18:44 Восточная Украина под российским наступлением: жители эвакуируют деревни вблизи зоны конфликта

18:04 Россия и Китай Обсуждают Усиление Энергетического Сотрудничества

Россия и Китай, близкие союзники, обсуждали вопрос о повышении сотрудничества в энергетической сфере во время визита китайского премьера Ли Цзяна в Москву. Премьер-министр России Михаил Мишустин сказал гостю, что Россия в настоящее время является крупнейшим поставщиком нефти для Китая. "В ближайшем будущем мы также возглавим поставки природного газа", - заявил он, как сообщает государственное новостное агентство ТАСС. Ли Цзян, как сообщается, подчеркнул растущую глубину и качество энергетического партнерства. Несмотря на то, что Пекин считает войну России против Украины нарушением мирового порядка, он сохраняет свою поддержку России по этому вопросу.

17:33 Украина Присоединяется к Международному Уголовному Суду с Оговоркой

Украина присоединилась к Международному уголовному суду (МУС), но требует временного иммунитета для своей армии. Парламент Украины approve a 281-1 vote with 22 abstentions to ratify the Rome Statute of the ICC, according to MP Yaroslav Zhelezniak through Telegram. Ukraine ratified the Rome Statute in January 2000 but had not ratified it until now. The Statute serves as the foundation for the ICC in The Hague, which handles charges such as genocide, war crimes, and crimes against humanity. The recently adopted document indicates that Ukraine will not recognize the ICC's jurisdiction over war crimes involving Ukrainian citizens for seven years, due to concerns that certain military actions against Russian forces could be classified as war crimes.

17:15 Только Россия Отказывается от Приглашения Швейцарии в ООН

Россия стала единственной страной, отказавшейся от приглашения Швейцарии для членов Совета Безопасности ООН посетить Швейцарию 25-26 августа. Дипломаты из других 13 стран отправятся в Женеву, как сообщает представитель Министерства иностранных дел Швейцарии. Представители России в Нью-Йорке сообщили об этом без объяснения причин. Россия назвала Швейцарию "недружественной страной" из-за санкций ЕС против нее из-за конфликта на Украине. Швейцария представляет одного из десяти непостоянных членов Совета Безопасности впервые. Постоянные члены - Россия, Китай, США, Великобритания и Франция, а также временные члены - Алжир, Эквадор, Гайана, Япония, Мальта, Мозамбик, Южная Корея, Сьерра-Леоне и Словения. Срок полномочий непостоянных членов - два года. Поездка приурочена к 75-летию Женевских конвенций.

16:49 Мэр Москвы Обсуждает Большую Украинскую Атаку Дронами

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал последнюю украинскую атаку дронами на столицу как одну из самых значительных со времени начала войны два с половиной года назад. Некоторые из дронов были уничтожены над городом Подольск, который находится в 38 километрах к югу от Кремля, он сообщил через Telegram. По данным Министерства обороны России, было нейтрализовано 11 летающих объектов, направляющихся в столичный регион. В общей сложности было уничтожено более 45 дронов над Россией. В то же время Россия запустила почти 70 дронов против Украины ночью, большинство из которых, как сообщается, были перехвачены украинскими ВВС. Конфликт продолжается на востоке Украины и на российской границе в регионе Курск. "Это, на данный момент, одна из крупнейших попыток атаковать Москву дронами", - сказал мэр Собянин. Однако атака была отбита, и не было причинено никакого ущерба.

16:20 Глава Украинской Православной Церкви Призывает К Переходу

Глава независимой Православной Церкви Украины, митрополит Эпифаний, призвал верующих запрещенной пророссийской православной церкви перейти. Украинский парламент вчера запретил все религиозные организации, связанные с Россией. "Этот закон позволяет всем религиозным структурам, которые еще не порвали связи с Москвой, полностью освободиться от них", - заявил Эпифаний в украинских новостях. "И мы, в свою очередь, призываем всех православных христиан Украины, которые еще не порвали с этим российским ярмом, finally do so."

15:54 Премьер-министр Моди Поддерживает "Возвращение Мира" перед Поездкой на Украину

Премьер-министр Индии Нарендра Моди отправился в Польшу в рамках масштабной поездки на Восток Европы. Моди является первым индийским премьер-министром, посетившим Польшу за 45 лет. 25 августа Моди станет первым индийским премьер-министром, посетившим Украину. Перед отъездом Моди выразил необходимость "возвращения мира" на Украине. Как "друг и партнер" Киева, Индия "желает скорейшего возвращения мира и стабильности в регионе", - написал он в онлайн-СМИ.

15:28 Выборы в Курске Откладываются в Семь Общинах

В ответ на украинское наступление в российском пограничном регионе Курск Россия отложила местные выборы в семи общинах региона. "Центральная избирательная комиссия поддерживает предложение Курской региональной избирательной комиссии об отсрочке выборов в семи муниципалитетах", - объявила комиссия. Выборы состоятся, когда "будут обеспечены адекватные гарантии безопасности для избирателей", - добавила комиссия. В других частях Курска избиратели проголосуют как planned between August 28 and September 8 to elect the governor of the Kursk region. Украинская армия, как сообщается, контролирует многочисленные деревни в российском регионе Курск с момента начала наступления 6 августа. По данным российских источников, более 120 000 гражданских лиц покинули регион.

15:07 Украинские силы подтверждают использование западного вооружения на территории России Украина заявляет, что атаковала заменяющие мосты через реку Сейм в России с помощью ракетных систем HIMARS США. "Где пропали понтонные мосты в Курской области? Силы развертывания... уничтожают их целенаправленно", - заявили украинские специальные войска через службу Telegram. Ракетоносцы HIMARS США используются. Это первое подтверждение Украины об использовании этих западных вооружений в своей атаке на территорию России. Страны, такие как США и Германия, еще не возражали. Однако Россия критикует это как эскалацию конфликта. Военные эксперты уже предполагали, что ракеты HIMARS способствовали разрушению как минимум трех оригинальных мостов через Сейм. Разрушение затрудняет снабжение российской армии в регионе и запуск контрнаступления.

14:52 Украинские дроны вновь приближаются к Москве Дроны из Украины вновь приближаются к российской столице. Несколько видеоклипов показывают сбитые дроны и большие огненные шары в небе, а российская армия заявляет, что уничтожила по крайней мере десять воздушных vehicles. Пока не ясно, есть ли повреждения или жертвы.

14:25 МИД: "Россия не заинтересована в переговорах о мире" По оценке немецкого правительства, Россия не заинтересована в переговорах об окончании войны. "Россия не заинтересована в переговорах", - заявил представитель МИД в Берлине. Вместо того чтобы вести переговоры с Украиной о справедливом мире, правительство в Москве требует аннексии территорий, которые российские силы даже не контролируют. Кроме того, Россия могла бы прекратить войну в любой момент. Для защиты от нарушения международного права Украина нуждается в подходящем оружии, подчеркнул представитель, ссылаясь на требования в ходе текущих избирательных кампаний в Тюрингии и Саксонии о прекращении поставок и более дипломатическом решении.

13:53 Кадыров поддерживает Путина в Чечне Президент Владимир Путин впервые за 13 лет посещает российский республику Чечня. Там он встречается с местным сильным человеком Рамзаном Кадыровым. Два автократа заверяют друг друга в своей взаимной поддержке, а Кадыров преподносит Путину подарок. Однако дружба не безусловна, объясняет репортер ntv Рейнер Мунц.

13:30 Российские силы захватили село на востоке Украины Российская армия заявляет, что захватила еще одно село в восточной украинской области Донецк. Российские войска "освободили" село Шеланне, сообщил министр обороны в Москве в своем ежедневном отчете. Село находится северо-восточнее города Донецк, который контролируется Россией. Примерно в 20 километрах от Шеланне находится город Прохоровка, который считается важным логистическим центром. Однако Институт изучения войны сообщает, что местоположение уже было захвачено 18 августа.

12:57 Украина на пути к членству в Международном уголовном суде Украинский парламент ратифицировал так называемый Римский статут, позволяющий стране присоединиться к Международному уголовному суду. Полноправное членство является важным шагом на пути к примирению с ЕС. Суд выдал международные ордера на арест, в том числе для российского президента Владимира Путина.

12:45 Российская атака на Украину множеством дронов Украинские ВВС сообщают, что сбили 50 российских ударных дронов за ночь. Еще 16 воздушных объектов, скорее всего, были сбиты электронными помехами, сообщает военное ведомство. Один дрон вернулся в Россию. В целом, Украину атаковали 69 дронов, один из которых прилетел из Белоруссии. Россия также использовала две баллистические ракеты и крылатую ракету в атаке, но только крылатая ракета была перехвачена. Нет информации о повреждениях или жертвах. Пока нет заявления из Москвы.

12:22 Российские: украинская оборона ослабевает в Покровске Украинские войска продолжают подвергаться тяжелым российским атакам на востоке страны, сообщает военное ведомство. Генеральный штаб в Киеве сообщает о 66 российских атаках на фронте Покровск во вторник, все они были отбиты. Бой продолжается вокруг многих сел, которые находятся на пути к Покровску, который находится примерно в 10 километрах. Командующий Олеksandr Syrskyi признает сложную ситуацию. На российской стороне сообщается, что украинская оборона в Покровске ослабевает. Российские военные блогеры сообщают о продвижении своих войск.

11:50 Медведев: "Переговоры состоятся только тогда, когда враг будет полностью побежден" Должна ли наконец Украина вести переговоры с Россией? Неlikely, according to Russian ex-President Dmitri Medvedev, who has become increasingly radical in recent years. Medvedev, now vice-chairman of the Russian Security Council, writes on his Telegram channel that given Ukraine's advance in Kursk, there is no possibility for negotiations between the two sides. There will be no talks between Moscow and Kyiv until Ukraine is completely defeated on the battlefield. "The idle chatter of self-proclaimed mediators about the noble topic of peace has ended. Everyone recognizes the reality of the situation, even if they cannot say it out loud," Medvedev writes. "There will be no negotiations until the enemy is completely and utterly defeated."

11:22 Усиление влияния группы Вагнера в Африке несмотря на смерть ПригожинаНесмотря на гибель лидера группы Вагнера Евгения Пригожина и переименование группы в Африканский корпус, российские наемники продолжают оказывать значительное влияние на Африку. Аналитики Acled предсказывают дальнейшее расширение влияния Вагнера на континенте. В первом полугодии 2024 года было больше случаев политического насилия, связанных с российскими наемниками в Африке, чем за всю жизнь Пригожина. С 2014 года Пригожин фактически создал частную армию, с наемниками Вагнера, сражающимися в различных зонах конфликта, в том числе на Украине, в Сирии и главным образом в Африке, в интересах России. В июне 2023 года вспыхнуло восстание, возглавляемое наемниками Вагнера, против Кремля. Пригожин и его соратники погибли в авиакатастрофе 23 августа 2023 года.

10:50 Совет от похоронного директора мужчинам в КурскеВидео, опубликованное в Telegram, показывает мужчину в военной форме из Курска, осуждающего тех, кто покидает регион. Однако этот человек не военнослужащий, а 39-летний похоронный директор Кирилл Суворов из Санкт-Петербурга, согласно российскому оппозиционному новостному агентству Agentstvo. В видео Суворов критикует мужчин Курска, спрашивая: "Что вы делаете? Куда вы бежите, дорогие господа?" Он также призывает их взять в руки оружие или хотя бы помочь в рытье траншей для солдат. Когда агентство спросило Суворова, который также является CEO гранитного завода, он подтвердил свою критику мужчин Курска. Он промолчал, когда его спросили, будет ли он сам участвовать в войне.

10:26 Пентагон признает трудности России в КурскеПо данным Министерства обороны США, России трудно справиться с украинским контрнаступлением в западном российском регионе Курск. Представитель Пентагона Пат Райдер сообщает, что были замечены признаки небольшого развертывания российских подразделений в этом районе, но в целом Москва сталкивается с трудностями в ответе. По словам Райдера, Украина смогла оказать давление на Россию, что ранее наблюдалось только на территории Украины. Он заявил, что украинское контрнаступление в Курске не меняет поддержки США Киеву.

10:03 Сложности на Восточном фронте для УкраиныПрезидент Украины Зеленский признает трудную ситуацию на Восточном фронте. По словам журналиста ntv Надю Криевольд, ситуация "критическая", с существенным превосходством российских солдат над украинскими силами. Кроме того, Кремль, похоже, игнорирует свои потери.

09:37 Украинские силы атакуют российскую ПВО в Ростовской областиУкраинская армия заявляет, что атаковала систему ПВО в южной российской области Ростов. По данным украинского Генерального штаба, целевой системой была батарея зенитно-ракетных комплексов С-300, которые Россия использовала в нападениях на гражданскую инфраструктуру Украины. О взрывах сообщалось возле Новoshakhtinsk, точная точность попадания все еще расследуется. С другой стороны, губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что российская ПВО сбила ракету из Украины. Однако Министерство обороны России не упомянуло об этом в своем ежедневном отчете.

09:09 Дроновая атака на Москву нарушает работу аэропортовДроновая атака на Москву ночью нарушила работу трех аэропортов города. Контроль воздушного движения сообщает о четырехчасовом ограничении на аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево до 6:30 утра по местному времени, при этом главный аэропорт Шереметьево не пострадал. Российские ВВС якобы перехватили и уничтожили 11 дронов, направлявшихся в Москву. Мэр столицы Сергей Собянин описал это как одну из крупнейших дроновых атак на Москву на данный момент.

08:41 Политик от СДПГ о ПутинеПолитик от СДПГ Михаэль Рот подчеркивает необходимость сильной поддержки Украины, особенно в это "критическое время". По словам Ротта, лучший способ заставить Путина сесть за стол переговоров - показать ему, что он не может захватить Украину. Он считает, что с продолжением военной поддержки Запада Украина сможет убедить Путина в своей скорой победе. Он выразил удовлетворение успехами Украины на российской территории и подчеркнул, что имперский гигант Путин, действительно, побеждаем.

08:12 Вайдке размышляет о зарплате для украинских беженцевПредседатель правительства Бранденбурга Дитер Вайдке размышляет о пакете зарплат для украинских беженцев. "В то время решение было необходимо из-за срочности, но теперь мы должны пересмотреть, актуально ли это форма помощи все еще", - сказал он журналу "Штерн". В других европейских странах больший процент украинцев имеет работу, чем в Германии. "Мы должны улучшить эту ситуацию. Это будет полезно для нашей экономики - нам нужен труд - и продвинет интеграцию". В сентябре в Бранденбурге будут избраны новые члены ландтага.

07:40 Украина подводит итоги: столько ракет и дронов Россия уже запустилаС начала войны Россия запустила более 9600 ракет и почти 14000 атакующих дронов против Украины, согласно украинским данным. "Киевский независимый" сообщает об этом, цитируя заявления главнокомандующего украинскими вооруженными силами Олеся Сырского. По его словам, 5197 из сбитых ракет целевым образом поражали гражданские районы, при этом Украина в основном атаковалась ракетами С-300/S-400, которые попали в общей сложности 3008 раз. Вторым по частоте использованным оружием были крылатые ракеты типа Kh-555/Kh-101, с зарегистрированными 1846 атаками.

07:08 Усиление мер безопасности в казармах немецкой армииНемецкая армия ужесточает меры безопасности во всех казармах. Как сообщает "Дер Шпигель", казармы получили инструкции тщательно проверять все щели во внешних заборах и более внимательно следить за ними, особенно ночью. Солдат также обучают обращать внимание на неавторизованных лиц в охраняемых зонах и немедленно сообщать о подозрительной деятельности. Это реакция на сообщения о проникновении в чувствительные зоны безопасности. По данным "Дер Шпигеля", высокопоставленный генерал признает, что защита немецких казарм все еще находится в "миротворческом режиме". Контроль въезда и выезда обычно осуществляется частными сервис-провайдерами, а также патрулирование вдоль ограждений казарм.

06:40 Хабек: Помощь Украине останется неизменной, даже без помощи G7Министр экономики Германии Роберт Хабек гарантирует продолжение помощи Украине, независимо от того, будет ли оказана согласованная многомиллиардная помощь от стран G7. "G7 уже все запустили: Украина получит средства для приобретения необходимых систем вооружения", - сказал политик "Зеленых" группе Funke Media. "Это произойдет к концу года - как я слышал". Украина получит 50 миллиардов, а также дополнительные 4 миллиарда из федерального бюджета в 2025 году. Если это не произойдет, "мы должны пересмотреть", - требует Хабек. Приверженность Украине "остается твердой без условий". Тогда помощь "должна быть предоставлена иначе". Хабек признает, что переход к planned G7 model может стать проблемным "если новые заказы не могут быть размещены из-за исчерпания существующих бюджетных ассигнований". Он предлагает практичное решение. "Будет необходимо, чтобы системы вооружения были заказаны сейчас и оплачены позже из фондов G7". Потеря Украины в этой войне угрожает свободе Европы.

06:08 Инцидент в Курске: Москва обвиняет западные спецслужбыПо сообщениям СМИ, Россия обвиняет западные спецслужбы в организации последнего украинского рейда в российский регион Курск. "Операция украинских вооруженных сил в Курской области была спланирована с участием спецслужб США, Великобритании и Польши", - цитирует газета "Известия" службу внешней разведки России (СВР). Участвовавшие подразделения якобы координировали свои боевые операции в тренировочных центрах в Великобритании и Германии. Военные советники из стран НАТО якобы помогали украинским вооруженным силам, проникшим на российскую территорию, и управляли украинскими силами в обращении с западным оружием и военной техникой. Также сообщается, что союзные страны предоставили украинской армии данные спутниковой разведки о развертывании российских войск в зоне операций.

05:39 Российские источники: Все три моста через Сейм повреждены или разрушеныУкраинские вооруженные силы либо повредили, либо разрушили все три моста через реку Сейм на западе России, согласно российским источникам. Украинские атаки на мосты через Сейм в Курске могут привести к окружению российских войск между рекой, украинским проникновением на территорию России и границей обеих стран. Эти атаки, похоже, замедляют реакцию России на Курскую наступательную операцию, инициированную Украиной 6 августа.

04:30 Россия сообщает о широкомасштабной атаке беспилотников Украины

Россия сообщает о широкомасштабной атаке беспилотников Украины на различные регионы. Власти заявляют, что сбили три беспилотника примерно в 38 километрах к югу от Кремля и еще 15 в пограничном районе Брянска. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что три беспилотника, направлявшиеся в Москву, были перехвачены над городом Подольск. О повреждениях или жертвах в Брянске и Подольске не сообщается. Похожие сообщения о перехваченных атаках поступают из регионов Тула и Ростов, без сообщений о повреждениях или жертвах. Точное количество запущенных беспилотников и ракет остается неясным. Украина обычно не комментирует подобные инциденты.

Президент России Владимир Путин впервые за 13 лет посещает Северокавказскую республику Чечню. Он присоединяется к чеченскому лидеру Рамзану Кадырову, чтобы осмотреть войска и волонтеров, готовящихся к отправке в Украину. Путин хвалит войска в российском университете специальных сил в Гудермесе, говоря: "Пока у нас есть такие, как вы, мы абсолютно непобедимы", - сообщает сайт Кремля. Неожиданный визит происходит на фоне украинских успехов в российском регионе Курск. Кадыров сообщает Путину, что Чечня отправила более 47 000 бойцов в Украину с начала войны, в том числе около 19 000 волонтеров. Кадыров часто называет себя "пехотой Путина".

02:44 Воздушная оборона России сбивает беспилотники над Москвой

Россия сообщает о перехвате атаки беспилотников на столицу, Москву. Как сообщает пост Сергея Собянина в Telegram, три беспилотника, запущенные с Украины, были сбиты средствами ПВО. Preliminary reports сообщают об отсутствии повреждений или жертв из-за обломков.

01:50 Обвинение в измене: ФСБ подтверждает арест ученого

ФСБ России подтверждает арест ученого, подозреваемого в измене. Неidentified man якобы обвиняется в проведении хакерских атак на критически важную украинскую инфраструктуру, переводе денег в их военные и сбору информации о российской армии. ФСБ не сообщает точного времени ареста человека. Российские СМИ распространяют якобы видео с арестом, на котором явно виден снег на заднем плане. По данным Telegram-канала Ostoroschno Nowosti, человек - физик, якобы арестованный в декабре 2023 года, согласно предыдущим сообщениям СМИ.

00:59 Зеленский хвалит парламент за запрет лояльной Москве православной церкви в УкраинеПрезидент Украины Владимир Зеленский приветствует решение парламента запретить московско-ориентированную ветвь Православной Церкви. "Хочу отметить усилия Верховной Рады, которая приняла законодательство, продвигающее нашу духовную независимость", - сказал Зеленский в своем ежедневном видеообращении. Парламент, после интенсивных дебатов, принял решение запретить Украинскую православную церковь, которая находилась под юрисдикцией Московского патриархата в течение многих лет. Эта ветвь церкви в Украине обвиняется в оправдании или даже сотрудничестве с врагом и участии в преступлениях, совершенных Россией против своего народа. Церковь официально отделилась от Москвы, но продолжает признавать Московского патриарха, который поддерживает российский конфликт в Украине и поддерживает тесные связи с президентом России Владимиром Путиным.

23:07 Пентагон: России трудно реагировать на украинское наступление в КурскеПо данным Пентагона, России трудно реагировать на украинское контрнаступление в районе Курска. Спикер Пентагона Пат Райдер в Вашингтоне сообщает о признаках переброски небольшого числа подразделений Москвы в регион. "Но я бы сказал, что России действительно трудно реагировать", - добавляет Райдер. Украинское наступление, похоже, поставило их противника в оборону, подчеркивает Райдер. Райдер отказывается комментировать напрямую, поддерживает ли США публично украинское наступление, но ссылается на президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что цель состоит в создании буферной зоны. Однако Райдер уточняет, что они остаются на связи с Киевом, чтобы получить более подробную информацию о конкретных целях.

22:10 Зеленский подчеркивает важность баланса между мобилизацией и экономикойПрезидент Украины Владимир Зеленский подчеркивает необходимость баланса между мобилизацией и сохранением экономики, пострадавшей от войны. Во время визита на промышленный завод в Кропивницком, центральной Украине, Зеленский отвечает на вопрос рабочего, подтверждая важность сохранения рабочих мест для выплаты зарплат солдатам и инициатив обороны Украины.

21:44 Украина сообщает о дополнительных территориальных достижениях в КурскеУкраина сообщает о прогрессе на 28-35 километров в российском регионе Курск, согласно своим источникам. Российские войска усиливают свои позиции там за счет подразделений из других мест, заявляет командующий армией Алексей Сырский в телеобращении. Кроме того, Россия, как сообщается, направляет подразделения в Покровск на востоке Украины, где недавно происходили интенсивные бои. России пока нет подтверждения по этому вопросу.

21:25 Путин посещает Чечню после длительного отсутствияПрезидент России Владимир Путин впервые за 13 лет посещает российский республику Чечню, чтобы встретиться с главой Рамзаном Кадыровым. Новостное агентство РИА Новости опубликовало фотографии, на которых Путин пожимает руку Кадырову в Грозном. Затем Путин обнимает Кадырова за плечо и обнимает, прежде чем они оба уезжают на лимузине. Кадыров упоминает "насыщенный график" мероприятий в своем посте в Telegram, заявляя, что Путин полон энергии несмотря на длинный рабочий день и готов осмотреть разные места в Чечне.

21:02 Шольц: Украина получает "огромное количество денег, огромное количество денег"Канцлер Германии Олаф Шольц выражает удивление заявлением, что Германия не достаточно поддерживает Украину. В этом году Украина получит более семи миллиардов евро, что является самым большим количеством среди всех европейских стран, согласно заявлениям Шольца на телеканале Sat1. В следующем году ожидается четыре миллиарда евро из федерального бюджета - снова больше, чем у любой другой европейской страны. Кроме того, есть 50 миллиардов долларов, которые Западные страны G7 направляют Украине, используя замороженные российские активы. "Огромное количество денег, огромное количество денег", - подчеркивает Шольц. Тем не менее, точный график получения этих 50 миллиардов Украиной остается неясным.

20:14 Путин проводит параллель между трагедией Беслана и украинским военным наступлениемПриветствуя 20-ю годовщину жестокого захвата школы в Беслане, президент России Владимир Путин провел параллель между инцидентом тогда и нынешним украинским военным наступлением в российском пограничном регионе Курск. Россия, как он заявил во время своего визита в Беслан, тогда боролась с "террористами", а теперь должна противостоять "преступникам" в Курской области.

19:43 Московский патриархат называет запрет украинской церкви "незаконным"Российская православная церковь осудила запрет, утвержденный украинским парламентом, своей украинской ветви, назвав его "незаконным актом" и "серьезным нарушением основных принципов религиозной свободы и прав человека", согласно заявлению спикера Владимира Легоиды в Telegram. Легоида предупредил, что реализация этого закона может спровоцировать "массовое насилие" против миллионов верующих. Патриарх Кирилл, глава церкви, также прокомментировал, упомянув во время визита в Соловецкий монастырь на севере России, что "это трудное время, когда многие выступают против нас не потому, что мы неправы, а просто из-за наших различий". Кирилл является решительным сторонником войны против Украины. Ранее парламентарии Киева проголосовали за законопроект, направленный на запрет религиозных организаций с связями с Москвой.

Несмотря на дипломатические разногласия, возможность ведения России и Китаем кибервойны в контексте глобальной геополитики не может быть исключена. Ведь конкуренция в цифровой сфере стала критически важным аспектом современной войны.

Кроме того, эскалация tensions между Россией и Украиной в энергетическом секторе может потенциально привести к кибернаступлениям, направленным на нарушение инфраструктуры энергетики, как средство давления или ответной реакции. Кибервойна может оказаться скрытым, но мощным инструментом в этом сложном геополитическом ландшафте.

Читайте также: