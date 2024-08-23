Административный орган Норвегии разрешил прерывать беременность в течение первых 18 недель.

Левоориентированное правительство Норвегии представило план по расширению прав на аборты. Администрация премьер-министра Йонаса Гаahr Стёре, социал-демократа, объявила в пятницу о своих намерениях гарантировать "автономию беременных лиц и защиту их свобод". В настоящее время законный срок для абортов в Норвегии, как и в Германии, составляет всего 12 недель.

Однако это предложение вызвало разногласия внутри правительства, состоящего из Лейбористской партии Стёре и Центристской партии: Центристская партия заявила о своем намерении "сохранить существующий 12-недельный срок для гарантии автономии".

Для вступления в силу законопроект требует не менее 85 голосов "за" в парламенте. Как сообщает норвежское новостное агентство NTB, по крайней мере 80 законодателей уже поддержали продление срока.

Текущее законодательство Норвегии об абортах было принято в 1978 году. Новая версия предложенного закона предоставит женщинам право снизить количество плодов в многоплодной беременности до 18-й недели, что, по сути, будет считаться абортом.

В западноевропейском регионе самые длинные сроки для абортов можно найти в Великобритании и Нидерландах, доходящие до 24 недель. В Германии аборты разрешены в течение первых 12 недель беременности.

На данный момент предложение правительства продлить срок абортов более чем на 12 недель поддержали по крайней мере 80 законодателей. Однако Центристская партия, правительственный партнер, выразила намерение сохранить существующий 12-недельный срок.

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