18:06: Военные в Киеве сообщают о более чем 100 столкновениях или столкновениях.

На восточных фронтах Украины украинские войска и российские агрессоры ведут многочисленные стычки. Генеральный штаб в Киеве сообщает о 109 вооруженных инцидентах за день. Еще раз горячая точка конфликта - район города Покровск на границе Донбасса. Там российские войска провели 23 наступательных атаки, поддерживаемые артиллерийским огнем, все они якобы провалились. Кроме того, сообщаются российские атаки вблизи близлежащего города Курачево.

17:28 Губернатор Украины: Российские управляемые бомбы поразили жилое зданиеВ Харьковской области в результате российского авиаудара по жилому зданию в селе Чerkaskaya Losova погибли два мирных жителя, восемь получили ранения, сообщают украинские власти. Губернатор Олег Синегубов подтвердил инцидент, и на место были派遣 службы спасения. Это не первый подобный случай в регионе; в прошлую пятницу бомбардировка в городе Харьков поразила жилое здание и детскую площадку, в результате чего погибли семь человек и получили ранения многие.

16:50 Вашингтон осторожен: Не отправлять американцев в Украину для технического обслуживанияАдминистрация Байдена отклонила предложение направить американцев в Украину для технического обслуживания западного военного оборудования, включая истребители F-16, сообщает "The Washington Post". Обсуждение отправки американских граждан в страну, ведущую войну, для помощи в техническом обслуживании оборудования было спорным вопросом с начала войны. С долгожданным прибытием истребителей F-16 в Украину в конце июля дискуссия усилилась. Американские официальные лица обеспокоены возможностью целевого обстрела российскими контракторами в Украине.

16:14 Заявлены опасения за Марию Колесникову: Оппозиция обвиняет тюрьму Белоруссии в жестких условиях и изоляцииБелорусская оппозиция выражает обеспокоенность состоянием здоровья и благополучием заключенной оппозиционной лидера Марии Колесниковой, состояние которой, как сообщается, плохое. Высланная оппозиционный лидер Светлана Тихановская заявила, что Колесникова сейчас весит 45 кг и подвергается жестким условиям и изоляции. Тихановская обвинила тюремное руководство в "жестоком и бесчеловечном обращении" и "медленной смерти" видного критика правительства.

15:36 Украинские официальные лица встречаются с советниками по безопасности США, Великобритании, Франции и Германии для обсуждения производства оружия и инвестицийУкраинская делегация, возглавляемая министром экономики Юлией Свириденко и главой администрации президента Андреем Ермаком, провела переговоры с советниками по безопасности США, Великобритании, Франции и Германии в Вашингтоне, как сообщает "Киевский независимый". На встрече обсуждались такие темы, как совместное производство оружия, будущие западные инвестиции в украинскую оборонную промышленность и усиление безопасности украинской системы ПВО и энергетики. Ермак заметил: "Настало время усилить наши усилия по оказанию помощи Украине в достижении победы. Важно использовать эту возможность по полной".

14:56 Россия пытается скрыть войну с помощью праздников и торжеств в МосквеКонфликт между Украиной и Россией продолжается на battlefield, но жители Москвы остаются в неведении о дронах, горящих нефтехранилищах и жертвах среди гражданского населения. Корреспондент ntv Рейнер Мунц подчеркивает, как город любыми средствами пытается скрыть войну.

14:25 Украина: Четыре погибших и раненых в Часив Яре в результате российской атакиПо меньшей мере, четыре гражданских лица погибли и многие получили ранения в городе Часив Яр Донецкой области в результате российской атаки, сообщает губернатор Вадим Филащенко через Telegram. Жертвами стали мужчины в возрасте от 24 до 38 лет. Атака произошла рано утром, в результате чего был поврежден частный дом и небоскреб.

13:53 Харьков скорбит по погибшим после российской атакиПосле российской атаки на украинский город Харьков сообщество собирается почтить память погибших. Как сообщает губернатор Харьковской области Олег Синегубов, в результате атаки в пятницу вечером погибли семь человек, а 97 человек, в том числе более 20 детей, получили ранения. Самой молодой жертвой был ребенок в возрасте 10 месяцев. Одной из жертв, как сообщается, была 18-летняя украинская художница Вероника Кожушко. Известный украинский художник Сергей Шadan выразил свои соболезнования и разочарование в Facebook, написав: "Россияне продолжают разрушать наше будущее. Прощения нет", и опубликовал изображение, созданное Кожушко.

13:03 Премьер-министр Дании: Украине не избежать победы в войне против России, как сообщает "Европейская правда", премьер-министр Дании Метте Фредериксен говорила о войне Украины против России на конференции GLOBSEC в Праге. Согласно сообщению, Фредериксен заявила, что Украина должна победить в этом конфликте. Она назвала это "неизбежным развитием". "Украине не избежать победы в этой войне. Потому что если выиграет Россия, Украина будет побеждена, и мы все тоже", - цитирует ее статья. Фредериксен подчеркнула, что в Европейском Союзе почти единогласно согласны с этим. "Европа никогда не была более единой, чем сейчас (...). Иногда мы спорим внутри. (...) Но это 26 против одного", - цитирует Фредериксен статья. présumably she means all of Europe against Russia.

12:15 Россия захватывает контроль над Кировским в Донецкой областиПо данным Министерства обороны в Москве, российские войска захватили контроль над селом Кировское в восточной украинской области Донецк. Российские войска медленно продвигаются вдоль линии фронта на востоке уже некоторое время. Донецк, наряду с Луганском, образует промышленно доминирующий Донбасс. Эти две области, а также Запорожье и Херсон южнее в Украине, уже были аннексированы Россией в сентябре 2022 года, although российские войска не полностью контролируют их. Украина стремится вернуть все территории, включая Крымский полуостров, который был аннексирован в 2014 году и находится гораздо южнее, чем Херсон.

11:45 Россия обвиняет Украину в нападении на БелгородПо данным российских сообщений, украинские войска обстреляли Белгородскую область на границе с Украиной. Потери и ранения объявил губернатор Белгородской области, Вячеслав Гладков, через свой Telegram-канал. В результате авиационного удара по городу Белгород погибли трое человек и более 30 получили ранения, в том числе трое детей. Более дюжины жилых зданий и 47 автомобилей якобы повреждены.

11:10 Эксперт Трибель: Россия пытается вмешаться в выборы в МолдовеВ Молдове запланированы президентские выборы на 20 октября. Примерно 2,5 миллиона жителей также проголосуют на референдуме о внесении членства в ЕС в конституцию, чтобы предотвратить отказ будущих правительств от этого процесса. Россия пытается вмешаться в выборы с помощью дезинформации и ложных новостей, утверждает Бригитта Трибель, глава офиса Фонда Конрада Аденауэра в Кишиневе. "Молдаванам говорят: если вы не хотите оказаться в конфликте, подобном украинскому, голосуйте за прорусские партии", - сказала Трибель. "Используются страхи людей".

10:49 Украина перехватывает 24 из 52 российских дроновВоздушные силы Украины заявляют, что перехватили 24 российских дрона. Всего 52 дрона были запущены российскими силами в ходе ночного нападения в субботу, затрагивающего восемь регионов Украины. 25 дронов типа "Шахид" разбились сами, и еще три направились в сторону России и Белоруссии. Пока нет сообщений о ранениях или значительном ущербе. Целью российского нападения был Киев, где это было четвертое такое нападение за неделю. Все дроны,targeting Kyiv were intercepted.

10:16 Российские военные блогеры: украинские силы разрушают мост в КурскеРоссийские военные блогеры публикуют видео на своих Telegram-каналах, якобы показывающее последствия украинской атаки на российский военный конвой на въезде в село Сваново в Курской области. Радио Свободная Европа (RFE/RL) также делится видео на Telegram. Видео якобы демонстрирует разрушенные военные vehicles и обрушенный плавучий мост через реку Сейм в Курске.

09:34 Российские власти сообщают об украинской атаке на ШебекиноВласти города Шебекино в российской области Белгород сообщают о украинском обстреле. В субботу была ранена женщина. Шебекино находится недалеко от границы с Украиной.

09:00 Украина раскрывает цифры о потерях российских войскГенеральный штаб Украины опубликовал новые цифры о потерях российских войск в Украине. По данным этих цифр, Россия потеряла около 614 950 soldiers в Ukraine с 24 февраля 2022 года. В течение последних 24 часов число потерь якобы составило 1 360. Согласно сообщению из Киева, также были уничтожены восемь танков, 42 артиллерийских системы и 18 дронов в этот период. С начала широкомасштабного нападения Россия якобы потеряла в общей сложности 8 582 танка, 17 614 артиллерийских систем, 368 самолетов, 328 вертолетов, 14 471 дрон, 28 кораблей и одну подводную лодку. Западные оценки ставят потери ниже, но они, скорее всего, занижены.

08:35 Россия: видео предполагает украинскую атаку на БелгородПо данным местных властей, в результате украинской атаки на российский город Белгород поздно вечером в пятницу (см. запись 23:19) погибли пятеро человек и 46 получили ранения. 37 раненых были доставлены в больницу, в том числе семь детей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Видео, распространяемое в социальных сетях, снятое с приборной панели автомобиля, якобы показывает атаку. Оно показывает, как взрывается другой автомобиль, едущий по дороге, а через несколько секунд взрыв на другой стороне улицы. Такие кадры и сообщения о боевых действиях нельзя независимо проверить.

07:48 Отчет: якобы 66 000 российских солдат убиты в УкраинеПо данным независимого российского СМИ Медиазоны, по меньшей мере 66 471 российский soldier якобы убит в ходе текущего конфликта в Украине. В сотрудничестве с BBC News Russian Медиазона документировала имена этих солдат через открытые источники. Журналисты упоминают, что этот подсчет включает только опознаваемых soldiers, и реальные потери могут быть гораздо выше. Генеральный штаб Украины оценивает число погибших российских soldiers более чем в 600 000, а западные оценки совпадают с этой цифрой.

07:15 Украина: Количество жертв после российской атаки на Харьков возросло до 7 В результате российской атаки на украинский город Харьков погибли семь человек, и более 97 получили ранения, в том числе более 20 детей. Как сообщил в Telegram губернатор региона Олег Синегубов, во время российского нападения в пятницу были поражены детская площадка и 12-этажное жилое здание. В результате атаки возник пожар, борьба с которым продолжалась до утра субботы.

06:27 ИСИ: Рейтинг одобрения Путина среди россиян упал до рекордно низкого уровня После украинского наступления на российский регион Курск недовольство правительством и президентом Владимиром Путиным среди российского населения растет, согласно последнему отчету Института изучения войны (ИСИ). Используя данные государственного опроса Фонда общественного мнения, 28% респондентов выразили недовольство ответом российских властей на наступление. Кроме того, согласно опросам государственного опроса ВЦИОМ, рейтинг одобрения Путина упал на 3,5% до 73,6%, достигнув нового рекордно низкого уровня с момента начала вторжения России в Украину в феврале 2022 года. По данным ИСИ, эти опросы свидетельствуют о росте общественного недовольства после украинского наступления в Курске.

05:40 Венесуэла передает двух колумбийцев в Россию по обвинению в поддержке Украины Служба безопасности ФСБ России объявила о задержании двух граждан Колумбии, обвиняемых в оказании помощи Украине. Мужчин, опознанных как Александр Анте и Хосе Арон Медина, передали Венесуэла после их задержания venezuelанскими властями во время пересадки в Каракасе во время поездки в Колумбию в прошлом месяце. Испанские СМИ сообщают, что двое мужчин присоединились к Международному легиону летом 2023 года. Они были задержаны в середине июля в аэропорту Каракаса. ФСБ утверждает, что мужчины обладали документами, подтверждающими их участие в конфликте, и носили военную форму Украины.

04:47 Президент Чехии отрицает связь между российским наступлением и операцией в Курске Президент Чехии Петр Павел заявляет, что российское наступление в Оblasts Donetsk не связано с украинской операцией в российском Оblasts Kursk. Павел подчеркивает, что он не видит прямой связи между быстрым продвижением России на фронте Pokrovsk и украинской операцией в Курске. Он считает, что конечная цель российского руководства - захватить территории всех четырех областей - Donetsk, Zaporizhzhia, Luhansk и Kherson, которые они считают своими. Достижение этой цели в благоприятных погодных условиях остается их приоритетом, по словам Павла.

03:47 Столтенберг идентифицирует украинское наступление в Курск как "законное" Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает законным наступление украинских сил в российский приграничный регион Курск. Столтенберг заявляет, что Украина имеет право на самооборону в соответствии с международным правом. Столтенберг отвергает обвинения российского правительства в том, что Запад был ранее проинформирован об атаке на российскую территорию, заявляя, что Украина не консультировалась с НАТО по поводу своих планов в отношении Курска и НАТО не играло роли в операции. Это первый ответ Столтенберга на украинское наступление в российском приграничном регионе.

02:48 Украина обвиняет Россию в широком использовании химического оружия С начала российского вторжения украинские власти зарегистрировали более 4000 случаев применения химического оружия на фронте, более 3100 из которых были зарегистрированы с декабря 2023 года. Количество инцидентов с химическим оружием значительно возросло по сравнению с примерно 600 случаями, зарегистрированными в январе, согласно данным украинской военной разведки. Наибольшее количество зарегистрированных случаев было зафиксировано в мае 2024 года - 715 случаев, затем постепенно уменьшилось в летние месяцы. Данных за август пока нет.

01:49 МКС требует ареста Путина во время визита в Монголию Представитель Международного уголовного суда (МКС) Фаджи эль-Абдалла сообщил BBC, что Монголия, будучи членом МКС, обязана задержать президента России Владимира Путина во время его предстоящего визита. Поездка Путина в Монголию 3 сентября станет его первым визитом в страну-член МКС, ратифицировавшую Римский статут. Этот договор требует от государств-членов задержать Путина, если он ступит на их территорию. Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина в марте 2023 года из-за его роли в принудительном перемещении детей из российских контролируемых регионов Украины.

00:33 Видеозвонок Байдена-фон дер Ляйен: воспоминания о российском вторжении Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркивает важность прочных трансатлантических отношений, несмотря на результаты президентских выборов в США в ноябре. Она получила чешско-словацкий трансатлантический приз (CSTA) на конференции по безопасности Глобсек в Праге. В своей речи она вспомнила видеозвонок с президентом США Джо Байденом в день российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. "Мы быстро согласовали наш ответ на войну Путина", - заявила фон дер Ляйен. Еще раз Европа и Америка стояли "рядом на правильной стороне истории".

23:19 Атаки на Белгород: пять жертв По меньшей мере пять человек погибли в результате украинских атак на российский приграничный регион Белгород, сообщают российские источники. Жертвами стали женщина и четверо мужчин, объявил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram. Кроме того, 37 человек получили ранения. Украина атаковала город Белгород и регион с помощью нескольких ракетных установок, сообщил Гладков.

22:01 Прогресс в дронотехнике Украины Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров объявил на форуме Глобсек в Праге, что Украина стремится вовлечь производителей оружия в разработку ИИ для дронов-самоубийц и "доступных ракет" для противодействия российским дронам-камикадзе. Обе страны активно инвестируют в технологию дронов на протяжении всего российского вторжения, меняя лик современной войны. По словам Федорова, украинские войска сталкиваются с множеством трудностей, в том числе с российскими войсками, нехваткой боеприпасов, дронами-камикадзе и разведывательными дронами. Для противодействия этим угрозам украинская армия использует недорогие дроны первого лица (FPV), разведывательные дроны, небольшие системы ПВО и отечественные дальнобойные дроны для поражения целей, сказал Федоров. "Какие следующие вызовы требуют вашей помощи? Как создать эффективную лазерную систему наведения, как разработать ИИ для дронов-самоубийц, как произвести украинские HIMARS, как разработать доступные украинские ракеты, способные сбивать Шахеди?" - вопрошал Федоров.

21:32 Украина получает срочные артиллерийские снаряды Украина получила первую партию жизненно важных боеприпасов для гаубиц от коалиции США-Европы, как объявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в Брюсселе. 155-мм артиллерийские снаряды критически необходимы на поле боя. "Чешская кампания по поставкам боеприпасов оправдывает ожидания, и к концу года мы предоставим полмиллиона крупнокалиберных боеприпасов. В июле и августе мы доставили примерно по 100 000 штук каждый месяц", - уточнил Липавский.

Украинская армия испытывает сильный огонь во время своих операций на восточных фронтах Украины, так как российские силы ведут многочисленные атаки против украинских оборонительных линий. В ответ на продолжающийся конфликт Соединенные Штаты решили не отправлять американских специалистов в Украину для технического обслуживания оборудования из-за опасений возможного целевого обстрела российскими силами американских подрядчиков.

