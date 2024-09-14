17:24 Шолц подчеркивает настойчивое возражение России против размещения оружия большой дальности

16:57 Гофреитер предупреждает о дополнительных "десяти тысячах беженцев" из Украины

Антон Гофреитер, председатель комитета по европейским делам в Бундестаге, призывает к совместным действиям с Польшей на фоне ужесточения контроля на границе в Германии. Гофреитер, политик от партии "Зелёные", выражает опасения по поводу возможного наплыва беженцев из Украины из-за агрессивной войны России. Он заявляет газете "Тагесшпигель", что если мы не будем последовательно поддерживать Украину, то должны быть готовы к десяткам тысяч беженцев в ближайшие годы. Гофреитер призывает к единой европейской политике в отношении миграции, считая, что индивидуальные пограничные контроля каждым членом ЕС приведут к гибели ЕС. Он ожидает тесного сотрудничества между федеральным канцлером Олафом Шольцем и премьер-министром Польши Дональдом Туском.

16:32 Британская разведка демонстрирует разрушенные мосты в Курской области

Британская разведслужба обнародовала изображения мостов через реку Сейм, повреждённых украинской армией во время своей операции в Курской области. Согласно заявлению британского министерства обороны в X, Украина упорно нарушает российскую логистику в Курской области серией атак, которые разрушили несколько дорожных и понтонных мостов через реку Сейм. Изображения были сделаны в середине и конце августа. Украина начала свою наступательную операцию в российском регионе Курск 6 августа, продвинувшись несколько километров на российскую территорию.

16:05 Потери в результате украинской атаки на Белгородскую область

Сообщается, что по меньшей мере пять человек получили ранения в результате украинской атаки на южную российскую область Белгород. Губернатор Вячеслав Гладков подтвердил, что несколько снарядов попали в участок дороги между Белгородом и Шебекино, в результате чего пострадали четыре человека и повреждены несколько автомобилей. Женщина также получила ранения в близлежащем селе Воскресенское, когда беспилотник поразил частный дом. Эти события пока не подтверждены. Россия имеет историю целенаправленных ударов по гражданской инфраструктуре в соседней Украине. Город Харьков, расположенный примерно в 30 километрах от границы, является одним из самых часто атаковаемых городов. Украинская армия, в том числе артиллерия и беспилотники, часто наносит удары по объектам в южной российской области Белгород через границу. Российское наступление на Харьков имело целью создать буферную зону, но российские наступления с тех пор застопорились.

15:44 Исключительный доступ к медицинскому поезду, лечащему раненых украинцев

В Украине развернут специальный медицинский поезд для ускорения лечения раненых. Команде CNN был предоставлен доступ к этому поезду, который играет ключевую роль в оказании неотложной помощи пострадавшим гражданским лицам.

15:26 Майкл Дуглас посещает детей в Киеве

Голливудская звезда Майкл Дуглас посетил детскую зону "Железная земля" на Киевском центральном вокзале в пятницу. Украинская государственная железнодорожная компания Ukrzaliznytsia объявила об этом в Facebook, сообщая, что Дуглас общался с пассажирами во время своего визита. Ранее он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, его женой Оленой и их сыном Диланом в качестве специального посла ООН.

14:49 Запрос Украины на одобрение оружия: "Позиция Байдена не изменилась"

Пенсионер-полковник Ральф Тьеле ожидает возобновления дискуссий о согласовании поставок Таурус из-за возможности украинских ударов на дальние расстояния по России. Тьеле считает, что США сохранят свою позицию по этому вопросу.

13:58 Зеленский подтверждает возвращение ещё 103 военнопленных

Украина подтвердила обмен пленными с Россией. Зеленский объявил, что 103 человека вернулись в Украину из российского плена. В группу вернувшихся входят военнослужащие, национальная гвардия, пограничная охрана и полицейские силы, которые служили в различных регионах Украины, в том числе в Киеве, Донецке, Луганске, Сaporischschja, Харькове и Мариуполе, а также на заводе Азовсталь.

13:38 Соединенные Штаты одобряют продажу передовых истребителей F-35 Румынии

Правительство Соединенных Штатов одобрило продажу 32 передовых истребителей F-35 Румынии, союзнику по НАТО и соседу Украины. Посол США в Бухаресте Кэтрин Кэвалик подчеркнула важность Румынии как центрального союзника, приверженного обеспечению безопасности и стабильности в Черноморском регионе и за его пределами. Приобретение этих невидимых, многоцелевых боевых самолетов от Lockheed Martin укрепит formidable воздушную оборону Румынии. Поставки начнутся в 2031 году, а общая стоимость сделки оценивается в до 7,2 миллиарда долларов.

13:02 Россия: более 200 военнопленных обменяны с Украиной

Согласно российским сообщениям, более 200 пленных были обменяны между Россией и Украиной. Обе стороны освободили 103 человека, согласно заявлению российского министерства обороны в Telegram. Российские солдаты, захваченные в Курске, где украинские войска продвинулись в августе, сейчас находятся в Белоруссии, где им оказывается психологическая и медицинская помощь, сообщило министерство. Неясно, подтвердила ли украинская сторона эти российские заявления об обмене. В пятницу президент Украины Владимир Зеленский объявил о возвращении 49 военнопленных из России. Неясно, входили ли эти individuals в обмен, о котором упомянула Россия.

12:50 Россия объявляет о победе над еще одной деревней на востоке УкраиныНа востоке Украины российские войска хвастаются захватом еще одной деревни. Министерство обороны России заявляет: "Деревня Еланное Первое (Еланне Перше на украинском) взята". Маленькая деревня расположена возле стратегически важного города Покровск, который находится под угрозой из-за продвижения российских войск. В последние недели российская армия добилась значительных успехов в регионе Донецк. Недавно президент России Владимир Путин вновь подчеркнул, что главная цель российской армии - захватить промышленно важный Донбасс, в который входит Донецк.

12:21 Медведев предупреждает о гибели КиеваЭкс-президент России Дмитрий Медведев предостерегает украинскую столицу Киев от грядущей катастрофы. Россия имеет законные основания для использования ядерного оружия из-за продвижения Украины в российский регион Курск. Несмотря на это, Россия еще не прибегала к таким мерам. В ответ на использование Украиной дальнобойных западных ракет Россия может превратить Киев в "колоссальную расплавленную зону", используя более современное неядерное российское вооружение. Медведев является заместителем председателя Совета безопасности России и часто прибегает к жесткой риторике в отношении Запада и Украины.

11:50 Накал страстей в КураховомСамые интенсивные бои на востоке Украины сейчас происходят вокруг города Курахового. Решение Европы о развертывании дальнобойного оружия вызывает недовольство среди населения. Корреспондент ntv Кавита Шарма сообщает с Днепра.

11:12 Атаки дронов оставляют след разрушений в Черноморском регионе ОдессыПоступают новые подробности масштабной ночной атаки дронов: Воздушные силы Украины сообщают, что Россия запустила в общей сложности 76 боевых дронов. Из них 72 дрона были сбиты. Воздушные силы Украины молчат о последствиях атаки. Губернатор Черноморского региона Одессы сообщает о значительных разрушениях. Несколько зданий в пригороде столицы региона были повреждены из-за обломков дронов. В районе Измаила, где Украина отправляет часть своего зерна, были поражены склады. В Киеве, по официальным сообщениям, обломки падали в нескольких местах. Была поражена муниципальная компания, но огня не возникло.

10:31 Столтенберг раскрывает ложное отображение карты во время последних переговоровИсходящий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорит о последних дипломатических попытках прямо перед началом войны в феврале 2022 года, чтобы удержать Россию от вторжения в Украину. Последнее заседание Совета НАТО-Россия, которое возглавлял Столтенберг, состоялось в январе. Россия потребовала полного отвода всех НАТОвских войск с восточного фронта, сказал он газете "Файненшальтинге Цайтунг". "Это было совершенно неприемлемо, но я верю в диалог. Поэтому мы сели с ними еще раз". На заседании два заместителя министра иностранных дел и обороны России представили карты, якобы демонстрирующие, как Россия окружена НАТО. Однако даже эти карты содержали ошибки. Дания, например, была обозначена ни как территория НАТО, ни как российская. Столтенберг не знает, было ли это признаком плохой подготовки или преднамеренной дезинформации. Взглянув назад, Столтенберг сожалеет, что НАТО и его союзники не сделали больше для укрепления военной готовности Украины раньше. "Если бы Украина была военнее сильна, порог атаки России был бы выше. Насколько высоким он был бы, неизвестно".

10:03 Укрепление связей с Литвой: в балтийском государстве НАТО будет размещена немецкая боевая бригадаГермания и Литва подписывают соглашение, гарантирующее размещение боеготовой немецкой бригады в балтийском государстве НАТО. Военный эксперт Томас Вайгельд обсуждает фон и значение соглашения в интервью ntv.

09:28 Ким стремится к более тесным связям с МосквойЛидер Северной Кореи Ким Чен Ын, по сообщениям, пообещал укрепить сотрудничество с Россией, согласно государственным СМИ. После переговоров между Кимом и главой Совета безопасности России Сергеем Шойгу в Северной Корее северокорейские государственные СМИ сообщают о широких дискуссиях о "глубоких стратегических диалогах между двумя странами и укреплении сотрудничества для защиты своих соответствующих интересов безопасности, а также региональной и международной ситуации". Украина, США и Южная Корея обвиняют Северную Корею в поставках России оружия и ракет для украинского конфликта. Пхеньян отрицает эти обвинения как " Ridiculous".

08:59 Экспорт мощного оружия в Украину? Стермер и Байден обсудят это снова на Генеральной ассамблее ООНВ ближайшее время состоится обсуждение того, может ли Украина использовать передовые западные weapons против российских целей. Премьер-министр Великобритании Стармер объявил об этом после встречи с президентом США Байденом, на которой они отложили решение по этому вопросу. Байден и Стармер обсудят это на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке на следующей неделе "с более широкой группой людей", сказал Стармер. Британские СМИ сообщают, что Байден готов одобрить использование Украиной британских и французских ракет, оснащенных американской технологией - но не американских ракет.

08:23 Зеленский о заявлении Трампа: "Разговоры об выборах - это разговоры об выборах" Кандидат в президенты США Дональд Трамп неоднократно хвастался своей способностью завершить конфликт в Украине за один день, но так и не представил четкой стратегии. Во время интервью CNN президента Украины Владимира Зеленского спросили о его интерпретации заявления Трампа. "Мне сложно понять это сегодня, так как я не знаю подробностей и последствий", - ответил Зеленский, интервью с которым выйдет в эфир в воскресенье. Он отметил, что в США сезон выборов, и добавил: "А разговоры об выборах - это разговоры об выборах. Иногда они не совсем искренни". Зеленский также упомянул свою беседу с Трампом два месяца назад, в ходе которой Трамп заверил его в поддержке Украины. Зеленский описал встречу как положительную.

07:27 ИСВ: России нужны больше войск в Курске, чтобы вытеснить украинцев Операция России в Курской области продолжается, но Институт изучения войны (ИСВ) не считает ее полномасштабной, направленной на полное изгнание украинцев. Вашингтонский ИСВ заявляет, что российские власти в основном полагаются на плохо обученных и слабо вооруженных призывников, а также на небольшие фрагменты регулярной армии России и других сил безопасности на границе. В своем отчете think tank заявляет: "Возможная российская контратака для возвращения территории, захваченной украинскими силами в Курской области, скорее всего, потребует дополнительных людей и ресурсов - тем более, если большинство подразделений, развернутых в данный момент, не имеют боевого опыта".

06:49 Украина ночью атаковали дронами

По данным украинской армии, Россия атаковала Украину шатдалами всю ночь. Российская армия запустила многочисленные группы ударных дронов, сообщает украинская авиация. Сирены воздушной тревоги прозвучали почти во всех регионах страны, в том числе в Одессе. Морская пехота сообщила, что сбила девять дронов в Одессе. В Одессе слышались взрывы, но пока нет сообщений о жертвах.

06:13 Мюценрих предлагает создать глобальную группу контактов по миру Лидер фракции СДП Германии в бундестаге Рольф Мюценрих предложил создать глобальную группу контактов для стимулирования мирных переговоров в конфликте в Украине. "По моему мнению, сейчас подходящее время для западных союзников, чтобы инициировать группу контактов для запуска процесса", - сказал Мюценрих газете "Рейнская почта". "Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский согласны с тем, что сейчас подходящее время для усиления усилий по мирным переговорам и включения России в последующую мирную конференцию". Мюценрих, отвечая на вопрос о возможных членах такой группы контактов, предположил, что страны, такие как Китай, Индия, Турция и Бразилия, могли бы взять на себя ответственность. "Эти страны склонны воспринимать российскую агрессию как бремя. Таким образом, работа группы контактов могла бы быть многообещающей, и она могла бы сыграть значительную роль посредника".

05:41 Инсайдеры: ЕС исследует новые методы продления санкций против России Дипломаты ЕС сообщают, что Еврокомиссия рассматривает три различных варианта того, как в будущем могут быть продлены санкции против России. Эти потенциальные сценарии были обсуждены с европейскими дипломатами в пятницу, сообщают несколько источников. Инициатива исходит от замороженных активов центрального банка России, которые играют значительную роль в предоставлении займа в размере 50 миллиардов долларов от стран G7 Украине.

03:40 Кличко: обломки дронов попали на здания в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в мессенджере Telegram, что обломки дронов попали на здание в украинской столице. Обломки упали на муниципальное здание в киевском районе Оbolon, к северу от центра города, ранним утром. Кличко заявил, что спасательные службы направляются на место происшествия. Ранее Кличко сообщал о работе систем ПВО в столице.

01:35 Ким Чен Ын обещает больше сотрудничества с Россией Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал российскому секретарю Совета безопасности Сергею Шойгу больше сотрудничества. Согласно государственному новостному агентству КНДР, лидеры провели "обстоятельный обмен мнениями" во время визита Шойгу в Пхеньян, что привело к удовлетворительному соглашению по вопросам более тесного "сотрудничества для защиты общих интересов безопасности". Шойгу, который до мая занимал пост министра обороны России, инициировал более тесные связи между Северной Кореей и Россией во время своего визита в Пхеньян в июле прошлого года.

23:36 Зеленский представит "план победы" Байдену в сентябре Президент Украины Владимир Зеленский объявил о встрече с президентом США Джо Байденом в сентябре, заявив: "Я представлю план победы". Во время выступления в Киеве глава государства объяснил, что это система скоординированных действий для обеспечения Украины адекватными военными силами, чтобы направить войну к мирному исходу. "Такие войны завоевания можно завершить только двумя способами: либо вытеснить оккупирующую армию силой, либо через дипломатию", - уточнил Зеленский. Это гарантировало бы подлинную независимость страны. Тем не менее, Киев рассчитывает на поддержку США для сильной позиции.

10:59 Сдвиг в российском наступлении движется на югИнтенсивные бои продолжаются на востоке страны, сообщает украинская армия. Генеральный штаб в Киеве доложил о 115 боестолкновениях в вечернем брифинге. Они отметили, что "самое интенсивное положение сегодня было в направлении Курахового", добавив, что враг также был активен возле Лыманя и Покровска. Курахового - это небольшой городок южнее Покровска. Хотя Покровск ранее был основной зоной атаки для российских сил, они добились лишь незначительных территориальных приобретений там в последнее время. Вместо этого они расширили линию наступления на юг, чтобы захватить горнодобывающий город Хирнык, расположенный возле Курахового.

10:18 Натиск Украины на Курск приносит положительные результаты, по словам ЗеленскогоПо словам президента Владимира Зеленского, проникновение Украины в российский регион Курск принесло желаемые результаты. Врага удалось задержать в Харьковской области, а продвижение России в Донецке замедлилось, заявил он. Несмотря на контрнаступление России в Курске, они пока не добились существенных побед. Ранее аналитики выражали скептицизм в отношении передислокации крупных российских troop формирований из Донецка и других областей в Курск. Россия, якобы, вернула 10 из 100 занятых поселений.

09:46 Жесткие замечания Зеленского в адрес союзников из-за страха помогать УкраинеПрезидент Украины Владимир Зеленский обвинил Запад в наличии "страха" в отношении оказания помощи Украине в сбивании российских ракет. Он спросил: "Если союзники объединяются для сбивания ракет и дронов на Ближнем Востоке, почему Запад все еще не одобряет совместные действия по перехватке российских ракет и иранских Shahed над украинским небом?" Зеленский поднял этот вопрос на конференции в Киеве, назвав ситуацию "постыдной" для демократического мира.

09:30 С начала войны Россия применила более 8000 иранских дронов против УкраиныПо данным украинского правительства, Россия применила 8060 иранских Shahed-дронов против Украины с начала конфликта. Обновления от Ирана или России по этому вопросу в настоящее время отсутствуют. Украина ранее обвинила правительство Ирана в поставках беспилотников-камикадзе России осенью 2022 года.

08:43 Неопределенность в отношении дальнобойного оружия для Украины со стороны СШАВ Вашингтоне премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Джо Байден планируют встречу для обсуждения. Ходит слух о возможных объявлениях относительно разрешения на использование дальнобойного оружия для Украины. Британская газета "Гардиан" предполагает, что Украине разрешено использовать ракеты Storm-Shadow. Однако никаких объявлений по этому вопросу не ожидается на текущей встрече. Джон Кирби, директор по коммуникациям Совета национальной безопасности, заявил: "Я не ожидаю никаких объявлений сегодня о развертывании дальнобойного оружия внутри России - точно не от США". Он сообщил, что ведутся переговоры с Великобританией, Францией и другими союзниками о "типе возможностей, которые могут быть предложены Украине". Он уклонился от дачи четкого ответа, когда его спросили о возможных изменениях.

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Президент Совета Антон Хофреитер призывает к единому европейскому подходу к миграционной политике в ответ на потенциальный наплыв беженцев из Украины из-за продолжающегося конфликта. Если ситуация продолжит развиваться, Хофреитер ожидает, что Германия и другие члены ЕС должны будут подготовиться к десяткам тысяч беженцев в ближайшие годы.

В контексте комитета по европейским делам в Бундестаге Хофреитер призывает к совместным действиям с Польшей для управления усилением пограничного контроля в Германии, так как он разделяет озабоченность последствиями агрессивной войны России против Украины.

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