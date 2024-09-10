84-летняя жительница Флориды рассказывает о своей мучительной встрече с аллигатором, когда гуляла со своим собачьим спутником.

Лиза Бопп поделилась своей историей с CNN-партнером WBBH, упомянув, что около 9 часов вечера в четверг она гуляла со своей собакой, цвергшнауцером по кличке Куин, возле пруда в мобильном парке своего дома в Северном Форт-Майерсе. Она почувствовала, что за ней наблюдают, и предчувствовала, что что-то зловещее вот-вот произойдет.

Рассказывая свою историю из больничной койки, Бопп описала это как предчувствие, кратко сказав: "Ух-ох".

Ее беспокойство превратилось в реальность, когда огромный 7-футовый 3-дюймовый аллигатор, подтвержденный Комиссией по сохранению дикой природы и рыбных ресурсов Флориды, внезапно появился.

Аллигатор так быстро приблизился к Бопп и ее собаке, что она едва успела среагировать, как сообщил WBBH.

"Это было похоже на торпеду", - объяснила Бопп WBBH. "Я никогда не видела, чтобы что-то двигалось так быстро".

В отчаянной попытке защитить свою собаку, Бопп бросила Куин в воздух, когда аллигатор набросился на нее, вцепившись зубами в ее ноги и пальцы.

Сосед, позвонивший в 911, рассказал CNN-партнеру WINK, что слышал крики из своего окна.

Вспоминая инцидент, Бопп упомянула, что ей удалось нанести несколько ударов по лицу аллигатора, прежде чем он отступил.

Комиссия по сохранению дикой природы и рыбных ресурсов Флориды, а также Управление шерифа округа Ли и Служба экстренной медицинской помощи округа Ли прибыли на место, поймали и удалили аллигатора.

Бопп была доставлена в больницу для лечения, и к субботе Комиссия по сохранению дикой природы не предоставила обновлений о ее состоянии. Несмотря на травмы, Бопп выразила оптимизм и желание воссоединиться со своей собакой.

По данным Комиссии по сохранению дикой природы Флориды, зафиксировано относительно небольшое количество инцидентов, в которых аллигаторы причиняли серьезные травмы. Подсчет атак с 2004 по 2022 год показал почти 190 инцидентов, 12 из которых оказались смертельными.

Ранее CNN сообщало об инциденте в феврале 2023 года, когда 10-футовый аллигатор жестоко атаковал и убил 85-летнюю женщину, гулявшую с собакой в Форт-Пайер, Флорида, схватив ее ногу и утащив в ближайший пруд.

CNN внес вклад в этот отчет Брамхи Балараджан и Ребекка Рисс.

В разгар происшествия Бопп описала свои чувства по отношению к приближающемуся аллигатору, сказав: "Я знала, что мы в беде, когда увидели это громадное существо, идущее на нас". И находясь в больнице, Бопп выразила благодарность первым откликнувшимся, сказав: "Команда из Комиссии по сохранению дикой природы Флориды, Управления шерифа округа Ли и Службы экстренной медицинской помощи округа Ли были невероятными, они спасли и меня, и Куин".

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