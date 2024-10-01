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Администраторы торгового центра уволили Симон Луганер.

 and  Mark Rodriguez
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Торговый центр расторгает контракт с Симоной Люгнер
Торговый центр расторгает контракт с Симоной Люгнер

Администраторы торгового центра уволили Симон Луганер.

После кончины известной австрийской личности Ричарда "Мёртеля" Лунгера шесть недель назад, его 42-летняя супруга Симоне пришлось искать новую работу. К сожалению, она была уволена администрацией торгового центра Lugner City.

По словам представителя компании, она прошла через большие изменения и реорганизацию, что привело к различным бизнес-трансформациям. Одним из этих изменений было решение расторгнуть трудовой договор с Симоне Лунгер.

Симоне была связана с Lugner City и его примерно 100 магазинами с 1 августа. Тем не менее, она призналась, что у нее были трудности с адаптацией и она задавалась вопросом о своей роли в компании. "Я все время спрашивала, когда и как я могу начать делегировать свои задачи", - призналась она "Куриеру". Сначала она думала, что все еще оплакивают похороны и не сделали никаких планов для нее. "Как оказалось, они, видимо, уже давно планировали мое увольнение", - добавила она.

Риchard Лунгер и Симоне поженились 1 июня. Это был его шестой брак, который продлился всего 72 дня. Предприниматель скончался в августе в возрасте 91 года. Лунгер прославился своими скандальными появлениями на Венском оперном балу в сопровождении известных женщин. Каждый год он нанимал известных голливудских звезд за большие гонорары, чтобы они вели его на танцпол Венского оперного. В этом году его сопровождала Присцилла Пресли, вдова Элвиса.

После смерти Ричарда Лунгера Симоне, его шестая жена и вдова, искала новую работу после своего увольнения из администрации торгового центра Lugner City. Несмотря на свою долгую связь с торговым центром, она боролась со своей ролью в компании после расторжения трудового договора.

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