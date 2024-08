5 вещей, которые нужно знать на 14 августа: Стрельба за штормами, гонка 2024 года, протесты в кампусе, вторжение на Украину, исследования рака

Вот что вам нужно знать, чтобы Возобновить деятельность и начать свой день**.

1. Наблюдение за штормом

Тропический шторм Эрнесто приближается к тому, чтобы стать опасным ураганом сегодня, когда он обходит Пуэрто-Рико и другие части Карибского бассейна. Хотя центр шторма не пройдет прямо над Пуэрто-Рико — вместо этого он обойдет его с северо-востока — Эрнесто все еще угрожает сбросить от 8 до 10 дюймов дождя на острове, что, скорее всего, вызовет опасные наводнения и оползни, сказал Национальный центр ураганов. Жителям также было предписано готовиться к широкомасштабным отключениям электроэнергии, поскольку хрупкая и устаревшая электросетевая инфраструктура острова все еще восстанавливается после того, как она была парализована ураганом Марии в 2017 году. Некоторые круизные линии также изменили маршруты или даты захода в порты своих кораблей, чтобы избежать сильных ветров и штормовых волн.

2. Гонка 2024 года

Бывший президент Дональд Трамп продолжает описывать возвышение вице-президента Камалы Харрис до вершины демократического билета как "неконституционное" и обвиняет ее в участии в "перевороте". Никакой серьезной попытки не предпринимается, чтобы оспорить статус Харрис как демократического кандидата, но некоторые критики Трампа предупреждают, что он может закладывать основу для оспаривания результатов выборов 2024 года, если он проиграет во второй раз. Демократический национальный комитет официально объявил на прошлой неделе: Харрис и губернатор Миннесоты Тим Уолз являются кандидатами от партии на пост президента и вице-президента соответственно. Делегаты провели виртуальное голосование перед съездом, и Харрис получила 99% голосов от тех, кто участвовал. Республиканцы признали, что после голосования ДНКа больше нет пути оспорить место Харрис на бюллетенях.

3. Студенческие протесты

Федеральный судья вчера постановил, что Университет Калифорнии в Лос-Анджелесе не может позволять про-палестинским протестующим блокировать доступ еврейских студентов к занятиям и другим частям кампуса. Это первый случай, когда американский судья принял решение против университета в связи с демонстрациями против войны Израиля и ХАМАС на кампусах колледжей в этом году. В иске, поданном в июне, трое еврейских студентов из UCLA заявили, что они испытали дискриминацию на кампусе во время протестов из-за своей веры и что университет не гарантировал доступ к кампусу для всех еврейских студентов. UCLA утверждала, что у нее нет юридической ответственности за этот вопрос, но судья постановил, что университету запрещено предоставлять доступ к классу и зданиям кампуса, если еврейские студенты заблокированы.

4. Украинское вторжение

Регион Белгородской границы объявил чрезвычайное положение сегодня после новых атак украинских сил, в результате чего Киев заявил о контроле над сотнями квадратных миль российской территории после редкого перехода границы. ТENS of thousands of Russians have been forced to flee their homes this week as a result of Ukrainian troops pushing forward in the region. Regional authorities are now appealing to the Russian government to declare a federal emergency. The incursion — the first time foreign troops have entered Russian territory since World War II — is a major embarrassment for the Kremlin. Russian President Vladimir Putin vowed to “kick the enemy out” of Russia, but his burned-out military has yet to stop the Ukrainian advance.

5. Исследование рака

Президент Джо Байден объявил о большом финансировании исследований рака во время своей первой официальной поездки после отказа от участия в выборах 2024 года. Программа "Лунная гонка против рака", основанная во время его нахождения на посту вице-президента и пополненная миллиардами долларов нового финансирования с 2022 года, направлена на то, чтобы предоставить передовые исследования, которые помогут сократить количество смертей от рака в ближайшие десятилетия. Байден объявил о $150 миллионов новых грантах на исследования для восьми организаций, в том числе $23 миллиона для Университета Тулейна — места, где состоялось объявление. Это происходит в то время, когда Белый дом работает над распределением как можно большего количества средств в рамках действующих программ, при неопределенности в ноябре. Тема поездки также была личной для президента: его старший сын Боу Байден умер в 2015 году в возрасте 46 лет после борьбы с раком мозга.

ЭТОТ ДЕНЬ

Премьер-министр Таиланда смещен с поста в результате шокирующего решения судаПремьер-министр Таиланда Сретрата Тависин был смещен с поста после того, как суд постановил, что он нарушил конституцию — шокирующее решение, которое еще больше погружает королевство в политическую неопределенность.

ЗАВТРАК

Животные уличное искусство появляется по всему ЛондонуБэнкси снова появился. Работники Лондонского зоопарка вчера были удивлены открытием экспозиции, которая suggered, что животные освобождены.

Джимми Киммел объясняет, почему он не будет вести следующую церемонию "Оскар"Ведущий позднего шоу Джимми Киммел объяснил, почему он недавно отказался от просьбы вести премию "Оскар" в следующем году в пятый раз.

Звезда "Вице-президента" Джулия Луи-Дрейфус будет вести панель на ДНКАктриса Джулия Луи-Дрейфус будет вести панель на съезде Демократической партии с Ассоциацией демократических губернаторов, чтобы выделить женщин-губернаторов США.

Почему превращение городов в "пористые" может помочь в борьбе с наводнениямиВ течение более десяти лет Конгцянь Ю разрабатывал природные "пористые города", предназначенные для поглощения дождевой воды перед тем, как выпустить ее обратно в окружающую среду.

Богатей свою жизнь, защити свой мозгЧувство, что ваша жизнь лишена цели, может подвергнуть вас риску когнитивной дисфункции в пожилом возрасте, согласно новому исследованию. Узнайте, почему важно продолжать свой личностный рост в пожилом возрасте.

СЕГОДНЯШНЯЯ ЦИФРА

$1.2 миллиона— столько денег было собрано для британских благотворительных организаций на серии аукционов, на которых продавались первые версии банкнот короля Карла III, только что сошедшие с конвейера. Новые банкноты номиналом £5, £10, £20 и £50 с изображением короля Карла III начали циркулировать в Великобритании в июне, что стало первым случаем, когда Банк Англии менял монарха на своих банкнотах. Королева Елизавета II, скончавшаяся в сентябре 2022 года, была первым монархом, чье изображение появилось на банкнотах в фунтах стерлингов в 1960 году.

СЕГОДНЯШНЯЯ ЦИТАТА

"Все предварительные сигналы указывают на событие обледенения."

— Питер Гольц, бывший управляющий директор NTSB, предполагая, что прошлогодняя катастрофа самолета в Бразилии, скорее всего, была вызвана налетом льда на самолете. Во время полета лед может "исказить течение воздуха над крылом", согласно документам Федерального управления гражданской авиации, что может привести к тому, что самолет начнет вращаться или пикировать. Расследование причин, по которым самолет внезапно начал снижение возле Сан-Паулу в пятницу, убив всех 62 пассажиров на борту, все еще продолжается.

СЕГОДНЯШНЯЯ ПОГОДА

И НАКОНЕЦ ...

Как предотвратить порчу ваших продуктовСоблюдение диеты, богатой фруктами и овощами, важно для долгосрочного здоровья, но некоторые покупатели избегают покупки большого количества свежих продуктов сразу, так как они могут быстро испортиться. Посмотрите это видео, чтобы узнать, как правильно хранить ваши продукты, чтобы они дольше сохранялись.

