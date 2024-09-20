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5 важных фактов на 19 сентября: финансовый сектор, события на Ближнем Востоке, новости профсоюза рабочих, авария на мосту в Балтиморе, сильные погодные условия

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1. Экономика

В значительном изменении для американской экономики Федеральная резервная система объявила о массивном снижении процентной ставки впервые за четыре года в среду. Это полупроцентное снижение является значительным экономическим достижением в долгосрочной борьбе центрального банка против инфляции и для американцев, сталкивающихся с увеличением расходов на жизнь со времен пандемии COVID-19. После объявления на пресс-конференции председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что решение не является признаком новой тенденции для центрального банка, но что официальные лица ФРС стремятся сохранить экономику, особенно рынок труда, в хорошей форме. Рынки отреагировали положительно на объявление центрального банка, но все три основных индекса — S&P 500, Nasdaq и Dow — к закрытию торгов стали отрицательными.

2. Ближний Восток

В среду в Ливане взорвались рации, что привело к гибели по крайней мере 20 человек и ранениям сотен в результате новой атаки, нацеленной на Хезболлу. Взрывы произошли примерно через 24 часа после взрывов пейджеров, в результате которых погибли по крайней мере 12 человек и были ранены тысячи по всей стране. Министр обороны Израиля заявил, что началась новая эпоха конфликта, тем самым косвенно признав роль Израиля в шокирующих двойных атаках, которые вновь привели Ближний Восток на грань более широкого конфликта. С октября 7-го Израиль неоднократно наносил удары по Ливану в ответ на пуски дронов и ракет Хезболлы. Израиль также атаковал высших руководителей ХАМАС в Ливане.

3. Профсоюз Teamsters

В среду Международная братство Teamsters отказалось поддержать кандидата в президенты, опубликовав внутреннее опросы, показавшие, что большинство его членов поддерживает бывшего президента Дональда Трампа. Teamsters, представляющие водителей грузовиков, рабочих по перевозке грузов и других работников, являются последним крупным профсоюзом, объявившим о своем решении. Другие крупные профсоюзы страны, такие как Американская федерация учителей и Объединенный автомобильный рабочий, поддержали вице-президента Камалу Харрис. Поддержка Teamsters — которые имеют значительное присутствие в ключевых штатах-pendulums, таких как Мичиган, Висконсин и Пенсильвания — была бы ценным активом для любого кандидата. В последний раз Teamsters не поддерживали кандидата в президенты в 1996 году.

4. Обрушение моста в Балтиморе

Министерство юстиции требует более 100 миллионов долларов от двух корпораций, которые владели и управляли судном, разрушившим мост Франсиса Скотта Ки в Балтиморе в марте. По словам Министерства юстиции, компании допустили полностью избегаемый провал в результате экономии на содержании судна. Министерство юстиции утверждает, что финансовая санкция покроет расходы правительства на реакцию на фатальное обрушение моста и многомесячные усилия по удалению обломков примерно 50 000 тонн стали, бетона и асфальта. Город Балтимор также подал иск против двух компаний, и семьи троих жертв заявили о своих намерениях подать в суд.

5. Сильные погодные условия

Два тропических система готовы выйти на сушу в Азии сегодня, влияя на регионы, которые недавно пострадали от тайфунов Бебика и Яги. Тропический шторм Пуласан значительно ослаб от своего пика как 75-мильный тайфун earlier в неделе. Ветер уменьшился до около 50 миль в час, но шторм все еще принесет сильные дожди, когда выйдет на сушу возле Шанхая сегодня. Прогнозы указывают на то, что центральные и южные районы Южной Кореи могут получить изолированные осадки до 10 дюймов. Дальше на юг, тропический шторм 16 сформировался недалеко от Вьетнама. Он, вероятно, останется слабым системой, когда выйдет на сушу в центральном Вьетнаме в ближайшее время. Регионы центрального Вьетнама, Лаоса и восточного Таиланда готовятся к потенциальным изолированным осадкам до 20 дюймов.

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