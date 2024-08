21:43 Первое собрание на швейцарской мирной сессии

После июньской мирной конференции в Швейцарии состоялась первая встреча по её итогам, как сообщает Украина. В виртуальном сеансе приняли участие более 40 государств и организаций. В ближайшее время ожидаются встречи рабочих групп, согласно выпущенной информации.

В 21:08 министр экономики Роберт Габек высказал мнение, что больше украинских беженцев в Германии должны найти работу. Потенциальные препятствия, такие как семейные обязанности, проблемы со здоровьем, посттравматическое стрессовое расстройство или обязанности по уходу, могут помешать некоторым беженцам работать. Однако Габек считает, что в целом работа полезна для индивидуумов, их интеграции и социальной системы. Он выразил скептицизм в отношении комментариев министра-президента Бранденбурга и политика СДПГ Диетмара Вайдке, который поставил под сомнение финансовую помощь, предоставленную украинским беженцам. Габек считает, что эти замечания могут быть связаны с конкурентной природой избирательных кампаний на востоке Германии.

В 20:28 украинская армия заявила о продвижении в Харьковской области, приблизившись почти на два километра к передней линии. Основной целью операции было ослабить наступательные возможности 20-й армии Российской Федерации, что, как сообщается, было достигнуто, согласно украинской армии. Независимое подтверждение продвижения не было возможно. Кроме того, украинская армия заявила, что российская сторона потеряла около 300 солдат и существенно повредила или уничтожила их оборудование и вооружение за последние четыре дня. Однако масштаб контрнаступления остается неясным.

В 20:00 украинская военная разведка (ГУР) якобы прервала вещание нескольких российских телеканалов, чтобы показать настоящие реалии войны в Украине. По словам источника в службе разведки, видео было показано три раза в прайм-тайм накануне вечером, затрагивая каналы, такие как Первоуральск, Евразия 360 и Первый Канал ТВ. В результате девять каналов временно прекратили вещание.

В 19:16 Литва сообщила о снижении числа российских сухопутных войск, размещенных в Калининграде, российском эксклаве между Польшей и Литвой. Командующий литовскими вооруженными силами Раимондас Вайкшнорас сообщил эту информацию новостному порталу "Дельфи". Он связал это со вспышкой украинской войны в российском регионе Курск. Командующий отметил, что техника и персонал были передислоцированы из Калининграда в начале украинской войны, и солдаты вернулись, но теперь их меньше.

В 18:40 заявления лидера Белоруссии Александра Лукашенко о Армении вызвали протесты. Демонстранты бросали яйца в белорусское посольство в Ереване, столице Армении, требуя высылки посла. Лукашенко выразил разочарование про-западной позицией Армении в российском государственном телевидении, сказав: "Кому нужны армяне? Никто. Пусть они развивают свою экономику и опираются на свои собственные ресурсы. Что такое Франция? Кто такой Макрон? Завтра, когда Макрон уйдет, все забудут об армянах." Отношения между Арменией и Россией, ее давним союзником, становились все более напряженными с тех пор, как Азербайджан взял под контроль регион Нагорный Карабах, положив конец трех десятилетий армянского сепаратистского правления.

В 18:03 двое человек погибли в Сумской области возле российской границы в результате атаки двумя планирующими бомбами, как сообщает прокуратура Украины. Российские бомбы целенаправленно атаковали инфраструктурные компоненты в регионе. Украинский президент Владимир Зеленский посетил Сумскую область в четверг и spoke о снижении атак на Суммы после захвата некоторых частей Курска.

В 17:28 в российском порту Кавказ в Краснодарском крае восточнее Крыма горел топливный танкер. Российские власти заявили, что атака Украины предшествовала инциденту. Несколько российских СМИ поделились фотографиями и видео пожара и дыма, как и украинские силы в социальных сетях. Неподтвержденные сообщения из российских Telegram-каналов предполагают, что корабль был поражен противокорабельной ракетой Neptune, хотя его заявленный радиус превышает расстояние от линии фронта. Порт служит важным маршрутом поставок для российских войск, ведущих боевые действия в Украине.

Обновление в 18:39: По данным кризисного центра Краснодарского края, корабль затонул после пожара. Сообщается, что танкер перевозил 30 топливных цистерн.

16:41 Россия заявляет о прогрессе в Покровске, Украина празднует victories в КурскеРоссийская армия объявила о победе над деревней недалеко от города Покровск на востоке Украины, приблизив свои силы к важному логистическому хабу менее чем на 10 километров. Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о планах укрепить войска в районе Покровска. Теперь Зеленский празднует победы в российском регионе Курск. Войска захватили еще одну деревню и захватили значительное количество российских солдат, укрепив свой контроль над 94 деревнями и более чем тысячей квадратных километров земли в Курске. Однако эти достижения остаются неподтвержденными.

16:12 Украина опровергает подозрения в нападении на атомную электростанцию: Россия может инсценировать "ядерный обман"Украина опровергает утверждение президента России Владимира Путина о том, что украинские войска пытались атаковать Курскую атомную электростанцию накануне вечером. Андрей Коваленко, глава отдела противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины, назвал это "наглым враньем". Подобные ложь предшествовали ложным обвинениям Russians в планировании "ядерной провокации" как на Курской, так и на Запорожской атомных электростанциях. Вместо этого все признаки указывают на то, что Россия может сама спланировать эту провокацию, считает Коваленко. Он воспринимает "риск ядерной провокации со стороны России" как реальную угрозу, учитывая прямое участие Путина.

15:46 EU хранилища газа почти полныХранилища газа в Европейском Союзе достигли уровня заполнения 90%, на два месяца раньше назначенной даты. ЕС хвалит себя за то, что "готов к предстоящей зиме". После вторжения России на Украину страны-члены согласовали в июне 2022 года, что хранилища должны поддерживать средний уровень заполнения 90% к 1 ноября. Согласно данным портала Gas Infrastructure Europe, страны показывают разные уровни заполнения: Испания достигла 100%, в то время как Латвия колеблется около 70%. Хранилища Германии заполнены на 93,6%. ЕС стремится сократить свою зависимость от природного газа России, заменяя его поставками сжиженного природного газа из США и Норвегии.

15:21 Путин обвиняет Украину в попытке атаковать российскую АЭСПрезидент России Владимир Путин обвиняет Украину в попытке атаковать атомную электростанцию в Курске. Доказательств, подтверждающих это утверждение, нет. "Противник пытался атаковать электростанцию прошлой ночью", - заявил Путин во время телеконференции с правительством. "Международное агентство по атомной энергии было проинформировано", - добавил Путин. Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) призывало проявлять "максимальную осторожность" в отношении электростанции, подчеркивая потенциальную опасность, связанную с конфликтом вокруг нее.

14:50 Глава МАГАТЭ посетит российскую АЭС в КурскеГлава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует посетить российскую атомную электростанцию в Курске на следующей неделе. Представитель МАГАТЭ подтвердил, что визит состоится "на следующей неделе". В начале августа украинские силы начали внезапное масштабное наступление на российский регион Курск. В результате госкорпорация "Росатом" выразила обеспокоенность уязвимостью атомной электростанции перед украинскими атаками, расположенной примерно в 100 километрах от украинской границы.

14:21 Более 115 000 эвакуированы из приграничных регионов РоссииПо словам заместителя премьер-министра России Дениса Мантурова, 115 000 человек были эвакуированы из опасных районов возле украинской границы. Оценки масштабов ущерба сельскому хозяйству и промышленности в результате украинского наступления проводятся на встречах с президентом Владимиром Путиным и высшими российскими чиновниками. Путин начал встречу, обсуждая текущую ситуацию в приграничных регионах России.

14:00 Туск приветствует посредничество Индии в украинском конфликтеПремьер-министр Польши Дональд Туск приветствует возможную роль премьер-министра Индии Нарендры Моди в урегулировании украинского конфликта. "Я рад слышать, что премьер-министр Моди согласился лично сотрудничать в достижении мирного, справедливого и быстрого разрешения конфликта", - заявил Туск в Варшаве после встречи с Моди. Предложение Моди о посредничестве приобретает особое значение, поскольку он планирует встречу с президентом Украины, Владимиром Зеленским, в Киеве. Индия сохраняет нейтралитет в отношении российской агрессии против Украины, отказываясь поддерживать западные санкции против Москвы. Подробнее здесь.

13:40 "Нет признаков 'ограниченного' вторжения в Курск"Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что украинское вторжение на российскую территорию будет "пространственно и временно ограниченной операцией". Однако, согласно сообщению корреспондента ntv Наджи Криевольд из Сум, восточная Украина, на данный момент нет признаков этого. Вместо этого, "противоположное верно", - заявляет она.

13:20 Самолеты якобы уничтожены в украинских ударах по СаваслейкеСообщается, что несколько российских самолетов якобы были уничтожены в результате украинских ударов по авиабазе Саваслейка. Об этом сообщает государственный телеканал Суспільне со ссылкой на источники в разведывательных службах. Во время 16 августа якобы были уничтожены один МиГ-31К сверхзвуковой перехватчик и два Ил-76 стратегических транспортных самолета, а также якобы повреждено не менее пяти дополнительных МиГ-31К/И. 13 августа якобы был поражен склад топлива и смазочных материалов, что привело к дополнительным повреждениям одного МиГ-31К/И.

13:06 Российская служба безопасности преследует иностранных журналистовРоссийская Федеральная служба безопасности (ФСБ) начала уголовное дело против нескольких иностранных журналистов, в том числе корреспондента CNN и двух украинских журналистов, за съемку в российском регионе Курск, который находится под украинским контролем. Журналисты обвиняются в незаконном пересечении государственной границы после съемки в городе Суджа, который находится под украинским контролем. ФСБ объявила, что скоро будут выданы международные ордера на арест. Если они будут признаны виновными в России, журналисты могут получить до пяти лет тюремного заключения. Недавно американский журналист Эван Гершкович был освобожден из 16-летнего заключения в трудовом лагере после обвинений в шпионаже. Подробнее здесь.

12:34 Зеленский посещает приграничный регион, сообщает о продвиженииПрезидент Украины Владимир Зеленский посетил приграничный регион Сум в северо-восточной Украине, где украинские войска вошли на российскую территорию более двух недель назад. Он объявил, что еще один город был взят в Курской области и что "фонд обмена" был пополнен, что означает захват российских солдат для будущего обмена украинскими пленниками в российском плену. Зеленский подчеркнул, что с начала наступления на Курск уменьшилось количество атак на Сум и число жертв среди гражданского населения там. Он опубликовал видео, на котором он находится с главнокомандующим украинскими войсками Александром Сирским, который информирует его о усилении войск на востоке Украины, где Россия продолжает свое наступление.

12:06 Возможные российские шпионские дроны над критически важной инфраструктуройРоссийские дроны, возможно, были замечены над крупнейшим индустриальным парком в Шлезвиг-Гольштейне, сообщает газета "Бильд". В последнее время дроны летают на высокой скорости над выведенной из эксплуатации АЭС и терминалом СПГ в Брунсбюттеле. Прокуратура в Фленсбурге расследует подозрение в шпионаже с целью саботажа. Внутренние полицейские отчеты сообщают о неоднократном нарушении зоны, закрытой для полетов, над АЭС. Был обнаружен подозрительный военный объект, предположительно, военный дрон. Считается, что дроны приписываются российским агентам и могут быть запущены с гражданских судов в Северном море. Подробнее тут.

11:40 Посольство США в Киеве предупреждает об воздушных атакахАмериканское посольство в Киеве предупредило о повышенном риске воздушных атак в преддверии Дня независимости Украины, который отмечается 24 августа. В ближайшие дни и выходные дни существует повышенная угроза того, что Россия нападет на Украину с помощью дронов и ракет, согласно веб-сайту посольства. День независимости Украины приобрел особое значение для украинцев с начала войны два с половиной года назад, и украинские солдаты неожиданно вошли на российскую территорию в приграничном районе Курска две недели назад. Президент России Владимир Путин назвал это провокацией и пригрозил "адекватным ответом".

11:13 Пожар на военной базе в ВолгоградеНа военной базе недалеко от Мариновки в южном российском регионе Волгоград произошел пожар. Жители сообщают об взрывах. Местные власти обвиняют в пожаре удар украинского беспилотника, но жертв нет.

10:41 Россия строит сборные убежища в КурскеПо словам местных властей, в российском приграничном регионе Курск устанавливаются сборные бетонные укрытия для населения. Губернатор Алексей Смирнов объяснил на Telegram, что администрация Курска определила центральные места для установки модульных сборных убежищ. Укрытия строятся в местах скопления людей, таких как 60 автобусных остановок и в двух других местах, в том числе в Курске, где находится Курская АЭС. Россия обвиняет Украину в планировании атаки на объект, что Украина отрицает.

10:10 Украина сообщает об успехе в КурскеУкраинские войска сообщили о более чем 40 атаках российских войск возле города Покровск, почти все из которых были отражены. Президент Зеленский пообещал усилить войска в этом районе. В то же время продвижение в Курской области продолжается.

09:09 Дальнобойное оружие против российских целей: Киев просит разрешенияМинистр обороны Украины Рюстем Умеров беседует в Киеве с bipartisan delegation от Палаты представителей США. Согласно заявлению министерства в Киеве, республиканец Роб Уитмен и демократ Дэвид Трон обсуждают ситуацию на фронте и политику США в отношении использования дальнобойного оружия против российских целей с Умеровым. "Я подчеркнул необходимость получения разрешения от наших союзников на немедленное полное использование дальнобойного оружия против целей в России", - сказал Умеров. "Речь идет о защите наших мирных городов и сел".

08:36 Легенда "Звездных войн" собирает средства на роботов-разминировщиков для УкраиныАмериканский актер Марк Хэмилл, известный ролью Люка Скайуокера в "Звездных войнах", собирает средства на роботов-разминировщиков для Украины. Он объединяется с экспертом по Восточной Европе Тимоти Снайдером в рамках кампании "Безопасная территория", чтобы собрать 441 000 долларов. Эти устройства могут безопасно удалять мины в труднодоступных местах на расстоянии. "Одной из самых жестоких действий, совершенных Россией на Украине, является рассеивание бесчисленных мин", - сказал Снайдер. "Я посещал незанятые районы рядом с линией фронта, где люди рискуют жизнью, чтобы помочь другим вернуться на свои фермы и в свои дома. Благодаря этим роботам мины можно ликвидировать и спасти жизни". Украина сильно заминирована, и ее разминирование может занять decades.

08:01 Кремль готовит россиян к "новой реальности"Украинское наступление на Курск представляет вызов для пропаганды Москвы. Ссылаясь на кремлевский источник, рижский независимый российский портал Медуза сообщает, что, хотя регионы находятся далеко, "проникновение на российскую территорию и захват контроля над деревнями - это новое и тревожное событие". Чтобы успокоить растущую тревогу, Кремль пытается подготовить россиян к "новой реальности" и "новой норме". Кремль передает сообщение: враг действительно вторгся на российскую территорию, он находится на грани поражения, но его восстановление займет время, и россиянам нужно набраться терпения. В то же время граждан призывают "превратить негатив и шок в положительное направление" - то есть оказать помощь Курской области. Официальные лица, interviewed Медузой, ожидают, что битва в Курской области продлится несколько месяцев. Официальный источник правительства считает эту оценку "неожиданно оптимистичной - если все пойдет хорошо".

07:30 Российский чиновник подтверждает пожар на военном объектеРоссийские власти подтверждают сообщения о пожаре на военном объекте в южном российском регионе Волгоград после удара украинского беспилотника. Губернатор Волгограда Андрей Бочаров подтвердил на Telegram, что беспилотник столкнулся с объектом. Жертв нет. Бочаров не уточнил, какой военный объект подвергся атаке. Однако он уточнил, что целью был village marinovka, где Россия содержит авиационную базу.

06:56 Бывший советник по безопасности: Путин очаровал Трампа Бывший советник по безопасности США, генерал США Герберт Реймонд Макмастер, заявляет, что лидер Кремля Владимир Путин успешно повлиял на бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщается в книге Макмастера "Война с самими собой: мое пребывание в Белом доме Трампа", как сообщает "Гардиан". "Путин, жестокий бывший агент КГБ, играл на эго и нестабильности Трампа, называя его 'неповторимым индивидуумом, блестящим, без сомнения'. Путин имел почти гипнотическое влияние на Трампа", - цитирует Макмастера. Макмастер, который работал советником по безопасности Трампа примерно год, якобы предупреждал Трампа: "Мистер Президент, он лучший лжец в мире". Он предположил, что Путин был уверен, что может "взбудоражить" Трампа и добиться ослабления санкций и дешевого вывода американских войск из Сирии и Афганистана.

06:20 Обвиняют в нападении дронов на российской авиабазе в Волгограде Ночью в российском городе Калач-на-Дону в Волгоградской области слышались взрывы. Многие русские Telegram-каналы связывают это с нападением дронов. Где-то рядом с авиабазой якобы начался пожар. Волгоградская область находится примерно в 900 километрах юго-восточнее Москвы. Вероятной целью, скорее всего, была авиационная база в селе Октябрьском, примерно в 20 километрах от Калача-на-Дону. По словам очевидцев в этом районе слышали от шести до десяти громких взрывов, сопровождаемых характерным звуком дронов, как сообщается в Telegram.

04:27 Военная разведка Украины комментирует ночные атаки дронов в России Военная разведка Украины, ГУР, проливает свет на цели ночных атак дронов в России. Эти атакиtargeted Moscow's Ostafyevo airport, the Millerovo airbase in the Rostov region, and a radio communications center, as revealed by HUR chief Kyrylo Budanow to military news site "The War Zone". Around 50 drones were involved. The extent of any damage is currently being evaluated. Russian authorities reported shooting down 45 drones over Russian territory in the morning hours.

03:09 Подготовка к безопасному голосованию в спорном российском пограничном регионе В спорном российском пограничном регионе Курск Россия готовит избирателей в бронежилетах и шлемах к предстоящим региональным выборам. Кроме того, будут созданы дополнительные избирательные участки в разных частях страны, чтобы разместить тех, кто покинул регион, как сообщает глава региональной избирательной комиссии Татьяна Малахова, согласно российским новостным агентствам. Регион находится в состоянии чрезвычайной ситуации. Выборы губернатора и регионального парламента запланированы в нескольких российских регионах с 6 по 8 сентября.

01:34 Фико критикует давление в международной политике Словацкий премьер-министр Роберт Фико критикует якобы необоснованное давление на тех, кто отклоняется от консенсуса группы в важных вопросах внешней политики в западных демократиях. Он заявляет, что противоположные мнения встречают произвольное давление и угрозы изоляции со стороны западных демократий. В годовщину московского вторжения 1968 года Фико сравнивает жестокое подавление "Пражской весны" войсками Варшавского договора с нынешним воспринимаемым давлением на мнения в Европе. Фико выступает против военной помощи ЕС Украине и подвергается обвинениям в пророссийской позиции в результате.

00:12 Украина сообщает о 46 российских атаках возле Покровска за день Украина сообщает о 46 российских атаках вдоль линии фронта возле города Покровск на востоке страны в течение дня. Из них 44 были отбиты, как сообщает Генеральный штаб. Бой продолжается в двух конкретных районах к 9 часам вечера по центральноевропейскому времени. По данным, 238 российских солдат были ранены или убиты во время стычек. Нет информации о жертвах среди украинцев. Россия еще не выпустила заявление.

23:09 Россия заявляет, что предотвратила украинскую инфильтрацию в Брянске Россия утверждает, что успешно предотвратила проникновение "диверсантов" из Украины в Брянскую область, пограничный район между Россией и Курском. Группу "разведки-диверсии" якобы нейтрализовали подразделения российской службы безопасности ФСБ и российские военные, как сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз. Богомаз заявил, что нарушители были быстро нейтрализованы огнем. Ситуация находится под контролем.

22:15 Украина ждет обещанной финансовой помощи от Запада Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Украина заинтересована в ускорении выделения миллиардной помощи, обещанной Западом, которая будет в основном финансироваться за счет доходов от замороженных российских государственных активов. Хотя были сделаны многочисленные политические заявления, нужны дополнительные обязательства, отмечает Зеленский в своем ежедневном видеообращении. "Но нам нужен функциональный механизм". Украина зависит от доходов от замороженных активов России для борьбы с российской агрессией. "Соответствующие дискуссии затянулись слишком долго, и нам нужны решения сейчас", - говорит Зеленский. Семи странам G7 на их июньском саммите было agreed to provide new financial aid to Kyiv, with a substantial loan of $50 billion to be secured through interest earnings from frozen Russian assets.

21:52 Путин хвалит процветающие экономические связи с КитаемПрезидент России Владимир Путин похвалил ускоренное экономическое сотрудничество между Россией и Китаем. "Наша торговая связь развивается процветающе (...). Приоритет, который оба правительства уделяют торговым и экономическим отношениям, приносит реальные результаты", - сказал Путин во время встречи с премьером Китая Ли Цяном в Кремле. Путин отметил, что Китай и Россия имеют "значительные общие планы и проекты в экономической и гуманитарной сферах". Ли согласился с тем, что российско-китайские отношения достигли беспрецедентной высоты, сообщает Кремль. Стратегическое партнерство между Россией и Китаем укрепилось после вторжения России на Украину. Для России Китай является важным торговым партнером в условиях западных санкций.

21:20 Запрос на освобождение отклонен: бывший заместитель министра обороны России остается под стражейБывший заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков, которого подозревают в коррупции, останется под стражей. Его ходатайство о условно-досрочном освобождении под строгий домашний арест и апелляция на арест были отклонены, как сообщает государственное новостное агентство России TASS. До увольнения Булгаков отвечал за закупку материалов для российских вооруженных сил. Московский суд также избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для двоих якобы сообщников Булгакова. Компания, которой они владеют, якобы получила девять контрактов от Булгакова с 2022 по 2024 год. Приблизительный ущерб оценивается в 50 миллионов рублей (500 000 евро) по оценкам посредников.

21:00 Украина усиливает войска в напряженном регионе ПокровскПо словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина усиливает военное присутствие в сильно оспариваемом регионе Покровск на востоке страны. Зеленский заявил во время телеобращения, что они знают о планах российских войск в этом районе. В то же время украинское наступление в российском регионе Курск продолжается, согласно Зеленскому. Некоторые территории якобы находятся под контролем Украины, но более подробных деталей не предоставлено.

20:41 После декрета: несколько украинцев в Венгрии должны покинуть свои временные домаПосле того, как Венгрия издала декрет, лишающий украинских беженцев общего статуса беженца, многие из них теперь рискуют лишиться своих временных домов. Частные приюты для беженцев начали процедуру выселения украинцев, как сообщаетMigration Aid. В Коксе, расположенном к северу от Будапешта, примерно 120 беженцев под присмотром полиции были вынуждены покинуть гостевой дом. Большинство из них были цыганские женщины и дети из западноукраинского региона Закарпатья, где есть значительное венгерское население.

Европейский Союз внимательно следит за ситуацией на Украине и в прилегающих районах, учитывая недавние успехи украинских сил.

На саммите ЕС в 15:46 представители обсудили почти полное заполнение газовых хранилищ в Европейском Союзе, осталось заполнить всего 10% емкости. Это достижение на два месяца раньше запланированного срока, что позволяет ЕС хорошо подготовиться к предстоящей зиме.

Европейский Союз выразил обеспокоенность в связи с якобы действиями российской армии на Украине, в частности, попытками атаковать атомную электростанцию в Курске. Европейские лидеры призывают к мирному разрешению этого кризиса и приоритетному усилению энергетической независимости государств-членов ЕС.

