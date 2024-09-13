Администрация Байдена, как ожидается, представит новые доказательства, демонстрирующие значительную роль RT в международной шпионской деятельности России.

Американское правительство объявит о деклассификации данных разведки, свидетельствующих о тесной связи RT с операциями российских спецслужб на международном уровне, и запустит дипломатическую инициативу по обмену информацией с другими странами о рисках, связанных с действиями RT, сообщил официальный представитель.

По данным США, на протяжении более года российское правительство тайно внедрило в RT подразделение по сбору разведданных, занимающееся глобальным влиянием. Источник, знакомый с ситуацией, раскрыл эту деятельность в рамках описания существенного расширения роли RT в качестве инструмента и спикера Кремля за рубежом. По словам источника, эта деятельность выходит за рамки пропаганды и тайных операций влияния, проникая в военную закупку.

Основная цель США - информировать страны о сотрудничестве между RT и российскими спецслужбами в попытках посеять недовольство и навредить демократическим процессам, одновременно затрудняя международную деятельность RT. CNN запросила комментарий у RT, а Госдепартамент не сразу ответил на запрос.

Этот акцент на глобальной деятельности RT и его филиалов, действующих от имени российских спецслужб, следует всего через неделю после того, как администрация Байдена объявила обширный набор мер для противодействия аналогичным инициативам правительства России, направленным на выборы 2024 года в США. Министерство юстиции (МЮ) предъявило обвинения двум российским гражданам, ввело санкции против 10 человек и организаций, связанных с этими усилиями, и конфисковало 32 домена в Интернете.

Американские дипломаты надеются воспользоваться предстоящими событиями, такими как встреча Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы создать коалицию стран для противодействия этой угрозе.

Ранее известная как Russia Today, RT управляет телевизионными и онлайн-платформами по всему миру, продвигая точку зрения Кремля. После того, как американские официальные лица определили, что СМИ способствовало попыткам России манипулировать выборами 2016 года, Министерство юстиции США в 2017 году обязало RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

Согласно высокопоставленному чиновнику администрации, пропаганда и дезинформация RT сыграли решающую роль в стимулировании пророссийских ответов на конфликт в Украине по всему миру.

После вторжения России в Украину RT был запрещен в Европейском союзе, а в США его канал не транслируется в открытом доступе. Однако трансляции RT увеличиваются в Латинской Америке и субсахарской Африке.

Кампания США по целенаправленному противодействию Huawei, китайскому производителю телекоммуникационного оборудования, начавшаяся при администрации Трампа и продолженная президентом Джо Байденом, рассматривается как образец того, как американские официальные лица планируют бороться с RT на глобальном уровне. Используя глобальные усилия для передачи информации о том, что компания является инструментом правительства Китая, США убедили многие страны отказаться от оборудования Huawei.

Решение США поделиться разведданными о связях RT с операциями российских спецслужб является прямым ответом на использование политики для глобального влияния, направленным на то, чтобы отговорить другие страны от сотрудничества с RT. Действия администрации Байдена против RT являются частью более широкой стратегии по борьбе с иностранным вмешательством в внутреннюю политику.

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