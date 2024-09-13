Административный орган страны заключил дополнительный договор об иммиграции с Кенией.

Власти заключили миграционное соглашение с Кенией. Документ был подписан в Берлине во время визита президента Кении Уильяма Руто. Подписи поставили федеральный министр внутренних дел Германии Наджеза Фаэсер (СДПГ), статс-секретарь МИД по делам Европы в партии «Зелёные» Катарина Кёль и министр иностранных дел Кении Мусалия Мдавади в пятницу. Цель соглашения — упростить найм квалифицированных работников из Кении и облегчить возвращение нелегальных мигрантов.

Германия ранее заключала подобные соглашения с Индией (декабрь 2022 года) и Грузией (декабрь 2023 года). Еще одно соглашение планируется подписать во время визита канцлера Олафа Шольца (СДПГ) в Узбекистан на следующей неделе. Ведутся переговоры о заключении подобных соглашений с Молдовой, Киргизией и Филиппинами. Предварительные переговоры о расширенном сотрудничестве состоялись с Марокко, Колумбией и Ганой, но полноценное соглашение пока не достигнуто.

Что касается возвращения нелегальных мигрантов, то зависимость Германии от Кении относительно невелика. За первые восемь месяцев только 225 кенийцев подали первичные заявления на получение убежища. При этом процент одобрения крайне низок: всего один человек получил убежище, а десять — статус беженца с января по август.

Миграционные соглашения с Кенией, подписанные немецкими официальными лицами, являются частью более широкой стратегии заключения подобных соглашений с различными странами. Ведутся переговоры о заключении подобных соглашений с Молдовой, Киргизией и Филиппинами, что свидетельствует о более глобальном подходе к управлению миграцией.

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