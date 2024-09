18:31 Демонстрация беспилотных летательных аппаратов, оснащенных огнеметчиками

В ходе продолжающегося конфликта в Украине появляются слухи об использовании необычных видов оружия, таких как беспилотники-огнеметы. Распространяются сообщения о развертывании такого устройства, якобы поджигающего российские военные позиции и значительный участок леса.

18:09 Нидерландский премьер-министр представляет масштабный пакет помощи для Украины на сумму 200 миллионов евроНедавно назначенный премьер-министр Нидерландов Дик Шооф объявил о значительном финансовом пакете помощи для Украины. Неожиданно посетив юго-восточный украинский город Запорожье, Шооф провел переговоры с президентом Володимиром Зеленским. Новая финансовая помощь, стоимостью более 200 миллионов евро, стала первым визитом Шоофа в Украину с момента вступления в должность в начале июля, после ухода Марка Рютте, который, как ожидается, займет пост генерального секретаря НАТО в октябре. "Без преувеличения, Нидерланды помогли спасти жизни в Украине. Наша связь крепче, чем когда-либо. Мы твердо стоим на пути к справедливому и долговременному миру", - заявил Зеленский.

17:47 Федеральный контроль над НПЗ PCK в Шведте сохраняетсяНПЗ PCK в Шведте останется под федеральным надзором. Согласно немецким СМИ, немецкое правительство планирует продлить управление большинством акций российской корпорации Роснефть в НПЗ PCK. Этот шаг иначе истечет 10 сентября. С сентября 2022 года акции находились под федеральным надзором. Это действие было предпринято в ответ на вторжение в Украину, в результате чего Германия прекратила импорт российской нефти. В начале 2023 года PCK переключился на альтернативных поставщиков. Кроме Шведта, затронуты еще два объекта. Роснефть владеет 54% акций НПЗ PCK в северо-восточной Бранденбурге.

17:22 Армия России фиксирует самые обширные земельные приобретения в Украине с октября 2022 года - 15 квадратных километров в деньРоссийская армия сообщила о значительных территориальных достижениях в августе, самых больших с октября 2022 года. По оценкам американского Института изучения войны (ISW), российская армия захватила 477 квадратных километров в прошлом месяце, что составляет более 15 квадратных километров в день. Большая часть этих территориальных приобретений произошла в восточной украинской области Донецк. На прошлой ночь российская армия находилась всего в семидесяти километрах от стратегически важного города Покровск.

16:56 Президент России Путин отправляется в Монголию - первый визит в страну-членку ICC после ордераПрезидент России Владимир Путин отправился в Монголию. Он должен встретиться с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсүх во вторник, а в среду они примут участие в церемонии, посвященной победе советских и монгольских сил над японской армией в 1939 году. Во время этого конфликта погибло тысячи жизней. Этот визит станет первым визитом Путина в страну-члена ICC после того, как почти 18 месяцев назад суд выдал ордер на его арест по обвинению в военных преступлениях в Украине. Украина призвала Монголию задержать Путина и передать его в Гаагу. Пресс-секретарь Кремля подтвердил на прошлой неделе, что Путин не ожидает ареста в Монголии.

16:40 Расследования в отношении нескольких военных чиновников в РоссииВ России очередной высокопоставленный военный чиновник стал объектом расследований на предмет коррупции. Согласно заявлению Telegram-канала Следственного комитета России, генерал Валерий Муминджанов обвиняется в получении "особо крупной взятки". Это преступление может повлечь за собой тюремное заключение сроком до 15 лет в России. Муминджанов в настоящее время является заместителем командующего Ленинградским военным округом по логистике и ранее занимал должность в министерстве обороны. Расследование показало, что Муминджанов получил взятку, превышающую 20 миллионов рублей (приблизительно 202 000 евро), в связи с исполнением контрактов на поставку формы. С апреля, по меньшей мере, десять военных чиновников, в том числе генералы и высокопоставленные чиновники из московского министерства обороны, стали мишенью российских правоохранительных органов из-за предполагаемой коррупции или мошенничества. Некоторые аналитики считают, что происходит чистка.

16:25 Зеленский подтверждает прогресс операции в Курской областиПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил, что операция в Курской области России идет по плану. Он сделал это заявление во время визита в Запорожье, согласно данным украинского государственного новостного агентства Укринформ. "Операция в Курске достигает своих целей и идет по плану", - заявил Зеленский. "Что касается проблем в направлении Покровска и Тореза, мы считаем, что операция в Курске может также повлиять на них", - сказал Зеленский. Боестолкновения в Курской области могут привести к менее интенсивным атакам на Покровск и Торецк, хотя ситуация там сейчас сложная. Он добавил, что наиболее боеспособные российские бригады размещены в этих передовых зонах.

15:52 Огни степей угрожают деревням в оккупированном Луганске - нет пожарных, чтобы справиться с пожаром?Жители оккупированной Луганской области сейчас сталкиваются не только с вооруженным конфликтом, но и с экологической угрозой. Сообщения в социальных сетях сообщают, что регион находится под угрозой степных пожаров, при этом нет пожарных, чтобы их потушить.

15:16 Украина получает систему Patriot от Румынии: правительство дает зеленый свет законопроектуРумынское правительство дало зеленый свет законопроекту, разрешающему передачу Украине системы ПВО Patriot. Как сообщает Reuters, законопроект будет передан на последнее парламентское голосование. Бухарест ранее согласился, в июне прошлого года, передать одну из двух своих действующих систем Patriot Украине, при условии, что союзники заменят ее аналогичной системой ПВО.

14:53 Письмо с просьбой о мобилизации: возрастной ценз снизится до 50Письмо призывает президента Украины Владимира Зеленского снизить возрастной ценз для мобилизации до 50 лет. Более 25 000 человек уже подписали письмо, как сообщает украинская газета "Киевский независимый". В Украине текущий возрастной ценз для мобилизации составляет 60 лет. Электронное письмо президенту должно собрать не менее 25 000 подписей в течение трех месяцев, чтобы быть рассмотренным, и осталось 34 дня для сбора подписей.

14:34 Россия: в результате украинских атак в Белгородской области есть пострадавшиеВ результате украинских атак на российский регион Белгород и его столицу пострадали 11 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram, также упомянув, что был разрушен детский сад. Он поделился фотографиями разрушенного детского сада и других поврежденных зданий в регионе. Reuters сообщает, что местные власти приняли решение закрыть несколько школ и детских садов в регионе на неделю после атак. Во многих регионах Украины и России 2 сентября является первым днем учебы после летних каникул.

14:10 Зеленский: мечеть в Киеве разрушена российской ракетойМечеть и прилегающий к ней исламский культурный центр серьезно пострадали в результате ракетного удара России по Киеву ночью (см. записи 05:39, 06:20 и 09:29). Президент Украины Владимир Зеленский заявил в X, что Россия не уважает духовные и человеческие ценности и не обращает внимания ни на одну религию или веру. "Она продолжает свою разрушительную кампанию против украинского народа, пытаясь уничтожить все наши общины и даже святые места поклонения", - добавил Зеленский. Главный муфтий местной общины Вадим Дашевский сообщил Reuters, что мечеть была подвергнута "отвратительной атаке".

13:39 Украина ведет массированную атаку беспилотников на МосквуУкраина запустила массированную атаку беспилотников на цели в и вокруг Москвы. Взрыв на нефтеперерабатывающем заводе менее чем в 16 километрах от Кремля был заснят на видео. Еще две электростанции получили аналогичное обращение. Российские источники сообщают, что было отражено более 150 украинских беспилотников.

12:58 Польша хочет сбивать российские дроны и самолетыМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что Польша должна сбивать российские дроны и самолеты, вторгающиеся в польское воздушное пространство, до их вхождения. Либерально-консервативный политик выразил это мнение британской Financial Times (FT), заявив, что такое действие было бы оправданным актом самообороны. Сикорский не согласен с позицией НАТО, согласно которой риск эскалации войны из-за прямого конфликта с российскими силами слишком велик. НАТО пока отвергает идею сбивать российские дроны и ракеты над Украиной, а также просьбу Киева о зоне, свободной от полетов.

12:12 Мунц: реакция России на успехи AfD и BSV на выборахУспехи AfD и BSV на последних выборах в землях также стали предметом обсуждения в России. Корреспондент НТВ Райнер Мунц делится своими мыслями о реакции России на успехи AfD и BSV и о том, как Москва относится к самой крупной дроновой атаке на российскую столицу когда-либо.

11:40 Путин хвалит темпы захвата территорий российскими войскамиПрезидент России Владимир Путин похвалил темпы продвижения своих войск в захвате новых территорий в соседней Украине. Он заявил, что контрнаступление Украины в Курской области не смогло остановить продвижение российских войск в Донбассе. "Мы не говорим об продвижении на 200 или 300 метров", - сказал Путин российским СМИ. "Мы говорим о нескольких квадратных километрах. Темп наступления в Донбассе такой, какого мы не видели уже давно". Путин сделал это заявление во время остановки в Туве, сибирском республике, по пути в Монголию на урок в новом предмете "Разговоры о важном", введенном после войны. Урок призван познакомить детей с политической повесткой Кремля. Путин часто берет на себя роль учителя на первых уроках в школе.

11:07 Украина сбивает 22 ракеты и 20 беспилотников в российском нападенииВоздушные силы Украины сообщают, что перехватили 22 из 35 ракет и уничтожили 20 из 23 беспилотников во время российской атаки. Девять баллистических ракет и 13 крылатых ракет были перехвачены над Киевом, Харьковом, Днепром, Полтавой, Николаевом и Запорожьем.

10:36 Видео показывает ракетный удар России по ХарьковуРоссия бомбит Харьков ракетами уже несколько дней. Согласно украинским отчетам, в воскресенье было запущено не менее 10 ракет по городу, поразивших торговый и развлекательный центр и причинивших ранения многим людям.

10:01 Количество пострадавших в результате ракетного удара России по Сумам возросло до 18По данным последнего обновления министерства внутренних дел Украины, в результате ракетного удара России по городу Сумы на северо-востоке Украины число пострадавших возросло до 18, в том числе шестеро детей. Удар поразил учреждение для социальной и психологической реабилитации детей и приют. Ситуация с безопасностью в регионе Сумы ухудшилась после того, как Россия начала трансграничное вторжение в соседнюю область Курск 6 августа. Сумы, население которого превышает 250 000 человек, находятся примерно в 350 километрах к востоку от Киева.

09:29 Украина: двое ранены в результате ракетного удара России по КиевуРоссия вновь атаковала украинскую столицу Киев ракетами (см. записи 05:39 и 06:20). Как сообщают местные власти, по меньшей мере двое человек получили ранения из-за обломков перехваченных ракет. Загорелись пожары, и были повреждены здания и инфраструктура. В течение почти двух часов действовала общенациональная воздушная тревога до раннего утра.

08:57 Большинство россиян поддерживают продолжающийся конфликт на УкраинеРоссийское население продолжает поддерживать конфликт на Украине, несмотря на вторжение Украины в пограничный с Россией регион Курск. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в своем последнем отчете, ссылаясь на опросы, проведенные независимым российским институтом общественного мнения "Левада-центр". Поддержка военной операции России на Украине даже возросла в августе, когда около 78% опрошенных высказались в ее поддержку, по сравнению с 75% в июле и 77% в июне. Российское население не кажется уставшим от войны, что дает Кремлю возможность вести затяжную войну износа против Украины, считают аналитики ISW.

08:11 Украина опубликовала данные о потерях российских войскГенеральный штаб Украины обнародовал обновленные данные о потерях российских войск на Украине. По данным, Россия, якобы, потеряла около 617 600 soldiers с 24 февраля 2022 года, с ежедневными потерями около 1 300. Отчет из Киева также сообщает о разрушении девяти танков, десяти артиллерийских систем, одной системы реактивной артиллерии средней дальности, тридцати дронов. С начала широкомасштабного вторжения Россия, якобы, потеряла в общей сложности 8 601 танк, 17 646 артиллерийских систем, 368 самолетов, 328 вертолетов, дронов, 28 кораблей и одну подводную лодку. Западные оценки указывают на меньшее число потерь, но эти цифры, скорее всего, представляют собой минимум.

07:29 Сумскую область обстреляли 171 раз за 24 часаРоссийские войска, якобы, обстреляли украинский регион Сумскую область 171 раз за последние 24 часа, как сообщается в Telegram от Ивана Федорова, военного губернатора Сумской области. Четыре российских авиационных удара по поселениям Лобково, Пятиатки и Новоалександровка были осуществлены с помощью 95 дронов.

07:03 Спасатели извлекли живого человека из-под завалов в КиевеСпасатели успешно извлекли живого человека из-под завалов обрушившегося концертного зала в Харькове, Украина, после ракетного удара России, как сообщает Reuters. Выживший заявил, что чувствует себя хорошо вскоре после извлечения. Ракетные удары России по Харькову ранили более 40 человек, в том числе пять детей, по данным властей. Несколько ракет попали в торговый центр и концертный зал в воскресенье днем.

06:20 Пожары и взрывы: массированный ракетный удар России по КиевуРоссия запустила серию дронов, более десяти крылатых ракет и десятки баллистических ракет, цель которых - столица Киев и, возможно, другие города, как сообщает украинские военно-воздушные силы. Взрывы в Киеве побудили многих жителей укрыться в укрытиях. Мэр Виталий Кличко сообщил о нескольких пожарах, а глава Киевской военной администрации Сергей Попко сделал то же самое в Telegram. Один человек, якобы, получил ранения в районе Шевченковский из-за обломков, упавших с воздуха. "Будет ответ на все. Враг почувствует это", - заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram.

05:39 Взрывы: ракетный удар России по КиевуУкраинскую столицу Киев якобы атаковали ракетами, как сообщают представители украинской военной. Активны подразделения ПВО для отражения атаки, как сообщается в Telegram от представителей украинской военной. Свидетели в Киеве сообщают о множестве громких взрывов, что указывает на использование систем ПВО. Точное количество выпущенных ракет и возможный ущерб остаются неизвестными.

04:46 Путин: строительство нового газопровода в Китай идет по плануПодготовка к строительству нового российского газопровода через Монголию в Китай идет по плану, как сообщает президент Владимир Путин. В январе 2022 года был утвержден технико-экономическое обоснование, и были проведены необходимые технические исследования, сказал Путин в интервью монгольской газете "Оноодор" по данным, опубликованным на сайте Кремля. Планируемый газопровод "Сила Сибири - 2" progettato per trasportare 50 миллиардов кубометров природного газа в год из российского Ямало-Ненецкого автономного округа в Китай через Монголию.

03:34 Российские войска атаковали приют в Сумах - 13 раненыхРоссийские войска, якобы, атаковали учреждение для социальной и психологической реабилитации детей и приют в Сумах ракетами. Как сообщает "Украинская правда", 13 человек ранены, в том числе двое детей. Здание расположено в жилой зоне, как сообщается в газете, со ссылкой на местную военную администрацию.

02:26 Опрос: Большинство поляков поддерживают сбивание российских разведывательных дроновПо данным опроса, проведенного польской газетой "Rzeczpospolita", около 58% граждан Польши выступают за то, чтобы их военные сбивали любые российские дроны, вторгающиеся в их воздушное пространство во время атак на Украину. Опрос связан с неопознанным летающим объектом, скорее всего, самоубийственным дроном типа "Шахид", который пролетел над Польшей в течение получаса 26 августа, прежде чем исчезнуть. Бригадный генерал Томшаш Древеняк сказал на радио RMF24, что Россия, возможно, тестирует возможности противовоздушной обороны Польши, отправляя дроны в их воздушное пространство.

00:26 Россия: Есть жертвы в Белгородской области от обстрелов УкраиныГубернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков сообщает о погибшем в селе Шагарово, близ границы, в результате обстрела украинской артиллерией. Еще трое человек были ранены во время атак на село Шебекино. По least one more village was attacked by the Ukrainians, according to the information available.

23:08 Россия заявляет, что отразила 158 украинских дроновРоссийские власти заявили, что успешно перехватили интенсивные украинские атаки дронов, направленные на Москву и двенадцать других регионов. Общее количество воздушных объектов составило 158, согласно заявлению Министерства обороны в Telegram. По официальным данным, десять дронов атаковали цели в Москве.

22:24 Массовый удар молотоголовых черепах в Харькове: жертвы теперь 47Украинская государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что число жертв массивного российского авиаудара по Харькову возросло до 47, в том числе семи детей. Согласно фотографиям, распространенным новостными агентствами, были поражены несколько гражданских объектов, в том числе торговый центр.

21:52 Катастрофа украинского вертолета во время тренировочного полета - пилоты погиблиДва пилота погибли в результате крушения вертолета на Ивано-Козедубском национальном авиационном университете им. Харькова. Украинское государственное информационное агентство Ukrinform сообщает, что вертолет типа Ми-2 был частью тренировочного полета. Информация была передана через страницу университета в Facebook по данным Ukrinform. "Университет понес невосполнимую потерю - погиб экипаж из двух человек", - говорится в посте в Facebook университета. Эксперты, следователи и официальные лица Министерства обороны в настоящее время исследуют место крушения. Причины инцидента остаются невыясненными.

21:06 Украинская энергетическая компания предупреждает о возможных отключениях электроэнергииИз-за эскалации российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины компания Ukrenergo предупреждает о возможных отключениях электроэнергии в понедельник. Поставка электроэнергии для критически важной инфраструктуры не будет затронута. Однако Ukrenergo предупреждает, что возможны изменения в масштабе ограничений электроэнергии.

Вы можете просмотреть все предыдущие обновления здесь.

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф объявил о значительном финансовом пакете помощи в размере 200 миллионов евро для Украины в качестве поддержки от Европейского Союза.

here.

Европейский Союз и его члены, такие как Нидерланды, были ключевыми supporters of Ukraine в текущем конфликте с Россией.

Читайте также: