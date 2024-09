19:27 Мирные переговоры не обещают ничего для Бэрбока.

18:43 Москва чувствует себя более оправданной в своих военных действиях после дроновой атаки КиеваПосле того, как Киев запустил дроновые атаки в направлении Москвы, Кремль чувствует себя еще более оправданным в своей военной стратегии, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. "Нам нужно продолжать специальную военную операцию, чтобы защитить себя от подобных инцидентов", - сказал он, как сообщают российские новостные агентства. Женщина трагически погибла в результате атак ночью в многоквартирном доме. Несмотря на ежедневные жертвы среди гражданского населения в Украине из-за российских дронов или ракетных атак, Песков назвал смертельные украинские удары "сутью киевского режима".

18:07 Первая гражданская жертва в Московской области в результате украинских дроновУкраинские дроновые удары привели к первой гражданской жертве с начала войны против России. Телеграм-сообщения от губернатора Андрея Воробьева сообщают, что 46-летняя женщина скончалась после того, как дрон поразил многоквартирный дом в Раменском, расположенном на юго-восточной окраине столицы.

17:23 Путин подчеркивает готовность России ответить на военную агрессию со всех сторонНа встрече с участниками стратегических командно-штабных учений "Океан-2024" президент России Владимир Путин подчеркнул важность подготовки к отражению любой потенциальной военной агрессии со всех сторон. "Россия должна быть готова ко всем развитиям. Наши вооруженные силы должны эффективно защищать суверенитет и национальные интересы России и отражать любую военную агрессию со всех направлений, в том числе в океане и морских районах", - заявил президент, как сообщает российское новостное агентство ТАСС. Он подчеркнул, что флот играет важную роль в решении этой задачи.

16:51 Берлин, Париж и Лондон готовят санкции против ИранаГермания, Франция и Великобритания осуждают поставки Ираном баллистических ракет России. "Это еще одно обострение военной поддержки Ирана агрессии России против Украины", - заявили три правительства в совместном заявлении. Иранские ракеты представляют угрозу для европейской территории, усугубляя страдания украинского населения. "Это эскалация tanto со стороны Ирана, как и со стороны России, и представляет прямую угрозу европейской безопасности", - предупредили они. В результате они планируют ввести санкции против Ирана, в том числе приостановить двусторонние соглашения по воздушному транспорту. В санкционный список войдет Iran Air. Кроме того, будут введены дополнительные санкции против лиц и учреждений, причастных к инциденту. Ранее США обвиняли Иран в поставках оружия России для войны в Украине и объявили новые санкции против Тегерана.

16:32 Шойгу исключает переговоры с Украиной, пока войска не покинут территорию РоссииСергей Шойгу, секретарь Совета безопасности России и бывший министр обороны, исключил переговоры с Украиной, пока украинские войска не покинут территорию России. "Мы не будем вести переговоры с ними, пока они не покинут нашу территорию", - сказал он в интервью российскому государственному телевидению. С начала августа Украина начала наступление в российском регионе Курск, впервые с начала войны введя украинские наземные войска на российскую территорию. Эта операция является частью оборонительной кампании Украины против российской агрессии, продолжающейся более двух с половиной лет. Шойгу считает нападение на Курскую область попыткой Украины заставить Россию вести переговоры на своих условиях и вывести российские войска из Донбасса.

Обе стороны, Россия и Украина, призывают заключенных на передовую, чтобы поддерживать постоянный поток военнослужащих. Бывший начальник тюрьмы Олег, теперь командир 59-й бригады, говорит: "Они сделают все, чтобы выжить", когда они описывают свою опасную миссию в видео.

У российской армии есть план по изгнанию украинских войск из Курской границы, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Как сообщает ТАСС, Песков сказал: "Конечно, у военных есть все необходимые планы, но я не думаю, что эти планы должны обсуждаться публично", когда его спросили о выводе украинских войск с российской территории. Украинские солдаты начали massive attack on Kursk on August 6, with large parts now under Ukrainian control.

Литва продлит усиленную охрану границы с соседней Белоруссией до конца года из-за вопросов безопасности, решило правительство балтийской страны-члена ЕС и НАТО в Риге. Первоначальное специальное регулирование, истекающее в сентябре, было продлено из-за продолжающихся попыток незаконного пересечения границы. Война в Украине, поддерживаемая авторитарным режимом в Минске, представляет собой дополнительный риск. Регулирование предоставляет дополнительные полномочия пограничной охране в шести районах восточной части балтийской страны-члена ЕС и НАТО.

Украина существенно увеличила производство оружия в этом году, как сообщают официальные данные. "Мы удвоили производство оружия по сравнению с 2023 годом за первые восемь месяцев 2024 года", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в Киеве. Украина планирует произвести более миллиона дронов к концу года. "Мы делаем прогресс. Производство дронов растет", - заявил Шмыгаль.

Предложение канцлера Шольца о мирных переговорах с Россией вызвало резкую критику в некоторых политических кругах. Однако военный эксперт Ральф Тьеле поддерживает предложение канцлера Шольца и призывает к быстрым действиям. После наступления в Курске Украина рискует прорвать свои оборонительные линии.

13:52 Предупреждение из Института мира в Киле: военные расходы Германии "совершенно недостаточны"По мнению Института мировой экономики в Киле, военный бюджет Германии существенно ниже того, что необходимо, учитывая угрозу, исходящую от России. Несмотря на разговоры о повороте, пропасть между военной мощью Германии и России продолжает расширяться, считают в институте. Они призывают к постоянному военному бюджету не менее 100 миллиардов евро. "Россия все больше становится значительной угрозой безопасности для НАТО, в то время как Германия движется черепашьим шагом в укреплении своих оборонительных возможностей", - говорит автор исследования Гунтран Вольфф. В настоящее время немецкое правительство с трудом справляется с заменой оружия, отправляемого в Украину. Кроме того, запасы систем ПВО и артиллерийских гаубиц значительно истощены.

12:25 Разительное отличие между Путиным и ЛавровымУкраина неоднократно призывала власти ЕС и США разрешить развертывание вооружений на территории России. Недавно Нидерланды дали добро, пообещав боевые самолеты.

12:59 Россия якобы захватила четыре деревни в ДонецкеВоенное ведомство России заявляет, что захватило контроль над четырьмя деревнями в восточной Украине в регионе Донецк. Юго-восточная группа сил захватила Красногоровку и Григоровку, восточная группа - Водяное, а центральная группа - Хализynku, согласно министерству обороны России. Однако эти утверждения остаются не подтвержденными. Украинские военные наблюдатели отметили, что три из этих деревень заняты, за исключением Григоровки. Украина сталкивается с сильным давлением на своем восточном фронте.

12:20 Москва признает только одного переговорщикаКонференция по миру состоялась в Швейцарии без участия России в июне. Теперь канцлер Германии Олаф Шольц сигнализирует о готовности к диалогу с президентом России Владимиром Путиным. Однако реакция Кремля? Министр иностранных дел Сергей Лавров демонстрирует дипломатическое мастерство, но не в отношении Европы, как сообщает корреспондент ntv Райнер Мунц.

11:50 Киев: Россия все чаще использует химическое оружиеУкраинские официальные лица сообщают, что российские войска в Украине все чаще используют химическое оружие. Военное командование Украины сообщает в Facebook, что российские войска использовали боеприпасы, содержащие вредные химические вещества и химические агенты, 447 раз в августе и более 4000 раз с 15 февраля 2023 года по 24 августа 2024 года. Кроме того, Россия якобы поставляет своим войскам запрещенные химические агенты и использует неизвестные химические соединения.

Глава офиса президента Украины вновь призывает своих иностранных союзников разрешить использование своих вооружений против целей глубоко на территории России. Андрей Ермак заявляет, что способность наносить удары по складам ракет в России является ключевой. "Защита не означает эскалацию". Речь идет о использовании западного оружия для сдерживания террора, пишет Ермак в Telegram. Однако западные страны опасаются разрешать Украине использовать оружие, которое они предоставили, на территории России, ссылаясь на опасения втягивания в войну.

По меньшей мере три человека ранены и повреждены здания в результате ударов Россией дронами и ракетами в Украине, сообщают местные власти. В результате ночного нападения воздушная оборона якобы сбила 38 из 46 российских дронов в 13 регионах, сообщает военно-воздушные силы в Telegram. Россия также использовала две ракеты в нападении, целясь в энергетические объекты в восьми украинских регионах, сообщает министерство энергетики в Киеве. Это привело к перебоям в высоковольтных линиях и подстанциях.

Марию Лвову-Белову, уполномоченного по правам детей в России, которая когда-то олицетворяла идеальную русскую женщину, ждал сюрприз. С 2003 года она была замужем за православным священником, пропагандируя консервативные ценности, христианскую веру и свой опыт родительства через пропагандистские СМИ. Ее даже обвинили Международный уголовный суд в 2023 году вместе с главой Кремля Владимиром Путиным в незаконной депортации детей из Украины. Однако, похоже, ее любовь к традициям и мужу-священнику не была такой непоколебимой, как казалось. В выходные она вышла замуж за олигарха Константина Малофеева, с которым у нее была длительная связь, сообщает независимый портал Verstka. Однако эта связь остается несколько традиционной, так как Малофеев является основателем кремлевского телевидения "Царьград ТВ" и сторонником монархии и войны в России.

Женщина якобы погибла в результате удара украинского беспилотника в Москве, сообщает губернатор региона. Видео показывает взрывы в жилых районах. Российские сообщения также утверждают, что было отражено 144 дрона.

Российский флот начинает масштабные учения "Океан-2024" в различных водоемах по всей территории самой большой страны в мире. Более 400 кораблей, в том числе подводные лодки, и около 90 000 военнослужащих из различных naval units примут участие в этих учениях до 16 сентября, как сообщает министерство обороны в Москве. Учения пройдут в Тихом, Арктике, Балтийском, Каспийском морях и в Средиземном море, где Россия имеет базу в сирийском портовом городе Тартус.

09:10 Трагедия в Оренбурге: Два Жизни Погибли в Пожаре на НефтепроводеДва человека погибли в результате пожара на нефтепроводе в российском регионе Оренбург, сообщает агентство ТАСС. Точная причина пожара и время его возникновения не уточняются. Неподтвержденные сообщения об этом инциденте циркулировали в некоторых российских Telegram-каналах в понедельник.

08:43 Россия отказывается от переговоров с Украиной, заявил ШойгуРоссия не будет вести переговоры с Украиной до тех пор, пока украинские войска не покинут российские территории, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, сообщает ТАСС. Ранее пресс-секретарь Кремля Песков также отверг переговоры.

08:14 Работа московских аэропортов восстановленаВосстановлено авиасообщение в московских аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково, сообщает Росaviация в Telegram. Рейсы были временно приостановлены из-за украинских drone-атак в московском регионе.

07:43 Шольц формулирует условия для участия России в мирных переговорахКанцлер Германии Олаф Шольц поставил условия для участия России в возможной конференции по Украине. На мероприятии СДП в понедельник вечером он подчеркнул необходимость поиска мирного решения, сочетающегося с достаточной военной поддержкой Украины против агрессора, России. Он выразил желание провести еще одну мирную конференцию с участием России, подобную той, что проводит украинское руководство. Однако он предупредил, что участие Москвы будет невозможным, если приглашенный человек продолжит нападения, имея в виду президента России Владимира Путина. Шольц подчеркнул необходимость прозрачности, твердости и решимости в установлении безопасности и мира в Европе.

07:18 Фико обвиняет украинскую армию в фашистских тенденциях - Киев отвергает обвиненияУкраина отреагировала с удивлением на обвинения, выдвинутые премьер-министром Словакии Робертом Фико. По данным Reuters, Фико призвал Киев принять меры для избавления своей армии от "фашизма". Министерство иностранных дел Украины выпустило заявление, опровергающее слова Фико, в котором говорится, что "украинские солдаты защищают своих семей, дома и земли, а также Европу и свободный мир от российских захватчиков, отмеченных символом 'З' - свидетельство фашистской эстетики современной России". Заявление также отмечает огромные потери, понесенные украинским народом в борьбе против нацизма в XX веке. Обвинения Фико отражают российскую пропаганду, которая часто называет украинское руководство нацистами. Однако на выборах в Украине в 2019 году партии крайне правых получили всего 2,4% голосов. Тем не менее, историк Тимоти Снайдер выявил четкие фашистские черты в режиме Путина.

06:56 Обновленный счет жертв после drone-атак на Москву - один погибший, трое раненыхУкраинская drone-атака на Москву привела к гибели одной женщины и ранениям троих гражданских лиц, сообщает губернатор Андрей Воробьев в Telegram. Изначально он сообщал о гибели ребенка (см. сообщение в 06:02), но не смог подтвердить эту информацию. По данным, около сорока трех человек находятся в укрытиях.

06:25 Greenpeace возвращается в Украину для расследования экологических преступлений РоссииGreenpeace восстанавливает свой офис в Киеве. Его основные цели - ускорить проекты реконструкции в Украине и раскрыть и задокументировать экологические преступления, совершенные в результате российского вторжения. Он уже сотрудничает с местными экологическими организациями для достижения этой цели. Как заявила глава нового офиса Наталья Хосак, их миссия - помочь в зеленой реконструкции социальной инфраструктуры Украины, используя чистую энергию солнца и ветра. Greenpeace неоднократно обращал внимание на экологические последствия российского вторжения в Украину, в том числе ситуацию на захваченной Россией Запорожской АЭС.

06:02 Россия подтверждает гибель ребенка в результате drone-атак в Московской областиУкраинская drone-атака в Московской области привела к гибели ребенка, сообщают российские источники. Губернатор Андрей Воробьев сообщил в Telegram, что overnight было перехвачено не менее четырнадцати украинских дронов в Московской области. Один из них вызвал пожар, который сейчас тушат пожарные. "К сожалению, погиб девятилетний ребенок", - добавил Воробьев. Столкновение с другим дроном в Московской области оставило по крайней мере одного человека раненым после того, как боеприпас попал в жилое здание. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об перехвате одиннадцати дронов вблизи Москвы.

05:31 Украина защищает свои действия в связи с российской drone-атакой на КиевУкраинские подразделения ПВО отразили российскую drone-атаку на Киев, сообщает военная администрация Украины в Telegram.

04:36 Обломки дрона не причинили вреда или жертв на российском топливно-энергетическом комплексеОсколки дрона, сбитого российской ПВО в Тульской области, упали на топливно-энергетический комплекс, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на местные власти. "Не зафиксировано ни одного случая травмирования или гибели людей", - цитирует ТАСС тульские власти. Процесс работы и поставки ресурсов потребителям не был нарушен, ситуация находится под контролем.

03:29 Москва подверглась атаке украинских дроновПосле перехвата двух украинских дронов над районом Домодедово Москвы, на место происшествия были направлены экстренные службы, объявил мэр Москвы Сергей Собянин. Никакой информации о повреждениях или жертвах не поступало. Район Домодедово находится примерно в 50 км к югу от Кремля и там расположен один из крупнейших аэропортов Москвы.

02:17 Российская ПВО успешно перехватила подлетающий дрон Как сообщает мэр Москвы Сергей Собянин, российские подразделения ПВО сбили дрон, направлявшийся в Москву. "На месте падения обломков нет никаких повреждений или жертв", - сказал Собянин в Telegram. Украинская сторона пока не сделала заявлений.

00:12 Зеленский выражает благодарность Швеции за последний пакет помощи Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Швецию за пакет помощи на сумму 445 миллионов долларов. "Эта существенная помощь, включающая системы ПВО, противотанковое оружие и финансовые средства для удовлетворения насущных потребностей Украины, укрепит наши оборонительные возможности", - заявил Зеленский в сообщении X. По данным шведских источников, пакет также включает запасные части для истребителей Gripen, готовясь к потенциальной поставке этих самолетов в будущем.

22:17 Министерство иностранных дел: Россия представляет собой наибольшую угрозу миру на восточной границе НАТО После проникновения российских дронов в Латвию и Румынию Министерство иностранных дел охарактеризовало Россию под руководством Владимира Путина как наибольшую угрозу миру и безопасности непосредственно на восточной границе НАТО. "К сожалению, Россия Путина в настоящее время является самой мощной угрозой миру и безопасности непосредственно на восточной границе НАТО", - написало министерство в сообщении X. "Это было продемонстрировано, среди прочего, недавними инцидентами с дронами в Румынии и Латвии". Министерство иностранных дел объявило, что сотрудничает со своими союзниками и твердо стоит на их стороне.

21:42 США не могут подтвердить утверждения об поставках ракет от Ирана России По словам Джона Кирби, официального представителя Совета национальной безопасности США, администрация США не может подтвердить утверждения о том, что Иран поставляет России баллистические ракеты.

21:28 Зеленский подчеркивает необходимость быстрого исполнения соглашений о помощи Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул необходимость быстрого исполнения соглашений о помощи с Западом. "Результат войны напрямую зависит от качества цепочки поставок и соблюдения обязательств нашими партнерами", - сказал Зеленский в своем вечернем видеообращении. Времячувствительное оружие и снаряжение должны прибыть вовремя, чтобы быть эффективными. "То, что нужно в сентябре, должно быть отправлено нашим войскам в сентябре".

20:52 Оппозиционный политик России предупреждает против предоставления Путину достойного выхода Знаменитый российский оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза предупредил Запад против предоставления президенту России Владимиру Путину достойного выхода из конфликта в Украине. "Важно, чтобы Владимир Путин не одержал победу над Украиной в этой войне", - сказал Кара-Мурза. "Важно, чтобы Владимир Путин не нашел лицом спасительного выхода из этого конфликта в Украине". Примерно через месяц после своего освобождения в рамках обмена пленными Кара-Мурза предупредил, что существует "усталость" от этого конфликта в западных обществах. Но Путина нужно победить. Он добавил, что "если, не дай Бог, режим Путина представит исход этой войны как победу и останется у власти, мы будем говорить о другом конфликте или катастрофе в течение года или 18 месяцев".

