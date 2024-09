19:02 Обновление: Приблизительно 38 000 российских солдат участвуют в наступательных ответных действиях в Курске

18:22 Украинские силы блокируют поток беженцев к границе с Молдовой Находясь в состоянии войны уже почти три года, украинская армия остро нуждается в новобранцах. Однако многие мужчины пытаются уклониться от военной службы, предпочитая бежать в соседние страны, такие как Молдова. Их перехватывают на границе реки Днестр.

17:44 Загадка покрытых шинами российских самолетов наконец раскрыта В конце лета 2023 года российские военные самолеты начали маскироваться под автомобильные шины. Причина этого оставалась неясной, пока высокопоставленный американский военный чиновник не пролил свет на эту загадку. Шейлер Мур, технический директор Центрального командования США, предположил, что цель заключается в обмане систем целевого наведения современных ракет. "Когда шины устанавливаются на крылья, многие модели компьютерного зрения испытывают трудности в идентификации объекта как самолета", - заявил Мур во время дискуссии в американском think tank Центре стратегических и международных исследований (ЦСИС). Ранее предполагалось, что шины могут служить дополнительной защитой от беспилотников-камикадзе.

16:56 Российские силы подорвали украинскую угольную шахту Российские военные продвигаются в украинском шахтерском городе Вугледар, взорвав одну из его крупнейших угольных шахт. Видео показывает взрыв и последующее обрушение башни над главным штреком шахты. Оценки говорят о том, что в пласте все еще остается более 150 миллионов тонн угля.

16:19 Писториус видит вызов в расходах на оборону После выделения специального фонда в размере 100 миллиардов евро федеральный министр обороны Германии Борису Писториус ожидает дальнейших финансовых потребностей для будущего Бундесвера. "Специальный фонд будет полностью исчерпан к концу года", - сказал Писториус после инспекции войск в Саарбрюккене. "И мы увидим, откуда возьмутся дополнительные средства". Писториус ссылается на финансовые прогнозы правительства, которые предусматривают около 80 миллиардов евро в 2028 году. "Я считаю, что, как минимум, мы должны обеспечить дальнейшее финансирование закупок и инфраструктуры", - добавил он. Он подчеркнул: "Это остается значительной, ключевой проблемой".

15:51 Украина атакует жилые строения в Белгороде Украина продолжает свои атаки на российские города, нацелившись на Белгород, близ границы. Несколько автомобилей и жилое здание полностью разрушены, другие повреждены. Пострадали восемь человек.

15:14 Упражнение по морской войне: китайские корабли прибывают во Владивосток После объявления о совместных военных учениях два китайских корабля прибыли во Владивосток, на Дальнем Востоке России, сообщают российские источники. По приглашению российской пограничной службы два китайских корабля береговой охраны останутся во Владивостоке до пятницы, сообщило Министерство иностранных дел России. Упражнение направлено на "укрепление стратегического сотрудничества между военными Китая и России", заявил Пекин. В результате морские и авиационные силы обеих стран примут участие в учениях, таких как "Северное совместное 2024" в Японском и Охотском морях у российского побережья. Кроме того, Китай примет участие в стратегических российских учениях "Океан-2024".

14:39 Баerbock предупреждает: если Украина упадет, то и Молдова Министр иностранных дел Германии Аннелена Баerbок считает, что поддержка Украины служит гарантией стабильности для соседней Республики Молдова. "Все, что мы делаем, чтобы помочь Украине, способствует стабилизации Молдовы", - заявила Баerbок на встрече платформы сотрудничества с Молдовой в столице Кишинев. "Ясно, что главная забота людей здесь заключается в том, что если Украина рухнет, то за ней последует и Молдова".

13:56 Украина: 97 спасателей погибли с начала российского вторжения Конфликт, который Россия ведет против Украины, привел к гибели 97 украинских спасателей с начала полномасштабного вторжения, сообщило агентству новостей Ukrinform в интервью. Всего 395 спасателей получили ранения при исполнении служебных обязанностей. Украина сегодня отмечает "День спасателей".

13:44 Американская газета: Россия и Украина потеряли более миллиона жертв В ходе войны России против Украины, по данным исследования американской газеты "Уолл-стрит джорнал", обе стороны потеряли сотни тысяч солдат, погибших или раненых. Украинские войска якобы понесли около 80 000 погибших и 400 000 раненых, сообщила газета, ссылаясь на секретную оценку Украины. Россия, в свою очередь, якобы потеряла около 600 000 солдат - 200 000 погибших и 400 000 раненых, согласно оценкам западных разведывательных служб, сообщила газета. Ни Киев, ни Москва не опубликовали собственные потери.

13:21 Мунц: Россия проводит поиски контрактников Указ об увеличении численности армии до 1,5 миллиона человек отправляет сильный сигнал за пределами конфликта в Украине, считает корреспондент ntv Райнер Мунц, комментируя, откуда Россия черпает своих новых солдат.

12:55 Кремль оправдывает расширение армии угрозами на границах Кремль объясняет свои планы по увеличению армии до второй по величине в мире растущими угрозами на границах. "Это вызвано множеством угроз, существующих на периферии границ", - отметил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на брифинге с журналистами. "Это обусловлено враждебной обстановкой на наших западных границах и нестабильностью на восточных границах. Это требует соответствующих мер". Президент Владимир Путин приказал в понедельник увеличить численность регулярной армии на 180 000 солдат до 1,5 миллиона активных солдат, что делает ее второй по величине в мире после Китая.

12:30 RTL/ntv Trendbarometer: Почти половина опрошенных против массированных ракетных ударов по Киеву Киевское правительство рассматривает возможность нанесения ударов по российским военным поставкам - аэродромы, командные центры, критически важная инфраструктура. В последнем опросе RTL/ntv Trendbarometer 36% участников выступают против поставок западного оружия, которое также может использоваться для ударов по целям глубоко внутри России. Большинство поддерживает эту позицию. Однако 56% опрошенных противятся таким ракетным ударам. Среди сторонников Зеленых и FDP большинство поддерживает поставку таких ракет (53% и 58% соответственно). С другой стороны, только 34% сторонников SPD и 31% сторонников Союза поддерживают это действие. Среди сторонников BSW этот показатель равен нулю, и лишь 4% сторонников AfD согласны с этим. Большинство сторонников SPD (61%) и ХДС/ХСС выступают против таких ракетных ударов. Противоположность мнений наиболее высока в восточных регионах (83%) по сравнению с западными (61%).

11:49 Сообщается, что подозреваемый в покушении на Трампа Рутт выражал желание устранить Путина и Ким Райан Уэсли Рутт, подозреваемый в покушении на Дональда Трампа, якобы выражал желание устранить Владимира Путина и Ким Чен Ына, сообщает "Уолл-стрит джорнал", ссылаясь на слова медсестры Чесли Уолш. Уолш встретила Рутта в Украине в 2022 году и описала его как самого опасного американца, которого она встречала во время своего пребывания в Киеве. В мемуарах Рутт пытался присоединиться к украинским добровольческим бригадам и сражаться бок о бок с украинскими силами.

11:18 Скандальный фильм "Русские на войне" покажут на фестивале в Торонто Скандальный документальный фильм "Русские на войне" будет показан на Международном кинофестивале в Торонто после первоначальных опасений по поводу безопасности из-за фильма. Организаторы первоначально заявили, что столкнулись с "значительными угрозами" из-за фильма, а затем объявили, что "Русские на войне" не будет показан на фестивале. Российско-канадский режиссер Анастасия Трофимова в течение месяцев снимала российских солдат на передовой в Украине для фильма. Украинский посол в Канаде критикует решение, заявляя, что фестиваль будет служить платформой для российской пропаганды.

10:51 Посол России в Германии скептически относится к переговорам о мире Посол России в Германии Сергей Нечаев выражает осторожность в отношении потенциальных мирных переговоров в конфликте с Украиной. Сначала должен быть разработан план мира, сказал он в интервью Deutschlandfunk. Только потом Россия сможет определить, соответствует ли план своим идеям. Нечаев ссылается на заявления канцлера Германии Олафа Шольца, который recently supported accelerating efforts to achieve peace in an interview about a week ago. "Будет еще одна мирная конференция", - сказал Шольц. Он согласился с президентом Украины Зеленским, что Россия также должна быть вовлечена в конференцию.

10:31 Программа развития ООН поможет Украине пережить зиму Украинская энергетическая компания Naftogaz работает с Программой развития ООН (UNDP) для усиления энергетической безопасности Украины. В результате многочисленных российских воздушных атак на критически важную инфраструктуру эксперты обеспокоены особенно суровой зимой с многочисленными отключениями электроэнергии, отопления и воды. UNDP предоставляет Украине несколько мер, таких как газовые генераторы, чтобы минимизировать эти перебои для населения.

09:55 После атаки на Сумскую область без электричества остались 280 000 человек В украинской Сумской области, подвергшейся утренней атаке российских Shahed дронов, без электричества остаются 280 000 человек. Украинские ВВС подтвердили сбитие 16 дронов, но те, которые избежали защиты, нанесли ущерб критически важной инфраструктуре.

09:28 Украина: российский военный отрубил голову украинскому военнопленному Комиссия по правам человека Верховной рады Украины сообщает об отрубании головы украинскому военнопленному российским военным. "Россияне отрубили голову связному украинскому военнопленному, руки которого были связаны скотчем, мечом", - заключает украинский эксперт. На фотографии, опубликованной в социальных сетях сегодня, виден "За Курск" надпись на мече, использованном для казни. Украинские фотографы Константин и Влада Либерова публикуют фотографии украинских солдат, переживших российское заключение.

09:02 Мнение чеченского командира о наступлении в Курске Киев удивил Москву внезапной атакой в приграничном регионе Курск в начале августа, оставив военное руководство безмолвным. Однако чеченский командир Апти Алаудинов выразил оптимизм в свой Telegram-канал в тот же день: "Давайте оставаться спокойными и наслаждаться попкорном, наблюдая, как наши ребята уничтожают врага". С тех пор Алаудинов стал главным комментатором наступления в Курске, и его заявления разделяют российские СМИ. Эксперты, опрошенные новостным агентством AFP, согласны с тем, что присутствие Алаудинова в медиа возможно только с одобрения высших эшелонов. Напоминающий лидера Чечни Рамзана Кадырова, Алаудинов, кажется, наслаждается необычайной свободой слова. Некоторые даже считают его возможным преемником больного Кадырова.

08:01 Украина: российские дроны атакуют энергетические объекты в Сумах Украина сообщает о новой значительной атаке российских дронов. В течение ночи украинская противовоздушная оборона смогла сбить 34 из 51 российских дронов, как сообщается в отчетах Воздушных сил. Атака велась в пяти регионах. По данным местных властей, северо-восточный регион Сум была целью российских дронов. Там было перехвачено 16 дронов, что повлияло на ключевую инфраструктуру, такую как системы водоснабжения и больницы, которые сейчас подключены к резервным источникам питания. Команды экстренной помощи в настоящее время работают над ремонтом.

07:37 Украина: тяжелые потери для России Генеральный штаб Украины сообщает, что Россия потерпела 1020 потерь, в том числе погибших и раненых, с предыдущего дня. Это приводит к общему количеству потерь России с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года примерно к 635 880. За последние 24 часа были уничтожены или выведены из строя шесть артиллерийских систем, а также два танка. Кроме того, было потеряно шесть бронированных машин и 66 дронов.

07:10 Военная база России в Энгельсе атакована дронами В течение ночи российская военная база в Энгельсе, Саратовская область, была атакована дронами, сообщает украинский новостной сайт "Киев Пост", который поделился видео с взрывами. Отчет предполагает, что на базе stationed стратегические бомбардировщики, вооруженные ракетами и используемые Россией для атак на украинские города.

06:35 Столтенберг поддерживает дискуссию о западных дальнобойных оружиях для Украины Выходящий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддерживает текущую международную дискуссию о возможности разрешить Украине запускать западные дальнобойные оружия на территории России. "Каждый союзник имеет свободу принимать эти решения, но тесное сотрудничество необходимо", - заявил Столтенберг, говоря британскому радиовещателю LBC. Украина просила разрешения на это в течение нескольких недель, чтобы атаковать российские командные центры, аэродромы и инфраструктуру. Столтенберг также выражает озабоченность риском эскалации конфликта, заявляя: "Но я все еще считаю, что наибольший риск для нас - победа Путина на Украине".

06:13 Мета запрещает российский пропагандистский канал RT Мета, материнская компания Facebook, приняла решение ограничить распространение российской государственной пропаганды через медиа-каналы, такие как телеканал RT. RT (ранее Russia Today) и связанные организации будут запрещены на платформах Мета, включая Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads, по всему миру. RT уже был запрещен в ЕС с весны 2022 года из-за кампаний дезинформации, связанных с российским вторжением на Украину.

05:33 Лукашенко амнистирует 37 заключенных в Белоруссии Белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко амнистировал 37 заключенных. Официальное заявление из администрации президента в Минске сообщает, что эти individuals были осуждены на основании обвинений в "экстремизме", термин, часто используемый в Белоруссии для обозначения политических диссидентов. Среди амнистированных - шесть женщин и несколько человек с предварительными заболеваниями. Детали об амнистированных заключенных не разглашаются. В последние месяцы Белоруссия амнистировала людей, заключенных за протесты против правительства.

03:11 Отчет ОНН: права человека в России ухудшаются Отчет ОНН сообщает о ухудшении ситуации с правами человека в России. Специальный докладчик ОНН по ситуации в России в 2023 году Mariana Katzarova сообщает о "структурной, государственной поддерживаемой системе нарушения прав человека", направленной на подавление гражданского общества и политическую оппозицию. Критики действий России в Украине и диссиденты становятся мишенью этой системы. Katzarova оценивает, что примерно 1372 политических заключенных были осуждены на fabriкованных обвинениях и приговорены к длительным срокам заключения, и некоторые якобы подвергались пыткам во время заключения. Политические заключенные часто содержатся в одиночных камерах, а другие принудительно направляются в психиатрические клиники.

Украинская армия ищет новых рекрутов из-за продолжающейся трехлетней войны, несмотря на то, что многие мужчины пытаются уклониться от военной службы и бежать в соседние страны, такие как Молдова.

В 2023 году российские военные самолеты начали маскироваться шинами, что, как считается, может служить дополнительной защитой от дронов-камикадзе.

Читайте также: