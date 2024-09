18:59 Интенсивные артиллерийские обстрелы и воздушные атаки России на востоке Украины

Жестокие артиллерийские бои и российские авиационные удары с использованием управляемых бомб вызывают хаос на восточном фронте Украины. Около 20 поселений вблизи Сумы и Харькова были поражены российской артиллерией, как сообщает Генеральный штаб в Киеве в своем вечернем отчете. Множественные российские атаки на украинские оборонительные линии были сообщены из кризисных зон, окружающих Донбасс. В Покровске было отражено 13 атак, а в Кураховом - 17 продвижений российских войск. Однако эти цифры еще предстоит независимо подтвердить. Интенсивные боевые действия также были сообщены в районе Вугледар. Военные эксперты Украины опасаются, что спорный город в южном секторе Донбасса, который уже два года является предметом спора, soon может быть захвачен российскими войсками.

18:21 Сообщение: Массированный удар дронов по российскому арсеналу в Волгограде Украинская армия заявляет, что атаковала арсенал оружия в южном российском регионе Волгоград более чем 100 дронами, как сообщается в их объявлении в Telegram. Военная установка в Ко틀юбане была поражена, и на месте наблюдался пожар и взрыв боеприпасов. Представитель украинского оборонного сектора заявил, что 120 украинских дронов пролетели более 600 километров, чтобы атаковать арсенал оружия, причинив ущерб "складам боеприпасов и ракет". Этот дефицит боеприпасов повлияет на российские войска, занимающиеся оккупацией. Россия еще не подтвердила этот удар.**

17:42 Баerbock: Дальнобойное оружие важно для преодоления минного пояса Министр иностранных дел Германии Аннелена Баerbок считает, что Украина также должна иметь право использовать дальнобойное оружие для самообороны: "Я всегда подчеркивала, что они важны, особенно для преодоления минного пояса на востоке Украины", - сказала она в интервью ARD. Когда ее спросили, будет ли в будущем предоставлено что-то другое Германией, она ответила: "Я ясно выразила свою позицию. Канцлер Олаф Шольц имеет другое мнение. В коалиции, если мы не можем согласиться по вопросу, мы не можем его поддержать. Это делают американцы, британцы и французы". Президент Украины Владимир Зеленский добивается разрешения на использование западного оружия, даже за сотни километров от российской границы. Он хочет иметь возможность целенаправленно атаковать точки поддержки бомбардировщиками и другими средствами. Для этого США должны одобрить использование ракет ATACMS, а Великобритания - ракет "Томхок". Немецкие крылатые ракеты "Таурус" даже могут долететь до Москвы, в отличие от их британских или французских аналогов.**

17:10 Более 500 исследователей пострадали от приостановки сотрудничества CERN с Россией Около 500 исследователей, связанных с российскими учреждениями, пострадали от предстоящей приостановки сотрудничества CERN с Россией, как сообщает Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN). Эти исследователи должны прекратить свое сотрудничество после истечения срока их контракта 30 ноября, как подтвердил представитель CERN, согласуясь с сообщениями СМИ. CERN принял решение прекратить сотрудничество с Россией и ее союзником Белоруссией в июне 2022 года после вторжения России на Украину, решение, которое было окончательно принято в декабре 2023 года. Текущее соглашение с Белоруссией уже истекло в конце июня 2024 года, затрагивая 15 белорусских ученых, как заявил представитель CERN. Отъезд России также означает потерю важного спонсора CERN, так как Москва в настоящее время предоставляет около 4,5% бюджета организации. Однако CERN заявляет, что другие государства-члены компенсируют этот дефицит.**

16:27 Сообщение: у Навального были боли в животе - документы свидетельствуют о смерти от отравления Российские власти заявляют, что Алексей Навальный умер от естественных причин в феврале этого года. Поддержники Навального и многие западные политики обвиняют российское руководство и президента Владимира Путина в смерти Навального. Новый отчет подтверждает эту теорию: как сообщается "Инсайдером" с использованием официальных документов, российские власти якобы удалили признаки симптомов, которые испытывал Навальный непосредственно перед его смертью в тюрьме. Навальный якобы жаловался на сильные боли в животе и рефлекторно рвал, испытывая спазмы, прежде чем потерять сознание. Официальная причина смерти, аритмия сердца, не объясняет эти симптомы, как сообщает СМИ. Консультируемые врачи считают, что эти симптомы типичны для отравления. Навальный ранее был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок" в 2020 году и чудом остался жив.**

15:55 Российские войска заявляют, что отразили шесть попыток украинского вторжения в Курск Российские силы заявляют, что отразили шесть свежих попыток Украины вторгнуться в западный регион Курск, как сообщает Министерство обороны Москвы. Reuters сообщает, что ministry stated in a Telegram post that their forces, with air and artillery support, repelled attempts to enter the region near the village of Novy Put, about 79 kilometers west of Sudzha. Russian forces claim to have killed and injured 50 Ukrainian soldiers, destroyed a tank and four armored combat vehicles, and a car. However, these claims cannot be independently verified.**

15:28 Удручающие изображения: Россия наносит 13 воздушных ударов по Запорожью Город Запорожье подвергается воздушным ударам, ранив по меньшей мере 13 человек и вызвав обрушение некоторых жилых блоков. В многочисленных зданиях бушуют пожары. Украинская служба спасения сообщает, что десять частных домов были повреждены.**

14:56 Немецкая армия готовится к худшему сценарию - традиционная война в Европе может произойти в течение пяти летПосле завершения упражнения "Красная буря Альфа" немецкая армия планирует продолжение в следующем году под названием "Красная буря Браво". Трехдневное мероприятие, которое завершилось в субботу в порту Гамбурга, оставило региональное командование довольным. "Цели обучения tanto в командном пункте, как и с 2-й ротой домашней обороны, были достигнуты", - объясняет начальник штаба, подполковник Йёрн Плишке. Цель упражнения состояла в том, чтобы защитить жизненно важную инфраструктуру, поддерживать одинаковый уровень бдительности на всех уровнях и оперативно и безопасно общаться со всеми участниками упражнения. В свете вторжения России на Украину вероятность традиционной войны в Европе в ближайшие пять лет считается высокой. НАТО стремится объединиться, чтобы противостоять этому. Для этого необходима быстрая переброска союзных войск с запада на восток. "Из-за своего стратегического положения Германия служит центром. Поэтому организация военной транспортировки по железной дороге, по дороге или по воздуху, обеспечение питанием, кроватями или топливом, или обеспечение безопасности целых колонн машин должна быть отработана, чтобы убедительно сдерживать", - объясняет немецкая армия.

14:27 Лондон: Россия испытывает самые тяжелые потери боеприпасов со времени начала войны из-за атак дроновПо данным британской оценки, украинские атаки дронов, скорее всего, стали причиной самых тяжелых потерь боеприпасов у российских запасов со времени начала войны. Удар по складу боеприпасов возле города Туров в центральной области России Тверь 18 сентября, по всей вероятности, уничтожил не менее 30 000 тонн боеприпасов, заявил министерство обороны Великобритании в своем регулярном обновлении разведки. Были также другие украинские атаки на склады в Тиhoretске в южной области России Краснодар и другие места в Турове в ночь на 21 сентября, добавило министерство. Общий вес боеприпасов, уничтоженных на трех объектах, является самым значительным убытком российских и поставляемых из Северной Кореи боеприпасов за всю войну.

13:57 Москва защищает поправки к ядерной доктринеРоссия, ядерная страна, защищает изменения в своей ядерной сдерживающей стратегии от критики. Новые ядерные основы обороны необходимы, поскольку инфраструктура НАТО приближается к границам России, а западные страны пытаются одержать победу над Москвой через поставки оружия на Украину, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на российском государственном телевидении. Решение о применении ядерного оружия будет оставлено военным.

13:19 Волонтерский медицинский персонал выступает против ракет КремляКаждый раз, когда российские ракеты поражают здание в Харькове, Сергею приходится спешить на место. В составе команды добровольцев он обрабатывает раненых и пытается спасти людей из-под завалов. Он сознательно выбрал эту работу.

12:42 Славянск сообщает о 16 жертвах после ракетного удара РоссииЧисло пострадавших в Славянске после ракетного удара России возросло до 16, в том числе 17-летнего мальчика, сообщило военное управление города в Telegram. Российская армия атаковала Славянск 13 крылатыми ракетами ранним утром. Все жертвы сейчас спасены и получили медицинскую помощь.

11:50 "Ужасный символ" - Зеленский поминает трагедию Бабьего ЯраПрезидент Украины Владимир Зеленский сегодня поминает трагедию Бабьего Яра, где более 33 000 евреев были убиты немецкой вермахтом в овраге в Киеве 83 года назад. Бабий Яр, говорит он на платформе X, "это ужасный символ, демонстрирующий, что самые страшные преступления совершаются, когда мир выбирает игнорировать, молчать или оставаться равнодушным вместо того, чтобы противостоять злу". Зеленский, который имеет еврейское происхождение, намекает, что правительства, подобные правительству президента России Владимира Путина, способны на такие преступления, когда их лидеры прибегают к запугиванию и насилию.

11:16 Украина: число жертв вчерашнего нападения на больницу в Сумах возросло до десятиЧисло жертв российского нападения на больницу в пограничном городе Сумы Украины возросло до десяти. Больницу атаковали дважды в субботу, второй раз, когда спасатели извлекали раненых и погибших, и пациентов эвакуировали. Российские силы провели 31 атаку на приграничный район ночью и утром.

10:42 Российские СМИ сообщают о крупном пожаре на складе боеприпасов в ВолгоградеРоссийские СМИ сообщают о взрывах возле российских военных баз, следуя сообщениям от военных блогеров. Взрывы произошли возле военно-морской базы в Балтийске, Краснодарском крае, откуда Россия запускает камикадзе-дроны против Украины. Агентство новостей "Астра" сообщает о крупном пожаре на складе боеприпасов в Котельване, Волгоградской области, с последующими взрывами и детонациями. Украинские источники утверждают, что склад в Котельване хранил иранские баллистические ракеты и пусковые установки.

09:57 Украинская армия сообщает о 165 столкновениях за последние суткиУкраинская армия зафиксировала до 165 столкновений за последние сутки, более четверти из которых произошли вокруг спорного города Покровск в Донбассе. Российские войска провели 73 авиационные атаки против целей и населенных пунктов, используя 124 управляемые авиационные бомбы. Они также запустили семь ракет и провели более 4700 атак, в том числе 179 атак реактивной артиллерией, и ввели более 1700 камикадзе-дронов. Украинские авиационные, ракетные и артиллерийские силы провели шесть ударов по местам скопления вражеского персонала, вооружения и военной техники.

09:17 Украина: Погиб известный судья в результате атаки беспилотника на гражданское автоИзвестный судья Верховного суда, который доставлял гуманитарную помощь жителям села в Харьковской области, погиб в результате атаки беспилотника на гражданское авто. Как сообщает сайт Ukrinform, Леонид Лобойко вез помощь на внедорожнике, когда он был поражен беспилотником с первой персоной, в результате чего он сразу же погиб. В автомобиле также получили ранения три женщины. Украина расследует инцидент как военное преступление и убийство.

08:55 Украина сообщает о раненых после атак на ЗапорожьеУкраинские чиновники сообщают о значительном ущербе гражданским объектам в южном промышленном городе Запорожье в результате недавних массированных российских авиаударов. По словам главы региональной администрации Ивана Федорова в Telegram, по меньшей мере семь человек получили ранения. Возможно, под завалами все еще находятся люди. Зафиксировано более 10 авиаударов, с множеством пожаров.

08:27 Россия заявляет, что сбила 125 украинских дронов за суткиМинистерство обороны России заявляет, что перехватило и уничтожило 125 украинских дронов за сутки. Губернаторы различных регионов сообщили о повреждениях от атак, но нет жертв. По данным министерства, 67 дронов были сбиты над Волгоградской областью на юге России, 17 - над Белгородской и Воронежской областями, и 18 - над Ростовской областью.

07:42 Украина сообщает о 1170 погибших российских военных за последние 24 часаШтаб Генерального штаба Украины сообщает о 1170 погибших российских военных за последние 24 часа, увеличивая общее количество раненых и погибших российских солдат до около 652 000. Кроме того, украинцы сообщают о разрушении девяти российских танков, 62 артиллерийских систем и 38 бронетранспортеров. Также были сбиты 93 дрона и одна система ПВО.

07:22 Военные эксперты: Украина атакует больше российских складов с боеприпасамиВоенные эксперты на платформе X сообщают, что украинские ударные дроны атаковали российский склад боеприпасов в Ко틀юбане прошлой ночью. Местные источники сообщают о пожарах возле большого российского склада боеприпасов в Волгоградской области. Система NASA Fire Information System также сообщает о пожарах на северном фланге склада. На данный момент ни Кремль, ни Генеральный штаб Украины не комментируют это.

06:54 Клингебей надеется на последовательность в поддержке УкраиныЛидер СДПГ Ларс Клингебей надеется, что предстоящая встреча по Украине с президентом США Джо Байденом в Рамштайне отправит четкий сигнал солидарности Украине, которая подверглась нападению России. "Конференция должна вновь четко показать, что у всех есть обязанность продолжать активно поддерживать Украину, в том числе Соединенные Штаты после выборов в ноябре, столько, сколько это необходимо", - сказал Клингебей. Важно также подумать о том, "как можно шире построить будущие конференции по миру, чтобы finally поговорить более содержательно о перспективах мира в интересах украинского народа". Байден ожидается в Германии 10 октября. 12 октября в Рамштайне состоится конференция 50 стран, которые militärisch поддерживают Украину - впервые на высшем уровне. Ожидается участие президента Украины Владимира Зеленского.

05:42 Спикер Зеленского об поставках оружия: русские узнают первымиПо словам спикера президента Украины, еще нет окончательного решения о развертывании западного оружия на территории России. Сергій Никифоров объясняет в украинской новостной программе 24/7, что "нет окончательного, ясного решения" по этому вопросу. Однако президент Украины Владимир Зеленский "вел переговоры со всеми сторонами, участвующими в этом решении - Италией, Францией, Великобританией и, конечно, США". Спикер Зеленского добавляет, "мы должны понимать, что русские узнают первыми об утверждении проникновения глубоко на территорию России. Они узнают первыми, а затем будет официальное объявление".

04:45 Швейцария поддерживает мирный план Китая, Киев разочарованМинистерство иностранных дел Швейцарии выразило поддержку мирному плану, возглавляемому Китаем, для прекращения войны в Украине. В Берне объясняют, что stance Швейцарии по таким инициативам резко изменилась. Из Киева сообщают, что stance Швейцарии разочаровывает. Украина готовится ко второму мирному саммиту в ноябре. В июне в Швейцарии состоялась первая встреча, в которой не участвовали Россия и Китай.

03:29 Литва отправляет пакет помощи в КиевЛитва отправляет военный пакет помощи, содержащий боеприпасы, компьютеры и логистические поставки в Украину. Помощь ожидается в ближайшие дни, сообщает правительство Литвы. По словам Вильнюса, с начала года Литва уже доставила 155-мм боеприпасы, бронемашины M577 и M113, системы противодронов, противотанковые оружия, системы дистанционного управления и другое оборудование.

01:29 Северная Корея называет американскую помощь Украине безрассудной акциейСеверная Корея, находящаяся под пристальным вниманием за якобы перевозку запрещенного оружия в Россию, считает $8 миллиардов американской военной помощи Украине "значительной ошибкой" и рискованным предприятием против ядерной сверхдержавы России. Эта помощь, объявленная президентом США Джо Байденом во время визита президента Украины Владимира Зеленского, направлена на укрепление способностей Киева к самообороне, в том числе оружия с увеличенной дальностью, чтобы Украина могла контратаковать Россию с безопасного расстояния.

00:25 Смертность от нападения на Сумы возросла до десяти Количество жертв удара России по медицинскому учреждению в приграничном украинском регионе Сумы возросло до десяти. Как заявил министр внутренних дел Украины Игорь Кlympenko, во время первоначального бомбового удара по клинике была зарегистрирована первая жертва. Во время эвакуации больницу снова атаковали. Президент Украины Владимир Зеленский обвиняет Россию в ведении "войны против больниц".

