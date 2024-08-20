17:36 Россия строит второй мост, проходящий вдоль Крымского моста?

Спутниковые снимки указывают на то, что Россия строит второй мост рядом с 19-километровым Керченским мостом, соединяющим материковую часть России с Крымом. Онлайн-платформа "Українська Правда" сообщает о продолжающемся "параллельном строительстве", которое, похоже, является мостом. ntv.de подтверждает это путем сравнения спутниковых снимков за июнь, июль и август, подтверждая строительную активность. Согласно "Українській Правді", россияне принимают меры для защиты tanto новой конструкции, как и постоянно атакуемого Керченского моста.

16:58 Зеленский признает сложные условия на Восточном фронтеКак сообщает британская газета "Гардиан", президент Владимир Зеленский признал ситуацию на восточном фронте Украины сложной, особенно в районе важного логистического центра Покровск и вблизи Торецка. Украинское Генеральный штаб сообщил о 14 стычках в районе Торецка и 34 в секторе Покровска с начала дня на своей официальной странице в Facebook.

16:36 Москва советует жителям Курска: отключить приложения для знакомств и камеры видеонаблюденияМинистерство внутренних дел России советует жителям трех приграничных регионов отключить приложения для знакомств и отключить онлайн-камеры видеонаблюдения. Министерство сообщило, что противник идентифицирует значительное количество IP-адресов на их территории и удаленно получает доступ к незащищенным камерам, следящим за различными территориями, включая частные фермы, стратегически важные дороги и шоссе. Кроме того, использование онлайн-сервисов знакомств не рекомендуется, так как они могут использоваться для сбора информации.

16:20 Россия сообщает о 17 погибших гражданских - за одну неделюРоссийское новостное агентство ТАСС сообщило, цитируя службы спасения, что украинский рейд в Курске в течение последней недели привел к гибели 17 гражданских лиц. Еще 235 гражданских лиц получили ранения.

15:54 Репортер описывает быстрый российский продвижение в ПокровскеРепортер ntv Надя Криевольд сообщила из восточной Украины, что российские войска запустили 63 атаки на фронте Покровска накануне. Она поговорила с работниками спасательной службы, которые планировали эвакуировать украинскую деревню, но операцию пришлось отменить, так как российская армия, якобы, захватила район.

15:33 Россия резко реагирует на американских журналистов в КурскеРоссия вызвала высокопоставленного американского дипломата, сообщает российское новостное агентство ТАСС. Россия хочет выразить протест против "провокационных действий" американских журналистов в российском регионе Курск, где украинские силы начали наступление две недели назад. Репортеры, якобы, незаконно проникли в район и будут привлечены к ответственности, сообщает ТАСС.

15:10 Комиссар по делам Восточной Германии признает российскую пропаганду в Восточной ГерманииФедеральный комиссар Германии по восточным делам Карстен Шнайдер от SPD выразил шок по поводу некоторых взглядов немцев на Украину. Он осудил предвзятые комментарии о Украине и украинцах, особенно в Восточной и Западной Германии. Шнайдер заявил, что российская пропаганда играет значительную роль в этой ситуации и особенно эффективна в Восточной Германии.

14:48 Нехватка боеприпасов из-за наступления на Курск винит в российских успехахПо данным "Файненшл Таймс", российское наступление на восточной Украине частично можно объяснить тем, что Киев перебросил ресурсы на север из-за атаки на Курск. В этом районе солдаты начали экономить боеприпасы для своего оружия впервые с тех пор, как Конгресс США приостановил помощь. Эти ресурсы были перераспределены для поддержки войск, вторгающихся в российский регион Курск.

14:26 Эксперт Кремля: наступление на Курск подчеркивает смену власти в МосквеЭксперт Кремля Райнер Мунц считает, что украинское наступление в Курске может ускорить или хотя бы раскрыть смену поколений в московском аппарате власти. Тем не менее, Мунц отметил, что власть Путина не угрожается.

14:01 После российской атаки на Тернополь: власти предупреждают о высоком уровне хлора в воздухеПосле российской атаки на промышленный объект в Тернополе, западная Украина, местные власти предупредили о высоком уровне хлора в воздухе. Оксана Чаичук, глава регионального центра по контролю и профилактике заболеваний, призвала жителей ограничить уличную деятельность и держать окна закрытыми из-за уровня хлора в воздухе, который в четыре-десять раз превышает нормальный. Атака, якобы, была направлена на склад топлива и смазочных материалов, что привело к пожару на неопределенном объекте. О погибших или раненых не сообщается.

13:39 Москва: российские войска захватили город Нью-Йорк в ДонецкеРоссийские силы, якобы, захватили город Нью-Йорк в Донецкой области восточной Украины, сообщает Министерство обороны России. Войска захватили "один из крупнейших поселений вблизи Торез, стратегически важный логистический центр Новогородское", заявил министерство, используя советское название. Название Нью-Йорк, полученное от немецких поселенцев, было изменено на Новогородское в 1951 году и затем возвращено в 2021 году благодаря усилиям украинских активистов. Город находится примерно в 6 километрах к югу от Торез, который является целью российских атак уже несколько недель.

Дезертир из России, известный под прозвищем "Серебро", работающий с военной разведкой Украины (ГУР), ранее ранил своего командира гранатой в городе Очеретыне в Донецкой области. Об этом сообщило ГУР. Перед тем, как покинуть свой пост, "Серебро", якобы, ранил своего командира из-за свидетельства неприглядных действий в своем подразделении и среди командиров. Затем он связался с "Легионом свободы России" в начале 2024 года и начал поставлять им информацию о местонахождении российских войск и военной стратегии.

12:23 Рада Обсуждает Запрет на Украинскую Православную Церковь, Связанную с Россией Рада рассматривает возможность запрета Украинской православной церкви, связанной с Россией. Парламент в Киеве уже утвердил законопроект, который на начальном этапе запрещает деятельность Русской православной церкви на территории Украины. Однако для вступления в силу он нуждается в судебном утверждении. Украинское правительство критикует эту церковь как платформу для российского влияния в стране и сторонника вторжения в Украину.

11:51 Пожар на Нефтебазе в Ростовской Области Управляется Пожарными Более 500 пожарных в настоящее время борются с крупным пожаром на нефтебазе в Ростовской области, который уже горит на протяжении трех дней. Пожар, охватывающий более 10 000 квадратных метров и затрагивающий несколько цистерн с дизельным топливом, был вызван ударом украинского беспилотника, как заявил глава Пролетarska, Валерий Горницкий. Он заверил, что нет опасности взрыва или эвакуации. В тушении пожара задействовано четыре пожарных самолета и более 520 пожарных. Из-за высокой температуры пожарные машины не могут приблизиться к огню, сказал Горницкий. По меньшей мере 41 пожарный получил ранения, 18 из них были госпитализированы.

11:08 Взрывы на Украинской Энергетической Инфраструктуре Повредили Завод и Хранилище Топлива в Тернополе В результате недавних бомбардировок Россией украинской энергетической инфраструктуры в Тернопольской области пострадал завод и хранилище топлива. Украинское телевидение показало массивные клубы черного дыма, поднимающиеся над Тернополем, что побудило местные власти порекомендовать жителям оставаться дома. Более 90 пожарных задействованы в тушении пожара, и ситуация находится под контролем, согласно Тернопольской областной администрации.

10:41 Бывший Дипломат России Бондарев Обвиняет Путина в Трусоватом Поведении Президент России Владимир Путин действует "как трусливый самозванец", согласно Борису Бондареву, бывшему российскому дипломату, который написал статью для ntv.de. Репутация Путина как непобедимого противника была испорчена конфликтом в Украине. Ожидаемый быстрый захват не состоялся, и Россия была застигнута врасплох украинскими атаками, такими как та, что произошла в Курске. "Путин не способен противостоять серьезным угрозам и растерян в своем ответе", - критикует Бондарев. Бывший дипломат, который дистанцировался от режима Путина из-за войны в Украине, также критикует западных политиков за их позицию о неиспользовании поставленного оружия против российских сил на их собственной территории. "Нужно противостоять Путину силой", - утверждает Бондарев, отвергая озабоченность Запада эскалацией как необоснованную. "Эскалация уже происходит - враг Путина вторгся на его территорию! Но он не ответил никак."

10:13 Украина Сообщает О Пяти Жертвах среди Гражданского Населения и Более Двух Дюжинах Раненых в результате Атак России В течение последних 24 часов российские атаки в Украине привели к гибели пяти гражданских лиц и не менее 22 раненым, в том числе ребенка, согласно данным региональных властей, сообщает "Киевский Независимый".

09:37 Нефтебаза в Пролетарске Горящая как Показывают Спутниковые Снимки Украина атаковала крупную нефтебазу в Пролетарске дронами в воскресное утро. Несмотря на героические усилия по тушению пожара, он продолжался и на следующий день, причинив ранения более 40 пожарным, как сообщают региональные власти. Спутниковые снимки показывают масштаб пожара:

Украина намеренно атаковала несколько российских нефтеперерабатывающих заводов и нефтяных объектов беспилотниками в течение последних нескольких месяцев, пытаясь нарушить поставки топлива вражеским войскам и минимизировать доходы российской нефтяной промышленности.

09:16 Украинская Столица Сообщает О Более 1300 Убитых Российских Солдат за День Украинские власти заявляют, что 1 330 российских солдат были убиты или выведены из строя за один день, согласно официальным данным Министерства обороны Украины. С начала конфликта в феврале 2022 года, по данным министерства, было "уничтожено" или захвачено в общей сложности 601 800 российских солдат. Министерство также сообщает, что противник потерял пять танков (всего 8 518) с начала российского вторжения. Украина заявляет, что уничтожила или захватила более 16 500 бронированных машин и более 13 800 беспилотников. Эти цифры не могут быть независимо проверены, так как Москва отказывается раскрывать информацию о своих потерях в Украине.

"08:47 Байден Твердо Стоит на стороне Свободы Украины: Ни один Лидер не Должен Кланяться Тиранам" Джо Байден заявил: "Ни один лидер не должен кланяться тиранам". На первом дне съезда Демократической партии американский президент отметил: "Путин думал, что захватит Киев за три дня. Три года спустя, Украина остается свободной", согласно "Киевскому Независимому". Байден противопоставляет свою позицию как твердого союзника НАТО и чемпиона суверенной Украины бывшему президенту Дональду Трампу, который хвалил президента России Владимира Путина. "Ни один главнокомандующий не должен кланяться тиранам", - заявил Байден.

08:31 Россия Проводит Ночные Авиаудары по Украине Россия провела очередную серию ночных авиационных атак на Украину, ударив по девяти местам, разбросанным по всей средней, северной и южной частям страны, согласно отчету украинских ВВС в Telegram. Было сбито три ракеты и 25 дронов. В этом месяце это уже пятый ракетный удар по Киеву, с 41 воздушной тревогой в столице в августе. Вчера военные сообщали о отражении атаки дронов на Киев.

07:52 Военная администрация Киева: Отбита атака России на Киев - Пока без потерь Российские солдаты атаковали Киев с севера этим утром, как заявила военная администрация города в Telegram. "Похоже, враг ударил в сердце Украины с севера, вероятно, используя ракеты типа "Искандер". Это пятая ракетная атака на Киев в этом месяце!", - говорится в сообщении. Ракеты якобы были уничтожены силами ПВО на окраинах Киева. В городе пока нет сообщений о повреждениях или потерях.

07:38 Белоруссия: Лукашенко перебрасывает дополнительные войска и авиацию к границе с Украиной Белоруссия перебросила дополнительные войска ПВО и авиацию к границе с Украиной, объявил генерал-майор Андрей Луканович, начальник белорусских войск ПВО, как сообщает украинская газета "Киевский независимый". Это заявление последовало вскоре после того, как белорусский президент Александр Лукашенко объявил о переброске трети армии страны к границе этим летом. Лукашенко обвинил разногласия между Белоруссией и Украиной в концентрации войск на границе. Луканович сообщил национальному телевидению, что белорусские военные, самолеты, зенитно-ракетные комплексы и радиоэлектронные подразделения были переброшены к границе. Украина пока не подтвердила заявления Лукановича о увеличении количества белорусских войск и вооружения на границе. Государственная пограничная служба Украины сообщала более недели назад, что никакого военного наращивания возле границы с Белоруссией не произошло, несмотря на приказы Лукашенко.

07:24 ИСВ: Россия направляет 5000 солдат в область Курск России приходится направлять солдат с других театров военных действий в Курск из-за действий украинских войск в регионе, согласно отчету Института изучения войны (ИСВ) в США. "Российские войска интегрировали дополнительные войска в область Курск с начала украинского наступления, вероятно, направив более 5000 солдат в регион", - считают аналитики.

06:54 Зеленский призывает к проведению второго саммита мира в Украине в этом году Президент Украины Владимир Зеленский призвал своих дипломатов организовать второй саммит мира в Украине до конца года. Говоря на встрече с иностранными дипломатическими делегатами в Украине, Зеленский отметил: "Я считаю первый саммит выдающимся достижением для Украины. Я хочу выразить благодарность всем, кто способствовал проведению нашего саммита. Сейчас мы готовимся ко второму саммиту мира, и очень важно, чтобы он состоялся в этом году". Он призвал всех ускорить процесс и расширить круг поддержки первого саммита.

06:22 Россия целенаправленно атакует Киев ночью Россия продолжает наносить ночные удары по Киеву, как сообщают украинские источники. Ночью воздушно-космические силы были активны, чтобы отразить еще одну российскую авиационную атаку на Киев, как сообщает военная администрация города в Telegram. Свидетели сообщают о взрывах, похожих на работу систем ПВО.

05:11 Ночные атаки дронов в нескольких украинских регионах, удаленных от линии фронта Ночью произошли несколько атак дронов в нескольких украинских регионах, удаленных от линии фронта. Согласно данным ПВО, целью стали области Сумская, Полтавская, Херсонская, Николаевская, а также окрестности Киева. Местные власти призвали жителей укрыться в укрытиях. Пока нет сообщений о повреждениях.

02:23 США остаются едиными с Киевом - обсуждение наступления в Курске Несмотря на украинское контрнаступление в российской области Курск, США остаются верными поддержке Киева. Президент США Джо Байден заявил: "Мы твердо поддерживаем Украину и будем оставаться с ней столько, сколько потребуется", - сказал он на пресс-конференции представителя министерства обороны США. США продолжают выделять военную помощь Киеву. Министр обороны США Ллойд Остин заверил своего украинского коллегу Рустема Умерова о продолжении поддержки США во время телефонного разговора, уточнил представитель. Во время разговора Остин получил дополнительную информацию о целях Украины в контрнаступлении.

01:07 Германия поставляет больше военной помощи Украине Германия передала еще одну партию военной техники Украине. Как сообщает министерство обороны, эта помощь включает третью систему ПВО Iris-T, тысячи артиллерийских снарядов, дроны, Recovery vehicle и большое количество винтовок вместе с боеприпасами.

00:20 Зеленский заявляет о самом крупном захвате российских солдат Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинское наступление в российской области Курск является самым крупным захватом российских солдат с начала войны. Говоря с дипломатами, он сказал, что эти пленные впоследствии будут обменяны на украинских пленных. По данным, Россия до сих пор удерживала больше украинских солдат, чем наоборот.

22:21 Лидер Чечни призывает солдат идти на фронт Военный командир Чечни Апти Алаудинова призывает российских призывников идти на фронт, заявляя, что те, кто погибнет в Курской области, попадут в рай, согласно газете "Киевский независимый".

21:58 Зеленский: украинское наступление опровергло концепцию "красной линии" России Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинское наступление на территорию России изначально считалось невозможным. Он добавил, что многие страны предупреждали, что это наступление перейдет самую важную "красную линию" России. Однако Зеленский добавил: "Теория "красной линии" России рухнула где-то возле Бучи".

21:38 Литва начинает строительство базы для немецких войскЛитва начала строительство объекта для размещения немецких войск. После завершения к концу 2027 года он сможет вместить до 4000 немецких солдат. Это будет первое постоянное зарубежное размещение бундесвера со времен Второй мировой войны. В 2021 году Германия пообещала разместить войска в своем члене НАТО и ЕС, граничащем с Россией. Ожидается, что затраты на строительство превысят один миллиард евро, согласно министру обороны Литвы Raimundas Karoblis.

21:15 Президент Чехии предлагает членство в НАТО для частично оккупированной УкраиныПрезидент Чехии Petr Pavel предложил возможность присоединения Украины к НАТО, несмотря на частичную оккупацию Россией. Он видит переговоры о мире между Украиной и Россией в ближайшие годы, которые могут привести к тому, что Россия сохранит некоторые оккупированные территории без признания этих границ демократическими государствами. Впоследствии, по словам Павла, "мы могли бы принять Украину в НАТО в границах, которые находятся под ее контролем в тот момент". Германия также стала членом НАТО в 1955 году, будучи частично оккупированной Советским Союзом.

20:57 Украинские войска приближаются к российскому мостуУкраинские войска, по сообщениям, взяли под контроль город Wyschnewka в российской оккупированной области Курск, находясь примерно в 12 километрах от плавающего моста через реку Сейм, который в настоящее время является единственным стратегическим проходом для военных поставок или эвакуации России.

20:36 Покровск в опасностиВоенное управление восточного украинского города Покровск находится в неопределенном положении, так как российские войска продвигаются вперед: "Враг движется к окраинам Покровска. Мы видим это, это не секрет", - заявил глава информационного отдела "Вашингтон пост". "Возможно, ситуация как-то изменится - мы надеемся, что враг остановится где-то у подступов к Покровску и наши войска отразят их", - сказал он. Если Покровск падет, это будет самой большой населенной областью, захваченной Russians с момента Бахмута в мае 2023 года.

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Конфликт на Украине продолжает эскалацию с российским строительством еще одного моста рядом с Керченским мостом, соединяющим российский материк с Крымом. Об этом сообщают tanto онлайн-платформа "Українська Правда", как и немецкий новостной портал ntv.de, используя спутниковые снимки для подтверждения своих заявлений.

Министерство внутренних дел России посоветовало жителям трех приграничных регионов отключить свои приложения для знакомств и отключить онлайн-камеры видеонаблюдения из-за того, что противник идентифицировал значительное количество IP-адресов на их территории и удаленно получал доступ к незащищенным камерам, следящим за различными районами.

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