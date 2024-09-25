Администрация Байдена, по сути, задерживает активное прекращение огня в Газе и соглашение об освобождении пленных.

Недавно высокопоставленные американские чиновники в основном прекратили настойчиво выступать за перемирие в процессе переговоров, как сообщают источники, признавая, что ни ХАМАС, ни Израиль в настоящее время не обладают политической волей для прекращения конфликта. Несмотря на то, что президент Джо Байден и его старшие советники отказываются полностью отказаться от этой инициативы, один из высокопоставленных демократических чиновников, близкий к Белому дому, резюмировал настроение некоторых участников этих дискуссий следующим образом: "Мы не можем хотеть этого решения больше, чем они".

Этот человек также цитировал известную фразу бывшего государственного секретаря Джеймса Бейкера, сказанную им в 1990 году израильскому правительству в отношении сделки по мирному урегулированию на Ближнем Востоке: "Когда вы действительно к этому готовы, свяжитесь с нами".

Другой фразой, циркулирующей среди американских чиновников в ходе анализа застрявших переговоров, является описание процесса, который в конечном итоге привел к Соглашению в Белфасте в Северной Ирландии Джорджем Митчеллом: "У нас было 700 дней неудач и один день успеха".

Завершение конфликта в Газе является главным приоритетом Байдена в области внешней политики по мере приближения окончания его первого президентского срока, но застрявшие переговоры о перемирии угрожают другим целям президента на Ближнем Востоке.

С учетом ограниченного времени Байден сделал лишь формальную просьбу о перемирии во время своего последнего выступления на Генеральной ассамблее ООН во вторник и планировал обсудить этот вопрос further с международными коллегами в Нью-Йорке на этой неделе.

Американские чиновники все еще находятся на ранних стадиях оценки сложной ситуации в Ливане и пытаются понять, есть ли у Израиля четкая конечная цель в отношении своего северного соседа. После тайных операций Израиля, которыеtargeted операнты Хезболлы и привели к взрыву тысяч пейджеров и раций по всей Ливане, администрация работала над определением степени, в которой способности группы были ослаблены.

Без четкой стратегии от Израиля американские чиновники могут только надеяться, что натиск Израиля заставит Хезболлу сесть за стол переговоров, избегая при этом любых просчетов, которые могут спровоцировать более широкий региональный конфликт.

Американские чиновники считают конфликты в Газе и теперь в Ливане связанными, несмотря на настойчивость Израиля в том, что это отдельные вопросы.

"Это своего рода ложная дихотомия утверждать, что любой из этих компонентов полностью отделим от целого", - сказал один из высокопоставленных чиновников Госдепартамента в понедельник. Каждый элемент имеет свою собственную логику и динамику, но они укрепляют друг друга во многих отношениях.

"В то время как мы стремимся решить коренные причины страданий за последний год, мы также привержены тому, чтобы этот конфликт не эскалировал и не охватил весь регион", - продолжил чиновник.

Некоторые в администрации Байдена считают, что смена подхода может ускорить окончание конфликта, например, обойдя трехфазовое соглашение, которое в настоящее время обсуждается, и предложив новую инициативу, которая установит требования для прекращения огня обеими сторонами одномоментно.

Тем не менее, на данный момент нет никаких признаков того, что США активно готовят альтернативную стратегию.

На самом деле, нет никаких известных планов для некоторых из ведущих заместителей национальной безопасности Байдена, которые совершили многочисленные поездки на Ближний Восток за последний год, чтобы способствовать перемирию и обмену заложниками, таким как директор ЦРУ Билл Бернс, государственный секретарь Antony Blinken или посланник президента по Ближнему Востоку Бретт МакГерк, чтобы посетить Израиль с этой целью.

Когда Блинкен недавно посещал регион, его поездка не включала остановку в Израиле. Прошло более месяца с тех пор, как Байден последний раз разговаривал с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, и он не планирует встречаться с израильским лидером, когда он посетит Соединенные Штаты на этой неделе для своей собственной речи на Генассамблее ООН.

Некоторые американские чиновники обеспокоены тем, что предстоящие речи в Нью-Йорке могут еще больше обострить tensions, но они одновременно работают над организацией встреч на полях, которые могут привести к предложениям по урегулированию конфликта.

Выступление Байдена на Генассамблее ООН во вторник не содержало никаких новых предложений для преодоления тупика, но заявило, что дипломатическое решение все еще возможно. Американские чиновники продолжают описывать переговоры как в основном безжизненные, с отсутствием политической воли на обеих сторонах для достижения соглашения. Американский проект "моста" все еще не оформлен для представления Байдену или любой из сторон в переговорах.

"Были трудности и неудачи. Мы столкнулись с трудностями, заставив премьер-министра подчиниться. Мы столкнулись с трудностями, заставив лидера ХАМАСа, Синвара, сотрудничать. Но мы настроены на преодоление этих трудностей", - сказал советник по национальной безопасности Байдена Джейк Салливан на MSNBC во вторник.

"Мы не спим, пытаясь найти способ заставить премьер-министра согласиться на это перемирие и обмен заложниками. И мы напрямую выразили наше беспокойство, когда видели, что премьер-министр не предпринимает необходимых шагов для достижения этой сделки. На данный момент я бы сказал, что основная проблема - это нежелание ХАМАСа и Синвара идти на компромисс. Но если они готовы к сотрудничеству, тогда будет зависеть от нас заставить премьер-министра сесть за стол переговоров и положить этому конец", - сказал он.

По мере того как американские чиновники все больше признают все более вероятную возможность того, что перемирие не будет достигнуто до окончания срока пребывания Байдена в январе, они также признают, что это означает, что президент не увидит знаменательной сделки по нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем до своего ухода.

В отличие от прошлогодней речи на Генассамблее ООН, Байден не упомянул возможность признания Израиля Саудовской Аравией, что могло бы фундаментально изменить регион, во время своей речи.

Это, скорее всего, оставит следующему президенту либо продолжать преследование такой сделки, либо выбрать другой курс. Вице-президент Камала Харрис часто подчеркивала важность достижения соглашения о перемирии и обмене заложниками, но не представила новую стратегию для достижения соглашения.

"В сущности, все остальное в этом районе откроется после завершения этого соглашения, как она недавно упомянула. Я не разглашаю частные чаты, но могу сказать, что у меня были беседы тет-а-тет с премьер-министром, президентом Израиля, египетскими лидерами и нашими союзниками. Я считаю, что мы четко продемонстрировали, что эта сделка должна состояться.

Хотя шансы на перемирие и обмен пленными до конца президентского срока Байдена уменьшаются, американские власти все еще надеются на неожиданный поворот в Ближнем Востоке, который мог бы изменить ситуацию.

Смерть лидера ХАМАС Яхьи Синавар считается одним из основных неожиданных событий, которые могли бы кардинально изменить ситуацию. Оба, израильские и американские власти, восприняли бы его смерть с радостью, и смерть Синавара, несомненно, является одной из тем, которые часто поднимаются из-за своего потенциала для быстрого прекращения конфликта.

Прошло около трех недель с тех пор, как Синавар последний раз общался с посредниками, пытающимися договориться о сделке с заложниками, но мы не получили последних обновлений о его статусе."

Застопорившиеся переговоры о перемирии в конфликте в Газе ставят перед президентом Джо Байденом вызов в политике на Ближнем Востоке. Несмотря на это, американские официальные лица все еще оценивают потенциальные стратегии, чтобы подтолкнуть tanto Израиль, как и ХАМАС к согласованному урегулированию.

Узнавая взаимосвязь конфликтов в Газе и Ливане, некоторые официальные лица считают, что смена подхода могла бы помочь быстрее закончить конфликт в Газе, например, предложив новую инициативу, которая требует одновременного прекращения боевых действий обеими сторонами.

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