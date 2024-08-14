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89-летний турист пропал в горах Айдахо.

Вооруженный всего 8,6 килограммами снаряжения, 89-летний Бинг Оулбום отправился в многодневный поход, намереваясь на 5 дней.

 and  Viktoria Klein
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Бинг Олбум, 89 лет, отправился в поход на 5 дней, но заблудился и провел почти 10 дней в дикой...
Бинг Олбум, 89 лет, отправился в поход на 5 дней, но заблудился и провел почти 10 дней в дикой местности штата Айдахо.

89-летний турист пропал в горах Айдахо.

Вместо этого, Оlbum оказался застрявшим почти на 10 дней в более чем 4 миллионах акров Национального леса Salmon-Challis. Это место является домом для одних из самых диких мест в стране за пределами Аляски, по словам координатора местной поисковой и спасательной службы.

Некоторые из вершин и седловин, которые Оlbum преодолел, достигали более 8000 футов, когда он преодолел более 20 миль, пересекая альпийский лес.

«Шансы на выживание человека в течение этого периода времени в дикой местности очень малы», - сказал координатор поисково-спасательной службы Кастерского округа Линкольн Золлингер.

Поиск верхом на лошадях, вертолетами и дронами

1 августа Оlbum отправился из точки отправления Hunter Creek Trailhead в восточно-центральном Айдахо на пеший поход. Он должен был прибыть в зону выхода в районе McDonald Creek через пять дней, согласно офису шерифа Кастерского округа.

Оlbum был объявлен пропавшим без вести несколько дней спустя, 6 августа, как сообщил офис шерифа.

Команда поисково-спасательной службы Кастерского округа начала поиски Олумба по земле и воздуху. Группы на земле сканировали лес в поисках следов Олумба, фокусируясь на возможных тропах, по которым его можно было бы найти.

На следующий день Национальная гвардия Айдахо и частный пилот предоставили свои вертолеты для помощи в поисках, а Idaho National Laboratory управлял дронами, чтобы облететь лесистые горы в поисках признаков Олумба.

Несмотря на масштабные усилия, команда поисково-спасательной службы Кастерского округа «не нашла никаких следов его в течение пяти дней», когда они его искали, сказал Золлингер.

Жители Кастерского округа и окружающей территории составляли команды наземного поиска.

Жители оставили свою работу и обязательства, чтобы помочь в поисках Олумба, поскольку команда поисково-спасательной службы Кастерского округа состоит исключительно из волонтеров, по словам Золлингера.

«Мы все еще очень небольшое сообщество», - сказал Золлингер, добавив, что он и другие провели здесь всю свою жизнь. «Они говорят, "не ходи на гору", но мы все равно идем».

И именно эти жители общины в конечном итоге привели Олумба домой.

Местные жители спасают день

«Мы готовились прекратить поиск и передать его обратно семье, чтобы они его искали», - сказал Золлингер, добавив, что шансы на выживание были низкими после столь длительного пребывания на свободе.

Дочь Олумба, Дженнифер Оlbum, опубликовала его фото и карту тропы в Facebook в четверг, спрашивая информацию и помощь от знакомых с этой областью хайкеров.

«В течение двух дней поисково-спасательная служба не могла его найти, что говорит мне, что он ранен или хуже и не может разложить тент, чтобы вертолеты его видели», - написала она.

Через два дня, в последний вечер поисков, группа местных спасателей обнаружила лагерь Олумба, согласно офису шерифа.

После поисков Олумба в окружающей местности местные жители на лошадях нашли его в безопасности ранним утром 11 августа.

По словам Золлингера, Олумба нашли практически невредимым, он был лишь слегка обезвожен и немного уставшим от пройденного им пути.

CNN связалась с семьей Олумба, которая подтвердила, что он в порядке, но отказалась от интервью.

Воля к жизни

Утром того дня офис шерифа Кастерского округа похвалил Олумба, сказав, что его «воля к жизни привела к невероятно хорошему исходу этого инцидента» в посте в Facebook.

Оlbum взял с собой немного еды на свой пеший поход. Его пищей были сушеные мясо, соленые орехи и таблетки йода для очистки воды, по словам Золлингера. Он также взял с собой одноместную палатку, одеяло и подстилку для сна.

Он не имел при себе никаких устройств отслеживания и использовал только компас и бумажную карту для навигации.

Золлингер был поражен волей Олумба к выживанию, особенно после того, как узнал, что он не разжигал огня. Температура в лесу колеблется от 40-х ночью до 90-х днем.

«Просто с таким небольшим количеством припасов, пятидневного запаса еды, растягивать его так далеко - это просто потрясающе, по мнению всех», - сказал Золлингер. «Мы много работали с ВВС спасателями, и даже они были поражены результатом этого».

Золлингер поговорил с Олумбом несколько дней спустя после того, как его нашли в безопасности, и спросил, что поддерживало его.

Оlbum сказал, что он думал, что сможет выжить еще три дня в дикой местности, что Золлингер описал как «совершенно потрясающе».

«Самое главное, что я вижу в нем, - это его настрой», - сказал Золлингер. «И он сказал: "Ну, в основном это был мой ум, чтобы продолжать двигаться вперед, ставить цели и двигаться вперед".»

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