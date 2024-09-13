Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиСоглашения о миграции

Административный орган страны заключил дополнительный договор об иммиграции с Кенией.

 and  Anne Legman
Время чтения 1 минута

Административный орган страны заключил дополнительный договор об иммиграции с Кенией.

Власти заключили миграционное соглашение с Кенией. Документ был подписан в Берлине во время визита президента Кении Уильяма Руто. Подписи поставили федеральный министр внутренних дел Германии Наджеза Фаэсер (СДПГ), статс-секретарь МИД по делам Европы в партии «Зелёные» Катарина Кёль и министр иностранных дел Кении Мусалия Мдавади в пятницу. Цель соглашения — упростить найм квалифицированных работников из Кении и облегчить возвращение нелегальных мигрантов.

Германия ранее заключала подобные соглашения с Индией (декабрь 2022 года) и Грузией (декабрь 2023 года). Еще одно соглашение планируется подписать во время визита канцлера Олафа Шольца (СДПГ) в Узбекистан на следующей неделе. Ведутся переговоры о заключении подобных соглашений с Молдовой, Киргизией и Филиппинами. Предварительные переговоры о расширенном сотрудничестве состоялись с Марокко, Колумбией и Ганой, но полноценное соглашение пока не достигнуто.

Что касается возвращения нелегальных мигрантов, то зависимость Германии от Кении относительно невелика. За первые восемь месяцев только 225 кенийцев подали первичные заявления на получение убежища. При этом процент одобрения крайне низок: всего один человек получил убежище, а десять — статус беженца с января по август.

Миграционные соглашения с Кенией, подписанные немецкими официальными лицами, являются частью более широкой стратегии заключения подобных соглашений с различными странами. Ведутся переговоры о заключении подобных соглашений с Молдовой, Киргизией и Филиппинами, что свидетельствует о более глобальном подходе к управлению миграцией.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Расследование показало отсутствие доказательств того, что власти Гавайев приняли меры предосторожности против лесных пожаров на Мауи, унесших 102 жизни, несмотря на предупреждения
Политика

Расследование показало отсутствие доказательств того, что власти Гавайев приняли меры предосторожности против лесных пожаров на Мауи, унесших 102 жизни, несмотря на предупреждения

Рассматривая последствия прошлогоднего пожара на Мауи, унесшего 102 жизни, следователи обнародовали отчет в пятницу, указав, что они не нашли признаков того, что местные власти приняли необходимые меры предосторожности, несмотря на ранее полученные предупреждения о потенциально опасной...

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
В апреле 2020 года федеральные правоохранительные органы проводят тщательные проверки на границе...
Политика

Власти опасаются возможного напряжения при проведении пограничных проверок.

Власти опасаются возможного напряжения при проведении пограничных проверок. Начиная с следующего понедельника, границы Германии будут находиться под надзором Федеральной полиции, что вызвало недоумение среди некоторых сотрудников правоохранительных органов. Это шокирующее заявление встретило критику со стороны председателя профсоюза Роскопфа, который обеспокоен увеличением вероятности того, что полицейские покинут свои посты. По словам

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Папа называет Трампа и Харриса кандидатами, которые враждебно относятся к жизни.
Политика

Папа называет Трампа и Харриса кандидатами, которые враждебно относятся к жизни.

Папа называет Трампа и Харриса кандидатами, которые враждебно относятся к жизни. В пятницу Папа Франциск заканчивает своё самое длительное зарубежное путешествие на данный момент. На сессии вопросов и ответов он отказался поддерживать какого-либо кандидата на предстоящих выборах в США, заявив, что считает tanto Камалу Харрис, как и Дональда Трампа проблемными

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно

Последние

Захватывающая сцена: древний монастырь Сумела на восточной Турции греется на высоте 1000 футов над...
Стоит посетить!

Преподобный монастырь возвышался на краю скалы

Преподобный монастырь возвышался на краю скалы С момента своего основания в 4-м веке н.э. ранними христианами на черноморском побережье, святыня пережила трансформацию Римской империи в византийскую эпоху, подъем османов, борьбу Турции за независимость после Первой мировой войны, десятилетия вандализма и запустения и удивительное возрождение в наше время. Более захватывающее

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Вопрос вызывает: были ли победы Пепа Гвардиолы в чемпионате полностью легитимны? Возникает скепсис,...
Спорт

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити"

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити" "Манчестер Сити сталкивается с обвинениями в финансовых злоупотреблениях" - так можно неформально выразиться, поскольку Манчестер Сити готовится встретиться с обвинениями в многочисленных нарушениях финансовых правил. Грозят строгие санкции. Главный вопрос: Незаконно ли команда неоднократно добивалась побед? Пеп

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Расследование показало отсутствие доказательств того, что власти Гавайев приняли меры предосторожности против лесных пожаров на Мауи, унесших 102 жизни, несмотря на предупреждения
Политика

Расследование показало отсутствие доказательств того, что власти Гавайев приняли меры предосторожности против лесных пожаров на Мауи, унесших 102 жизни, несмотря на предупреждения

Рассматривая последствия прошлогоднего пожара на Мауи, унесшего 102 жизни, следователи обнародовали отчет в пятницу, указав, что они не нашли признаков того, что местные власти приняли необходимые меры предосторожности, несмотря на ранее полученные предупреждения о потенциально опасной...

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно