Административный орган продолжает оказывать Украине военную помощь.

Согласно слухам, Берлин размышляет над ограничением военной помощи Украине. Спикер правительства Бюchner опроверг это утверждение. Вместо этого он упомянул, что с 2025 года помощь будет иметь более глобальный фокус. Еще одно утверждение, которое Бюchner назвал "известным", также было опровергнуто.

Спикер правительства Вольфганг Бюchner в Берлине опроверг утверждения о том, что военная помощь Украине должна быть сокращена или ограничена из-за финансовых трудностей. Он заверил, что помощь будет продолжаться столько, сколько это необходимо. Корни этих утверждений восходят к сообщению СМИ о том, что дополнительных бюджетных средств для помощи не будет доступно после уже выделенных €4 миллиардов с 2023 года.

"Фrankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" (FAS) сообщила в воскресенье, что больше не будет финансирования для Украины. Они заявили, что уже утвержденные поставки все еще осуществляются, но дополнительные запросы от Министерства обороны отклоняются - якобы по просьбе канцлера Олафа Шольца. Причиной называются меры экономии, принятые канцелярией и Министерством финансов. Бюджет на Украину в настоящее время составляет около €8 миллиардов, и предлагаемый лимит на следующий год составляет €4 миллиарда, который, по-видимому, уже исчерпан.

Украина получит систему ПВО IRIS-T

FAS сообщила, что источник в федеральном правительстве заявил: "Денег нет", намекая на конец поддержки Украины. Однако Бюchner заверил, что "наша приверженность и решимость остаются неизменными". Он также опроверг спекуляции о том, что правительство хочет отправить политическое сообщение перед выборами в восточных землях, назвав такие предположения "скандальными". Необоснованно утверждать, что Украина должна получать меньше помощи из-за внутренних политических причин, подчеркнул он.

Бюchner также опроверг утверждения о том, что Германия не может поставить обещанные системы ПВО IRIS-T Украине. По данным FAS, немецкий производитель Diehl Defence имел клиента, готowego отказаться от своей системы ПВО IRIS-T, что позволяло бы ее поставку Украине. Однако Министерство обороны не дало разрешения на это министр обороны Писториус. Оба - Бюchner и спикер Министерства обороны - подтвердили, что это заявление ложно.

Кредит в $50 миллиардов для Украины

Бюchner раскрыл, что федеральное правительство ожидает, что международные партнеры предоставят Украине кредит в размере $50 миллиардов для финансирования в следующем году. Это решение было принято лидерами семи ведущих промышленных стран в июле, добавил он. Этот проект должен быть запущен до конца 2024 года.

Подобным образом спикер Министерства финансов, возглавляемого ФДП, заявил: "Мы продолжим стоять на стороне Украины". Эта поддержка будет продолжаться столько, сколько правительство в Киеве нуждается в помощи в защите от России. С 2025 года финансирование будет более глобально ориентированным, чем раньше. Интенсивные дискуссии продолжаются, добавил спикер, и прогресс делается.

Несмотря на слухи о том, что Берлин рассматривает возможность ограничить военную помощь Украине из-за финансовых трудностей, спикер правительства Бюchner решительно опровергает такие утверждения и гарантирует, что помощь будет продолжена по мере необходимости. Конфликт на Украине по-прежнему является серьезной проблемой, и продолжаются спекуляции о приверженности Германии и поставках обещанных систем ПВО.

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