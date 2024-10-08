Администратор муниципалитета в Южной Мексике встретил жестокую смерть.

Новоиспеченный мэр юго-западного мексиканского города встретил жестокую кончину всего через шесть дней после вступления в должность. Губернатор штата Эвелин Саладго выразила разочарование трагической гибелью нового мэра Чилпансинго, Александра Аркоса, но вначале воздержалась от разглашения подробностей.

Местные СМИ предполагают, что Аркоса казнили, но официального подтверждения пока нет. Гватемала, страдающая от распространенного наркореlated violence в Мексике, особо уязвима для подобных инцидентов.

Аркос, победивший на выборах в июне и вступивший в должность 1 октября, представлял оппозиционный альянс, в который входила традиционная правящая партия Мексики, PRI. Партия осудила бессмысленное убийство Аркоса и призвала положить конец безнаказанности и насилию в Гватемале, заявив на своем цифровом платформе X, "Люди Гватемалы не должны терпеть террор".

По словам старшего члена партии Алехандро Морено, еще один местный политик, Франсиско Тапия, стал жертвой violence всего несколько дней назад. "Оба мужчины прослужили всего неделю. Два молодых, честных чиновника, стремящихся к лучшему для своих сообществ", - заявил Морено на X.

В Мексике преступные организации ведут жестокие войны за территорию уже несколько лет в погоне за контролем над наркотиками. В прошлом году в Гватемале было зарегистрировано 1890 убийств, что также включает в себя знаменитый курорт Акапулько. С 2006 года в Мексике из-за violence погибло более 450 000 человек, при этом часто становятся мишенью местные политики.

Трагический инцидент произошел на юге Мексики, в частности, в Чилпансинго. Насильственные события на Юге привели к растущему чувству небезопасности в Гватемале.

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