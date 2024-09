17:44 Возможность российского самолета, окутанного в шины

В конце 2023 года российские военные начинают покрывать некоторые самолеты шинами от автомобилей

До недавнего времени загадкой оставалось, почему российская военная авиация покрывает некоторые из своих самолетов шинами от автомобилей. Однако теперь высокопоставленный офицер США дал некоторые разъяснения. Шейлер Мур, высокопоставленный офицер Центрального командования США, заявил, что целью этой необычной тактики является усложнение целеуказания современных ракет. В словах Мура: "Если вы повесите шины на крылья, многие современные модели компьютерного зрения не смогут распознать, что это самолет". Это заявление было сделано во время дискуссии в престижном американском Think Tank, Центре стратегических и международных исследований (CSIS). Ранее существовали спекуляции о том, что шины могут служить дополнительным слоем защиты от дронов-камикадзе.

16:56 Российские силы взрывают украинскую угольную шахту

В украинском шахтерском городе Вугледар российские войска продвинулись и взорвали одну из крупнейших угольных шахт страны. Видео показывает взрыв, в результате которого рухнула конструкция над основным штреком шахты. Оценивается, что в залежах шахты содержится более 150 миллионов тонн угля.

16:19 Писториус считает финансирование обороны вызовом

После выделения специального фонда в размере 100 миллиардов евро министр обороны Борис Писториус признает необходимость дальнейшего финансирования Бундесвера после 2023 года. "Специальный фонд будет полностью использован к концу года", - заявил Писториус после осмотра боевых операций в Саарбрюккене. "Затем нам нужно будет выяснить, откуда взять дополнительные средства". Писториус подчеркивает, что в финансовом плане правительства на 2028 год выделено 80 миллиардов евро. "Я ожидаю, что это послужит основой", - заявил Писториус. "К тому времени нам придется искать дополнительное финансирование для закупок и расходов на инфраструктуру". Он повторил: "Это останется существенным центральным вызовом".

15:51 Украина обстреливает жилые здания в Белгороде

Украинские атаки на российские города продолжаются, на этот раз внимание было обращено на Белгород, расположенный недалеко от границы. Видео показывает несколько автомобилей и жилых зданий, охваченных пламенем - другие повреждены. По сообщениям, восемь человек получили ранения.

15:14 Китайские корабли заходят в российский Владивосток

После объявления совместных военных учений два китайских корабля прибыли во Владивосток, Россия, согласно российским сообщениям. По словам российского Министерства иностранных дел, китайские корабли береговой охраны будут находиться во Владивостоке до 25-го числа по приглашению российской пограничной службы. Основной целью является "укрепление стратегического сотрудничества между китайскими и российскими военными". Пекин сообщает, что военно-морские и воздушные силы обеих стран примут участие в учениях, таких как "Северное совместное 2024" в японском и Охотском морях вдоль российского побережья. Кроме того, Китай примет участие в российских стратегических учениях "Океан-2024".

14:39 Баerbock предупреждает: если упадет Украина, следом упадет Молдова

Министр иностранных дел Германии Аннелена Баerbок считает, что поддержка Украины важна не только для Украины, но и для выживания соседней Молдовы. "Все, что мы делаем для поддержки Украины, также способствует стабилизации Молдовы", - заявила Баerbок на встрече платформы партнерства Молдовы в столице Кишинев. "Ясно, что основная забота людей здесь заключается в том, что если упадет Украина, то следующей будет Молдова".

13:56 С 2023 года полноценного вторжения 97 спасателей погибли

С начала полноценного вторжения России в Украину погибли 97 украинских спасателей из государственной службы спасения, сообщает служба агентству Ukrinform. Также сообщается, что 395 спасателей получили ранения при исполнении служебных обязанностей. Украина отмечает сегодня "День спасателей".

13:44 США: оценки потерь России и Украины

По данным расследования американской газеты "Уолл-стрит джорнал", в российском нападении на Украину, якобы, погибли и получили ранения сотни тысяч солдат с обеих сторон. Украина, по данным секретной оценки, потеряла около 80 000 человек убитыми и 400 000 ранеными среди своих войск. Газета отмечает, что Россия, по данным западных разведывательных служб, потеряла около 600 000 soldiers - 200 000 убитыми и 400 000 ранеными. Ни Киев, ни Москва официально не обнародовали свои потери.

13:21 Мунц: Россия набирает контрактников силой

По указу Россия стремится расширить свои военные силы до 1,5 миллиона soldiers. Как сообщает корреспондент Кремля Райнер Мунц, это sends a dire message beyond the Ukraine war and hints at the sources of new soldiers.

12:55 Кремль оправдывает расширение армии из-за угроз на границах

Кремль оправдывает свои планы по увеличению военной мощи до второй по величине армии мира растущими угрозами на своих границах. "Это вызвано множеством угроз, существующих на периферии наших границ", - заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на брифинге для прессы. "Это вызвано неуклонной враждебностью на наших западных границах и нестабильностью на наших восточных границах. Это требует соответствующих контрмер". Президент Владимир Путин издал приказ увеличить численность российской армии на 180 000 soldiers, что делает ее второй по величине в мире после Китая.

12:30 RTL/ntv Trendbarometer: Более двух третей против поставок дальнобойных ракет для защиты Киева Администрация в Киеве стремится поразить российские военные линии снабжения - аэропорты, центры операций и инфраструктуру. Недавний опрос RTL/ntv Trendbarometer показал, что 64% респондентов выступают против поставок западного вооружения, способного поражать цели на территории России. 28% поддерживают такие поставки. В основном за поставку таких ракет выступают Зеленые (53%) и FDP (58%). С другой стороны, только 34% сторонников SPD и 31% сторонников Союза поддерживают этот шаг. Ни один сторонник BSW и только 4% сторонников AfD не поддерживают этот шаг. Более половины сторонников SPD и CDU/CSU выступают против поставок вооружения. Среди сторонников AfD 91% выступают против поставок дальнобойных ракет, а среди сторонников BSW этот показатель составляет поразительные 97%. Против таких поставок вооружения выступает значительное большинство в восточных регионах (83%) по сравнению с западными (61%).

11:49 Подозреваемый в покушении на Трампа Рутт хотел убить Путина и Ким Чен Ына, заявляет медсестра

Райан Уэсли Рутт, подозреваемый в покушении на Дональда Трампа, якобы выражал желание убить Владимира Путина и Ким Чен Ына, как заявила медсестра Челси Уолш. Она неоднократно встречалась с Руттом во время работы в Киеве в 2022 году. Уолш описала Рутта как "самый опасный американец", которого она встречала за время своего пребывания в Украине. Он пытался присоединиться к украинским добровольческим бригадам и сражался на стороне украинских сил.

11:18 Скандальный фильм "Русские на войне" покажут на фестивале в Торонто

Скандальный документальный фильм "Русские на войне" будет показан на Торонтском международном кинофестивале, объявили организаторы. Ранее они сослались на "значительные угрозы" из-за фильма и заявили, что он не будет показан на фестивале. Российско-канадский режиссер Анастасия Трофимова провела несколько месяцев с российскими солдатами на украинском фронте для этого фильма. Украинский посол в Канаде раскритиковал решение, заявив, что фестиваль служит "платформой для российской пропаганды".

10:51 Посол России осторожен в отношении переговоров о мире

Посол России в Берлине Сергей Нечаев выразил осторожность в отношении возможных мирных переговоров в конфликте на Украине. Он предлагает сначала оценить план мира в соответствии с взглядами России. Нечаев сослался на заявления канцлера Германии Олафа Шольца, который на прошлой неделе в интервью ZDF призвал ускорить усилия по достижению мира.

10:31 Программа ООН по развитию поможет Украине пережить зиму

Украинская энергетическая компания Naftogaz укрепляет сотрудничество с Программой развития ООН (ПРООН) в целях энергетической безопасности. Эксперты обеспокоены тем, что многие российские авиаудары по критически важной инфраструктуре могут оставить украинцев без электричества, тепла и воды на предстоящую зиму. ПРООН планирует помочь минимизировать перебои в поставках для населения, в том числе с помощью газовых генераторов.

09:55 Атака на Сумы оставила без электричества 280 000 человек

После утренней атаки российских Shahed дронов на Сумы без электричества остались около 280 000 человек. Украинские ВВС заявили, что сбили 16 дронов, но некоторые смогли нанести ущерб важной инфраструктуре.

09:28 Украинский военнопленный обезглавлен русскими

Уполномоченный по правам человека в украинском парламенте сообщил, что украинский военнопленный был обезглавлен русскими после того, как его связали скотчем. Один из украинских экспертов назвал жестокость и кровожадность русских непостижимыми. Сегодня в социальных сетях была опубликована фотография солдата, убитого таким образом. Для казни использовался меч с надписью "За Курск". Украинские фотографы Константин и Влада Либерова публикуют изображения украинских солдат, переживших российское пленение.

09:02 Командир чеченцев комментирует наступление в Курске

Когда Киев запустил внезапное наступление в приграничном регионе Курск в начале августа, российская армия хранила молчание. Однако чеченский командир Апти Алаудинов оптимистично высказался на своем Telegram-канале: "Давайте останемся спокойными, побалуемся попкорном и посмотрим, как наши ребята разнесут врага", - написал он в первый день наступления. С тех пор Алаудинов стал основным комментатором наступления в Курске, а российские СМИ транслируют его заявления. Такая медийная популярность возможна только с одобрения высших уровней, как считают эксперты, опрошенные новостным агентством AFP. Как и лидер Чечни Рамзан Кадыров, Алаудинов, кажется, наслаждается необычной свободой слова, и некоторые даже спекулируют, что он может быть потенциальным преемником якобы больного Кадырова.

08:01 Украина: российское воздушное нападение нацелено на объекты энергетики в Сумах

Украина сообщает о новой крупной атаке дронов из России. Украинская ПВО сбила 34 из 51 российских дронов за ночь, сообщает ВВС. Атака велась в пяти регионах. По словам местных властей, объекты энергетики в северо-восточном регионе Сумы также подверглись нападению. Там было перехвачено 16 российских дронов, защищая критически важную инфраструктуру, включая системы водоснабжения и больницы, которые были переведены на резервные источники питания. Бригады экстренной помощи сейчас проводят ремонтные работы.

07:10 Kyiv Post: Russian Military Airport Under AttackВчера ночью российский военный аэропорт в Энгельсе, Саратовской области, стал целью атаки беспилотников, сообщает украинский новостной сайт "Киевский пост". В сообщении представлены видео с слышимыми взрывами и утверждается, что на аэродроме базируются стратегические бомбардировщики, вооруженные ракетами и используемые для атак на украинские города.

06:35 NATO Secretary-General Welcomes Long-Range Weapons DebateГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствует недавнюю международную дискуссию о разрешении Украине наносить удары по территории России с помощью западного дальнобойного оружия. Столтенберг сказал британскому вещателю LBC: "Каждый союзник принимает собственные решения, но важно тесно координироваться по этим вопросам, как мы это делаем". Украина уже несколько недель просит своих союзников разрешить ей атаковать российские командные центры, аэродромы и инфраструктуру. В ответ на опасения возможного эскалации войны Столтенберг заявил: "Но я все еще считаю, что наибольший риск для нас - победа Путина в Украине".

06:13 Facebook and WhatsApp Curtail Russian Propaganda Outlet RTКомпания Meta, владеющая Facebook, ограничила распространение российской государственной пропаганды через СМИ, такие как телеканал RT. RT, а также связанные организации, запрещены во всех приложениях Meta, в том числе Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads. В ЕС RT был заблокирован с весны 2022 года из-за информационных кампаний, связанных с российским вторжением в Украину.

05:33 Lukashenko Grants Pardons to 37 Prisoners in BelarusАвторитарный лидер Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 37 заключенных. Администрация президента в Минске сообщает, что они были осуждены за "экстремизм", который в Белоруссии часто используется для обозначения критиков правительства. В группу помилованных входят шесть женщин и несколько человек с проблемами со здоровьем. Никаких подробностей об идентичности этих 37 человек не сообщается. В последние два месяца Белоруссия неоднократно помиловала заключенных, которые были заключены за протесты против правительства.

03:11 UN Report: Human Rights Situation in Russia DeterioratingСитуация с правами человека в России ухудшается, согласно докладу ООН. "Систематическая, государственная система нарушений прав человека" была установлена, сообщает Мариана Кацарова. Назначенная в 2023 году Советом ООН по правам человека в качестве специального докладчика по ситуации в России, Кацарова сообщает, что эта система предназначена для подавления гражданского общества и политической оппозиции. Критиков российского вторжения в Украину и диссидентов все чаще преследуют, согласно докладу. Кацарова оценивает число осужденных политических заключенных как минимум в 1372. Эти защитники прав человека, журналисты и критики войны были осуждены по сомнительным обвинениям и приговорены к длительным срокам заключения. В заключении они подвергаются пыткам. Политические заключенные содержатся в одиночных камерах, а другие принудительно направляются в психиатрические клиники. Настоящее число может быть выше, как указывает сотрудник.

23:24 Sweden to Guide Planned NATO Presence in FinlandНАТО работает над установлением военного присутствия на севере Финляндии, при этом Швеция может возглавить эту инициативу. Это включает в себя специальную модель многонациональных сил НАТО, известную как Forward Land Forces (FLF), подобную тем, которые есть в других странах-членах НАТО, граничащих с Россией. Об этом объявили министр обороны Швеции Паль Йонсон и его финский коллега Антти Хакканен на пресс-конференции в Стокгольме. Йонсон выразил благодарность за то, что Финляндия попросила Швецию стать страной-рамочной для этого присутствия, указывая на то, что это присутствие укрепит коллективную безопасность НАТО.

