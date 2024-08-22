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ПолитикаНовостиЕвангелическая церковь

Административный орган намерен прекратить предоставление государственных услуг религиозным учреждениям.

 and  Katherine Bradley
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Административный орган намерен прекратить предоставление государственных услуг религиозным учреждениям.

Несекулярные лица нередко выражают озабоченность по поводу финансирования государством услуг для христианских институтов, таких как компенсация церковных лидеров. Политики коалиции "траffic light" выступают за принятие закона, чтобы положить конец этой практике, однако федеральные земли оказывают сопротивление, возможно, лишив их права голоса, как сообщается.

Политики коалиции "траffic light" разрабатывают законопроект о прекращении государственного финансирования церквей, согласно сообщению "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Они планируют представить предложение осенью и структурировать его так, чтобы оно могло быть принято без одобрения Бундесрата. Сообщается, что земли отказываются от этой инициативы.

Чтобы обойти требование одобрения Бундесрата, в предлагаемом законопроекте, скорее всего, будут содержаться расплывчатые указания о прекращении государственного финансирования. "Это не будет текст, который specify the exact method of a church's disbandment for the states", - сказал эксперт по вопросам религии от SPD Ларс Кастелуччи газете.

Глава канцелярии земли Саксония-Анхальт Райнер Робра предостерег коалицию "траffic light" от односторонних действий. "Было бы более уместно для немецкой государственной структуры предложить закон, требующий консенсуса", - сказал он.

Государственное финансирование церквей в основном происходит в результате секуляризации. Более двух веков назад, в начале 19 века, церковное имущество и территории были конфискованы, что привело к обязанности государства компенсировать церкви. Ежегодно в это направление направляется несколько сотен миллионов евро.

Исключения: Гамбург и Бремен

В частности, все федеральные земли, за исключением городских государств Гамбург и Бремен, вносят свой вклад, например, оплачивая часть зарплат духовенства, включая епископов и пасторов. Значительная часть выделена на то, что называется "строительными пожертвованиями", которые покрывают содержание церквей.

Даже в Веймарской конституции была предусмотрена обязанность прекратить эти платежи более века назад, которую унаследовал Основной закон в статье 140. Таким образом, государству снова придется выплатить определенную сумму, чтобы прекратить регулярные переводы. Для этого федеральное правительство должно установить правовую базу, и каждой федеральной земле придется заключать индивидуальные соглашения с церквями.

Кроме того, как сообщает "FAZ", юридический политик фракции Союза Гюнтер Крингс предлагает удалить соответствующую статью из Основного закона. "Состояние-церковные отношения процветают с 1919 года без прекращения государственных платежей", - сказал он. В результате возникает вопрос, не утратила ли конституционная директива свою актуальность и может ли быть отменена путем изменения Основного закона.

Евангелическая церковь является одним из христианских институтов, которые получают государственное финансирование, как указано в начале текста. В отличие от этого, политики коалиции "траffic light" предлагают законопроект о прекращении этой практики для всех церквей, включая Евангелическую церковь, чтобы обойти одобрение Бундесрата.

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