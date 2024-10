17:30: Министр обороны Нидерландов в Харькове: Украина должна держать дистанцию от России

16:10 Приблизительно 660 000 российских солдат "выведены из строя" в ходе конфликта, заявляет Украина

По данным украинского военного командования, Россия понесла значительные потери, потеряв около 660 000 soldiers в конфликте с Украиной. Украинская армия объявила в заявлении, что 660 470 российских солдат были "выведены из строя", термин, который часто интерпретируется как либо убитые, либо серьезно раненые, чтобы вывести их из строя.

15:14 Как минимум один погибший в результате атаки российских дронов

Атака российских дронов в Украине привела к как минимум одному погибшему. Автомобиль 49-летнего человека был поражен дроном в Харьковской области, сообщил губернатор Олег Синегубов. Украинские власти также сообщили, что газопровод был поврежден, а склад сгорел в Одесской области. По данным украинских ВВС, российские силы запустили ракеты и 87 дронов, из которых 56 дронов и две ракеты были уничтожены. Еще 25 дронов пропали с радаров, что, возможно, связано с ракетными перехватчиками ПВО.

14:26 Эгон Крэнц призывает к мирным переговорам по Украине

Бывший генеральный секретарь СЕПГ и председатель Государственного совета ГДР Эгон Крэнц считает, что значительные успехи АФД и БСВ на выборах в восточных регионах в сентябре сигнализируют о необходимости мирных переговоров для прекращения войны России в Украине. "Это призыв: слушайте нас сейчас! Мы хотим политику мира. Мы хотим жить, а не умирать", - сказал Крэнц газете "Тагесшпигель" на мероприятии "75 лет ГДР" в Берлине. Крэнц похвалил требования премьер-министров Саксонии и Бранденбурга, Михаэля Кречмера от ХДС и Диетма Вайдке от СДПГ, а также председателя ХДС Тюрингии за усилия по поиску дипломатического решения конфликта в Украине.

87-летний Крэнц, который когда-то был заместителем, доверенным лицом и преемником Эриха Хонеккера, также согласен с позицией бывшего канцлера Герхарда Шрёдера по отношению к войне России в Украине. "Я считаю, что он занимает сильную позицию. Я согласен с ним в этом вопросе", - сказал Крэнц. Крэнц и Шрёдер имеют долгую историю, в том числе встречи в Бонне в 1980 и Восточном Берлине в 1981 годах. В то время Крэнц возглавлял коммунистическую молодежную организацию Свободная немецкая молодежь (ФДЖ), а Шрёдер был председателем молодых социалистов.

13:52 Стратегия Украины заключается в "обмене пространством на потери"

Военный аналитик Украинского института стратегических исследований Николай Бельесков, как описано в "Нью-Йорк Таймс", объясняет, что стратегия Украины заключается в "обмене пространством на потери". Это означает отступление из осажденных городов после нанесения максимального ущерба Russians в плане потерь личного состава и материальных средств. "Речь идет о том, сколько они теряют, прежде чем осознают, что это безнадежно", - говорит Олесь Саненко, член 411-го украинского батальона беспилотников. Некоторые украинские командиры предпочитают покидать позиции или поселения, чтобы минимизировать собственные потери личного состава под натиском непрерывных атак.

13:14 Украина: Россия придает приоритет Крымскому мосту внутренним целям

Спикер украинского флота Дмитрий Плетючук обсуждает поставку зенитно-ракетных комплексов С-300 в район Крымского моста на телеканале Эспрессо. "Конечно, им нужно пополнить запасы", - говорит Плетючук. "Россияне действительно развернули значительные системы ПВО там. И они не делают это без причины - им нужны ракеты, это не совпадение". Россия ценит Крымский мост больше, чем аналогичные цели на собственной территории, считает спикер. Мост имеет больше символического, чем практического значения, добавляет он. Украина стремится навсегда уничтожить мост, но пока не смогла этого сделать из-за его сильной защиты. Структура была повреждена дважды в результате атак.

12:48 Мерц: Если Запад отступит, Россия захочет большего

В гостевой статье для "Фокуса" лидер ХДС Фридрих Мерц предупреждает: "Мы не должны обманываться природой этой войны и не должны обманываться сейчас. Путин разрушает политический порядок в Европе, который мы построили вместе с Россией, а не против России, после 1990 года". Ни Европа, ни НАТО не нарушали никаких соглашений и не провоцировали Россию на ведение такой войны против Украины, подчеркивает Мерц. Если Украина останется твердой и Запад продолжит поддержку, Россия поймет, что дальнейшее военное насилие бессмысленно. Однако если Запад отступит, "Россия победила, и она будет хотеть большего".

12:14 Погиб российский оппозиционный активист Дадин на стороне Украины

Российский оппозиционный активист Ильдар Дадин, якобы, погиб, сражаясь против России на украинской стороне. Он, якобы, погиб в боях в Харьковской области, написала журналистка Ксения Ларина на платформе X. Власти в Киеве пока не подтвердили эту информацию. Дадин был приговорен к трем годам лишения свободы в России в 2015 году за участие в несанкционированных протестах. Он отсидел 15 месяцев, прежде чем его освободили из тюрьмы. В 2023 году он уехал в Украину и присоединился к Российскому добровольческому корпусу, чтобы сражаться против России в войне.

11:34 Украинский подразделение опубликовало видео удара дрона по российскому танку 60-я украинская бригада поделилась, якобы, подлинным видео, демонстрирующим точное попадание дрона в российский танк в Донецкой области. В клипе показано, как удар дрона приводит к взрыву, в результате которого башня танка взмывает в небо.

11:06 Пострадали в результате российских атак в Украине По данным "Киевского независимого", в результате российских атак в Украине накануне погибли не менее 4 человек, а более 30 получили ранения.

10:33 Обороняющийся из Вугледара о превосходстве российской артиллерии По данным украинских источников, российская сторона имеет трехкратное преимущество в количестве артиллерийских боеприпасов. Однако солдат из 72-й бригады, который когда-то защищал Вугледар, сообщает о худшей ситуации с количеством артиллерийских систем. Летом Russians had a 10 to 1 advantage in artillery systems around Wuhledar. A soldier from the 72nd Brigade shared his concerns, stating, "One of our artillery systems can hardly stand against 10 of theirs." He also highlighted that the Russian forces can easily overwhelm the Ukrainian defense if they focus on a specific area.

09:59 Российские атаки на Украину с помощью беспилотников и ракет Украинские Воздушные силы сообщили о 87 атаках беспилотников со стороны России над Украиной за ночь. Кроме того, было сбито 4 ракеты, и 56 беспилотников вместе с 2 ракетами были уничтожены средствами ПВО. По оценкам, еще около 25 беспилотников были сбиты посредством радиоэлектронной борьбы.

09:13 Извинения премьер-министра Дании за задержку поставок F-16 в Украину Премьер-министр Дании Метте Фредериксен извинилась перед Украиной за задержку поставок истребителей F-16 через вирусное видео в украинских каналах. Она initially planned to deliver the combat aircraft at the beginning of the war but faced lengthy discussions about its advisability. Denmark has promised to deliver 19 fighter jets to Ukraine but lacks both pilots and adequate time for training. So far, only a small number of F-16s have been deployed. Russia invaded Ukraine in February 2022.

08:31 "Киевский пост": Смерть северокорейских офицеров в результате ракетного удара По данным "Киевского поста", в результате ракетного удара в районе российской оккупированной Донецкой области погибли более 20 солдат, в том числе 6 северокорейских офицеров. Конфиденциальный источник добавил, что эти офицеры прибыли, чтобы проконсультироваться со своими российскими коллегами и продемонстрировать обучение персонала перед началом атаки.

07:50 Уничтожение российских боевых позиций в Украине с помощью ракет "Громовая тень" Генеральный штаб украинских Вооруженных сил сообщил об уничтожении трех боевых позиций, принадлежащих 35-й, 27-й моторизованным бригадам и 2-й объединенной армии. Операция была проведена силами украинских Воздушных сил, ракетных и артиллерийских подразделений и других формирований. В операции использовались ракеты "Громовая тень" и ГРАУ. Украина уже некоторое время использует ракеты "Громовая тень", но еще не получила их дальнюю версию. ГРАУ могут запускаться с МРУЗ "Хаймарс" с дальностью около 70 километров.

07:04 ISW: Сложности с набором в российскую армию По данным ISW, Министерство обороны России планирует поощрять новых призывников щедрыми наградами в будущем. Однако сообщается, что текущие усилия по набору дают fewer results, что указывает на необходимость увеличения финансовых стимулов из-за неэффективности текущих стратегий набора. ISW оценивает, что Россия может столкнуться с долгосрочными ограничениями по генерации достаточного количества призывников из-за своей кампании по мобилизации, и такие стимулы могут не эффективно решать эти проблемы.

06:20 Возможности для украинского контрнаступления и вызовы для России Марк Гейлоти, эксперт по России, считает, что к 2025 году Украина будет готова к масштабному контрнаступлению, учитывая новое оборудование, которое она получает. Он также отмечает, что Киев эффективно использует свои собственные ракеты и беспилотники для целевого удара по российским складам боеприпасов. Однако российские силы сталкиваются с трудностями в наборе солдат несмотря на щедрые выплаты, низкую доступность рабочей силы и истощение запасов военной техники. Гейлоти также подчеркивает потенциальные угрозы для Украины со стороны усиления антиукраинских сил в Европе и возможности победы Дональда Трампа на выборах в США.

Пять республиканских сенаторов США выразили обеспокоенность по поводу растущих связей Венгрии с Россией и сотрудничества с Китаем после своего визита в страну. В группу сенаторов входили Джерри Морэн, Джон Бузман, Сьюзан Коллинз, Джон Корнин и Джон Кеннеди. Сенатор Морэн выразил обеспокоенность по поводу усиления отношений Венгрии с Россией и ослабления ее демократических институтов, призывая к более тесному сотрудничеству между Венгрией и ее партнерами. "Нам выгодно, чтобы наши страны тесно сотрудничали. Мы призываем Венгрию учитывать и решать проблемы своих союзников." Венгрия является ключевым союзником России в ЕС. Премьер-министр Орбан неоднократно препятствовал помощи Украине, выступал за переговоры и часто отражал точки зрения Кремля. Несмотря на осуждение войны, Венгрия отказывается поставлять оружие Украине.

03:27 Подавление российской воздушной атаки на Киев силами ПВО

По данным украинского военного Telegram-канала, украинские подразделения ПВО якобы предотвратили российскую воздушную атаку на Киев. Подробности не приводятся.

01:58 Посол России в США уезжает в Москву

По данным российских СМИ, посол России в США Анатолий Антонов, предположительно, заканчивает свою дипломатическую службу. Он возвращается в Москву, как сообщает представитель Министерства иностранных дел, цитируемый агентством Интерфакс. Газета "Ведомости" сообщает, что отъезд Антонова близок. Более подробной информации пока нет. Антонов занимал пост посла с 2017 года.

23:46 Украина: Пленных часто убивают русские - 93 солдата расстреляны

15:14 Правоохранительные органы сообщают о достоверной информации, что российские оккупационные солдаты казнили большое количество украинских военнопленных. По данным Ukrinform, Юрий Белоусов, глава отдела по расследованию военных преступлений Генеральной прокуратуры, заявил в национальном радио: "У нас сейчас есть доказательства того, что 93 наших солдат были казнены на поле боя", - сказал он. Белоусов подчеркнул, что 80% украинских военнопленных были казнены в этом году. Эта практика началась в ноябре 2023 года. "Отношение российских солдат к нашим военнопленным ухудшилось", - сказал Белоусов.

22:14 В рассмотрении находятся предварительные территориальные уступки в обмен на членство в НАТО?

Украина твердо намерена вернуть территории, оккупированные Россией за последние десять лет. Однако ей не хватает необходимых людей, оружия и поддержки западного альянса для достижения этой цели. Президент Украины Владимир Зеленский сейчас заявляет, что Киев готовит "значительные решения" с Вашингтоном и другими странами на встрече группы контактов в Рамштайне 12 октября. По данным "Финансового времени", новая стратегия Украины заключается в просьбе о военной и дипломатической поддержке от своих союзников, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров. Западные дипломаты и большее число украинских официальных лиц считают, что значимые гарантии безопасности могли бы стать основой для урегулирования, при котором Россия сохраняет де-факто, но не де-юре контроль над оккупированной украинской территорией. Ведутся также дискуссии о том, может ли Украина получить членство в НАТО в рамках этого.**

21:23 Россия терпит потери в три раза большие, чем Украина, ожидая поставки танков

Россия в среднем теряет в три раза больше техники, чем Украина, и "постоянно исчерпывает запасы унаследованного советского оборудования, в то время как его производство, как и у Украины, покрывает лишь небольшую часть того, что теряется", - говорит Якуб Яновский, пражский аналитик, работающий на голландскую службу открытых источников информации Oryx. При сравнении мобилизационных возможностей, рабочей силы и производственных мощностей, время в настоящее время играет на руку России, предупреждает Конрад Музыка, польский аналитик и директор Rochan Consulting. Яновский считает, что несмотря на то, что у России больше солдат и большая огневая мощь, она все равно может столкнуться с серьезными проблемами, если Запад усилит свою поддержку. Кроме того, несколько обещанных поставок военной техники все еще ожидаются. По данным Oryx, Киев все еще ждет обещанные поставки по крайней мере 280 танков, 480 бронетранспортеров, 1200 машин для перевозки личного состава и 180 мобильных артиллерийских установок.**

20:34 Украина сообщает о сбитом российском бомбардировщике, публикует фото обломков

Украинские силы заявляют, что сбили российский боевой самолет. Бомбардировщик был поражен возле города Костянтынивка в провинции Донецк в субботу, согласно заявлению главы местной военной администрации. Изображения показывают обломки сгоревшего самолета, врезавшегося в здание и вызвавшего пожар.**

Европейский Союз может потенциально ввести санкции против России в ответ на ее действия в Украине.

В свете значительных потерь, понесенных Россией в конфликте с Украиной, некоторые европейские страны могут призвать к более сильной поддержке Украины со стороны ЕС.

