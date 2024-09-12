17:40 Украина: российские снаряды нанесли удар по зерновому судна

17:12 Китайский Лидер Посетит Россию Еще Раз

Китайский лидер Си Цзиньпин планирует посетить Россию в октябре. Си примет участие в саммите БРИКС, как подтвердил китайский министр иностранных дел Ван И. Ван встречается с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге сегодня. Два лидера высоко оценили отношения между Китаем и Россией. Си с радостью принял приглашение Путина принять участие в саммите БРИКС в Казани, сказал Ван. Путин упомянул, что они обсудят аспекты их отношений, которые "идут quite well" во время их bilateralной встречи.

16:35 Новая Позиция для Генсека НАТО Столтенберга

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг станет новым председателем Мюнхенской конференции по безопасности. Столтенберг займет эту должность после конференции по безопасности в феврале 2025 года. Кристоф Хюсген, который в настоящее время занимает эту должность и ранее был длительное время советником по внешней политике канцлера Ангелы Меркель, уйдет со своего поста. В то же время Вольфганг Ишinger, бывший долгосрочный председатель конференции, останется президентом совета попечителей фонда. Столтенберг заменит своего поста генерального секретаря НАТО 1 октября, передав его бывшему премьер-министру Нидерландов Марку Рютте.

16:11 Число Жертв Поднялось в результате Атаки на Украину

По данным украинских источников, трое сотрудников Красного Креста на Украине якобы были убиты в результате обстрела российскими войсками. Инцидент произошел в селе в оспариваемом регионе Донецк, как сообщает офис генерального прокурора Украины в Telegram. Двое других сотрудников получили ранения, один из них находится в критическом состоянии. "Еще один отвратительный акт войны оккупирующими силами на Украине", - заявил президент Владимир Зеленский в Twitter. Дмитро Любинец, уполномоченный по правам человека, призвал ICRC признать нарушение Россией норм Женевской конвенции.

15:45 Заседание Суда Закрыто для Общественности

Председательствующий судья в уголовном процессе против трех адвокатов заключенного критика Кремля Алексея Навального в российском городе Петушки временно закрыл заседание для общественности. Она сослалась на соображения безопасности из-за angeblichen провокаций со стороны сторонников Навального. Трое адвокатов, Вадим Кобзев, Алексей Липзер и Игорь Сергунин, обвиняются в принадлежности к экстремистской организации.

15:18 Морская Война в Азовском Море

Сообщается о морском и воздушном конфликте между Украиной и Россией в Азовском море. Военная разведка Украины заявляет, что российский истребитель Су-30 был сбит с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса во время специальной операции на море (см. запись в 08:04). Однако Министерство обороны России пока не подтвердило эту потерю. В то же время они заявляют, что Украина пыталась атаковать российскую буровую установку с помощью быстрых катеров, в результате чего восемь катеров были потоплены, а остальные катера отступили.

14:54 Деморализация среди Украинских Солдат

Украинские солдаты испытывают трудности с использованием своих ограниченных ресурсов, согласно сообщениям журналиста ntv Кавиты Шарма. Это включает в себя использование старых советских вооружений с ограниченным боеприпасом, а также более современных, но редких западных вооружений.

14:23 Контрнаступление в Курске, Россия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия начала контрнаступление в российском пограничном регионе Курск. Несмотря на то, что не было предоставлено дальнейших подробностей, российские источники сообщают о "освобождении" десяти поселений в течение двух дней в Курской области.

13:55 Критика отношений Иран-Россия

Консервативный иранский политик Али Мотахhari выразил неблагоприятные замечания по поводу отношений Ирана с Россией в Twitter, противореча официальной позиции своей страны. Он ссылается на недавние санкции и дипломатические tensions между Ираном и западными державами, а также обвинения в поставках баллистических ракет Ираном России.

13:38 Прерывание Воды и Газа в Украинском Городе

ГородPokrovsk на востоке Украины испытывает перебои с водой и газом после российских атак. Губернатор региона Вадим Филашкин сообщает, что водоочистительная станция была повреждена во время боев, вынудив город полагаться более чем на 300 аварийных колодцев для своей водной поставки. Кроме того, газораспределительный центр был разрушен, оставив более 18 000 жителейPokrovsk без газа.

Согласно сообщению, Россия может иметь fewer военные корабли, чем официально заявлено. Российское новостное агентство "Агентство" заявляет, что Министерство обороны России заявляет о участии более 400 военных кораблей в масштабных военных учениях "Океан-2024". Однако портал ссылается на онлайн-данные из источников, таких как "Глобальные военно-морские силы 2024 года" и "RussiaShips.info", которые указывают на 264 и 299 военных кораблей соответственно. Примерно 50 кораблей и подводных лодок также якобы принадлежат Черноморскому флоту, который не участвует в учениях. Россия исторически обвинялась в завышении размера своего флота.

12:28 Россия Усилила Шпионаж против Германской Армии

Русские шпионы увеличили свою шпионскую деятельность против немецкой военной помощи Украине и бундесверу, как указано в годовом отчете военной службы охраны (MAD). Россия теперь проявляет большой интерес к информации о военной помощи, предоставляемой Украине, такой как маршруты транспортировки оружия и боеприпасов, процедуры развертывания и тактики западных систем вооружения в Украине. Российские разведывательные службы также возобновили свой фокус на способностях бундесвера по территориальной и альянсовой обороне.

**11:52 Мюнц: "Ядерное Оружие на Берлине" Угроза Не Случайна"

Великобритания и США могут дать Украине разрешение атаковать российскую территорию с помощью ядерного оружия. Пока Россия предотвращает это решение с помощью угроз, объясняет корреспондент ntv Райнер Мюнц. Поэтому неудивительно, что эксперт по ядерному оружию теперь предлагает атаки на Берлин.

11:15 Отчет: Принятие решения по дальнобойным ракетам отложено на две недели

Принятие решения по использованию украинских дальнобойных ракет на территории России откладывается, согласно Bloomberg. Вряд ли решение будет принято до собрания Генеральной Ассамблеи ООН 24 сентября, где соберутся около 150 лидеров, как сообщается в отчете. Авторы утверждают, что британский министр иностранных дел Ламми заявил, что собрание ООН станет следующей возможностью обсудить использование дальнобойных ракет. Украинский президент Зеленский планирует повторить свою требование на собрании. В среду Ламми и госсекретарь США Блинкен посетили Киев, чтобы обсудить планы Зеленского по атаке на российскую территорию. Блинкен планирует поговорить об этом с президентом США Байденом в пятницу. Премьер-министр Великобритании Стармер также встретится с Байденом в пятницу, чтобы обсудить этот вопрос.

10:31 Блинкен прибывает в Польшу после посещения Киева

Госсекретарь США Блинкен заезжает в Польшу, одного из главных сторонников Украины, на обратном пути из Киева. Планируются встречи с премьер-министром Туском и президентом Дуда. Блинкен, скорее всего, обсудит дальнейшее сотрудничество с Польшей, которая служит главным логистическим центром для западной военной помощи Украине. Польша также значительно увеличила военные расходы с момента вторжения России в Украину и заказала 96 боевых вертолетов Apache у американского оборонного гиганта Boeing на сумму $10 миллиардов.

09:59 Украина заявляет, что сбила 5 российских ракет и 64 дрона

Украинские ВВС сообщают, что российская армия атаковала Украину ночью с помощью 5 ракет и 64 дронов иранского производства. 44 дрона были перехвачены. Военные отчеты не полностью подтверждены. Системы ПВО в Киеве также были активны для перехвата приближающихся дронов.

09:11 Эксперт по внешней политике России призывает к сильному ядерному арсеналу

Российский эксперт по внешней политике Сергей Караганов выступает за четкое заявление России о готовности использовать ядерное оружие. Основной целью ядерной доктрины России должно быть убеждение "всех нынешних и будущих врагов в том, что Россия готова использовать ядерное оружие", заявил Караганов газете "Коммерсант". Москва могла бы провести ограниченный ядерный удар по стране НАТО без начала полномасштабной ядерной войны, сказал он. Ранее Караганов предлагал России рассмотреть возможность превентивного ядерного удара, чтобы запугать своих врагов. Некоторые западные эксперты считают, что Караганов играет полезную роль для Кремля, выражая взгляды, которые вызывают тревогу на Западе, делая Путина seeming более умеренным по сравнению с ним.

08:46 Украина надеется на одобрение США для использования западных дальнобойных ракет

В Украине растет оптимизм в отношении того, что ей скоро будет разрешено атаковать глубоко в российской территории с помощью западного оружия. Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул во время своего визита в Киев, что хочет убедиться, что "Украина имеет все, что ей нужно". В Великобритании признаки того, что одобрение уже на подходе:

08:04 Украинская разведка сообщает о сбитом российском истребителе

После сообщений о пропавшем с радаров российском истребителе Су-30СМ вчера военная разведка Украины сообщает, что украинские солдаты сбили такой же самолет во время операции в Черном море. Киевский независимый сообщает, что $50-миллионный истребитель, базирующийся в Крыму, был уничтожен переносной системой ПВО.

07:26 Украина сообщает о нескольких раненых в результате массированной атаки дронов на Конотоп

Число раненых в результате массированной атаки дронов на инфраструктуру энергетики в Конотопе в регионе Сумская область возросло до 14, сообщает государственное информационное агентство Украины Ukrinform со ссылкой на региональную военную администрацию. Среди целей был жилой дом в центре города.

06:04 Российские СМИ обвиняют Трампа в том, что он был ослаблен в теледебатах

Различные комментаторы на российском государственном телевидении заявили, что Трампа подставили во время его дебатов с Камалой Харрис, согласно Киевскому независимому. Они утверждают, что Трамп был в невыгодном положении. Фактическая проверка заявлений Трампа была раскритикована. Многие зрители считали, что Трамп проиграл дебаты. Если Трамп выиграет выборы, он объявил, что сразу же прекратит конфликт в Украине.

04:50 Российская атака в Конотопе причинила серьезный ущерб инфраструктуре

Российская атака на город Конотоп в Сумской области оставила несколько гражданских ранеными. По словам мэра Артема Семенихина, водоснабжение города было прервано на некоторое время. Также есть значительные повреждения энергетической инфраструктуры, и неизвестно, когда частные домохозяйства снова получат электроэнергию. После атаки в центре города вспыхнули несколько пожаров, и были повреждены школьные и жилые здания. Двоих людей увезли в больницу, один из которых находится в критическом состоянии.

03:29 Латвия отправляет больше военной помощи в Украину

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня объявила пакет военной помощи для Украины во время своего визита в Киев. Он будет включать бронетранспортеры, согласно премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, который объявил об этом после встречи с Силиной. Шмыгаль также упомянул, что обе страны обсуждают расширение сотрудничества в оборонной промышленности.

01:32 Великобритания предъявляет претензии иранскому бизнесмену из-за предполагаемых поставок ракет в Россию

В ответ на предполагаемые иранские поставки ракет в Россию Великобритания вызывала иранского бизнесмена, как заявил министерство иностранных дел в Лондоне. "Передача баллистических ракет России будет воспринята как опасное обострение и вызовет решительный ответ от Великобритании", - сказал заявление. Во вторник Германия, Франция и Великобритания объявили о новых санкциях против Тегерана из-за предполагаемых поставок ракет, в том числе приостановку двусторонних авиационных соглашений. Ранее Европейский союз раскрыл "достоверную информацию" о поставках иранских ракет в Россию.

00:14 Украина: Россия направляет неопытных солдат в ВовчанскВоенное командование Украины сообщает, что Россия отправляет на фронт в Вовчанск солдат без боевого опыта. Виталий Сарантсев, спикер оперативной тактической группы вооруженных сил в Харькове, подтвердил, что подразделения, участвующие в атаке на Вовчанск, плохо обучены. Считается, что новые пополнения - это мобилизационный резерв, поднятый Россией. Неясно, являются ли они бывшими заключенными или солдатами, набранными из других стран, таких как Центральная Азия, Африка или Ближний Восток.

22:39 Мэр западноукраинского города назначает русскоязычных инспекторовМэр западноукраинского города Ивано-Франковска объявил о назначении русскоязычных инспекторов из-за растущего использования русского языка в общественных местах. "Это инициатива снизу, и любой может стать языковым инспектором", - сказал мэр Руслан Марцинкив в интервью НТА. Многие перемещенные лица из восточной Украины, для которых русский является родным языком, поселились в городе. Марцинкив ожидает не менее 100 таких инспекторов, с уже зарегистрированными около 50 волонтеров. Он также предоставил номер телефона для граждан, чтобы сообщать о русскоязычных в общественных местах. Миллионы людей, в основном из русскоязычных регионов на востоке и юге, бежали в относительно безопасный украинскоязычный запад Украины из-за конфликта.

21:42 Эрдоган требует возвращения Крыма от МосквыПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал возвращения Крымского полуострова Украине. "Наша позиция в поддержку территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины остается непреклонной. Возвращение Крыма Украине является требованием международного права", - сказал Эрдоган в видеообращении по случаю саммита платформы Крыма. Платформа Крыма, созданная в 2021 году, направлена на повышение осведомленности о ситуации вокруг аннексированного полуострова.

21:05 Сообщение: Киев представит военную стратегию СШАПрезидент Украины Владимир Зеленский считает, что поддержка США является решающей для отражения российского вторжения. "План победы (...) во многом зависит от поддержки Соединенных Штатов. И других партнеров", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Киеве. План, который будет представлен перед второй Украиной конференцией мира, направлен на "существенное усиление Украины" и "принуждение России к прекращению войны". По данным Bloomberg, США требуют от Зеленского четкой стратегии для ударов по России перед ослаблением ограничений на использование западного оружия. Госсекретарь США Блинкен и британский министр иностранных дел Ламми якобы находились в Киеве, чтобы обсудить долгосрочную стратегию на предстоящий год, чтобы лучше понять цели Украины.

20:37 Блинкен заявляет о позиции Байдена по использованию оружия против РоссииГоссекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США делают все возможное, чтобы удовлетворить военные потребности Украины, в том числе поставлять дальнобойное оружие от Запада для атак на цели в России. Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудят этот вопрос в пятницу, сказал Блинкен на совместной пресс-конференции с его британским коллегой Дэвидом Ламми и министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой в Киеве. "Мы работаем срочно, чтобы обеспечить, чтобы Украина имела все средства, необходимые для эффективной самообороны", - сказал Блинкен, добавив, "Мы хотим, чтобы Украина победила".

Есть опасения, что эскалация кибервойны между Россией и другими странами может привести к потенциальному военному конфликту. По мере роста tensions между Россией и Западом из-за кибервойны и других геополитических вопросов растет страх, что потенциальная кибервойна может перерасти в полномасштабную кибервойну или даже физический конфликт.

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