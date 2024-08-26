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ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Административный орган распределяет почти все свои запасы вакцины Mpox на африканском континенте.

 and  Carmen Simpson
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Орган управления передает почти все свои запасы вакцины от оспы обезьян африканскому континенту.
Орган управления передает почти все свои запасы вакцины от оспы обезьян африканскому континенту.

Административный орган распределяет почти все свои запасы вакцины Mpox на африканском континенте.

Германия готовится подарить около 100 000 доз вакцины от оспы обезьян из своих запасов странам, наиболее пострадавшим от заболевания, в основном в Африке. Об этом сообщил представитель правительства Штефан Хайбестрейт в понедельник в Берлине, добавив, что эти дозы станут доступны из резервов бундесвера "в ближайшее время". Главной целью является усиление сотрудничества во всем мире для борьбы с вспышкой оспы обезьян на африканском континенте.

На данный момент Германия имеет около 118 000 доз вакцины, без конкретных планов на закупку дополнительных доз в ближайшее время.

Число случаев и смертей от оспы обезьян в Африке растет с июля. О вспышках сообщалось в Демократической Республике Конго, Бурунди, Кении, Руанде и Уганде. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила текущую вспышку более опасного варианта вируса 1b глобальной проблемой здравоохранения.

Помимо отправки доз, странам, таким как Демократическая Республика Конго (ДРК), также потребуется дополнительная поддержка, считает Хайбестрейт. ВОЗ получит финансовую помощь для управления оспой обезьян из фонда экстренной помощи организации. Кроме того, федеральное правительство Германии будет работать вместе со своими африканскими партнерами в рамках альянса Gavi и поможет с логистикой и распространением.

Между тем, Министерство экономического сотрудничества и развития быстро переведет передвижную лабораторию в Конго, как объявил Хайбестрейт. Федеральное правительство также готовится направить команду экспертов быстрого реагирования в восточный Конго. Долгосрочные цели также включают поддержку Африканского союза (АС) в развитии местных возможностей производства вакцины.

Европейский союз потенциально может присоединиться к Германии в оказании помощи, как предложил Хайбестрейт, сотрудничая с альянсом Gavi, который является частью глобальной стратегии здравоохранения ЕС. Кроме того, укрепление способности Африканского союза производить вакцины местно было бы полезно, что соответствует приверженности Европейского союза сотрудничеству в области глобального здравоохранения.

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