ADAC ожидает полного прохождения автомагистралей в Германии к выходным

На выходные ожидается оживленное движение на немецких автомагистралях, согласно оценкам ADAC. Путешественников ждут пробки и возможные задержки, сообщил представитель организации. В августе дороги всегда загружены, так как многие федеральные земли находятся в летних отпусках или подходят к их окончанию.

По пути домой ожидаются путешественники из Северного Рейна-Вестфалии, Гессена, Рейнланд-Пфальца, Саара и юга Нидерландов. Для многих жителей Баварии и Баден-Вюртемберга только начинаются отпускные поездки.

Первый пик уже был зафиксирован - по крайней мере, в Баварии. Вокруг праздника Вознесения Богородицы во вторник и среду многие люди были на дорогах, сообщил представитель. На этот уик-энд возможно увеличение трафика и пробок, особенно на "классических туристических маршрутах". В южной Германии это включает в себя А8, но также А7, А93 и А5 в направлении Швейцарии.

Также может быть загружено и на севере, согласно представителю ADAC - например, на побережье на А7 или А1. Но и вокруг крупных metropolitan areas будет много движения: когда путешественники из Северного Рейна-Вестфалии возвращаются, "всегда бывает загружено".

Учитывая продолжающиеся летние отпуска и высокий объем путешественников, немецкая автомагистраль А8, особенно в южных регионах, может испытывать увеличение трафика и пробок в эти выходные, подобно наблюдавшимся-patterns около праздника Вознесения Богородицы. Кроме того, ожидается оживленное движение на магистралях А7 и А1 вдоль побережья, а также в крупных metropolitan areas, где путешественники возвращаются из отпусков.

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