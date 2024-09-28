Административный орган вводит чрезвычайный статус для международных посольств

В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке команда экстренной помощи Германии повысила уровень тревоги для своих дипломатических представительств в Бейруте, Рамалле и Тель-Авиве, как сообщает Министерство иностранных дел. В результате членам семей персонала, находящимся в этих местах, рекомендуется покинуть их и переместиться в безопасное место в пределах региона или вернуться в Германию. Кроме того, штат сотрудников в этих миссиях будет сокращен, чтобы сохранить полный операционный потенциал каждого дипломатического поста.

Текущая ситуация на Ближнем Востоке достигла кризисной стадии, что потребовало от команды экстренной помощи Германии повысить уровень тревоги. В связи с этой кризисной стадией членам семей diplomatic персонала в Бейруте, Рамалле и Тель-Авиве рекомендуется искать более безопасные места.

Читайте также: