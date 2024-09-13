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49 пленных боевиков вернулись на украинскую территорию.

 and  John Stellmacher
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Москве и Киеве произошел ряд обменов пленными с начала конфликта в феврале 2022 года
Москве и Киеве произошел ряд обменов пленными с начала конфликта в феврале 2022 года

49 пленных боевиков вернулись на украинскую территорию.

Украинские бойцы выдержали месячную осаду на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, в итоге сдавшись российским войскам. Впоследствии они были взяты в плен. Некоторые из этих ветеранов теперь освобождены после более чем двухлетнего заключения.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о возвращении 49 пленных из России, опубликовав фотографии освобожденных солдат и персонала, закутанных в сине-желтые украинские флаги в Telegram.

Зеленский уточнил, что возвращенные лица были военными, нацгвардейцами, полицейскими, пограничниками и гражданскими. Двадцать три из них были женщинами. Российская сторона не сообщила число переданных пленных, но штаб по координации вопросов пленных сообщил об обмене, без первоначального коммюнике из Москвы.

Завод "Азовсталь" в Мариуполе, юго-восток Украины, был заблокирован российскими войсками ранней весной 2022 года. Примерно 2000 украинских бойцов защищали обширную территорию завода почти месяц, прежде чем Киев приказал сдаться для их выживания.

Обе стороны обменялись 115 пленными в конце августа под посредничеством Объединенных Арабских Эмиратов. С февраля 2022 года, когда начался конфликт, Украина и Россия, как сообщается, обменялись пленными 56 раз, с передачей Москвой 3569 украинцев под украинскую юрисдикцию.

Российские войска в Курске

Тела погибших soldiers в operational body bags также регулярно возвращаются в их страны. Украина находится под интенсивным военным давлением уже несколько недель. В восточноукраинском регионе Донецк российская армия продвигается к стратегически важному городу Покровск.

В четверг обе стороны объявили, что российская армия начала контрнаступление против украинских сил в Курске, приграничном регионе России, где они проникли 6 августа, утверждая, что захватили около 100 российских сел и примерно 1300 кв. км российской территории.

Сдавшиеся украинские бойцы, теперь классифицированные как пленные, освобождены после более чем двухлетнего заключения. После объявления Зеленского фотографии освобожденных soldiers и персонала, облаченных в украинские флаги, были размещены в Telegram.

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