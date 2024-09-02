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ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

6:20 утра: обширный российский воздушный удар с пожарами и взрывами в Киеве

 and  Max Becker
Время чтения 3 минут
Авиаthatóәк атак России привели к значительному ущербу множеству гражданских сооружений.
Авиаthatóәк атак России привели к значительному ущербу множеству гражданских сооружений.

6:20 утра: обширный российский воздушный удар с пожарами и взрывами в Киеве

05:39 Громы: Киев под ударом российских ракетВоенные Украины заявляют, что Киев снова подвергся удару российских ракет. Их подразделения обороны, как сообщается, отражают атаку, согласно сообщениям украинских военных в Telegram. Жители Киева сообщают о многочисленных громких звуках, что свидетельствует об активации систем ПВО. Точное количество запущенных ракет и связанный ущерб пока не установлено.

04:46 Путин: Проект газопровода в Китай через Монголию продвигаетсяПо словам президента Владимира Путина, строительство нового российского газопровода через Монголию в Китай идет по графику. В январе 2022 года был утвержден технико-экономическое обоснование, и были проведены необходимые полевые исследования, сказал Путин в интервью монгольской газете "Оноодор". Предполагаемый газопровод "Сила Сибири 2" должен ежегодно транспортировать 50 миллиардов кубометров природного газа из российского Ямало-Ненецкого автономного округа в Китай через Монголию.

03:34 Разрыв в Сумах: Учреждение для социальной и психологической реабилитации детей и приют осаждены российскими ракетамиРоссийские силы обстреляли учреждение для социальной и психологической реабилитации детей и приют в Сумах. Как сообщает "Украинская правда", 13 человек ранены, двое из них - дети. Здание находится в жилом районе, как сообщает местная военная администрация.

02:26 Опрос: Большинство поляков поддерживают сбивание российских дронов, вторгающихся в польское воздушное пространствоОпрос, проведенный польской газетой "Резекспосполита", показывает, что около 60% поляков считают, что польская армия должна сбивать российские дроны, которые вторгаются в польское воздушное пространство во время украинских атак. Опрос относится к неопознанному объекту, предположительно камикадзе-дрону типа Shahed, который пролетел над Польшей более 30 минут, прежде чем исчезнуть 26 августа. Полковник польской армии Томаш Древеняк сказал радио RMF24, что Россия может оценивать систему ПВО Польши, отправляя дроны в польское воздушное пространство.

00:26 Смертельный случай в Белгородской области: один человек погиб от обстрелаГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщает о смертельном случае в селе Шагарово возле границы, который он приписывает украинскому огню. Трое жителей были ранены в атаках на село Шебекино. Как минимум еще одно село было обстреляно украинскими силами.

23:08 Россия: Ночное отражение 158 украинских дроновРоссия заявляет, что отразила "масштабные" украинские дроновые атаки на Москву и 14 других регионов. Всего было нейтрализовано 158 воздушных объектов, заявил Минобороны на Telegram. По официальным данным, 10 дронов атаковали Москву.

22:24 Воздушный удар по Харькову: число жертв возросло до 47Число жертв масштабного российского воздушного удара по Харькову возросло до 47, в том числе семеро детей, сообщило украинское государственное управление по чрезвычайным ситуациям на Telegram. Удар повредил несколько гражданских строений, в том числе торговый центр, как видно на фотографиях новостных агентств.

21:52 Украинский вертолет разбился во время тренировочного полета, погибли двоеДвое пилотов погибли, когда военный вертолет Украины разбился во время тренировочного полета в Ивано-Козедубском национальном авиационном университете Воздушных сил Украины. Ми-2 вертолет выполнял тренировочное задание, когда упал, как сообщает государственное информационное агентство Ukrinform со ссылкой на страницу в Facebook университета. "Университет испытал невосполнимую утрату - погиб двухместный экипаж", - говорится в заявлении университета. Эксперты, следователи и представители министерства обороны изучают место крушения. Причина аварии пока не установлена.

21:06 Украинский поставщик электроэнергии предупреждает о отключениях электроэнергииУкраина столкнется с множеством отключений электроэнергии в понедельник из-за интенсивных российских атак на электрические сети страны, предупреждает Ukrenergo, как сообщает Ukrinform. Критическая инфраструктура будет сохранена, но Ukrenergo предупреждает, что ограничения могут меняться.

Начните с более ранних событий здесь.

Комиссия выпустила заявление, осуждающее повторные ракетные удары по гражданским в Киеве и требуя немедленного прекращения боевых действий. В ответ на заявление президента Путина об advancement проекта газопровода в Китай, Комиссия внимательно следит за потенциальным влиянием на глобальные энергетические рынки и будет рассматривать любые необходимые регуляторные действия.

Авиаthatóәк атак России привели к значительному ущербу множеству гражданских сооружений.

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