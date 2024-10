5 важных новостей на 4 октября: морской спор, избирательный конкурс, влияние Хелен, новости Ближнего Востока, вспышка птичьего гриппа

1. Конфликт на порту

Тысячи бастующих портоваров вернутся к работе сегодня после предварительного соглашения, достигнутом между Международной ассоциацией докеров и переговорщиками в четверг. 50 000 членов профсоюза, работающих на портах от Мэна до Техаса, бастовали сTuesday из-за споров о зарплате и страха потерять работу из-за увеличения автоматизации. Президент США Джо Байден поздравил докеров с достижением предварительного соглашения о зарплате. "Я поздравляю докеров из ILA, которые заслужили сильный контракт после того, как много отдали, чтобы сохранить наши порты в рабочем состоянии в течение пандемии", — сказал он. Администрация Байдена была мотивирована на предотвращение экономического ущерба от затяжной забастовки, которая могла бы привести к нехватке некоторых импортов США и усилить недовольство общественности экономикой перед выборами.

2. Политическая гонка

Бывший республиканский представитель Лиз Чейни вела кампанию вместе с вице-президентом Камалой Харрис в конкурентном штате Висконсин в четверг. Чейни критиковала действия бывшего президента Дональда Трампа 6 января 2021 года и заявляла, что любому, кто проявляет такое поведение, больше не следует доверять власть. Ее целью было убедить колеблющихся избирателей. Последние опросы CNN в штате показывают ничейный результат между Харрис и Трампом, а национальная президентская гонка также остается близкой. В то же время Трамп посетил Мичиган в четверг и выразил критику в адрес ответа администрации Байдена-Харрис на ураган Хеллен, ложно утверждая, что Харрис неправильно использовала средства FEMA.

3. Последствия Хеллен

По меньшей мере 213 человек погибли с тех пор, как ураган Хеллен обрушился на Юго-Восток более недели назад. Поиски пропавших становятся все более отчаянными каждый день, поскольку официальные лица сообщают о сотнях пропавших без вести, а спасательные команды сталкиваются с продолжающимися перебоями в сотовой связи и поврежденными дорогами. Люди сообщают, что ходят часами, чтобы проверить пропавших без вести родственников, и часами исследуют залитые водами берега рек в поисках тех, кто был унесен вместе со своими домами. В округе Бункомб, где находится Эшвилл, в четверг сообщалось о более чем 200 пропавших без вести, и подтверждено 72 смерти, согласно шерифу округа. Ураган Хеллен стал самым смертоносным ураганом, поразившим материковую часть США со времен урагана Катрина в 2005 году, и официальные лица опасаются, что число жертв будет расти.

4. Ближний Восток

Израильская армия пообещала продолжить целевые удары по позициям "Хезболлы" в Бейруте и южном Ливане после новых авиаударов в столице Ливана в течение ночи. Нарастающие tensions as Middle Eastern countries prepare for Israel's response to Iran's ballistic missile attack earlier this week. Analysts warn that the rising tensions on multiple fronts could push the region to the brink before the first anniversary of Hamas' October 7 attack on Israel. Israeli officials have also ordered evacuations for more villages in southern Lebanon, indicating an expansion of its ground operations. Nearly 1 million people have been displaced due to Israel's escalation with Hezbollah.

5. Птичий грипп

Два калифорнийских сельскохозяйственных рабочих в четверг дали положительный результат на птичий грипп, согласно данным CDC. Это первый зарегистрированный случай вируса у людей в Калифорнии. Оба сельскохозяйственных рабочих работали на разных молочных фермах в Калифорнийской долине, где птицы и крупный рогатый скот известны тем, что являются носителями гриппа H5N1. Здравоохранение официальные лица утверждают, что риск для населения остается низким, но они тщательно следят за вирусом, так как каждая человеческая инфекция имеет потенциал для изменения вируса, делая его лучше приспособленным к людям. С марта было зарегистрировано девять дополнительных человеческих случаев птичьего гриппа в США, и большинство из них были связаны с продолжающимися вспышками птиц и крупного рогатого скота.

ЧИСЛО ДНЯ

Количество людей, эвакуированных с Boeing, эксплуатируемого Ryanair, который загорелся на взлетно-посадочной полосе аэропорта в Италии, составило 184. К счастью, в результате инцидента в аэропорту Бриндизи не было зафиксировано жертв. Тем не менее, этот инцидент, последовавший за вторым вопросом безопасности, связанным с самолетом Ryanair в течение недели, вызвал обеспокоенность среди итальянских законодателей.

ЦИТАТА ДНЯ

"У меня есть вера в систему, я не боюсь правды, и я не тот человек, которым меня изобразили."

— Известный исполнитель кантри-музыки Гэри Брукс, который сделал заявление в четверг в ответ на обвинения в сексуальном насилии и побоях, выдвинутые против него в иске, поданном стилистом, который ранее работал с ним.

ПОГОДА НА СЕГОДНЯ

Узнайте прогноз погоды для вашего местоположения здесь>>>

И НАКОНЕЦ ...

Что ждет Red Lobster? Умирающий ресторанный холдинг Red Lobster имеет нового CEO, который только что исполнился 35 лет. Посмотрите это видео, чтобы узнать его план для компании и что, возможно, способствовало краху акции неограниченного количества креветок.

