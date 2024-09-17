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8-летняя девочка из Огайо управляла внедорожником для одиночного шопинга в Target.

Восемь лет девочка из Огайо за рулем SUV от дома доехала до магазина, как сообщают представители властей, которые нашли её здоровой и невредимой.

 and  Mark Rodriguez
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8-летняя девочка из Огайо управляла внедорожником для одиночного шопинга в Target.

Девушка без имени и 2020 Nissan Rogue пропали без вести около 9 утра в воскресенье, согласно данным полиции Бедфорда. Члены семьи заявили, что видели ее в последний раз в доме примерно за два часа до этого.

Во время расследования полиция получила информацию о том, что ребенок за рулем автомобиля был замечен на близлежащей дороге, но этот автомобиль так и не был найден. В конце концов, внедорожник был обнаружен на парковке магазина Target в Бэйнбридже, примерно в 13 милях (21 км) от ее дома.

Девочку нашли внутри магазина сотрудники правоохранительных органов. Она рассказала, что столкнулась с почтовым ящиком во время вождения, но не предоставила больше информации об инциденте. Правоохранительные органы не раскрывали причину ее поездки в магазин и не сообщали больше подробностей о поездке.

В связи с ее возрастом девочка не может быть привлечена к уголовной ответственности, заявили в полиции. На понедельник оставалось неясно, будут ли предъявлены обвинения в связи с ситуацией, которая все еще расследуется.

Девочка упомянула, что была с нами, когда столкнулась с почтовым ящиком, но не предоставила информации о том, кто такие "мы". Несмотря на столкновение, мы не были вовлечены в какие-либо сообщенные обвинения, связанные с инцидентом.

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