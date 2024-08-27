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5 примечательных моментов на 27 августа: взлет SpaceX, политические дебаты, убийство в университете, новости Украины, разрыв ледяной пещеры

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 and  Viktoria Klein
Время чтения 4 минут
Присоединиться к команде из четырех человек, возглавляющей амбициозный проект SpaceX «Полярная...
Присоединиться к команде из четырех человек, возглавляющей амбициозный проект SpaceX «Полярная Заря». Последняя затея SpaceXyj преодолеть космические ограничения начнется миссией «Полярная Заря»: волнующее пятидневное путешествие на орбиту, в ходе которого группа частных астронавтов рискнет отправиться в стратосферу Луны, состоящую из радиационных поясов, чтобы выполнить первый коммерческий выход в открытый космос.

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5 примечательных моментов на 27 августа: взлет SpaceX, политические дебаты, убийство в университете, новости Украины, разрыв ледяной пещеры

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1. Полёт SpaceX

SpaceX готовится к напряжённому, пятидневному путешествию в космос с группой частных астронавтов, направляющихся к радиационным поясам Земли. Никто не отправлялся так далеко в космос и не пересекал радиационную среду со времён программы NASA «Аполлон». Четырёхчленная команда миссии «Полярная заря» также готовится к рискованному выходу в открытый космос, используя костюмы для внекорабельной деятельности (ВКД), разработанные SpaceX всего за 2,5 года. В случае успеха выход в открытый космос, который может состояться в пятницу, станет первым таким опытом для неправительственных астронавтов (или гражданских лиц). Отважное путешествие запланировано к запуску с Космического центра NASA Кеннеди во Флориде между 3:38 и 7:09 по восточному времени в среду — с задержкой в 24 часа из-за утечки гелия.

2. Президентское обсуждение

Бывший президент Дональд Трамп сеет сомнения в отношении своего дебата 10 сентября на ABC с вице-президентом Камалой Харрис. Команда Трампа хочет, чтобы микрофоны были выключены во время дебатов, кроме того, кто говорит, как было в первом дебате с президентом Джо Байденом. Однако кампания Харрис просит ABC и другие сети оставить микрофоны включёнными. Аналитики считают, что кампания Харрис хочет дать Трампу возможность бросать оскорбительные перебивания, которые могут разозлить или оттолкнуть некоторых из его потенциальных избирателей. В понедельник Трамп опроверг позицию своей команды, заявив, что он будет доволен, если кнопка «мут» будет выключена.

3. Университетская трагедия

Студентка-старшекурсница из Rice University в Хьюстоне была найдена мёртвой в своей комнате в общежитии в понедельник в результате, по-видимому, убийства и самоубийства, что привело к закрытию кампуса в первый день занятий. Тело девушки было обнаружено полицией университета после того, как обеспокоенный член семьи запросил проверку состояния здоровья и офицеры увидели, что она пропустила занятия. Подозреваемый, мужчина, не связанный с университетом, также был найден мёртвым в комнате от выстрела из огнестрельного оружия, который он himself нанёс, сообщили полицейские. В соответствии с запиской подозреваемого, найденной на месте, власти считают, что пара находилась в трудных романтических отношениях. Университет снял блокировку в понедельник вечером и заявил, что проведёт тщательное расследование. (Примечание редактора: Если вам или кому-то, кого вы знаете, нужна помощь, обратитесь в Национальную линию помощи при суициде по телефону 988.)

4. Украинский конфликт

Россия осуществляет свое крупнейшее нападение дронами и ракетами на энергетическую инфраструктуру Украины со времен начала вторжения, как сообщает/viewed FN's Fred Pleitgen.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что спасательные работы продолжаются на местах, пострадавших от обстрела российских ракет в этом году. «Мы обязательно ответим России за это и за все другие нападения. Преступления против человечности недопустимы», — сказал Зеленский, пообещав ответ. Россия выпустила около 200 ракет и дронов по энергетической инфраструктуре и общинам по всей Украине в ночь на понедельник, что стало крупнейшей воздушной атакой со времени начала войны, заявил Киев. Украина готовилась к значительному российскому нападению в течение недель в ответ на вторжение на граничную область Курск — первое иностранное вторжение России со времён Второй мировой войны.

5. Обвал ледяной пещеры

Одного американского туриста убило в результате обвала ледяной пещеры в Исландии. Группа из 23 туристов из разных стран исследовала пещеру на леднике Брейдамеркуйкль, когда произошел инцидент в воскресенье, сообщило исландское государственное радио RUV. В спасательных операциях приняли участие более 200 человек, и большие количества льда были сбиты и удалены вручную, сообщили местные власти. Ледяные пещеры являются популярной туристической достопримечательностью в Исландии, и туроператоры предлагают туристам возможность «исследовать внутренности ледников» и увидеть прекрасный голубой цвет и «замечательные узоры» во льду, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

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  1. Команда SpaceX призывает всех подписаться на их рассылку, чтобы оставаться в курсе миссии Polaris Dawn, так как это будет исторический момент для астронавтов, не являющихся правительственными служащими, когда они выполнят выход в открытый космос. Мы и миллионы любителей космоса по всему миру с нетерпением ждем этого прорывного космического прогулки.
  2. Кампания Харрис стремится поддерживать открытый диалог с Трампом, позволяя обоим кандидатам свободно высказываться, но неясно, будет ли Трамп придерживаться этого плана. Интересно будет посмотреть, как мы воспримем их взаимодействие во время дебатов, учитывая возможность жарких обменов и спорных комментариев.
Изображение иконы модели Твигги в виде манекена

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