20:05 Убийца осужденного Немцова переходит в войну с Россией

Один из осужденных по делу об убийстве кремлевского критика Бориса Немцова якобы добровольно вызвался на службу в зоне боевых действий на Украине. Онлайн-версия кремлевской оппозиционной газеты "Новая газета", базирующаяся в изгнании в Европе, сообщает, что осужденный находится в оккупированном Россией городе Мариуполе. В настоящее время он якобы находится в отпуске в своем доме в российской республике Чечне на Северном Кавказе. После призыва на службу он был помилован и выпущен на свободу в марте, сообщает государственное российское информационное агентство ТАСС, ссылаясь на российскую судебную систему. Он якобы подписал однолетний контракт с Министерством обороны для выполнения задач в районе военной спецоперации - так война официально называется в России.

Борис Немцов, бывший вице-премьер, был застрелен возле Кремля в 2015 году. Московский суд приговорил подозреваемого в убийстве и четырех сообщников из Северного Кавказа к длительным срокам заключения в 2017 году. Убийство Немцова, яростного критика российского президента Владимира Путина, по-прежнему окутано многими вопросами, и его семья утверждает, что настоящие организаторы так и не были найдены.

19:50 Зеленский: Стратегические цели достигнуты в Курске - Москва не согласна

Украинский президент Владимир Зеленский заявляет, что Украина достигла своих стратегических целей в наступлении в российском регионе Курск, заявив в своем вечернем обращении на Telegram, что они продемонстрировали хороший прогресс. Однако российская армия сообщает, что ее подразделения, поддерживаемые ВВС, дронами и артиллерией, отразили попытки мобильных вражеских групп продвинуться вглубь российской территории на бронетехнике. Сообщение армии также заявляет, что украинские силы понесли тяжелые потери.

19:30 После обмена пленными: Освобожденная российская женщина хочет выйти замуж в Германии

Саша Скочиленко, арестованная в России в 2022 году за распространение антивоенных сообщений, initially была приговорена к семи годам лишения свободы. Однако активистка была освобождена в Германию в рамках обмена пленными, где она может жить открыто со своей партнершей Соней Суботкиной.

18:55 Подозрение на саботаж против немецкой армии: Зеленый политик фон Ноц также подозревает Россию

Немецкая армия оцепила и обыскала два своих объекта в Северном Рейне-Вестфалии из-за подозрения на саботаж. На авиационной базе Кёльн-Ван, подозревается в манипулировании внутренней системой питьевой воды в казармах, объявило военное ведомство. На объекте в Гейленкирхене, якобы отбита попытка проникновения, но последующие тесты питьевой воды не выявили ничего необычного. Председатель Комитета по обороне в Бундестаге, Маркус Фабер, указывает пальцем на Россию как возможного виновника (см. сообщение в 18:24). Подобным образом председатель Парламентского контрольно-ревизионного комитета Бундестага, Константин фон Ноц, говорит в интервью Welt TV, "Конечно, возникает подозрение, что это могла быть российская диверсия". Это "конкретная рабочая гипотеза" для расследований, говорит политик из "Зеленых".

18:24 Возможный саботаж в немецкой армии: Председатель Комитета по обороне подозревает Россию

После подозрительных инцидентов саботажа в двух казармах немецкой армии председатель Комитета по обороне в Бундестаге, Маркус Фабер, указывает пальцем на Россию. "В свете временной близости инцидентов в двух казармах можно подозревать, что противник пытается продемонстрировать свои способности к саботажу", - сказал Фабер газете "Бильд". "Актер с наибольшим интересом в этом - Путин", - добавил он, имея в виду российского президента. Однако дальнейшие расследования должны определить, подтверждается ли это подозрение, сказал Фабер. Оба - немецкая военная база в Кёльн-Ван и пункт поддержки НАТО в Гейленкирхене - стали мишенью подозрительных действий саботажа.

18:00 Вероятно, компании из более чем 120 стран: Россия ищет новых партнеров на выставке вооружений

В Московской области выстроены в ряд танки, боевые самолеты и огнестрельное оружие: на международной выставке вооружений Министерство обороны заключает новые соглашения о поставках оружия с иностранными партнерами на сумму около пяти миллиардов евро.

17:40 После обмена пленными: Польша предъявляет обвинения освобожденному мужчине в шпионаже

Российско-испанский дуальный гражданин, подозреваемый в том, что он является агентом ГРУ, предъявлены обвинения в шпионаже в Польше. Павел Р., более известный как Пабло Г., был арестован в польском городе Пшемысль возле украинской границы 28 февраля 2022 года, всего несколько дней после начала вторжения России на Украину. Он выдавал себя за фриланс-журналиста из Испании и писал статьи для испанских СМИ. Он был заключен под стражу в Польше до того, как был освобожден в результате обмена пленными с Россией 1 августа. Подозреваемый обвиняется в совершении преступления, связанного со шпионажем, которое предусматривает тюремное заключение от трех до 15 лет. Неясно, будет ли судебный процесс проходить в его отсутствие. Дополнительные детали не были предоставлены властями.

17:27 Отчёт: Российское правосудие возбудило более 10 000 дел за «оскорбление» армииС начала войны в Украине в феврале 2022 года российское правосудие возбудило более 10 000 дел за «оскорбление» армии, сообщает независимый российский новостной портал Mediazona на своем сайте. Десятое тысячное дело было передано в суд в первую неделю августа, согласно Mediazona. Большинство дел были возбуждены в первые месяцы войны, с 5614 делами к концу 2022 года. В 2023 году было добавлено около 3000 дел, что привело к общему количеству 8590 дел к концу прошлого года. На данный момент в этом году возбуждено 1410 дел. Mediazona подсчитала эти дела на основе своего анализа данных российских судов. Основанием для дел является закон, который предусматривает штрафы до 50 000 рублей (около 500 евро) за «оскорбление» вооруженных сил. Повторное нарушение в течение года может повлечь тюремное заключение на срок до пяти лет. Если правосудие установит, что «оскорбление» привело к травмам, смертям или значительному нарушению общественного порядка, могут быть назначены тюремные сроки до семи лет.

17:08 Киев сообщает о сбитом Су-34 в Курской областиУкраинские силы уничтожили российский Су-34 в Курской области, сообщает "Украинская правда", цитируя заявление Генерального штаба Вооруженных сил Украины. "Вчера ночью силы и средства противовоздушной обороны Воздушных сил Украины, в ходе боевой задачи в Курской области (Россия), уничтожили российский Су-34", - цитирует украинскую онлайн-газету объяснение.

16:50 Киев хочет создать «буферную зону» в Курской областиУкраинская армия, в ходе своей наступательной операции в российском пограничном регионе Курск, стремится создать «буферную зону» для защиты своего населения, согласно своим заявлениям. "Создание буферной зоны в Курской области - это шаг для защиты нашего населения на границе от ежедневной обстрелов врага", - сказал министр внутренних дел Игорь Клименко в сервисе Telegram. Киев также объявил планы открыть гуманитарный коридор в регионе. "Наши силы готовятся открыть гуманитарный коридор для эвакуации гражданского населения tanto в Россию, как и в Украину", - также сказала заместитель премьер-министра Ирина Верeshchuk в Telegram.

16:30 Власть, коррупция, пропаганда: угрожает ли наступление в Курске структуре власти Путина?Международные политики удивлены наступлением Украины в Курскую область. Россия также кажется застигнутой врасплох, с кремлевским правительством, кажется, не имеющим готового ответа. Это ли означает трещину в структуре власти Владимира Путина?

15:59 Отчёт: Украина проводит «самую крупную атаку» на российские военные аэродромы со времени начала войныДальнобойные дроны Службы безопасности Украины (СБУ) и украинских сил обороны провели самую крупную атаку на российские военные аэродромы в Воронеже, Курске, Савваслейке и Борисоглебске ночью, сообщает украинское национальное информационное агентство "Укринформ", цитируя источник в СБУ. Атака якобы была эффективной и самой крупной со времени начала войны. Цель состоит в том, чтобы предотвратить использование этих аэродромов Россией для ракетных атак на передний край и украинские города, согласно сообщению.

15:36 Правительство Германии: поддержка Украины не связана с Северным потокомПервоначальные выводы расследования нападения на газопроводы «Северный поток» не меняют поддержку Германии Украины, сказал Вольфганг Бюхнер, заместитель правительственного спикера, в ответ на вопросы журналистов в Берлине. "Расследования проводятся в соответствии с законом и без учета лиц, и полностью независимо от результатов таких расследований", - сказал он. Расследования не влияют на то, будет ли Германия и в дальнейшем поддерживать Украину, так как они не меняют "факт, что Россия ведет агрессивную войну против Украины в нарушение международного права", - добавил он. Разъяснение акта саботажа является приоритетом для федерального правительства, сказал Бюхнер. Он отказался оценивать, достаточно ли сотрудничают в этом отношении польские власти.

15:10 Наступление в Курске продолжается: «Наступление не приближает Украину к миру»Наступление Украины на Курскую область застало врасплох Путина и его страну. Тысячи эвакуированы, и России, кажется, еще не найден правильный военный ответ. Эксперт по безопасности Герхард Манготт не видит решающего преимущества для Украины - наоборот.

14:50 Россия продлевает запрет на экспорт нефтиРоссия продлевает действующий запрет на экспорт нефти. Шаг направлен на стабилизацию цен на топливо в стране, которые недавно снова резко выросли, объясняет правительство Москвы. Запрет действует с 1 сентября до конца года. Он связан с "периодом устойчивого сезонного спроса и запланированным ремонтом нефтеперерабатывающих заводов", как говорится далее. Россия приняла такой шаг впервые осенью 2023 года в ответ на рост цен на топливо. В ноябре запрет на экспорт нефти был затем приостановлен. В начале года Москва объявила шестимесячный запрет на экспорт нефти с 1 марта, который затем был приостановлен между серединой мая и концом июля, ссылаясь на "насыщение внутреннего рынка". Он снова вступил в силу и продлевается за август.

14:19 БПЛА сопровождают наземную атаку: украинцы снимают себя далеко за линией российской границыНаземная атака Украины на российскую территорию пока что является большим успехом для Украины. Украинские солдаты снимают себя, переименовывая российский поселок в 100 километрах за линией границы. Президент Зеленский использует это развитие для уверенного сообщения.

13:52 Украина: город Суджа полностью под контролемГород Суджа в российской области Курск полностью под контролем украинской армии, согласно заявлению главнокомандующего украинской армии Олександра Сирского. "Поиск и уничтожение врага в городе Суджа завершены", - сказал он на видеоконференции с президентом Владимиром Зеленским. Футаж опубликован на телеграм-канале президента. Газопровод, поставляющий российский газ из Западной Сибири в Словакию и другие страны ЕС, проходит через Суджу. В Судже проживает около 6000 человек.

13:31 Росгвардия усиливает безопасность на Курской АЭСРосгвардия усиливает безопасность на Курской АЭС. Особое внимание уделяется защите от украинских БПЛА, сообщается. Украинская армия вошла в приграничную область 6 августа и утверждает, что взяла под контроль более 1000 квадратных километров. Это не может быть независимо подтверждено. АЭС расположена примерно в 30 километрах западнее города Курск и эксплуатируется государственной корпорацией Росатом.

13:06 Зеленский: Постепенно продвигаемся в российской области КурскУкраинские войска постепенно продвигаются в российской области Курск, согласно заявлению президента Владимира Зеленского. В последние 24 часа они продвинулись на один-два километра в различных направлениях, сказал украинский глава государства на видеоконференции с главнокомандующим Олександром Сирским. Последний сообщает, что украинские подразделения захватили 100 российских солдат в среду.

12:43 Криевольд: Украина "под значительным давлением в Донецкой области"Украина продолжает оказывать давление на российский регион Курск. Однако, несмотря на сообщения о военных успехах там, Россия продолжает продвигаться в восточном украинском театре военных действий Донецк. Корреспондент ntv Надя Криевольд сообщает об текущей ситуации в войне на Украине из Киева.

12:12 Украинские солдаты снимают российский флаг со здания в СуджеУкраинское государственное телевидение показывает видео, на котором украинские солдаты снимают российский флаг со здания в Судже. На видео, снятом в среду, видно трехэтажное здание и троих солдат, снимающих флаг, и кричащих "Слава Украине!" Суджа расположена в российском регионе Курск, который граничит с Украиной. В последние дни украинская армия сообщала об успехах, но оставалось неясным, какая сторона контролирует Суджу. Город является местом, где проходит газопровод, который Россия использует для поставки газа из Западной Сибири в Словакию и другие страны ЕС через Украину.

11:45 Россия приостанавливает переговоры о миреРоссия приостанавливает переговоры о мире после украинской атаки на регион Курск, согласно заявлению российского министерства иностранных дел. Специальный представитель Родьон Miroschnik сказал государственному новостному агентству ТАСС, что Украина несет ответственность за это, так как ее атака на Курск фактически приостанавливает любые переговоры о мире "на долгий срок". Украинская армия удивила мир 6 августа, вторгнувшись в российский приграничный регион и заявив, что взяла под контроль более 1000 квадратных километров.

11:09 Почему Белоруссия отправляет танки на фронт в РоссииБелоруссия, согласно официальным заявлениям, перемещает военную технику в российский регион Курск. Но означает ли это, что Белоруссия присоединяется к войне на Украине? Корреспондент ntv Russia Райнер Мунц считает, что действия президента Лукашенко направлены на противоположный эффект.

10:46 Россия атакует энергетические объекты в УкраинеРоссийские силы атаковали энергетические объекты в северной и южной Украине, согласно сообщениям оператора электросетей Украины Ukrenergo. Установка в южной части была обстреляна в среду утром, сказал Ukrenergo в Telegram. Российские БПЛА также атаковали другой объект в северной части ночью, вызвав временные отключения электроэнергии для потребителей в некоторых районах области Чернигов.

10:03 Главный помощник Ермак встречается с американским дипломатом О'БрайаномАндрий Ермак, главный помощник президента Украины Владимира Зеленского, встретился с высокопоставленным американским дипломатом Джеймсом О'Брайаном. Двое обсудили ситуацию на поле боя и соглашения о безопасности, согласно заявлению украинской администрации. О'Брайан отвечает за европейские и евразийские дела в американском государственном департаменте.

09:17 Эксперт: Сценарий Чернобыля возможен в Курской АЭССценарий Чернобыля на Курской АЭС нельзя полностью исключать, считает Дмитро Гуменик, эксперт по безопасности на ядерных объектах в Государственном научном и техническом центре по ядерной и радиационной безопасности, в интервью Радио Свобода. Курская АЭС имеет тот же тип реактора, что и Чернобыльская АЭС, что увеличивает вероятность сценария, подобного Чернобылю, сказал он. Гуменик считает, что захват Курской АЭС не является целью украинской военной операции, так как это сложный процесс, и станция может пострадать без надлежащего обслуживания. "Недостаточно просто захватить ее, ее также нужно эксплуатировать. Поэтому захват Курской АЭС не может быть целью".

08:48 Байден: Операция в Курске - "Настоящая дилемма" для ПутинаПрезидент США Джо Байден считает, что украинская операция в российском регионе Курск является "настоящей дилеммой" для президента России Владимира Путина. США находятся в постоянном контакте с Украиной. Он не захотел говорить больше об этом наступлении.

08:19 Москва сообщает о сбитии 117 дронов и четырех ракет, выпущенных из УкраиныМинистерство обороны в Москве сообщает о сбитии 117 дронов и четырех ракет, выпущенных из Украины по российским регионам. 37 дронов были уничтожены над регионами Курск и Воронеж каждый. Министерство не предоставляет информации о том, были ли сбиты все дроны и какой ущерб мог быть причинен.

07:32 Пожарный Дюмин: Путин отправляет своего "спасителя" в КурскАлексей Геннадьевич Дюмин назначен руководить "антитеррористической операцией" в Курске, сообщает "Московские времена" со ссылкой на российских военных блогеров. Президент Путин поручил Дюмину разрешить проблемы координации в регионе. На прошлой неделе были противоречивые заявления о ситуации в Курске. Генерал Герасимов представил более радужную картину ситуации на встрече, чем она оказалась в итоге, согласно отчету. Это побудило Путина действовать. Необходимость приезда Дюмина подчеркивает "масштаб бедствия в межведомственном сотрудничестве", согласно отчету. Бывший начальник Генерального штаба входит в ближний круг Путина и известен как пожарный, способный справиться с координацией, боевыми и гражданскими административными вопросами. Дюмин, по его собственным словам, однажды спас Путина от медведя.

06:59 Зеленский: Наступление в Курске приближает нас к нашей целиПрезидент Украины Владимир Зеленский видит, что его страна приближается к своим целям с наступлением в российском регионе. "Украина может достичь своих целей, защитить свои интересы и защитить свою независимость", - говорит Зеленский в видеообращении. Украинская армия захватила 74 поселения в Курской области - в два раза больше, чем заявляет российская сторона. Оба утверждения не могут быть проверены.

06:30 "По срочному запросу" - Белоруссия отправляет военную технику в КурскДиктатор Белоруссии Александр Лукашенко приказал отправить белорусскую военную технику российским силам для поддержки Курской области. Об этом сообщает белорусское новостное агентство Belnovosti. Последнее поставки являются ответом на "срочный запрос со стороны России" из-за потерь и нехватки техники в Курской области и других регионах, согласно неназванному источнику в министерстве обороны страны.

05:57 Губернатор Белгорода объявляет чрезвычайное положениеГубернатор российского города Белгорода объявляет чрезвычайное положение. Он сообщает о ежедневных обстрелах украинскими силами, которые разрушают дома и убивают и ранят гражданских лиц. "Ситуация в нашем Белгородском регионе остается крайне сложной и напряженной из-за обстрелов украинскими силами", - пишет губернатор Вячеслав Гладков в Telegram, добавляя, что чрезвычайное положение будет объявлено на региональном уровне с среды. Россия должна объявить чрезвычайное положение для региона.

05:34 Губернаторы российских областей сообщают о ракетных ударахГубернаторы российских областей Курск, Липецк и Воронеж сообщают о нападениях дронов и ракет на свои регионы. Российские Telegram-каналы сообщают о пожаре в Воронеже, который locals saying был вызван нападением дрона на военный аэродром. Пока не было сделано официальных заявлений. В Курске губернатор Алексей Смирнов говорит, что противовоздушная оборона сбила четыре ракеты. Также был объявлен воздушная тревога в Липецке.

04:08 ЕК выделяет 4,2 миллиарда евро УкраинеКомиссия ЕС выделяет около 4,2 миллиарда евро Украине, которая находится под атакой России. "Чтобы сохранить украинское государство, пока оно борется за свое существование", - пишет президент ЕК Урсула фон дер Ляйен в X. Европа твердо стоит на стороне Украины. Эти средства являются частью так называемого Украинского фонда. Эта программа финансовой помощи ЕС была принята в начале февраля и позволит оказать финансовую помощь в размере 50 миллиардов евро до конца 2027 года. Из них 33 миллиарда евро будут предоставлены в виде кредитов, а остальные - в виде грантов. На прошлой неделе страны ЕС дали зеленый свет для выплаты. С помощью финансовой помощи ЕС хочет поддержать украинское государство, например, в восстановлении страны, модернизации и реализации важных реформ для присоединения к ЕС.

03:40 Кремль советует российским ученым не публиковаться в иностранных издательствах

Министерство образования и науки России посоветовало ученым не отправлять статьи в нидерландское издательство Elsevier, которое специализируется на публикации научных и медицинских исследований, или другие "подобные иностранные организации", согласно государственному новостному агентству Iswestija. Elsevier и другие научные издатели объявили в марте 2022 года, что хотя российские и белорусские исследователи все еще могут отправлять статьи для публикации, продажа их журналов российским организациям будет приостановлена из-за вторжения на Украину. Один из ведущих университетов России, Университет Дружбы народов, уже запретил своим сотрудникам публиковаться в научных журналах Elsevier. Вице-ректор по стратегическим коммуникациям Елена Апасова заявила, что Elsevier "перевела плату, уплаченную авторами за публикацию статей, на поддержку Украины". В конце января "Новая газета Европа" оценила, что по menos 2,500 российских ученых покинули страну с начала вторжения, так как для многих исследователей стало намного труднее участвовать в международных проектах и публиковаться в научных журналах.

13:24 США: Не Причастны К Украинскому Вторжению В Россию

Высокопоставленный чиновник США сказал Рейтер, что украинский продвижение в российский регион Курск может быть попыткой заставить Россию отвести свои войска из Украины. Пushing своих военных сил в российскую территорию, Украина заставляет Россию защищать свою собственную территорию, что может ослабить российские силы в Украине, согласно оценке Вашингтона.

01:24 США: Не Причастны К Украинскому Вторжению В Россию

Госдепартамент США заявил, что США никоим образом не причастны к планированию или подготовке военного наступления Украины на российскую территорию. Об этом объявил заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Патель на брифинге для прессы. США являются ключевым союзником Украины и поставляют стране, которую Россия invade в феврале 2022 года, оружие и боеприпасы.

00:18 Таможня В Берлине Обнаружила Две Компании, Нарушающие Санкции Против России

В Берлине таможенные офицеры провели обыски в двух компаниях, подозреваемых в нарушении санкций ЕС против России. Около 100 офицеров из Центрального подразделения по контролю за санкциями, действуя на основании ордера из компетентного местного суда, обыскали комплекс зданий, объявил Главный таможенный директорат в столице. Обе компании находятся под санкциями ЕС. Средства и активы перечисленных физических или юридических лиц заморожены. "Есть подозрение на нарушение закона об исполнении экономических санкций", - пояснил таможенный офис. Обыск был направлен на "защиту комплекса зданий в районе Темпельхоф-Шёнеберг и поиск активов". Также проводились допросы и изъятие доказательств. СМИ сообщают, что обысканные компании - две не названные российские логистические компании.

23:59 Fitch Понизил Рейтинг Украины

Fitch Ratings понизил кредитоспособность Украины до "RD" с предыдущего "C". Американские эксперты по кредитам сослались на истечение срока платежа по процентам по облигации на $750 миллионов с датой maturity в 2026 году как на причину этого шага. Платеж был приурочен к 1 августа. "RD" в системе рейтингов Fitch означает "Ограниченный дефолт", что примерно переводится как "ограниченный дефолт" на английский. Пока нет заявлений от правительства в Киеве.

23:08 Россия Сообщает О Двух Жертвах Украинского Артобстрела В Лисичанске

Согласно российским сообщениям, двое человек погибли в городе Лисичанск на востоке Украины из-за украинского артобстрела. Государственное российское информационное агентство TASS сообщило об этом, ссылаясь на местные власти, находящиеся под российским контролем. Ранее представители, назначенные Россией, сообщали о более чем 30 раненых.

22:11 Россия Хотят Отправить Эвакуированных Гражданских Лиц Из Курска В Занятую Украину

После украинского наступления в российский регион Курск местные власти хотят отправить беженцев в регион Украины, оккупированный Россией. Актринг-губернатор Курска Алексей Смирнов объявил об этом в Telegram, сказав, что он обсудил это решение с губернатором Запорожской области Евгением Балицким. Балицкий предложил использовать санатории и пансионаты на Азовском море для размещения. "В ближайшие дни мы сформируем первые транспорты, чтобы доставить людей в центры временного размещения в Запорожской области", - сказал Смирнов. Россия аннексировала украинский регион Запорожье осенью 2022 года и уже установила пророссийского Балицкого в качестве своего губернатора до этого. Хотя Москва не полностью контролирует регион, она оккупировала доступ к Азовскому морю, где до сих пор есть санатории.

21:37 Посол Москвы В ООН: После Атаки На Курск, Мирное Предложение Путина Уже Не Актуально

Владимир Путин "щедрое" мирное предложение больше не актуально после украинского проникновения в пограничный российский регион Курск, сказал чиновник Кремля. Дмитрий Полянский, заместитель постоянного представителя России при ООН, сказал на встрече в штаб-квартире организации: "В июне Россия сделала щедрое предложение Украине, но неделю назад режим Зеленского выбрал эскалацию и атаковал регион Курск", - продолжил он, "предложение больше не актуально". "Это шаг, о котором Украина пожалеет позже", - добавил он. Россия заявила, что готова к мирным переговорам "завтра", если украинские войска покинут регионы Запорожье, Херсон, Донецк и Луганск, и если Украина откажется от своего плана присоединиться к НАТО. Если Украина согласится, Россия прекратит огонь и начнет переговоры, сказал Путин. Однако Украина, НАТО и Пентагон отвергли предложение. Киев описал его как "полный обман".

21:08 Оценка Говорит О Более 300 ПленныхRussians В Курске

Оценка утверждает, что украинские силы захватили по крайней мере 303 российских soldiers во время наступления в регионе Курск. Австрийский X-пользователь создал список на основе видео в социальных сетях, добавив еще 15 военнопленных, но отметив неопределенность в данных. Список неполный, так как не все военнопленные документированы в видео. Главнокомандующий украинской армии Алексей Сырский доложил "сотни" российских военнопленных президенту Украины сегодня. Обсуждения в социальных сетях упоминали до 2000 захваченных Russians в регионе Курск. Стоит отметить, что многие из захваченных Russians очень молоды, что австрийский X-пользователь считает, что они могут быть более ценными для обмена военнопленными, чем мужчины из бедных слоев и отдаленных российских регионов.

20:36 Москва Признает Серьезность Ситуации - Солдаты Из Калининграда Отправлены В Курск

18:55 Россия перебрасывает войска из Калининграда в Курскую область, где, якобы, продвигаются украинские солдаты

По словам министра обороны Литвы Лауринаса Кащюнаса, Россия перебрасывает войска из Калининграда в Курскую область, где, якобы, продвигаются украинские солдаты. Он объявил об этом во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, как видно на видео в Telegram-канале Зеленского. Россия пока не комментировала это. Ранее американское издание Politico сообщало, что российская армия приказала небольшое количество солдат из оккупированных украинских регионов Херсон и Запорожье перебросить в Курск, но это не было подтверждено Москвой.

20:10Russians Continue Advancing in Donetsk - Battle for Toretsk Underway

Ситуация вокруг города Торез в Донецкой области остается сложной для украинских сил. Российские солдаты продолжают наступление, и бои уже ведутся на окраинах города. Также сообщается о развертывании диверсионных групп внутри города, по словам Александра Бордюги, заместителя спикера 32-й механизированной бригады украинской армии, в интервью Радио Свобода. Однако Бордюга также отметил рост числа сдающихся российских солдат на прошлой неделе. Пока нет существенного облегчения от украинского наступления в российской области Курск. Хотя интенсивность наземных атак снизилась, россияне компенсируют это увеличением воздушных атак с использованием управляемых бомб. Генеральный штаб Украины также сообщает, что интенсивность российских атак в Донецкой области не снижается, с 52 атаками, зафиксированными в районе Покровска за 24 часа.

19:34 "Как Россия может эскалировать дальше?"

Карло Масала считает пустой угрозой заявление России о жестком контрнаступлении против украинских продвижений на своей территории. Он считает, что российская армия уже действует с крайней жестокостью, делая ядерный удар маловероятным.

19:01 Более погибших, чем новобранцев: не тайно ли Москва наращивает рекрутинг?

По данным американского информационного агентства Bloomberg, российская армия якобы испытывает трудности с пополнением своих рядов новыми солдатами, чтобы поддерживать темпы потерь на фронте. По словам неназванных источников, близких к Кремлю и российскому министерству обороны, это самые тяжелые потери с начала invasions. Необходимость пополнить военные резервы стала еще более срочной с incursions Украины в приграничные регионы России Курск и Белгород. Bloomberg сообщает, что России, возможно, придется рассмотреть новую мобилизацию. Официальные лица могут представить это как ротацию, чтобы дать отдых солдатам на передовой, и объявление может последовать к концу этого года, по словам источников. Человек, знакомый с ситуацией, сказал Bloomberg, что региональные власти в настоящее время не могут выполнить более чем треть своих квот на призыв. 31 июля президент России Владимир Путин уже увеличил премию за подписку на новых рекрутов, сражающихся в Украине, с 195 000 (1955 долларов США) до 400 000 (4011 долларов США) рублей.

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Примечание: Предоставленный текст уже на русском языке. Следовательно, перевод не требуется.

Освобожденный после помилования и освобождения из российской судебной системы осужденный человек выбрал службу в армии и в настоящее время находится на военной службе в зоне боевых действий, в частности, в оккупированном городе Мариуполь. В странном повороте событий российское правительство, как сообщается, предложило амнистию и военную службу осужденным в высокопрофильных делах, как в случае с осужденным лицом, связанным с убийством критика Кремля Бориса Немцова.

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