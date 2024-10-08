Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиЮг

Администратор муниципалитета в Южной Мексике встретил жестокую смерть.

 and  John Stellmacher
Время чтения 1 минута
Мэр одного из городов центральной Мексики встретил свою скорую кончину.
Мэр одного из городов центральной Мексики встретил свою скорую кончину.

Администратор муниципалитета в Южной Мексике встретил жестокую смерть.

Новоиспеченный мэр юго-западного мексиканского города встретил жестокую кончину всего через шесть дней после вступления в должность. Губернатор штата Эвелин Саладго выразила разочарование трагической гибелью нового мэра Чилпансинго, Александра Аркоса, но вначале воздержалась от разглашения подробностей.

Местные СМИ предполагают, что Аркоса казнили, но официального подтверждения пока нет. Гватемала, страдающая от распространенного наркореlated violence в Мексике, особо уязвима для подобных инцидентов.

Аркос, победивший на выборах в июне и вступивший в должность 1 октября, представлял оппозиционный альянс, в который входила традиционная правящая партия Мексики, PRI. Партия осудила бессмысленное убийство Аркоса и призвала положить конец безнаказанности и насилию в Гватемале, заявив на своем цифровом платформе X, "Люди Гватемалы не должны терпеть террор".

По словам старшего члена партии Алехандро Морено, еще один местный политик, Франсиско Тапия, стал жертвой violence всего несколько дней назад. "Оба мужчины прослужили всего неделю. Два молодых, честных чиновника, стремящихся к лучшему для своих сообществ", - заявил Морено на X.

В Мексике преступные организации ведут жестокие войны за территорию уже несколько лет в погоне за контролем над наркотиками. В прошлом году в Гватемале было зарегистрировано 1890 убийств, что также включает в себя знаменитый курорт Акапулько. С 2006 года в Мексике из-за violence погибло более 450 000 человек, при этом часто становятся мишенью местные политики.

Трагический инцидент произошел на юге Мексики, в частности, в Чилпансинго. Насильственные события на Юге привели к растущему чувству небезопасности в Гватемале.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"
Политика

5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"

Вице-президент Kamila Харрис столкнулась с пристальным вниманием к финансированию своих экономических предложений, воспринятой задержке в реализации политики безопасности границы демократами, своей стратегии по адресации конфликта России в Украине, среди других тем, в подробном интервью,...

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Вице-президент США и демократическая претендентка на пост президента Камала Харрис выступает с...
Политика

Недавно запущенная реклама кампании Харриса критикует управление Трампом в оказании помощи в случае стихийных бедствий.

Команда Камаллы Харрис запускает новую цифровую стратегию продвижения, на которой бывшие члены администрации Дональда Трампа критикуют предыдущего президента за управление стихийными бедствиями во время его пребывания на посту.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Индивиды бегут в безопасности после израильской атаки на район Мреиех, расположенный на южном краю...
Политика

Соединенные Штаты в настоящее время не пытаются оживить соглашение о перемирии между Израилем и Хезболлой, по словам сидящих властей.

После двухнедельного периода, когда Израиль сорвал соглашение о перемирии, предложенное США с Хезболлой, americanские власти отказались от активных усилий по возобновлению соглашения и вместо этого сосредоточились на влиянии и ограничении действий Израиля в Ливане и против Ирана, согласно...

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Житель Ларри Пайерсон, из Острова Паласс, Южная Каролина, покупает бутилированную воду в местном...
Политика

Подготовка к бедствиям, управление беспорядками в социальных сетях, противодействие скудным ценовым тенденциям: следите за заголовками новостей.

Ежедневный обзор: пять моментов CNN — новости, которые мог бы пропустить, спеша по своим делам.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

В драме Кристи Хэлл, «Папочка», Шон Пенн и Дакота Джонсон исследуют неповторимое путешествие на...
Стоит посетить!

"Кантас" приносит искренние извинения за неуместное кино, показанное на экранах во время поездки из Сиднея в Токио

Пассажиры недавнего рейса Qantas были застигнуты врасплох, когда на всех экранах в салоне самолета был продемонстрирован фильм эротического содержания.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
На этом иллюстративном фото, сделанном 15 сентября 2017 года, отображен символ приложения Telegram...
Главные темы

Telegram служит платформой для тайных торговых операций для преступных синдикатов по всей Юго-Восточной Азии, как утверждает ООН.

Криминальные синдикаты Юго-Восточной Азии значительно волю дают мессенджеру Telegram, что ведет к серьезному сдвигу в их способах ведения крупных незаконных операций, как/IP

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"
Политика

5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"

Вице-президент Kamila Харрис столкнулась с пристальным вниманием к финансированию своих экономических предложений, воспринятой задержке в реализации политики безопасности границы демократами, своей стратегии по адресации конфликта России в Украине, среди других тем, в подробном интервью,...

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
На годовщину погибшим от нападения боевиков ХАМАС на границе возлагают цветы в Тель-Авиве, Израиль,...
Главные темы

Израиль отмечает годовщину теракта 7 октября, полный горя и ярости.

В negativa от всего Израиля для того, чтобы почтить годовщину трагических террористических атак, в результате которых погибли более 1200 человек, появляются повторные сообщения о том, что конфликт вzonare ходе Газы продолжается.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно