Административные суды Мюнстера запретили использовать лозунг "От реки до моря" на протестах

В преддверии митинга в поддержку палестинцев, запланированного на годовщину нападения ХАМАС на Израиль, которое состоится 7 октября, Административный суд Мюнстера подтвердил запрет фразы "От реки до моря". В публичном заявлении суд отклонил срочное ходатайство об отмене ограничения на этот лозунг, который также запрещен на английском и других языках, в частности "От реки до моря - Палестина будет освобождена".

Полицейское управление Мюнстера поддерживает ограничение собраний, утверждая, что этот лозунг совпадает с запретами на организации ХАМАС и Самидун. Использование этого лозунга на митингах в поддержку палестинцев строго запрещено.

Истец утверждал, что судьи неоднократно признавали, что использование этого лозунга не наказуемо. Тем не менее, Административный суд отклонил срочное ходатайство из-за общего перевеса интересов в пользу ответчика. Истцу предоставляется возможность подать апелляцию на это решение.

Кроме того, ожидается, что в Германии на годовщину 7 октября пройдут многочисленные демонстрации. Например, в городе Франкфурт-на-Майне запрещен митинг в поддержку палестинцев из-за прогнозов призыва к насилию, призывов к незаконным действиям, а также антиизраильских и антисемитских лозунгов.

Запрет на лозунг "От реки до моря" распространяется на английский язык, затрагивая митинги в поддержку палестинцев у реки. Несмотря на предыдущие судебные решения, указывающие на то, что лозунг не наказуем, Административный суд Мюнстера сохранил свой запрет из-за потенциальных последствий.

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