Остина Тайса после 12 лет

"Мы неоднократно призывали правительство Сирии сотрудничать с нами, чтобы наконец-то вернуть Остина домой. Сегодня я вновь призываю к его немедленному освобождению," - заявил президент Джо Байден в среду в заявлении.

Теперь 43-летний Тис в июле 2012 года отправился в Сирию в качестве фриланс-журналиста, чтобы освещать войну там. Он был задержан на блокпосту возле Дамаска 14 августа 2012 года, всего через три дня после своего 31-го дня рождения.

В отдельном заявлении в среду госсекретарь Энтони Блинкен сказал: "Мы знаем, что правительство Сирии удерживает Остина, и мы неоднократно предлагали найти способ вернуть его домой".

Правительство лидера Сирии Башара аль-Асада не признавало публично, что удерживает Тиса. США не имеют дипломатических отношений с сирийским режимом и выразили протест против сближения с Асадом.

"Это затянулось уже слишком долго," - сказал Блинкен. "Мы призываем правительство Сирии сотрудничать с США, чтобы положить конец заключению Остина и предоставить информацию о судьбе других американцев, пропавших без вести в Сирии".

"Мы продолжаем искать любой доступный путь, который может привести к возвращению Остина," - добавил он.

"Остин отправился в Сирию, чтобы показать миру правду о том, что там происходит," - сказал он. "Мы не сдадимся, пока не найдем способ положить конец его незаконному заключению".

Ни Блинкен, ни Байден не вдавались в подробности своих усилий по освобождению Тиса. На мероприятии в мае 2023 года главный американский дипломат сказал, что они "работают с Сирией, работают с третьими странами", чтобы вернуть Тиса домой.

В августе 2022 года CNN сообщало, что администрация Байдена имела прямые контакты с сирийским правительством в попытке освободить Тиса. В 2020 году при администрации Трампа специальный посланник президента по делам заложников Роджер Карстенс тайно отправился в Дамаск и встретился с официальными лицами режима Асада.

Ранее в этом году семья другого американца, задержанного в Сирии, Маджда Камальзама, объявила, что он умер в плену. Камальзам, техасский психолог, был задержан в 2017 году на блокпосту в Дамаске во время поездки к семье и больше не выходил на связь.

В свете продолжающихся политических споров между США и Сирией президент Байден и госсекретарь Блинкен неоднократно призывали сирийское правительство сотрудничать, стремясь добиться освобождения Остина Тиса и предоставить информацию о других пропавших без вести американцах.

Конечно, политические сложности создают препятствия для разрешения этого затяжного случая, поскольку правительство США прокладывает дипломатические пути для переговоров о свободе Тиса.

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