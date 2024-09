19:32 Осачук обсуждает возможные последствия выпуска оружия: "Случительный шаг к завершению конфликта агрессивной войны"

19:06 Зеленский приглашает Россию на мирную конференцию в Швейцарии - результат неясенПо словам президента Украины Зеленского, Россия получила приглашение на предстоящую мирную конференцию в Швейцарии в ноябре, как сообщает "Ле Монд". tanto Киев, как и западные союзники, неоднократно выражали готовность к участию Москвы. Однако вероятность согласия России остается неопределенной. Высокопоставленные представители продолжают отвергать это, и Москва настаивает на выполнении всех своих военных целей в Украине или установлении вредных мирных условий или предварительных условий для переговоров, которые фактически являются ультиматумом для Украины.

18:40 Сдержанность в отношении угроз Кремля: "Не стоит слишком серьезно относиться к блефу Путина"После поставки Украине дальнобойного оружия Владимир Путин выступил с угрозами в адрес Запада. Аналитик по безопасности Нико Ланге видит в этих заявлениях "типичные психологические тактики". Однако Ланге удивлен интерпретацией последних замечаний канцлера Германии.

18:07 ЕС планирует новые санкции против Ирана из-за подозрений о поставках ракет в РоссиюВслед за слухами о поставках Ираном ракет в Россию страны-члены ЕС планируют ввести новые санкции против Тегерана. "Европейский Союз неоднократно решительно предупреждал Иран против отправки ракет в Россию", - говорится в заявлении. Передача представляет собой прямую угрозу безопасности и свидетельствует о значительном эскалации. Будет принят быстрый и всеобъемлющий ответ, в том числе ограничительные меры в отношении авиационной отрасли Ирана. Министерство иностранных дел Германии заявляет, что Германия активно консультируется со своими европейскими и международными партнерами по вопросу введения новых санкций, в том числе в отношении авиационной отрасли - например, возможных запретов на полеты или посадку.

17:25 Бывший министр иностранных дел России Коzyrev предупреждает о более агрессивных действиях Путина - "Цель - унижение"Бывший министр иностранных дел России Андрей Коzyrev предупреждает Запад о предстоящей дальнейшей российской агрессии. "Если он будет вознагражден на Украине, Путин, убежденный в бессилии и трусости НАТО, нападет на страны НАТО в Прибалтике задолго до того, как сможет получить какие-либо гарантии от НАТО", - пишет Коzyrev, занимавший пост с 1990 по 1996 год и поддерживающий Запад, в X. "Цель Путина - не только часть, но и унижение и оскорбление США и НАТО".

17:04 Вновь разгорается дебаты о поставках "Тaurus": политики коалиции выступают за использование дальнобойного оружия Украиной

Политики от коалиционных партий выступают за возможность Украины использовать дальнобойное оружие для обстрела целей на территории России. "Мы должны позволить Украине, а также другим европейским странам, Великобритании и США уничтожать военные цели на территории России", - говорит политик от партии FDP Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, как сообщает "Дер Шпигель". Она добавляет, "Это также означает, что Германия наконец-то должна предоставить "Тaurus". Ведь "Тaurus" был специально разработан для нейтрализации военных целей до того, как они смогут нанести тяжелые удары". Политик от партии "Зеленых" Тони Хофреитер разделяет эти взгляды. "Использование дальнобойного оружия для борьбы с российскими пусковыми установками является неотъемлемой частью эффективного восстановления поврежденных энергетических объектов", - комментирует он.

16:35 Интенсивные бои в Курakhove - Украина фиксирует массированные атаки

Российские силы якобы усиливают свои атаки в районе оспариваемого города Курakhove на востоке Украины, где зафиксированы одни из самых ожесточенных боев этого месяца, сообщает правительство Киева. Одновременно российские войска продвигаются к городу Покровск, важному железнодорожному узлу примерно в 33 километрах к северу от Курakhove, пытаясь установить новые линии фронта, нарушить украинскую логистику и взять под контроль остальную часть восточной области Донецк. Украинская армия сообщает о отражении 64 атак в районе Курakhove и 36 в районе Покровска за последние 24 часа. Президент Украины Владимир Зеленский хвалит своих солдат за успешную защиту позиций в Покровске и Курakhove, называя эти секторы двумя наиболее сложными на восточном фронте.

15:56 Украинские удары на 1900 километров от границы? Регион России закрывает воздушное пространство

По словам губернатора Андрея Чибиса в Телеграмме, власти северного российского региона Мурманск закрывают воздушное пространство из-за угрозы от украинских дронов. Регион находится примерно в 1900 километрах от Украины. Федеральное агентство воздушного транспорта России, Росавиация, временно приостановило взлеты и посадки в аэропортах Мурманска и Апатитов из соображений безопасности. Арктический Северный полюс является домом для Северного флота и авиационной базы, с которой стратегические бомбардировщики наносят удары по Украине.

15:22 Лондон раскрывает детали - иранские ракеты, которые, как считается, получил Россия

Министерство обороны Великобритании обнародовало детали об иранских ракетах, якобы поставленных России, которые являются короткоранговыми баллистическими ракетами, известными как Fath-360 или BM-120. Первоначально представленные в 2020 году, эти ракеты могут нести 150-килограммовую боевую часть на расстояние до 120 километров и якобы поражают цель с точностью 30 метров. Ежедневный отчет военной разведки Министерства обороны в Лондоне сообщает, что способность России наносить точные удары по украинской военной или гражданской инфраструктуре поблизости от фронта была усилена в результате.

14:45 "Gazeta Wyborcza" сообщает: Польша еще не внесла финансовый вклад в чешскую инициативу по поставке боеприпасов для УкраиныПо данным польского СМИ "Газета Выборча", Польша еще не сделала никаких финансовых взносов в чешскую инициативу по приобретению боеприпасов для Украины у различных западных партнеров. Германия является основным и самым быстрым спонсором. Если все пойдет по плану, Украина получит 100 000 снарядов в этом месяце, а к концу 2024 года их количество достигнет 500 000, и будет еще больше в 2025 году. Деятельность на рынке России также осложняет ситуацию, как сообщается из Праги.

14:15 Пistolлис предлагает легитимность разрешения на использование дальнобойного оружия для Украины в соответствии с международным правомМинистр обороны Германии Пistolлис считает, что международное право оправдывает потенциальное одобрение НАТО-альянсами использования Украиной дальнобойного оружия против целей России. Он утверждает, что США и Великобритания имеют независимость в принятии решений о использовании оружия из поставляемых запасов, и это их право. В ответ на предупреждение Путина о том, что НАТО вступит в конфликт с Россией из-за этого, Пistolлис сказал: "Предупреждения Путина - это предупреждения Путина. Больше никаких комментариев не требуется. Он делает угрозы, когда ему вздумается, и предлагает взятки по своему усмотрению."

13:25 Зеленский объявляет о возвращении 49 военнопленныхПрезидент Украины Зеленский объявил о возвращении 49 военнопленных из России, в том числе бывших бойцов из Мариуполя, сталелитейного завода Azovstal, который был осажден российской армией весной 2022 года. "49 украинцев вернулись на родину", - сказал Зеленский, поделившись фотографиями солдат и военных, завернутых в украинские флаги. Зеленский сообщил, что они являются членами армии, национальной гвардии, национальной полиции, пограничной службы и гражданские. Украинские СМИ сообщают, что 23 из 49 освобожденных - женщины. Подробности о том, было ли это результатом обмена пленными с Россией, не предоставлялись.

13:14 Туск пренебрегает важностью угроз ПутинаПремьер-министр Польши Туск не волнуют последние угрозы Путина в отношении дальнобойного оружия против целей России. Аcknowledging the gravity of the situation in Ukraine and on the Ukrainian-Russian border, Tusk expressed that he would not overemphasize the recent statements from President Putin. Instead, he perceives them as reflections of the challenging position faced by the Russian military on the frontline. Previously, Putin had warned that the West would be directly engaged in a war with Russia if it allowed Ukraine to attack Russian territory with long-range rockets manufactured in the West.

12:54 Пекин призывает к переговорам как единственному решению для конфликтовМинистр обороны Китая Вэй Фэнхэ, выступая на международном форуме по безопасности в Пекине, подчеркнул "переговоры" как единственное решение для конфликтов, подобных тем, которые происходят в Украине и на Газе. Чтобы разрешить кризисы в Украине и израильско-палестинских регионах, он порекомендовал "продвигать мир и переговоры как единственный путь вперед."

12:30 Нефть и газ играют решающую роль в турне Шольца по Центральной АзииПравительство Германии стремится расширить импорт нефти из Казахстана. "Мы приветствуем потенциальный рост поставок нефти из Казахстана", - заявил чиновник правительства перед поездкой канцлера Олафа Шольца в Узбекистан и Казахстан, которая начнется в воскресенье. Цель состоит в том, чтобы обеспечить альтернативные источники для нефтеперерабатывающего завода PCK в Шведте, с увеличением нефти из Казахстана в качестве одного из вариантов. Однако другие альтернативы необходимы из-за того, что казахская нефть транспортируется через российские трубопроводы в Германию, давая России рычаги давления. После вторжения России в Украину Германия прекратила импорт российской нефти. Поездка Шольца также будет сосредоточена на поставках газа из Центральной Азии. В свете предстоящих тендеров на новые газовые установки ясно: "Мы должны обеспечить газ откуда-то, и Центральная Азия является естественным источником изобилия."

12:00 Франция отзывает иранского дипломатаФранция потребовала возвращения иранского дипломатического представителя в Министерство иностранных дел в Париже. По данным дипломатических источников, причина - поставка баллистических ракет в Россию. Через несколько дней после этого госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил, что Россия получила ракеты от Ирана, которые будут развернуты в Украине в течение следующих недель. Иран это отрицает.

11:36 Пентагон считает российское контрнаступление в Курске 'незначительным' на данный моментПентагон не впечатлен российским контрнаступлением в Курске. "Мы наблюдали попытку некоторых российских подразделений провести какое-то контрнаступление в районе Курска", - сказал представитель Пентагона Пат Райдер в четверг. "На данный момент я бы классифицировал это как незначительное, но естественно, мы внимательно следим за ситуацией". Министерство обороны России заявило, что его солдаты захватили десять деревень. Независимого подтверждения нет. Украинские силы начали наступление в российской граничной области Курск примерно пять недель назад и утверждают, что захватили около 100 российских деревень и почти 1300 квадратных километров с тех пор.

11:13 Несмотря на многочисленные сбивания: удары беспилотников причиняют ущербУкраинские Воздушные силы утверждают, что сбили 24 из 26 дронов за ночь. В Одесской области один человек пострадал, и 20 домов были повреждены. В Миколаивской области обломки беспилотника вызвали пожар на пищевом заводе. Также была атакована энергетическая инфраструктура в Ивано-Франковской области, как сообщает Министерство энергетики.

10:46 Глава российского парламента: НАТО ведет войну против нашей страныГлава российского парламента Вячеслав Володин утверждает, что НАТО участвует в текущем конфликте на Украине. В телеграмме он заявляет: "Они ведут войну против нашей страны". Володин считает, что НАТО помогает Украине выбирать российские города для ударов, координирует военные развертывания с украинской армией и отдает приказы киевскому правительству.

10:17 Западный аналитик о угрозе Путина НАТО: "Мало новостного значения"В западных кругах есть опасения, что поддержка Украины в запуске дальнобойных атак на российскую территорию может привести к эскалации. Президент России Владимир Путин вновь угрожал подобными действиями. Однако корреспондент ntv Рейнер Мунц считает, что в угрозах Путина может не быть существенного содержания, называя их "мало новостными".

09:42 Семья белорусской оппозиционерки сообщает о критическом состоянииБелорусская оппозиционерка Мария Колесникова, по словам ее сестры, находится в критическом состоянии. В течение нескольких лет она содержалась в тюрьме в нечеловеческих условиях и сейчас весит всего 45 кг при росте 1,75 м, сообщает Татьяна Хомич, цитируя информацию от бывших заключенных. "Я считаю, что это критический момент, так как никто не может выдержать такие условия долго", - предупреждает она. Она обвиняет власти в психологическом и физическом издевательстве над своей сестрой. Министерство внутренних дел Белоруссии отказывается предоставить информацию о условиях содержания Колесниковой. 42-летней Колесниковой, ставшей символом сопротивления с момента протестов против белорусского президента Александра Лукашенко в 2020 году, грозит 11-летний тюремный срок за якобы попытку государственного переворота.

09:20 Подписано соглашение между Литвой и Германией о развертывании литовско-германской бригадыГермания и Литва подписали правительственное соглашение о деталях развертывания боеготовой бригады в Литве, стране-члене НАТО. Министр обороны Борис Писториус и его литовский коллега Лауринас Кащюнас подписали соглашение в Берлине. Договор дополняет Соглашение о статусе сил НАТО для пребывания войск и уточняет правовой статус немецких солдат и гражданского персонала в Литве, обеспечивая правовую ясность. Соглашение охватывает широкий спектр вопросов, включая права проживания, налогообложение, образование, здравоохранение, дорожное движение, общественную безопасность и многое другое.

08:56 Россия высылает британских дипломатов по обвинению в шпионажеРоссия выслала шестерых британских дипломатов, обвинив их в шпионской деятельности. Служба безопасности ФСБ утверждает, что располагает доказательствами того, что британское министерство иностранных дел организует политическое и военное противостояние. Представительница российского министерства иностранных дел Мария Захарова, цитируемая агентством ТАСС, заявляет, что британское министерство иностранных дел отвергает обвинения как "безосновательные". Российские действия являются ответом на британские меры, вдохновленные "российской деятельностью в Европе и Соединенном Королевстве", согласно заявлению BBC.

08:31 Кремль предупреждает Запад: участие НАТО в войне будет "красной линией" для ПутинаУкраинский президент Зеленский уже давно призывает использовать дальнобойные ракеты против российских военных целей, и теперь США и Великобритания рассматривают эту возможность. В ответ Кремль предупреждает Запад.

08:03 Россия предлагает поделиться информацией о западном оружииРоссия предлагает поделиться своими знаниями о западном оружии, полученными в ходе конфликта на Украине. Заместитель министра обороны России Александр Фомин сообщил об этом на конференции по безопасности в Китае, заявив, что Россия получила уникальный опыт противодействия различному западному оружию и готова поделиться этими знаниями со своими союзниками.

07:34 СБУ сообщает об аресте лиц, поджигавших военную технику в КиевеВ Киеве были арестованы пятеро человек, подозреваемых в поджоге военной техники якобы по заданию российской разведки, сообщает СБУ Украины. Задержанные обвиняются в поджоге пяти военных автомобилей и распространении листовок, направленных на дискредитацию армии. СБУ заявляет, что мужчины из разных регионов Украины были завербованы российскими агентами через Telegram в поисках быстрых денег. Они записывали свои действия на телефоны, чтобы получить оплату, но так и не получили ее.

07:05 Главный раввин Украины оплакивает смерть усыновленного сына, погибшего на войнеГлавный раввин Украины Моше Реувен Азман оплакивает смерть своего усыновленного сына Антона Самборского, погибшего во время российского вторжения. В четверг в Киеве состоялась поминальная служба, на которой присутствовали солдаты, ветераны и другие. Самборскому было 32 года, он пропал без вести в конце июля, а его смерть была подтверждена через несколько недель неопределенности. Он стал отцом в мае и был призван soon после. Последний раз Раввин Азман разговаривал со своим сыном 17 июля.

06:29 Япония отправляет истребители для перехвата российских самолетовЯпония направила истребители вчера после того, как два российских самолета облетели страну. Российские самолеты, оба Ту-142, не нарушали воздушное пространство Японии, но патрулировали море в течение всего дня, направляясь к южной части Окинавы. В ответ Япония активировала свои Воздушные силы самообороны для перехвата российских самолетов. После выполнения своей миссии российские самолеты направились на север и также пересекли спорные Курильские острова между Японией и Россией. Ранее в этом году российские и китайские военно-морские силы начали совместные учения в Японском море в рамках масштабных военно-морских учений. Это последнее из нескольких инцидентов, когда российские военные самолеты вторгались в воздушное пространство Японии, предыдущий инцидент произошел в 2019 году.

06:07 Москва обвиняет США в стратегии сдерживания против России и КитаяЗаместитель министра обороны России Александр Фомин на конференции по безопасности в Китае заявил, что США проводят политику сдерживания в отношении России и Китая. Об этом сообщает государственное информационное агентство России ТАСС. Фомин предложил, чтобы Москва и Пекин выступали за сбалансированный, многосторонний мировой порядок, основанный на равенстве и взаимном уважении, в то время как западные страны готовятся к возможным конфликтам в Азии, создавая новые альянсы в регионе.

05:27 Украина: Грузовой корабль якобы поражен российской противокорабельной ракетойУкраинские морские власти сообщили новые подробности о предполагаемом российском авиационном ударе по гражданскому грузовому судну в Черном море. Инцидент якобы произошел, когда бомбардировщик Ту-22 якобы выпустил противокорабельную ракету Х-22 по судну, которое находилось под флагом Сент-Китс и Невис и плавало за пределами территориальных вод Украины. В момент инцидента судно направлялось из Черноморска, Украина, в Египет с грузом пшеницы. Согласно BBC, грузовое судно находилось в исключительной экономической зоне Румынии. Однако, как сообщается, вместо ракеты Х-22 была использована ракета Х-31 с меньшей взрывной мощью.

03:19 Солдат из Молдовы погибает при загадочных обстоятельствахСолдат из Молдовы скончался при загадочных обстоятельствах во время исполнения своих обязанностей на линии разграничения с сепаратистским регионом Приднестровье. Министерство обороны Молдовы объявило, что солдата смертельно ранило выстрелом из его собственного оружия во время смены. Теперь правоохранительные органы и эксперты-криминалисты расследуют инцидент. Солдаты tanto от Молдовы, как и от сепаратистского Приднестровья, а также российские войска, находятся на линии разграничения с тех пор, как в 1992 году произошел конфликт после распада Советского Союза. Молдова твердо намерена реинтегрировать Приднестровье в свою территорию. Инциденты на линии разграничения крайне редки.

02:18 Премьер-министр Великобритании заявляет: "Мы не провоцируем конфликт с Россией"Премьер-министр Великобритании Кир Стармер опроверг утверждение президента Путина о том, что поставки западного оружия эквивалентны прямому вовлечению НАТО в конфликт. "Украина имеет право на самооборону", - заявил Стармер. Великобритания поддерживает это право, предоставляя возможности для обучения. Однако Стармер подчеркнул, что Великобритания не ищет конфликта с Россией.

01:09 Бывший американский посол в Киеве ожидает "более решительной" поддержки Украины от ХаррисБывший американский посол в Украине Уильям Б. Тейлор ожидает, что кандидат в президенты от демократов Камала Харрис существенно усилит помощь Украине, если выиграет выборы. Поддержка Харрис Украины указывает на более решительную позицию по сравнению с более осторожными решениями действующей администрации, такими как те, которые касаются HIMARS, танков Abrams и истребителей F-16. Тейлор считает, что скорее всего Харрис назначит другую команду по внешней политике, что приведет к более решительному подходу к Украине.

00:27 Зеленский выражает благодарность Эстонии за военную помощьПрезидент Украины Владимир Зеленский принял президента Эстонии Алар Кариса в Киеве и поблагодарил его за военную помощь. Эстония, член ЕС и НАТО, обязалась выделить 0,25% своего годового ВВП на усилия Украины по обороне. Обсуждение сосредоточилось на планах реконструкции и стремлениях Украины к членству в ЕС. В то же время премьер-министр Латвии Эвика Силиня также пообещала дальнейшую поддержку во время встречи с Зеленским.

23:19 Немецкая разведслужба не обязана делиться военным анализом с журналистомФедеральная разведывательная служба Германии (БНД) не обязана раскрывать, классифицировала ли она военную победу Украины как сложную или невозможную в частных дискуссиях с журналистом, или какие СМИ участвовали в этих дискуссиях, согласно Федеральному административному суду в Лейпциге. Тем не менее, БНД должна предоставить информацию о количестве фоновых дискуссий о военной ситуации в Украине в этом году. Журналистский запрос на временный запрет был в основном отклонен. Суд сослался на статью в газете от мая как на основу для заявки журналиста, в которой цитировался комментарий политика ХДС о том, что БНД пытается повлиять на общественное мнение, продвигая пессимистический военный анализ ситуации в Украине.

22:06 Европейские политики призывают к широкому использованию оружия против российской агрессии

Политики из коалиции "трафик свет" выступают за право Киева использовать дальнобойное оружие против российских целей. По словам эксперта по внешней политике СДПГ Михаэля Рот, оправданно и в соответствии с международным правом атаковать военные цели в России дальнобойными ракетами из западных стран. Рот называет военные аэродромы, командные центры и стартовые площадки потенциальными целями для дальнобойного оружия, так как они ответственны за запуск атак на гражданские цели в Украине. Председатель комитета по обороне FDP Маркус Фабер согласен, заявляя, что разрешение на удар по российским военным аэропортам дальнобойными ракетами, такими как ATACMS и Storm Shadow, уже давно назрело. Политик "Зеленых" Антон Хофреитер подчеркивает, что Россия продолжает терроризировать украинское гражданское население ежедневными ракетными ударами по больницам, жилым зданиям и энергоснабжению. Хофреитер считает, что разрешение армии наносить удары по военным базам на территории России дальнобойным оружием необходимо для эффективной защиты украинского гражданского населения.

21:35 Вэнс обсуждает идеи Трампа об Украине

По словам кандидата в вице-президенты от Республиканцев Дж.Д. Вэнса, стратегия Дональда Трампа по урегулированию российского конфликта может включать создание демилитаризованной зоны между Украиной и Россией. В интервью телепродюсеру Шону Райану Вэнс предложил собрать вместе русских, украинцев и европейцев, чтобы обсудить мирное решение. Вэнс выразил уверенность в способности Трампа быстро достичь соглашения благодаря его известной симпатии к президенту России Владимиру Путину и частым критическим замечаниям в адрес американской помощи Украине. Тем не менее, Трамп не предоставил подробностей о том, как он планирует завершить войну в течение 24 часов, если будет избран.

21:03 "Мы - русские, Бог с нами" - фашистский марш в Санкт-Петербурге

Несмотря на призыв к высшей силе, их утверждения не противоречат ему: "Мы - русские, Бог с нами" - скандируют многочисленные российские националисты и фашисты во время марша по улицам Санкт-Петербурга. Они продолжают кричать: "Вперед, русские!" Их шествие посвящено годовщине переноса мощей Александра Невского, почитаемого как национальный герой и святой Православной церкви.**

20:28 Кремлевский пропагандист: "Идеальная преграда - Атлантика"

Известный российский телеведущий Владимир Соловьев считает, что Россия должна продвинуться дальше, чем завоевание Украины. "На мой взгляд, идеальная преграда - Атлантика. Естественная преграда", - говорит кремлевский пропагандист. Идеальное место для наших войск - Берлин, Ливерпуль, Мадрид. И какой бы это был прекрасный вид в Париже". Когда ему напоминают о ограниченном российском населении, он предлагает альтернативу в виде белорусских союзников или даже Китая.**

20:01 Британские добровольцы готовятся к зиме

Многие украинские дома, все еще стоящие после обстрелов, лишены окон перед грядущей зимой. Британская НКО "Утеплим Украину" занимается решением этой проблемы, отправляясь в зоны боевых действий и устанавливая временные окна.**

Европейский Союз рассматривает возможность введения новых санкций против Ирана из-за слухов о поставках ракет России. Это может напрямую угрожать безопасности и еще больше эскалировать tensions.

В свете позиции Европейского Союза стоит отметить, что Европейский Союз неоднократно заявлял о готовности России принять участие в предстоящем мирном саммите в Швейцарии, на который пригласил президент Украины Зеленский. Однако вероятность согласия России остается неопределенной.

