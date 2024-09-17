21:12 Критика войны: Россияне могут оказаться в тюрьме после опроса

Из-за критики в отношении нападения России на Украину в уличном опросе житель Москвы получил пятилетний тюремный срок за принудительные работы. Согласно сообщениям российского государственного новостного агентства ТАСС, 38-летний подсудимый признал вину за "дискредитацию армии" в конце апреля. Он был первоначально приговорен к пяти годам принудительных работ, но оставался на свободе. Однако прокуратура затем обжаловала приговор и потребовала более сурового наказания. Московский суд постановил, что Юрий Кожов, 38 лет, должен отбывать пять лет в исправительно-трудовом лагере. Как сообщает ТАСС, он был арестован и увезен из зала суда.

20:23 Украина: якобы уничтожены российские склады боеприпасов возле МариуполяУкраинская армия заявляет, что уничтожила несколько складов боеприпасов российских сил в оккупированных украинских территориях. Как объявило командование ВМС в Киеве, разведка обнаружила склады возле портового города Мариуполя, которые затем были атакованы и уничтожены ракетами. В результате якобы были уничтожены тонны боеприпасов. Однако эти утверждения нельзя независимо проверить.**

19:36 Италия в сентябре доставит Украине продвинутую систему ПВОМинистр обороны Италии Гуидо Кросетто объявил в Риме, что Италия доставит вторую систему ПВО SAMP/T Украине в этом месяце. Система способна одновременно отслеживать и перехватывать десять целей. Это единственная система, производимая в Европе, способная перехватывать баллистические ракеты.**

19:02 Сообщается, что в контрнаступлении в Курске участвуют 38 000 российских солдатПо сообщениям "Финансового времени", Россия использует около 38 000 солдат в своем контрнаступлении в приграничном регионе Курск. Высокопоставленный украинский офицер разведки сообщает это. Некоторые солдаты были отозваны из южной части Украины для этой операции. Пока контрнаступления "не достигли большого масштаба". По словам источника, России придется задействовать больше своих боевых бригад, чтобы добиться большего успеха. Недавно президент Украины Зеленский говорил о необходимости 100 000 российских солдат для полного отражения украинского контрнаступления в Курске.**

18:22 Сообщается, что украинцы перехватывают беженцев, пытающихся бежать в Молдову через реку ДнестрПосле более чем двухлетней войны украинская армия срочно нуждается в новых рекрутах. Однако многие мужчины пытаются избежать военной службы, бежав в соседние страны, такие как Молдова. Якобы они перехватываются на реке Днестр.**

17:44 Загадка российских самолетов, покрытых шинами, может быть разгаданаВ конце лета 2023 года российские вооруженные силы начали покрывать некоторые из своих военных самолетов автомобильными шинами. Причина этого долгое время оставалась неясной. Теперь, возможно, высокопоставленный член американских вооруженных сил предоставил ответ на эту загадку. По словам Шуйлера Мур, технического директора Центрального командования США, эта мера направлена на введение в заблуждение современных систем целеуказания ракет. "Если вы положите шины на крылья, многие модели компьютерного зрения испытывают трудности в распознавании того, что это самолет", - сказал Мур на круглом столе американского think tank Центра стратегических и международных исследований (ЦСИС). Ранее предполагалось, что шины могут обеспечить дополнительную защиту от беспилотников-камикадзе.**

16:56 Российские силы якобы взорвали украинскую угольную шахту в ВугледарРоссийские силы продвигаются в украинском шахтерском городе Вугледар, где якобы разрушили одну из крупнейших угольных шахт страны. Видео показывает взрыв и последующее обрушение башни над главным штреком шахты. Считается, что в пласте хранится более 150 миллионов тонн угля.**

16:19 Министр обороны Германии видит увеличение расходов на оборону как вызовПосле создания специального фонда в 100 миллиардов евро министр обороны Германии Борис Писториус видит дальнейшие финансовые потребности для будущего финансирования бундесвера. "Специальный фонд будет полностью использован к концу года", - говорит социал-демократический министр после визита к войскам в Саарлуис. "И тогда мы посмотрим, откуда взять дальнейшие деньги". Писториус ссылается на то, что в финансовом планировании федерального правительства на 2028 год предусмотрено около 80 миллиардов евро. "Я считаю это базой, потому что нам придется найти дальнейшее финансирование закупок и инфраструктуры к тому времени". Он добавляет: "Это остается большим центральным вызовом".**

15:51 Украина якобы наносит удары по жилым зданиям в БелгородеУкраина продолжает свои атаки на российские города и целенаправленно атакует Белгород недалеко от общей границы. Якобы полностью сгорели несколько автомобилей и жилое здание, в то время как другие повреждены. Якобы восемь человек ранены.**

15:14 Китайские корабли якобы прибыли во Владивосток на совместные военные ученияПосле объявления о совместных военных учениях два китайских корабля якобы прибыли во Владивосток на Дальнем Востоке России, согласно российским сообщениям. "По приглашению пограничной службы России" два корабля китайской береговой охраны будут во Владивостоке до пятницы, объясняет Министерство иностранных дел России. Учения направлены на "укрепление стратегического сотрудничества между китайскими и российскими военными", объясняет Пекин. Соответственно, в учениях, таких как "Северное совместное 2024", примут участие военно-морские и воздушные силы обеих стран в японском и Охотском морях у российского побережья. Китай также примет участие в стратегических учениях России "Океан-2024".**

14:39 Баerbock предупреждает: если Украина рухнет, то и МолдоваМинистр иностранных дел Германии Аннелене Баerbock считает, что помощь Украине жизненно важна для выживания ее соседа, Республики Молдова. Она заявила об этом на встрече Платформы сотрудничества с Молдовой в столице Кишинев. Баerbock подчеркнула, что любые действия по поддержке Украины также способствуют стабилизации ситуации в Молдове. Местные жители обеспокоены тем, что если Украина потерпит неудачу, то Молдова может последовать за ней.

13:56 Украина: 97 спасателей погибли со времени полномасштабного вторжения РоссииС момента полномасштабного вторжения России в Украину погибли 97 спасателей украинской государственной службы спасения. Об этом сообщило новостное агентство Ukrinform в интервью. По данным агентства, около 395 спасателей получили ранения на службе. Сегодня Украина отмечает "День спасателей".

13:44 Американская газета: Россия и Украина потеряли более миллиона солдатПо данным расследования американской газеты "Уолл-стрит джорнал", обе стороны понесли значительные потери в результате российского нападения на Украину. Украинские войска якобы понесли около 80 000 погибших и 400 000 раненых, согласно данным, полученным газетой из конфиденциальной оценки Киева. Западные разведывательные службы оценивают потери России примерно в 600 000 человек - 200 000 погибших и еще 400 000 раненых. Официально ни Киев, ни Москва не сообщали о своих потерях.

13:21 Мунц: Россия набирает солдат, чтобы усилить армию за пределами войны в УкраинеПо словам корреспондента ntv Райнера Мунца, Россия расширяет свою армию, призвав еще 1,5 миллиона солдат указом. Это свидетельствует о чем-то большем, чем просто конфликт в Украине.

12:55 Кремль объясняет расширение армии растущими угрозами на границахКремль объяснил свои планы по расширению военной мощи до второго по величине в мире армии растущими угрозами на своих границах. "Эти угрозы исходят от периферии наших границ", - заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на пресс-конференции. Он утверждает, что напряженность на западных границах и нестабильность на восточных границах являются факторами, требующими соответствующих ответов. Президент Владимир Путин распорядился увеличить постоянную численность российской армии на 180 000 soldiers, сделав ее второй по величине в мире после Китая.

12:30 RTL/ntv Trendbarometer: две трети против поставок дальнобойных ракет в КиевУкраинское правительство планирует атаковать российскую военную логистику, нанося удары по военным аэропортам, центрам управления и инфраструктуре. В последнем опросе RTL/ntv Trendbarometer 64% респондентов выступают против поставок западного оружия, которое могло бы достичь глубоких районов России. 28% респондентов поддерживают такие поставки. База сторонников существует только среди сторонников "Зеленых" (53%) и "Свободных демократов" (58%). Самый высокий уровень оппозиции среди сторонников "СДПГ" (61%) и "ХДС/ХСС" (61%). Наименее поддерживающие стороны - сторонники "Альтернативы для Германии" (0%) и "БСВ" (4%), и отказ более выражен в восточной части (83%) по сравнению с западной (61%).

11:49 Раута подозревается в желании убить Путина и Ким Чен Ына в 2022 годуРайан Уэсли Раута, подозреваемый в покушении на убийство Дональда Трампа, якобы выразил желание устранить tanto Владимира Путина, как и Ким Чен Ына в 2022 году, сообщает "Уолл-стрит джорнал". Источником этой информации является медсестра Чесли Уолш, которая работала в Украине и неоднократно встречалась с Раутой. Уолш описала его как "самый опасный американец", которого она встречала во время своего пребывания в Киеве. Он также якобы пытался присоединиться к украинским добровольческим бригадам и сражаться на их стороне.

11:18 Документальный фильм "Русские на войне" будет показан на кинофестивале в Торонто после задержки

Несмотря на предыдущие угрозы, спорный документальный фильм "Русские на войне" теперь будет показан на Международном кинофестивале в Торонто. Организаторы первоначально решили не показывать фильм на фестивале из-за значительных опасений. Российско-канадский режиссер Анастасия Трофимова провела несколько месяцев среди российских войск на передовой в Украине. Украинский посол в Канаде выразил обеспокоенность, утверждая, что фестиваль способствует российской пропаганде, представляя фильм.

10:51 Посол России скептически относится к переговорам о мире

Посол России в Берлине Сергей Нечаев выразил сомнения в возможности переговоров для разрешения конфликта в Украине. В интервью Deutschlandfunk Нечаев подчеркнул необходимость плана мира, прежде чем Россия сможет проанализировать его совместимость со своими взглядами. Комментарии Нечаева последовали за заявлениями канцлера Германии Олафа Шольца, который выразил желание ускорить усилия по достижению мирного решения. "Будет еще одна конференция по миру", - сказал Шольц, подтвердив свою поддержку позиции президента Украины Владимира Зеленского в отношении России.

09:55 В результате удара беспилотника без света остались 280 000 человек в Сумской области

09:28 Украина: Execution Russian Forces of Prisoner of War

Правозащитник украинского парламента подтверждает, что российские силы казнили безоружного украинского военнопленного с заклеенными скотчем руками. Барбаризм и жажда насилия русских просто поразительны, заключил украинский эксперт. Сегодня в социальных сетях распространяется фотография убитого солдата с надписью "За Курск" на мече, использованном для казни. Украинские фотографы Константин и Vlada Liberova распространяют изображения украинских солдат, которым удалось сбежать из российского плена.

09:02 Комментарии чеченского командира о наступлении на Курск

Когда Киев начал наступление в пограничном районе Курска в начале августа, военное руководство России хранило молчание. Однако чеченский командир Апти Алаудинов выражал оптимизм в своем Telegram-канале, выражая спокойствие, наслаждение попкорном и ожидание того, чтобы посмотреть, как украинские войска уничтожат врага в первый день наступления. С тех пор Алаудинов стал главным комментатором наступления на Курск, а российские СМИ транслируют его заявления. Такая медийная видимость, как считают специалисты, консультируемые новостным агентством AFP, предполагает одобрение высших эшелонов. Как и чеченский лидер Рамзан Кадыров, Алаудинов, кажется, наслаждается беспрецедентной свободой слова. Некоторые даже видят в нем потенциального преемника якобы больного Кадырова.

08:42 Германия предоставляет Украине 100 миллионов евро зимней помощи

Германия выделяет дополнительные 100 миллионов евро зимней помощи Украине, объявила федеральный министр иностранных дел Анналена Баerbock во время своего визита в Республику Молдову в Кишиневе. "Конечно, осень подкрадывается, а зима уже не за горами", - сказала она перед встречей на платформе "Молдова-Партнерство" в столице бывшей советской республики. Россия планирует еще одну "зимнюю войну", пытаясь сделать повседневную жизнь людей в Украине как можно более сложной.

08:01 Украина: Россия атакует энергетические объекты в Сумах с воздуха

Украина фиксирует еще одно значительное нападение беспилотников от России. ПВО нейтрализует 34 из 51 российских беспилотников за ночь, сообщает Воздушные силы. Нападения беспилотников были активны в пяти регионах. Как сообщают местные власти, энергетическая инфраструктура северо-восточного региона Сум была также целью. Там было перехвачено 16 российских беспилотников, и критически важная инфраструктура, в том числе системы водоснабжения и больницы, была переведена на аварийное питание. Ремонтные бригады сейчас работают.

07:37 Украина: Россия понесла 1020 потерь за последние сутки

По данным украинского Генерального штаба, Россия понесла 1020 потерь, в том числе погибших и раненых, за последние сутки. Это добавляет к общему количеству потерь России с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, которое составляет 635 880. За последние 24 часа было повреждено или уничтожено шесть артиллерийских систем и два танка, а также шесть бронированных машин и 66 беспилотников.

07:10 Киевский пост: Украина атакует российский военный аэропорт

Ночью украинские ударные беспилотники атаковали российский военный аэропорт в Энгельсе, Саратовская область, сообщает украинский новостной сайт "Киевский пост", с аудиозаписями взрывов. Согласно сообщению, на аэродроме базируются стратегические бомбардировщики, вооруженные ракетами, и используются Россией для атак на украинские города.

06:35 Генеральный секретарь НАТО приветствует дискуссию о дальнобойном оружии

Исходящий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствует международную дискуссию последних дней о возможности разрешить Украине стрелять дальнобойным западным оружием по территории России. "Решение принимает каждый союзник, но важно, чтобы мы тесно сотрудничали по этим вопросам, как мы это делаем", - сказал Столтенберг британскому радиовещателю LBC. Украина неоднократно просила своих союзников разрешить ей атаковать российские командные центры, аэродромы и инфраструктуру. Что касается страха эскалации конфликта, Столтенберг сказал: "Но я все еще считаю, что самый большой риск для нас - это победа Путина в Украине".

06:13 Facebook и WhatsApp запрещают российскую пропаганду RT

Мета, материнская компания Facebook, запрещает распространение российской государственной пропаганды через СМИ, такие как телеканал RT, во всем мире. RT (ранее Russia Today) и связанные с ним организации будут запрещены на платформах Meta, в том числе Facebook, Instagram и WhatsApp. RT уже был заблокирован в ЕС с весны 2022 года из-за кампаний дезинформации, связанных с российским вторжением в Украину. За более подробной информацией:

01:53 Лукашенко амнистирует 37 заключенных в Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко амнистировал 37 человек. Офис Президента в Минске сообщает, что это люди, признанные виновными в "радикализме" - ярлык, часто используемый в Белоруссии для преследования критиков режима. Среди амнистированных - шесть женщин и несколько человек с проблемами со здоровьем. Не уточняется, кто именно из 37 человек получил амнистию. За последние два месяца Белоруссия регулярно амнистирует заключенных, протестовавших против режима. В середине августа Лукашенко амнистировал 30 политических заключенных, а затем еще 30 в начале сентября. В каждом случае президент заявлял, что заключенные продемонстрировали раскаяние и просили прощения.

11:49 Отчет ОБСЕ: Права человека в России ухудшаютсяПо данным отчета ОБСЕ, ситуация с правами человека в России ухудшается. "Существует сейчас систематическая, государственно поддерживаемая система нарушений прав человека", - говорится в отчете. Болгарка Мариана Кацарова, назначенная в 2023 году спецдокладчиком ОБСЕ по ситуации в России, представила этот отчет. Система, как утверждается в отчете, направлена на подавление гражданского общества и политической оппозиции. Критиков конфликта России с Украиной и инакомыслящих якобы преследуют более жестко. Кацарова оценивает, что по меньшей мере 1372 человека отбывают тюремное заключение по политическим мотивам. В их числе - активисты прав человека, журналисты и критики войны, которых необоснованно обвиняют и приговаривают к длительным срокам заключения. Их подвергают пыткам в заключении. Политических заключенных содержат в одиночных камерах, а других принудительно отправляют в психиатрические клиники. Настоящее число может быть выше, как признался член команды.

21:44 Швеция может возглавить планируемое присутствие НАТО в ФинляндииНАТО рассматривает возможность создания военного присутствия на севере Финляндии, при этом Швеция может занять лидирующую роль. Это будет уникальная многонациональная сила НАТО, известная как Forward Land Forces (FLF), подобная тем, что уже существуют в других странах-членах НАТО, граничащих с Россией. Министр обороны Швеции Паль Йонсон и его финский коллега Антти Хакканен объявили об этом на пресс-конференции в Стокгольме. Йонсон выразил гордость тем, что Швеция была выбрана Финляндией в качестве "фрейм-страны" для этого присутствия. Он заявил, что это присутствие укрепит безопасность всего альянса НАТО.

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Украинская армия продолжает наносить удары по российским складам боеприпасов, несколько из которых якобы были уничтожены возле Мариуполя. В то же время Италия готовится доставить в сентябре в Украину продвинутую систему ПВО, чтобы укрепить ее защиту от российских атак.

В ответ на критику в связи с нападением России на Украину житель Москвы был приговорен к пяти годам лишения свободы за принудительный труд после серии судебных процессов, в результате которых его первоначальный приговор был изменен на включение срока в трудовом лагере.

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