5 важных моментов на 9 сентября: Президентские дебаты, лесные пожары, инцидент с стрельбой в Кентукки, обращения Папы Франциска, "просвещенные часы" Apple
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1. Дебаты президента
Вице-президент Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп готовятся к своим первым — и, возможно, последним — дебатам президента, в то время как Трамп в выходные пригрозил преследованием и "долгосрочными тюремными сроками" для чиновников и политических операторов, которых он предположил, что они могут подтасовать результаты выборов 2024 года, если он выиграет президентские выборы в ноябре. Угрозы Трампа о преследовании — часть его повторяющихся, безосновательных попыток подорвать легитимность выборов 2024 года — совпадают с началом досрочного голосования в нескольких штатах. Дебаты состоятся во вторник в Национальном центре Конституции в Филадельфии, что станет первой личной встречей Харрис и Трампа, которые находятся в тесном соревновании.
2. Лесные пожары
В Калифорнии и Неваде бушуют лесные пожары, что привело к обязательным эвакуациям тысяч домов, в то время как синоптики предупреждают о рекордной жары в западных регионах в ближайшие несколько дней. В Калифорнии огонь Line сожрал более 20 000 акров после того, как начался у подножия гор Сан-Бернардино в четверг. Пожар более чем в четыре раза вырос с субботнего утра и более 1800 пожарных борются с этим лесным пожаром, который по-прежнему не имеет нулевой степени содержимого, согласно Cal Fire. А в Неваде огонь Davis — опасный, ветреный пожар к югу от Рено — сжег около 6500 акров и по-прежнему не имеет нулевой степени содержимого к позднему воскресенью.
3. Стрельба в Кентукки
В школах в центральном Кентукки сегодня отменены занятия, и жителям рекомендуется оставаться бдительными, поскольку поиски подозреваемого, обвиняемого в стрельбе вдоль I-75, продолжаются в третий день. Джозеф Коуч, 32 года, ускользнул от поимки с субботнего послеполуденного времени, когда, как утверждают власти, он открыл огонь из AR-15 с утеса на обочине шоссе примерно в девяти милях к северу от Лондона, Кентукки, поразив 12 автомобилей и ранив пятерых человек. Хотя мотив все еще неясен, нападение, по словам заместителя шерифа Лауэла Аккиардо, согласно Ассошиэйтед Пресс, кажется "случайным актом насилия".
4. Папа Франциск
Папа Франциск прибыл сегодня в крошечную страну Юго-Восточной Азии Восточный Тимор, вторую остановку своего турне по Азии и Южному Тихому океану для 87-летнего понтифика. Восточный Тимор — одна из самых молодых стран мира и имеет тесные связи с Католической церковью, которая сыграла значительную роль в его борьбе за независимость от Индонезии. Страна с населением всего 1,3 миллиона человек является второй самой католической страной в мире, где 97% населения идентифицируют себя как католики — самый высокий процент за пределами Ватикана. Но проблема сексуального насилия со стороны клириков также омрачает эту часть визита Папы, так как в последнее время появились обвинения в неподобающем поведении высокопоставленных клириков Восточного Тимора. Два года назад Ватикан признал, что тайно наказал восточнотиморского епископа и лауреата Нобелевской премии мира Карлоса Ксименеса Бело за предполагаемое сексуальное насилие.
5. «Время свечения» Apple
Apple готовится представить свой первый набор iPhone с генеративным искусственным интеллектом — который позволяет пользователям создавать текст и изображения — во время своего ежегодного мероприятия по продуктам позже сегодня. Ближайший запуск был намечен криптографическим слоганом "it's glow time", и компания держит в секрете, что он значит. Apple уже подсказала, на что способны новые функции ИИ, например, сделать беседу с Siri более естественной, помочь составить письма, сделать проще поиск определенных моментов в фотоальбомах и включать личную информацию пользователя в свои ответы. Apple также может объявить об обновлениях Apple Watch и AirPods во время события в 13:00 по восточному времени.
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- Во время подготовки к дебатам вице-президент Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп должны помнить о том, чтобы сохранять уважение и следовать правилам во время их личной встречи, гарантируя мирный диалог для нации.