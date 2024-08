5 вещей, которые нужно знать на 16 августа: стоимость наркотиков, митинги Трампа, Ближний Восток, тайфун Ампил, Мэтью Перри

1. Цены на лекарства

Президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис вместе появились в Мэриленде на мероприятии, посвященном стоимости рецептурных лекарств. Администрация Байдена объявила об итогах исторических переговоров о ценах на лекарства в Medicare, которые сэкономят, как ожидается, 6 миллиардов долларов, когда пониженные цены вступят в силу для некоторых лекарств в 2026 году. Программа переговоров была центральной темой усилий Белого дома по снижению стоимости жизни для большего числа американцев — включая пожилых граждан, важную группу избирателей. Мощная фармацевтическая индустрия, которая долгие годы боролась против возможности для Medicare вести переговоры о ценах, пытается препятствовать процессу переговоров, подав несколько исков в федеральных судах по всей стране, утверждая, что программа является неконституционной по разным причинам.

2. Ралли Трампа

Бывшего президента Дональда Трампа будут окружать пуленепробиваемое стекло на его предвыборных митингах впредь, поскольку Секретная служба пытается усилить безопасность на предвыборном пути. Усиленные меры безопасности включают в себя увеличение числа агентов и определенные технологические изменения, сообщил высокопоставленный чиновник CNN. Бронестекло часто используется для защиты действующих президентов и перемещается на место силами Министерства обороны. Для Трампа Секретная служба будет стратегически размещать стекло по всей стране, где бывший президент не планировал посетить в преддверии выборов в ноябре.

3. Ближний Восток

Посредники в переговорах о прекращении огня между ХАМАС и Израилем предпринимают последнюю попытку на этой неделе, чтобы возродить застопорившиеся переговоры, когда Ближний Восток готовится к возможной атаке Ирана на Израиль. Высокоставочное совещание состоялось в четверг и возобновится сегодня, сообщил CNN дипломатический источник, знакомый с переговорами. На совещании Катар, Египет и США должны представить план по реализации сделки, которая может привести к прекращению огня в 10-месячной войне в Газе и освобождению оставленных заложников. Несмотря на то, что пока безрезультатно, переговоры в четверг стали обещающим началом, заявил пресс-секретарь Совета национальной безопасности Джон Кирби.

4. Тайфун Амфил

Сотни тысяч людей в некоторых частях Японии получили советы об эвакуации, когда тайфун Амфил приближается к столице. Шторм, расположенный в 121 морской миле юго-восточнее Йокосук, Большой Токио, усилился до сила, эквивалентной урагану категории 4, согласно Центру предупреждений о тайфунах. Более 400 000 человек в общей сложности получили советы об эвакуации в городах Мобара и Асахи возле Токио и Иваки, префектура Фукусима, которые находятся возле восточного побережья и, как ожидается, почувствуют основной удар шторма позже сегодня. Тысячи уже лишились электроэнергии, в то время как авиакомпании и железные дороги отменяют рейсы во время пикового летнего сезона путешествий.

5. Мэтью Перри

Пять человек были обвинены в связи со смертью актера Мэтью Перри, сообщило Управление прокурора США. Обвинения последовали после того, как следователи обнаружили подпольную сеть торговцев и поставщиков наркотиков, которых они обвиняют в распространении кетamina, потенциально смертельного наркотика, который убил Перри. «Путешествие Мэтью Перри началось с безответственных врачей, которые злоупотребили своим доверием, потому что видели в нем возможность заработать, до уличных торговцев, которые дали ему кеттамин в немаркированных флаконах», — заявила директор DEA Энн Милграм. В течение двух месяцев с сентября по октябрь 2023 года Перри получил примерно 20 флаконов кетamina, которые обошлись ему примерно в 55 000 долларов, заявил прокурор США. Любимый актер, сыгравший Чендлера Бинга в «Друзьях», умер в октябре 2023 года в возрасте 54 лет.

1,4 миллиона - столько девочек в Афганистане лишены образования намеренно, как утверждает ЮНЕСКО, в связи с тем, что талибы хотят исключить их из школ. Талибы исторически относились к женщинам как ко второму сорту, подвергая их насилию, принудительным бракам и практически невидимости в стране.

ЦИТАТА ДНЯ

"Необходимо избегать стигматизации путешественников или стран/регионов. Только совместными усилиями, обменом данными и принятием необходимых мер общественного здравоохранения мы сможем контролировать распространение этого вируса."

— Всемирная организация здравоохранения, выдавшая рекомендации после того, как Швеция подтвердила первый случай вирусной инфекции мпох в четверг, что также стало первым случаем за пределами Африки. Организация ожидает больше случаев мпоха в Европе в ближайшие дни и недели.

И В КОНЦЕ ...

