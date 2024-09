17:23 Русский лидер Путин: Россия должна быть готова к военным контрнападам, исходящим из любого конца

16:51 Берлин, Париж и Лондон критикуют действия ИранаГермания, Франция и Великобритания критикуют Иран за поставку баллистических ракет в Россию, считая это очередным этапом военного вмешательства Ирана в поддержку российской агрессии против Украины. Трое правительств заявили: "Это еще одно проявление военного вмешательства Ирана в войну России против Украины". Ракеты способны достичь территории Европы, что может усугубить страдания украинского населения. Это действие Ирана и России представляет непосредственную угрозу безопасности Европы. Иран предупреждали о подобных действиях, и в результате будут введены санкции, в том числе приостановлено двустороннее воздушное сообщение и применены меры против Iran Air. Кроме того, санкции будут применены к лицам и учреждениям, причастным к этому инциденту. Ранее США обвиняли Иран в поставках оружия России для войны в Украине и объявили новые санкции против Тегерана.

16:32 Шойгу отказывается вести переговоры с УкраинойСергей Шойгу, секретарь Совета безопасности России, отказывается вести переговоры с Украиной, пока украинские войска не покинут территорию России. "Пока они не уйдут с нашей территории, переговоров с ними не будет", - заявил Шойгу российскому государственному телевидению. С начала августа Украина проводит наступление в российском регионе Курск, и украинские наземные войска впервые с начала войны продвинулись на территорию России. Шойгу считает, что эта атака на Курскую область является попыткой вынудить Россию вести переговоры на условиях Украины и вывести свои войска из Донбасса.

16:04 Российская и украинская армии вынуждены призывать заключенных на фронтДля обеспечения постоянного притока солдат tanto Россия, как и Украина прибегают к призыву заключенных на фронт. Олекса, бывший тюремный надзиратель, теперь командует 59-й бригадой. "Они готовы на все, чтобы выжить", - говорит он. В видео показано, как мужчины обсуждают свою опасную миссию.

15:38 Российская армия имеет план по изгнанию украинских войск из Курской областиКремлевский spokesman Дмитрий Песков заявил, что российская армия имеет план по изгнанию украинских войск из российского пограничного региона Курск. "Конечно, у военных есть все необходимые планы, но я не думаю, что эти планы можно обсуждать публично", - сказал он в ответ на вопрос о сроках изгнания украинских войск с территории России. Украинские солдаты начали масштабное наступление на Курск 6 августа, и большая часть региона теперь находится под контролем Украины.

15:13 Латвия усиливает меры безопасности на границеИз-за соображений безопасности Латвия продлила усиленную защиту своей границы с соседней Белоруссией до конца года. В Риге правительство балтийской страны-члена ЕС и НАТО приняло это решение. Причиной продления является все еще непропорционально высокое число попыток нелегально пересечь границу. Эта специальная мера, первоначально действовавшая до сентября, также учитывает дальнейший риск фактора войны России против Украины, поддерживаемой авторитарным руководством в Минске. С помощью этой меры пограничная охрана получает дополнительные полномочия в шести районах на востоке балтийской страны-члена ЕС и НАТО.

14:47 Украина увеличивает производство оружияПо данным правительства, Украина значительно увеличила производство оружия в этом году. "За первые восемь месяцев 2024 года мы удвоили производство оружия по сравнению с 2023 годом", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в Киеве. Украина планирует произвести более миллиона беспилотников к концу года. "Мы делаем прогресс. Производство беспилотников растет", - сказал Шмыгаль.

14:23 Военный эксперт хвалит инициативу канцлера ШольцаКанцлер Шольц предлагает мирные переговоры с Россией. Некоторые политические круги критикуют эту инициативу, но военный эксперт Ральф Тьеле ее поддерживает и призывает к спешке. После наступления на Курск Украина сталкивается с прорывом своих оборонительных линий.

13:52 Исследователи предупреждают о расходах на оборону ГерманииИсследователи Института мировой экономики в Киле предупреждают, что расходы на оборону правительства Германии "совершенно недостаточны" в свете угрозы, исходящей от России. " despite the 'turning point' rhetoric, the gap between Germany's and Russia's military capabilities is widening further", - объясняет институт. Исследователи требуют постоянного оборонного бюджета в размере хотя бы 100 миллиардов евро. "Россия все больше превращается в серьезную угрозу безопасности для НАТО. В то же время мы очень медленно продвигаемся в вооружении, необходимом для сдерживания", - говорит автор исследования Гунтрам Вольфф. По его словам, немецкое правительство в настоящее время едва ли способно заменить оружие, которое течет в Украину. Запасы систем ПВО и так называемых артиллерийских гаубиц даже значительно сокращаются.

12:25 Нидерланды разрешают использование оружия на территории РоссииУкраина неоднократно призывала ЕС и США разрешить использование оружия на территории России. Теперь Нидерланды дали согласие, в том числе пообещав поставку истребителей.

12:59 Россия заявляет о захвате четырех дополнительных городов в ДонецкеПо данным Министерства обороны России, российские силы захватили контроль над дополнительными городами в восточной украинской области Донецк. Южная группа сил захватила Красногоровку и Григоровку, Восточная группа сил захватила Водяное, а Центральная группа сил закрепилась в Хализнывке. Независимое подтверждение этих заявлений невозможно. Украинские военные наблюдатели признали оккупацию трех из этих городов, за исключением Григоровки. Украинский фронт находится под сильным давлением на востоке страны.

12:20 Москва Заинтересована Только в Одном ДиалогеВ июне в Швейцарии состоялась конференция по миру без участия России. С тех пор канцлер Олаф Шольц проявляет склонность к дискуссиям с президентом России Владимиром Путиным. Однако Министерство иностранных дел России отвечает дипломатическими инициативами, но не в сторону Европы, сообщает корреспондент ntv Рейнер Мунц.

11:50 Киев: Россия Часто Использует Химическое ОружиеУкраинские чиновники предупреждают, что российские войска на территории Украины все чаще используют химическое оружие. Согласно заявлению на Facebook от военного командования Украины, российские войска использовали боеприпасы и химические агенты, смоченные опасными химикатами, 447 раз только в августе, и 4035 раз с 15 февраля 2023 года по 24 августа 2024 года. Военное командование Украины также заявляет, что российские войска перевозят боеприпасы, смоченные ингибированными химикатами, и используют неопознанные химические соединения. Они также утверждают, что Россия явно нарушает правила ведения войны и игнорирует правила и обязательства Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и об его уничтожении.

11:19 Офис Президента Киева: Разрешение на Удары по Военным Базам России РазрешеныГлава офиса украинского президента подчеркивает свою просьбу к международным союзникам предоставить разрешение на использование их оружия против целей на территории России. Андрей Ермак утверждает, что необходимо атаковать склады ракет. "Защита не является эскалацией", - пишет он в Telegram. "Речь идет о предотвращении терроризма". Западные страны колеблются в вопросе разрешения Украине использовать поставленное ими оружие на территории России, опасаясь вовлечения в конфликт.

10:53 Пожары и Ранения - Россия Запускает Множество Атак Дронов и РакетПо данным местных властей, в результате российских атак дронов и ракет в Украине пострадали по крайней мере трое людей, а здания были повреждены, что привело к пожарам. ВВС сообщают в Telegram, что ПВО перехватила 38 из 46 российских дронов над 13 регионами. Россия также запустила две ракеты во время своей атаки. Энергетические объекты в восьми украинских регионах были целями, сообщает министерство энергетики в Киеве, что привело к перебоям в работе высоковольтных линий и трансформаторных станций.

10:27 Конец Идеала: Свадьба Уполномоченного по Правам Ребенка Путина с ОлигархомМарию Лвову-Белову долгие годы считали идеалом российской женщины. С 2003 года она была замужем за православным священником, и вместе они выступали в СМИ, продвигая консервативные ценности, христианскую веру и свой опыт воспитания многочисленных детей. В 2023 году Международный уголовный суд предъявил ей обвинение вместе с президентом России Владимиром Путиным в незаконной депортации детей из Украины. Однако, как оказалось, ее любовь к традициям и мужу-священнику может не быть такой сильной, как считалось. Независимый портал Верстка сообщает, что она вышла замуж за олигарха Константина Малофеева, с которым у нее длительное время были отношения. Эта связь остается традиционной, так как Малофеев является основателем кремлевско-ориентированного христианского телеканала Tsargrad TV и ярым сторонником монархии и войны России.

09:59 Украина Наносит Удары по МосквеВ результате украинской атаки дронов на Москву погибла женщина, сообщает губернатор региона. Видео показывают взрывы в жилых районах. Российские сообщения утверждают, что было сбито 144 дрона.

09:32 Флот России Начинает Мaneуvers "Океан-2024"Флот России начинает стратегические маневры "Океан-2024" в различных регионах самой большой страны по площади. В учениях примут участие более 400 военных кораблей, в том числе подводные лодки, и более 90 000 военнослужащих из различных морских подразделений до 16 сентября, сообщает Министерство обороны России. Учения проходят в Тихом, Арктическом, Балтийском и Каспийском морях, а также в Средиземном море, где у России есть база в сирийском портовом городе Тартус.

09:10 Два Человека Погибли в Пожара на Нефтепроводе в Регионе ОренбургДва человека погибли в результате пожара на нефтепроводе в российском регионе Оренбург, сообщает агентство новостей ТАСС. Расследование причин пожара продолжается. Точное время начала пожара пока неизвестно. Неподтвержденные сообщения об инциденте циркулировали на некоторых российских каналах Telegram в понедельник.

08:43 Россия Отвергает Переговоры ВременноРоссия не будет вести переговоры с Украиной до тех пор, пока ее войска не покинут российские территории, сообщает агентство новостей ТАСС со ссылкой на секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу. Ранее об этом заявил пресс-секретарь Кремля Песков.

07:43 Шольц Устанавливает Условия для Участия России в Переговорах о МиреКанцлер Олаф Шольц выдвигает условия для участия России в возможных переговорах о мире в Украине. На съезде СДПГ он подчеркивает важность военной помощи Украине против агрессора России, а также поиска выхода из ситуации. Он заявляет, что Украина, как и украинское руководство, хочет провести еще одну конференцию по миру с участием России, но отмечает, "Вряд ли это сработает, если приглашенный продолжает говорить 'Я буду атаковать'", имея в виду президента России Владимира Путина. По словам Шольца, Путин даже выражает желание получить дополнительные территории Украины в случае перспектив мира. "В политике, как всегда, нужна ясность, твердость и характер. Это необходимо для обеспечения мира и безопасности в Европе", - подчеркивает канцлер.

07:18 Фико критикует ультранационализм в украинской армии - Киев демонстрируетУкраина в замешательстве от обвинений премьер-министра Словакии Роберта Фико в экстремизме в своей армии. Рейтер сообщает, что Фико предложил Киеву принять меры для очистки своей армии от "фашистских" тенденций. Министерство иностранных дел Украины выразило свой протест, заявив, что "украинские солдаты защищают своих семей, дома и землю, а также всю Европу и свободный мир от российских агрессоров, носящих букву 'З' - символ современной эстетики фашизма России". Министерство добавило, что Украина понесла "миллионы потерь" в борьбе с нацизмом в 20 веке. Комментарий Фико о "фашизме" совпадает с пророссийской пропагандой, которая регулярно называет украинское руководство нацистами. Стоит отметить, что праворадикальные партии получили всего 2,4% голосов на выборах в 2019 году. Историк Timothy Snyder, однако, выявил фашистские черты в режиме Путина.

06:56 Руководитель российского региона пересматривает данные о жертвахВ результате дроновой атаки на Москву погибла женщина, и трое гражданских ранены, сообщает руководитель московского региона Андрей Воробьев в Telegram. Изначально Воробьев сообщал о гибели ребенка, но позже не смог подтвердить эту информацию. По данным, как минимум 43 человека размещены в убежищах.

06:25 "Гринпис" обещает расследовать экологические преступления России"Гринпис" возобновляет операции в Киеве с целью ускорить проекты реконструкции и расследовать экологические преступления в результате российской оккупации. Как сообщает экологическая организация, она уже сотрудничает с местными экологическими организациями для достижения этой цели. Новый глава офиса Наталья Хосак объясняет: "Наша цель - поддержать экологически чистую реконструкцию социальной инфраструктуры Украины через возобновляемые источники энергии, такие как солнце и ветер". "Гринпис" часто подчеркивает экологический ущерб в Украине в результате российской оккупации.

06:02 Россия сообщает о гибели ребенка в Московской областиПосле украинской дроновой атаки в Московской области российские сообщения указывают на гибель ребенка. Руководитель Московской области Андрей Воробьев сообщает в Telegram, что было перехвачено как минимум 14 украинских дронов в столичном регионе за ночь. Один из этих дронов, как считается, вызвал пожар, который сейчас тушат пожарные. "К сожалению, погиб девятилетний ребенок", - заявил Воробьев. Кроме того, в столичном регионе другой дрон якобы упал на жилой дом, пострадавших нет. Мэр Москвы Сергей Собянин изначально сообщал о перехвате 11 дронов вблизи российской столицы.

05:31 Украина отражает дроновую атаку на КиевВоенное управление Киева сообщает в Telegram, что украинские подразделения ПВО отразили дроновую атаку на город.

04:36 Россия: обломки дрона попали в энергетический комплексПо данным российского информационного агентства ТАСС, обломки дрона, сбитого российской ПВО в Тульской области, попали на энергетический объект. Погибших и пострадавших нет, работа объекта и поставки энергии потребителям не прервались. Ситуация находится под контролем.

03:29 Украина атаковала Москву дронамиПосле перехвата двух украинских дронов над московским районом Домодедово, на место происшествия были направлены экстренные службы, сообщает мэр Москвы Сергей Собянин. Подробности о возможном ущербе или жертвах не приводятся. Район Домодедово находится примерно в 50 км к югу от Кремля и является домом для одного из крупнейших аэропортов Москвы.

02:17 Российская ПВО сбила дрон, направленный на МосквуРоссийские подразделения ПВО сбили дрон, летящий в направлении Москвы, сообщает мэр Москвы Сергей Собянин. Preliminary reports indicate no damage or injuries where the debris landed. The Ukrainian side has not issued a statement.

00:12 Зеленский хвалит Швецию за новый пакет помощиПрезидент Украины Зеленский поблагодарил Швецию за пакет военной помощи на сумму 445 миллионов долларов. "Эта значительная помощь, в том числе системы ПВО, противотанковое оружие и финансовые средства для покрытия текущих украинских потребностей, усилит наши оборонительные возможности", - сказал Зеленский, как сообщает X. В пакет также входят запасные части для истребителей Gripen, предназначенные для будущей поставки самолетов.

22:17 Министерство иностранных дел: Россия представляет "самую большую опасность для мира" прямо у границ НАТОПосле инцидентов с российскими дронами в Литве и Болгарии Министерство иностранных дел называет Россию под руководством Владимира Путина "самой большой опасностью для мира и стабильности". "К сожалению, Россия Путина в настоящее время является самой большой опасностью для мира и стабильности прямо у границ НАТО", - заявляет ministry on X. "Это особенно очевидно из недавних инцидентов с дронами в Литве и Болгарии". "Мы тесно сотрудничаем со своими союзниками по альянсу и стоим рядом с ними", - заявляет Министерство иностранных дел в отношении дронов. В выходные дни НАТО и страны-члены ЕС Литва и Болгария сообщили о проникновении российского дрона на свою территорию.

21:42 США отказываются подтверждать заявления об экспорте Ираном ракет в РоссиюПравительство США отказывается подтверждать сообщения о том, что Иран поставляет баллистические ракеты в Россию, как заявил Джон Кирби, представитель правительства США по вопросам национальной безопасности.

21:28 Зеленский призывает к быстрому выполнению соглашений о помощи Запада

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к быстрому выполнению соглашений о помощи с Западом. "Результат конфликта напрямую зависит от эффективности логистики поставок и исполнения всех обязательств партнерами", - сказал он в вечернем видеообращении. Оружие и техника должны прибыть вовремя, чтобы быть эффективными. "То, что важно в сентябре, должно достичь наших войск в сентябре".

20:52 Один из лидеров российской оппозиции советует не давать Путину "лицом сохранить отступление"

Известный российский оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза советует Западу не давать президенту России Владимиру Путину "лицом сохранить отступление" от конфликта на Украине. "Важно, чтобы Владимир Путин не выиграл войну против Украины", - говорит Кара-Мурза. "Важно, чтобы Владимир Путин не нашел лицом сохранить отступление из этой войны на Украине". Примерно через месяц после своего освобождения в результате обмена пленными Кара-Мурза заявляет, что понимает "усталость" от войны в западных обществах. Однако Путина нужно "победить". Он добавляет, "Если, не дай Бог, режим Путина сможет представить результат этой войны как победу для себя и остаться у власти, мы будем говорить о другом конфликте или другой катастрофе в течение года или 18 месяцев".

Вы можете просмотреть все предыдущие события здесь.

Международное сообщество решительно осуждает поставку баллистических ракет из Ирана в Россию, что еще больше эскалирует военную поддержку Ирана России в агрессии против Украины. Этот шаг представляет собой прямую угрозу безопасности Европы и может привести к еще большим страданиям украинского населения.

В свете продолжения военной поддержки Ирана Россией призывы к санкциям против Ирана стали громче. Международное сообщество сейчас вводит санкции против Ирана, в том числе приостанавливает двусторонние соглашения по воздушному транспорту и нацеливается на individuals and institutions involved in this incident.

Читайте также: