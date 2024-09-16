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ПолитикаНовости

Администрация Байдена объявляет о значительном сокращении несанкционированных пересечений границы, в то время как Трамп использует вопросы иммиграции.

Чиновники из США отметили в понедельник еще один месяц минимального пересечения границы, виновником чего они считают недавние исполнительные распоряжения, ограничивающие возможности получения убежища на юго-западной границе. Однако бывший президент Дональд Трамп продолжает критиковать...

 and  Max Becker
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Автомобили Патрульной службы Пограничной охраны расположены вдоль ограждения, разделяющего США и...
Автомобили Патрульной службы Пограничной охраны расположены вдоль ограждения, разделяющего США и Мексику, в Жакумба-Хот-Спрингс, Калифорния, 1 августа

Администрация Байдена объявляет о значительном сокращении несанкционированных пересечений границы, в то время как Трамп использует вопросы иммиграции.

Проблемы, связанные с иммиграцией и защитой границ, остаются главными вопросами для избирателей, и Трамп неоднократно обвинял вице-президента Камалу Харрис в управлении ситуацией на границе с Мексикой в рамках своей предвыборной кампании.

Несмотря на продолжающиеся кризисы, связанные с границей, в течение значительной части срока президента Джо Байдена, число незаконных пересечений границы в последние два месяца значительно сократилось.

По данным Пограничной службы, в августе было зарегистрировано более 58 000 случаев пересечения границы в юго-западной части США, что немного больше, чем в июле, но далеко не так высоко, как в недавнем прошлом.

Количество случаев пересечения границы за последний месяц сократилось более чем на 50% и достигло самого низкого уровня с сентября 2020 года, согласно данным Таможенной и пограничной службы США. В то время Пограничная служба зарегистрировала 54 771 случай пересечения границы в юго-западной части США.

Члены администрации связывают резкое снижение числа пересечений границы с исполнительным решением, объявленным президентом Байденом в июне, которое фактически запрещает мигрантам подавать заявления на получение убежища на юго-западной границе США.

Трой А. Миллер, и. о. комиссара Таможенной и пограничной службы, заявил: "CBP продолжает исполнять временное правило о безопасности границы и применять строгие меры наказания за незаконное пересечение, в то время как число случаев пересечения границы остается на рекордно низком уровне в последние годы".

Мигранты все еще могут подать заявление на законное въезд в Соединенные Штаты через мобильное приложение "CBP One" или через специальные процедуры предоставления убежища для определенных национальностей.

Уменьшение числа пересечений границы вызвало ожесточенные политические дебаты, так как некоторые политики критикуют политику управления границей администрации Байдена.

Постоянное сокращение числа незаконных пересечений границы стало значительной темой в политике этого года, и обе партии пытаются сформировать общественное мнение об иммиграционных политиках.

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