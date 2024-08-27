17:25 Гросси выражает серьезную обеспокоенность вблизи Курской атомной электростанции.

16:51 Сырский: Россия направляет 30 000 солдат в Курскую областьЦель операции Украины в Курске - отвлечь российские войска от других районов, в частности, Покровска и Курачево в Донецке. По словам военного лидера Украины Олеся Сырского, Россия уже перебрасывает около 30 000 солдат в Курск, и их число продолжает расти. Этот шаг свидетельствует о снижении активности России в южном направлении Украины. Однако давление в Покровске остается интенсивным, где Москва укрепляет свои наиболее боеспособные войска, добавляет Сырский.

16:25 Удар российских ракет в Харьковской областиРоссийские силы атаковали Богоодухов в Харькове ракетами, в результате чего погиб один человек и ранено шесть, сообщает Генеральная прокуратура Украины. 71-летняя женщина погибла, когда ракета попала в автобусную остановку. Российские атаки также затронули промышленные объекты, жилые районы и автомобили.

15:57 Шмыгаль ожидает бюджетный дефицит Украины в размере 15 миллиардов долларов в 2025 годуПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украине требуется дополнительные 15 миллиардов долларов для покрытия бюджетного дефицита в 2025 году, при этом общий дефицит в 2023 году оценивается в 35 миллиардов долларов, а планы по его покрытию составляют 20 миллиардов долларов. Украинское правительство ожидает дефицит около 38 миллиардов долларов в 2024 году. Шмыгаль предложил увеличить налоги и занять больше на внутреннем долговом рынке для финансирования войны против России. Парламент рассмотрит эти предложения в сентябре.

15:32 Украина исследует разработку отечественных систем вооруженияПосле крупнейшей бомбардировки и ракетной атаки российскими войсками с начала войны Украина ищет альтернативные методы обороны помимо западной помощи.

15:11 Зеленский: Украина успешно запустила первую отечественную баллистическую ракетуПо словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина впервые успешно провела испытания своей отечественной баллистической ракеты. "Наша оборонная промышленность успешно запустила первую украинскую баллистическую ракету", - сказал Зеленский, но не стал вдаваться в подробности о ракете.

14:45 Москва обвиняет США во вмешательстве в инцидент в Курской областиЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков считает фактом участие США в украинском вторжении в российскую Курскую область. Он намекает на более серьезные последствия со стороны Москвы. Однако он не предоставил доказательств или подробностей. Сенат США опроверг любое предварительное знание об этом внезапном украинском вторжении в Курск 6 августа.

14:19 Зеленский: истребители F-16 отражают российские ракетыПрезидент Украины Владимир Зеленский сообщает, что украинские истребители F-16 уже перехватили входящие российские ракеты. "Во время этой массированной ракетной атаки нам удалось перехватить некоторые ракеты с помощью F-16", - сказал Зеленский. Самолеты в основном использовались для отражения тяжелого воздушного нападения в понедельник. Нидерланды, Дания, Норвегия и Бельгия пообещали более 60 этих американских истребителей Украине.

13:59 Сирена воздушной тревоги возле российской АЭС в КурскеВ Курске, где находится российская атомная электростанция в Курской области, прозвучала сирена воздушной тревоги. Об этом сообщил репортер Рейтер. Курская атомная электростанция в настоящее время проверяется главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

13:44 Армия России захватывает еще один город возле ПокровскаРоссийская армия заявляет, что захватила деревню возле стратегического города Покровск на востоке Украины. Министерство обороны России объявило через Телеграм, что захватило Орловку, на самом деле украинскую деревню Орливку, в Донецкой области. Несмотря на продолжающиеся столкновения с украинскими солдатами в российской области Курск, Москва продолжает продвигаться в Донецке, часто заявляя о захвате новых городов. Покровск и его окрестности остаются важными целями.

13:21 Лавров угрожает ядерными последствиямиМинистр иностранных дел России Сергей Лавров воспринимает просьбу Украины к своим союзникам о поставках западного оружия для вторжения в Россию как форму шантажа. Он предупреждает, что это опасно безответственно для крупных ядерных держав "играть с огнем" и что Россия пересматривает свою ядерную политику. Он не вдается в подробности, но политика разрешает использование ядерного оружия в целях обороны суверенитета или территориальной целостности России.

13:04 Сырский: украинские войска продвигаются в Курске; проблемы в ПокровскеПо словам военного командира Украины Олеся Сырского, украинские солдаты продвигаются в российской области Курск. Однако российские силы продвигаются к украинскому городу Покровск в Донецкой области. Общая ситуация в Покровске сложная.

После последних атак дронов Россия снова усиливает ракетные атаки на Украину. Этот всплеск атак неслучаен, как отмечает в своем анализе корреспондент NTV Райнер Мюнц. Зима и отопительный сезон быстро приближаются.

12:33 Киев: 594 российских военнопленных захвачены в КурскеПо словам главнокомандующего вооруженными силами Украины Олеся Сырского, Украина захватила 594 российских солдат в Курской области. Это первый раз, когда он сообщает такое число. Ранее в этом году газета "Вашингтон пост" идентифицировала по крайней мере 247 российских военнопленных с помощью анализа изображений и видео.

12:09 Прерывания подачи электроэнергии и ограничения продолжатся еще несколько днейПо словам Ивана Плачкова, президента Украинской энергетической ассоциации, в интервью телеканалу Kyiv24, после крупнейшего со времени начала войны удара России по Украине ожидаются перебои с электроснабжением и "крайние" ограничения электроэнергии в течение следующих 1-2 недель. Плачков описал понедельничный удар России как "одну из самых масштабных атак на энергетическую инфраструктуру", цель которой - вызвать "полный черный-out в энергосистеме".

11:46 Рот: Россия пытается спровоцировать миграцию беженцев в ЕС волной атакМихаэль Рот, эксперт по внешней политике немецкой партии SPD, считает, что Россия использует свои масштабные атаки на инфраструктуру Украины, чтобы спровоцировать поток беженцев в направлении Европы. Рот заявил, что текущая серия атак является началом новой кампании разрушения инфраструктуры электроэнергии Украины. "Россия хочет парализовать производство оружия в Украине и, с другой стороны, сделать жизнь украинцев невыносимой, чтобы спровоцировать новые миграции беженцев в ЕС", - сказал Рот в интервью Politico. Он призвал к поддержке в предстоящую "суровую зиму", в том числе резервными генераторами, и одобрению США использования дальнобойных оружий против российских аэродромов.

11:21 Пограничная служба Украины: нет движения войск в БелоруссииСпикер Пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил украинскому телевидению, что нет значительного движения войск в Белоруссии. Однако белорусская граница остается потенциальной угрозой для Украины. Недавно Министерство иностранных дел Украины признало, что Белоруссия сосредоточила войска и технику у границы. Белоруссия является близким союзником России.

10:56 Губернатор Белгородской области подтверждает попытки украинского проникновенияГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил в Telegram, что "поступают сообщения о попытках врага прорваться через границу". Это подтверждает предыдущие сообщения в российских Telegram-каналах. Гладков заявил, что, по данным Министерства обороны России, ситуация на границе остается сложной, но управляемой. Он призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Гладков также сообщил, что Украина атаковала регион более чем 20 дронами за последние 24 часа. Киев пока не прокомментировал предполагаемые инциденты.

10:50 Сообщается, что Украина создает новые тяжелые войскаУкраина, как сообщается, создает новые механизированные бригады для оборонительных столкновений с российской агрессией, которые могут быть введены в строй к 2025 году, согласно независимому украинскому порталу "Военная земля". Персонал будет набираться из украинцев, проживающих за рубежом, и частично обучаться там. Механизированная бригада обычно состоит из около 2000 солдат и вооружена тяжелой военной техникой, такой как танки.

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10:44 Глава МАГАТЭ Гросси посещает российскую АЭС в КурскеГлава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл на Курскую атомную электростанцию в Курской области, сообщает агентство ТАСС. Гросси объявил накануне, что лично возглавит инспекцию объекта из-за критической ситуации. Тысячи украинских солдат вошли в Курскую область в результате внезапной атаки 6 августа. Россия обвиняет Украину в неоднократных атаках на объект. Киев пока не прокомментировал это официально.

10:23 ФСБ возбуждает уголовное дело против журналиста Deutsche WelleРоссийская служба безопасности (ФСБ) якобы возбудила уголовное дело против двух иностранных журналистов. Их обвиняют в незаконном пересечении российской границы для освещения событий в Курской области после украинского вторжения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на российское информационное агентство Интерфакс. По данным Интерфакса, журналисты - корреспондент Deutsche Welle и корреспондент украинского телеканала 1+1. ФСБ якобы возбудила уголовные дела против как минимум семи иностранных журналистов, освещавших события в Курске.

09:45 Киев сообщает о больших потерях РоссииРоссия якобы потеряла 1280 soldiers в течение дня, согласно отчету украинского Генерального штаба. Общее число погибших или раненых российских soldiers с начала войны превысило 610 100. Киев также сообщил, что в течение последних 24 часов были уничтожены 12 танков, 19 бронемашин, 52 артиллерийских системы, 120 дронов, 103 ракеты и реактивная установка. Однако эти цифры не были независимо подтверждены. Россия по-прежнему хранит молчание о своих потерях.

09:21 "Все, что направлялось в Киев, было уничтожено"Воздушные силы Украины сообщают, что сбили пять российских ракет и 60 дронов. Российские атаки включали 10 ракет и 81 дрон, согласно Telegram-каналу Воздушных сил. Примерно 15 дронов и несколько ракет были перехвачены возле Киева, как сообщил глава местной военной администрации Сергей Попко в Telegram. Он заявил, "Все, что направлялось в Киев, было уничтожено". По данным на 9 часов местного времени (8 часов CEST), в украинском воздушном пространстве все еще находилось 10 дронов. Другие дроны также были уничтожены. Три "Кинжал" (кинжал) и два "Искандера" ракеты не были перехвачены, согласно заявлению командующего Воздушными силами Николая Олещука в Telegram. Хотя данные военной службы не являются на 100% проверяемыми, они дают хорошее представление о масштабе атаки.

08:57 Ночные атаки России привели к жертвам - использованы ракеты "Кинжал"Россия провела массированные воздушные атаки на Украину во второй раз подряд, используя различные виды вооружения. По preliminaryным данным, погибли как минимум четыре человека - двое в результате ракетного удара по отелю в Кривом Роге и еще двое от атак дронов в Запорожье. Украинские ВВС сообщили, что Россия использовала дальние бомбардировщики, с которых были запущены крылатые ракеты, и применила ракеты "Кинжал".

08:33 Пекин продвигает план мираКитай призывает к более широкой поддержке своего мирного плана. Специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуи передал это сообщение после дипломатических переговоров с Индонезией, Бразилией и ЮАР. Ли объяснил, что эти три страны, представляющие глобальный Юг, имеют значительное влияние на продвижение мирового мира. Они поддерживают коммуникацию tanto с Украиной, как и с Россией, и привержены разрешению конфликта через диалог и переговоры, сказал Ли. Китай и Бразилия представили общий план мира в этом году, который призывает к мирной конференции, в которой будут участвовать все стороны и не будет дальнейшего расширения на поле боя. Россия не присутствовала на мирной конференции в Швейцарии в июне; она не была приглашена, и Китай предпочел не участвовать.

08:05 Командир Ачмата: "Два села в Курске освобождены"

В недавних столкновениях в российском регионе Курск российская армия утверждает, что "освободила" еще два поселения. Как сообщает российское государственное новостное агентство ТАСС, генерал-майор Апти Алаудинов, заместитель начальника главного военно-политического управления российских вооруженных сил и командир чеченского спецподразделения Ачмат, сказал: "Я рад сообщить, что сегодня батальон Арбат полностью очистил поселения Нижняя Паровка и Нечаев, и в них входит 1427-й полк. Таким образом, эта территория также была очищена и взята под контроль." Генерал отметил, что ситуация на линии фронта остается неизменной. Он добавил, "Противник сегодня понес тяжелые потери. Они атаковали весь день и поэтому понесли значительные потери." Однако эти утверждения нельзя независимо проверить. Институт изучения войны (ISW) подтвердил, что географические изображения, опубликованные в понедельник, показывают, что украинские силы действуют сразу западнее Нечаева.

07:37 Байден осуждает последние атаки России как "бесчеловечные"Президент США Джо Байден осудил последние российские атаки в понедельник как "бесчеловечные". "Я решительно осуждаю продолжающуюся войну России против Украины и ее попытки погрузить украинский народ во тьму", - сказал Байден. Россия никогда не добьется успеха на Украине. Москва "сосредоточена на жизненно важных объектах" Украины, нанося удары и пытаясь "разрушить поставки", заявил немецкий МИД в X. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми осудил российские атаки как "отвратительные".

07:05 ISW: Маловероятно, что Белоруссия нападет на УкраинуИнститут изучения войны (ISW) продолжает считать маловероятным нападение белорусских сил на территорию Украины. Американский think tank ссылается на недавнее исследование украинской открытой новостной организации Frontline Insight и Rochan Consulting, которое свидетельствует о том, что боевые подразделения Белоруссии обычно действуют только на 30-40% своей полной численности и полагаются на мобилизацию для увеличения числа подразделений. Мобилизация не наблюдалась. Скорее всего, Белоруссия в настоящее время пытается перебросить украинские силы в другом месте вдоль линии фронта, таким образом поддерживая российские войска. Текущая численность российских сил в Белоруссии недостаточна для координации invasions с территории Гомельской области. Кроме того, invasions Белоруссии на Украину или военное участие в войне ослабили бы способность лидера Александра Лукашенко защищать свой режим. Внутреннее недовольство могло бы существенно возрасти. Следующие президентские выборы уже запланированы на февраль 2025 года.

06:32 Габбард поддерживает Трампа: США "на краю конфликта"Экс-кандидат в президенты от Демократической партии и конгрессвумен Тулси Габбард, теперь дистанцирующаяся от своей политической партии, поддерживает кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на предстоящих выборах в ноябре. Габбард заявила, что сделает все возможное, чтобы помочь Трампу вернуться в Белый дом. Оценивая конфликты на Ближнем Востоке и на Украине, бывший член Национальной гвардии считает, что если Трамп победит на выборах, он первым делом постарается отвести США от края войны. Габбард боролась за номинацию демократов в 2020 году с небольшим успехом и в итоге поддержала Джо Байдена, который в итоге стал демократическим победителем. В качестве представителя от Гавайев Габбард тогда выступала за снижение военного влияния США в внешней политике. Габбард подверглась критике за то, что ее кампанию поддерживал Россия и что ее цель состояла в том, чтобы ослабить демократов.

06:17 Байден хвалит поездку Моди на УкраинуПрезидент США Джо Байден хвалит премьер-министра Индии Нарендру Моди за его визит на Украину на прошлой неделе. Моди, чья страна сохраняет нейтралитет в войне на Украине, твитит, что он обсудил с Байденом полную поддержку Индии для быстрого возвращения к миру и стабильности на Украине. Белый дом объясняет, что Байден похвалил tanto участие Моди на Украине, как и его визит в Польшу на прошлой неделе. Варшава является одним из ближайших союзников Киева в Восточной Европе. Мы приветствуем любые другие страны, которые прислушиваются к перспективе президента Украины Владимира Зеленского и хотят помочь ему добиться справедливого мира, сказал пресс-секретарь Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби журналистам.

05:45 Свидетели сообщают о множественных взрывах в КиевеВ результате последней атаки дронов на Киев было зафиксировано как минимум три серии взрывов, сообщают очевидцы. Сообщений о жертвах или раненых не поступало. Системы ПВО в Киевском регионе всю ночь работали над перехватом ракет и дронов, целящихся в столицу, сообщает региональное военное управление в Telegram. Атаки произошли всего через день после самого масштабного российского авиационного удара в ходе конфликта.

05:03 ВВС: Российские бомбардировщики направляются в УкраинуПо данным украинских источников, Россия направила бомбардировщики и дроны в сторону Украины. Ту-95мс бомбардировщики взлетели с авиабазы Энгельс в юго-западной России, сообщает ВВС Украины в Telegram. Также в направлении Украины летят ударные дроны. В нескольких районах Украины объявлена воздушная тревога, как сообщают местные власти.

04:04 Два погибших в результате ракетного удара России по Кривому РогуКоличество жертв ракетного удара России по украинскому городу Кривой Рог возросло до двух, сообщают украинские источники. Украинские власти заявляют, что российский ракетный удар поразил отель. Под завалами отеля могут оставаться до пяти человек, продолжаются спасательные работы, сообщают украинские СМИ, ссылаясь на военные администрации района и города. Городская администрация утверждает, что отель был поражен баллистической ракетой. Эти утверждения не могут быть независимо подтверждены.

02:04 Новая атака дронов на КиевВ Киевском регионе зафиксирована новая атака российских дронов, сообщают украинские источники. "Обнаружено движение вражеских БПЛА", - сообщает военное управление Киевской области в Telegram. "Системы ПВО активны в регионе".

00:35 Украина: как минимум один погибший в результате ракетного удара России по Кривому РогуПо меньшей мере один человек погиб в результате ракетного удара России по гражданской инфраструктуре в центральном украинском городе Кривой Рог. Под завалами могут оставаться еще пять человек, заявляют региональные власти. Глава военной администрации Кривого Рога, Александр Вилкул, сообщает в Telegram о четырех госпитализированных с ранениями. Губернатор Днепропетровской области, Сергей Лысак, сообщает в Telegram, что гражданское здание "разрушено до основания". Эти данные не могут быть независимо подтверждены. Ответа от российской стороны по данному инциденту не поступало.

23:19 Зеленский угрожает ответным ударом против России из-за авиационных ударовПосле серии авиационных ударов России по Украине президент Владимир Зеленский угрожает ответным ударом. Военная реакция будет спланирована с использованием истребителей F-16, поставляемых Западом, заявил Зеленский в своем вечернем видеообращении. Он не предоставил подробностей о планируемом ответном ударе, но вновь упомянул украинскую наступательную операцию в российской области Курск, продолжающуюся уже три недели.

22:03 США: Россия пытается "погрузить украинский народ во тьму"После серии бомбардировок Украины представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби обвинил Россию в попытке "погрузить украинский народ во тьму с наступлением осени". Атаки на энергетическую инфраструктуру Украины "неприемлемы", заявил Кирби, осуждая "продолжающуюся российскую войну против Украины".

21:20 Продолжаются эвакуации в районе ДонецкаУкраинские власти приказали провести дополнительные эвакуации в районе Донецка из-за продвижения российских войск. Зона эвакуации расширена из-за ухудшения безопасности, детям и их родителям или опекунам приказано покинуть свои дома, сообщает губернатор Донецкой области Вадим Филащенко. В списке 27 поселков в районах Костянтынивка и Селидово. Ранее эвакуации были приказаны в районе Покровск из-за продвижения российских войск.

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Военные в Украине работают над отвлечением российских войск от других районов своими операциями в Курске, в то время как Россия продолжает направлять тысячи солдат в регион.

Российские силы обвиняются в вмешательстве в украинскую операцию в Курской области, что опровергается США.

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