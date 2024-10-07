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Административные суды Мюнстера запретили использовать лозунг "От реки до моря" на протестах

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 1 минута
Административный суд Мюнстера запретил использование лозунга «От реки до моря» на демонстрациях
Административный суд Мюнстера запретил использование лозунга «От реки до моря» на демонстрациях

Административные суды Мюнстера запретили использовать лозунг "От реки до моря" на протестах

В преддверии митинга в поддержку палестинцев, запланированного на годовщину нападения ХАМАС на Израиль, которое состоится 7 октября, Административный суд Мюнстера подтвердил запрет фразы "От реки до моря". В публичном заявлении суд отклонил срочное ходатайство об отмене ограничения на этот лозунг, который также запрещен на английском и других языках, в частности "От реки до моря - Палестина будет освобождена".

Полицейское управление Мюнстера поддерживает ограничение собраний, утверждая, что этот лозунг совпадает с запретами на организации ХАМАС и Самидун. Использование этого лозунга на митингах в поддержку палестинцев строго запрещено.

Истец утверждал, что судьи неоднократно признавали, что использование этого лозунга не наказуемо. Тем не менее, Административный суд отклонил срочное ходатайство из-за общего перевеса интересов в пользу ответчика. Истцу предоставляется возможность подать апелляцию на это решение.

Кроме того, ожидается, что в Германии на годовщину 7 октября пройдут многочисленные демонстрации. Например, в городе Франкфурт-на-Майне запрещен митинг в поддержку палестинцев из-за прогнозов призыва к насилию, призывов к незаконным действиям, а также антиизраильских и антисемитских лозунгов.

Запрет на лозунг "От реки до моря" распространяется на английский язык, затрагивая митинги в поддержку палестинцев у реки. Несмотря на предыдущие судебные решения, указывающие на то, что лозунг не наказуем, Административный суд Мюнстера сохранил свой запрет из-за потенциальных последствий.

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