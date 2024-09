17:07 Потери в Донецке: обвинения в ответственности перемещаются между оккупационными силами и Украиной

16:43 Жертвы на рынке Донецка: пророссийские власти обвиняют украинские войскаПо данным пророссийских властей, контролирующих Донецк, город в восточной Украине, аннексированный Россией, в результате артиллерийского обстрела местного рынка погибли не менее трех человек, еще пятеро получили ранения. Лидер самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин утверждает, что виновны в обстреле украинские войска, в результате чего погибли два мужчины и одна женщина, а также был поражен общественный автобус. Российские СМИ показали изображения и видеозаписи значительных разрушений на рынке. Однако эти сообщения не могут быть подтверждены независимыми источниками. С другой стороны, украинские военные обвиняют противоположную сторону в проведении обстрела. Согласно заявлению в Telegram, "они не заботятся о человеческой жизни; все делается ради картинки".

16:43 Отставки в Киеве: ожидается замена КулебыВерховная Рада Украины, как сообщается, приняла отставки четырех министров. Однако пока не принято решение по resignation letter Foreign Minister Dmytro Kuleba. Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский предложит преемника позже сегодня. Первым заместителем Кулебы, Андреем Сибигой, является один из возможных кандидатов на замену Кулебы. Даже с этой заменой, политический эксперт Владимир Фесенко не ожидает существенных сдвигов в внешней политике Украины.

16:21 Освобождение заключенных в Белоруссии: выпущены 30 оппозиционных активистовПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал тридцать оппозиционных лидеров, которые были заключены за участие в протестах. Согласно администрации президента, эти individuals просили помилования, признали свою вину и обещали соблюдать закон. Министерство внутренних дел будет следить за соблюдением этих условий. Однако эти утверждения не могут быть подтверждены. Среди освобожденных - двадцать три мужчины и семь женщин, многие из которых - родители несовершеннолетних. Медуза, российское изгнанное издание, сообщает, что белорусская оппозиция за рубежом ранее передавала списки тяжело больных заключенных белорусскому правительству через посредников. Несколько заключенных из этого списка были помилованы. Хотя оппозиция за рубежом приветствует это освобождение, она считает, что это не указывает на изменение направления. Лидер оппозиции Светлана Тихановская, широко признанная настоящей победительницей президентских выборов 2020 года, заявляет, что политическое преследование и пытки в Белоруссии продолжаются.

15:55 Воздушный удар в Львове: семья уничтоженаЛьвов, Украина, пережил почти полное уничтожение семьи в результате российского авиационного удара, согласно местным сообщениям. Сообщается, что 43-летняя женщина и ее три дочери, 7, 18 и 21 лет, погибли в своем доме. Единственный выживший член семьи, отец, находится в критическом состоянии, согласно Украинскому католическому университету. Мэр Андрей Садовый написал: "В самом сердце Европы Россия убивает украинцев и их семьи.Russians are taking the lives of our children, our future."

15:41 Шольц защищает развертывание американских ракет в Германии: "Бездействие угрожает миру"Канцлер Германии Олаф Шольц защищает развертывание американских ракет в Германии, критикуя тех, кто выступает против этого решения. Шольц утверждает, "Мы работаем над поддержанием мира здесь и предотвращением войны". Он заявляет, что развертывание является оборонительной мерой для сдерживания потенциальных нападающих, подчеркивая, что Россия уже много лет усиленно укрепляет свою военную мощь, особенно ракетами. Путин нарушил соглашения о разоружении, такие как Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, и развернул ракеты в Калининграде, расположенном всего в 530 километрах от Берлина по воздуху. Неадекватный ответ на эту ситуацию можно было бы считать безрассудным, заявляет Шольц. Он заканчивает тем, что говорит: "Бездействие угрожает миру здесь; я не позволю этому произойти".

15:18 Шольц обещает предоставить Украине больше систем ПВО IRIS-TКанцлер Германии Олаф Шольц пообещал предоставить Украине дополнительные системы ПВО IRIS-T. Заказано восемь систем IRIS-T SLM и девять систем IRIS-T SLS для Украины, две из которых будут доставлены в этом году, а остальные запланированы на 2025 год. Объявление было сделано во время ввода в эксплуатацию первой системы ПВО IRIS-T Германии на объекте Бундесвера в Тодендорфе, Шлезвиг-Гольштейн. В настоящее время в Украине используются четыре системы IRIS-T SLM, а также несколько систем IRIS-T SLS и большие запасы ракет.

14:21 Зеленский объявляет о перестановках в кабинете министров: "Нужна свежая энергия"Президент Украины Владимир Зеленский собирается освежить свою страну с помощью масштабной перестановки в правительстве, как он объявил. "Нам нужна новая энергия", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос о причинах перестановок. "Эти изменения связаны с улучшением нашей страны в различных областях". Украина уже два с половиной года борется против российского вторжения. Зеленский также поблагодарил министров и все правительство за их преданность.

13:47 Германская армия активирует план: как IRIS-T SLM будет защищать Европу от ракетIRIS-T SLM не чужд Украине. Десять систем будут развернуты в Украине, чтобы заменить существующие четыре, чтобы перехватить больше российских ракет, согласно данным из источников безопасности. Кроме того, немецкая армия также планирует использовать IRIS-T в Шлезвиг-Гольштейне.

13:21 Россия: Еще одна деревня рядом с украинским городом Покровск взятаРоссия утверждает, что захватила еще одну деревню возле стратегически важного города Покровск на востоке Украины. Министерство обороны России сообщает, что армия "полностью освободила" деревню Карливка, расположенную примерно в 30 километрах от Покровска. Покровск служит важным логистическим центром для украинской армии. Украинские войска отступают от российского наступления в регионе уже несколько месяцев.

12:59 Украина: Крым наводнен системами ПВОКрым, оккупированный Россией, плотно вооружен системами ПВО, согласно заявлению спикера украинского флота Дмитрия Плетёнчука, опубликованному изданием Defense Express на украинском телевидении. Различные системы короткого и дальнего действия, в том числе С-300, С-400 Триумф, С-500 Прометей и Панцирь-С1, были развернуты в Крыму. Крым "насыщен системами ПВО" из-за его значительного и символического значения для оккупантов, заявил Плетёнчук. Керченский мост, prestige-проект лидера Кремля Владимира Путина, соединяет Южную Россию с незаконно аннексированным полуостровом и является жизненно важным маршрутом поставок для российских сил на юге Украины. Столкновения у моста продолжаются, и Киев неоднократно заявлял о своем намерении освободить полуостров. Мост является стратегической точкой удушения.

12:32 Путин объявил о присутствии Си на саммите БРИКС в РоссииПрезидент России Владимир Путин объявил, что китайский лидер Си Цзиньпин примет участие в предстоящем саммите БРИКС в России в октябре. "Как согласовано, мы ожидаем присутствия китайского лидера Си Цзиньпина на саммите БРИКС", - заявил Путин во время встречи с китайским вице-президентом Хань Чжэнь на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Путин также предложил "билатеральную рабочую встречу" с Си. Группа стран, созданная в 2009 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем, теперь включает ЮАР и в этом году страны, такие как Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Иран. Страны БРИКС воспринимают себя как противовес западным странам. Они соберутся на саммит в российском городе Казани с 22 по 24 октября. Кремль планирует расширить свое влияние и установить более тесные экономические связи. Россия и Китай укрепили свой стратегический партнерство с начала российского вторжения на Украину.

12:00 Россия: Удар по Полтаве был направлен против войск и иностранных инструкторов

Министерство обороны России заявило, что летальный удар по украинскому городу Полтава был направлен против солдат и иностранных инструкторов. Целью была военная учебная база. Согласно заявлению ministry, институт обучает специалистов по связи и радиоэлектронной борьбе из всех родов украинских вооруженных сил, а также операторов беспилотных авиационных систем, участвующих в нападениях на гражданские цели на территории России. Кроме того, ministry сообщает, что использовало гиперзвуковую систему вооружения "Кинжал" против военных промышленных объектов в западно-украинском городе Львов. Кроме того, российские силы захватили контроль над двумя дополнительными поселениями на востоке Украины, Пречистовкой и Карливкой. Согласно украинским сообщениям, в результате удара по Полтаве во вторник погибли 50 человек.

11:43 Баerbock прощается с уходящим министром иностранных дел Украины

Министр иностранных дел Германии Аннелена Баerbock отдала дань уважения своему украинскому коллеге Дмитру Кулебе. "Много поздних ночных бесед в купе поездов, на саммитах G7, перед разрушенными электростанциями", - пишет она в X. "Мало кто работал со мной так близко, как вы, @DmytroKuleba", - добавляет она. "Вы ставите людей своей страны выше себя". Она желает Кулебе "от всего сердца всего наилучшего - Мы должны встретиться снова, когда мир и свобода вернутся во всю Украину".

Согласно сообщениям из российской администрации президента, действия западных стран вынуждают Россию пересматривать свою ядерную политику. Россия сталкивается с вызовами и угрозами со стороны предполагаемого Запада, что требует пересмотра ее доктрины. Согласно комментариям пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова российским новостным агентствам, есть опасения, что Украина может использовать американское дальнобойное оружие в своих атаках на российскую территорию. Украинское правительство добивается от США разрешения на такие глубокие территории для атак с помощью оружия, предоставленного их союзниками, уже некоторое время. Согласно комментариям Пескова агентству РИА, "ясно, что украинцы это сделают". Россия объявила о своем намерении изменить свою ядерную политику, но еще не раскрыла подробности. Политика предполагает использование ядерного оружия в случае угрозы суверенитету или территориальной целостности России.

10:19 Мунц: Удар по Полтаве может обернуться против РоссииРоссия обстреливает украинский город Полтава ракетами, сообщая о одном из самых интенсивных воздушных ударов с начала войны. Однако российские СМИ представляют это как "большую победу", как сообщает корреспондент ntv Рейнер Мунц. В то же время Россия, кажется, меняет свою тактику.

09:52 Украина обнародовала данные о потерях российских войскГенеральный штаб Украины обнародовал свежие данные о потерях российских войск. По данным, Россия понесла потери в количестве около 620 350 человек с 24 февраля 2022 года, с ежедневной потерей 1390 человек. Отчет из Киева также указывает на уничтожение семи танков, 30 артиллерийских систем и 43 беспилотников. В целом, Россия потеряла 8618 танков, 16848 артиллерийских систем и 368 самолетов, 328 вертолетов, беспилотников, 28 кораблей и одну подлодку, согласно Украине. Западные оценки ставят потери ниже, но они все еще минимальны.

09:21 Губернатор: "Траурный день" для Львовской области - число жертв растетЧисло жертв российских авиаударов по западноукраинскому городу Львов возросло. Семь человек, в том числе двое детей, погибли ночью, как объявил губернатор Львовской области Максим Косицкий. "Сегодня траурный день для нашей области", - написал Косицкий в Telegram. Это трагическое происшествие. Ранее президент Украины Владимир Зеленский написал в X, что погибли пять человек и более 30 ранены.

08:49 Министр иностранных дел Кулеба уходит в отставкуМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку, как заявил спикер парламента Руслан Стефанчук. Отставка Кулебы будет рассмотрена на ближайшем заседании. Недавно также подали в отставку несколько других министров (см. записи 00:47 и 22:06). Отставки являются частью масштабной перестройки правительства Украины. В среду будет день увольнений, как заявил лидер фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия в Telegram. В четверг будет день назначений.

08:03 Зеленский: "Люди все еще замурованы под завалами"Русская ракетная атака на Полтаву была одной из самых смертоносных отдельных атак с начала войны, заявил президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении. Он вновь призвал к поставкам систем ПВО, так как люди все еще замурованы под завалами.

07:39 Гросси предупреждает об угрозе катастрофы на АЭС в ЗапорожьеПрезидент Украины Владимир Зеленский и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили ситуацию вокруг атомных электростанций в Украине и России во время встречи в Киеве. Гросси планирует посетить российскую оккупированную Запорожскую АЭС в юго-восточной Украине в среду. Согласно Reuters, Гросси сообщил Зеленскому, что ситуация там очень сложная и риск катастрофы остается. Станция перешла под контроль России вскоре после начала вторжения в феврале 2022 года и в настоящее время не работает. Обе стороны неоднократно обвиняли друг друга в обстреле станции, и обе стороны отрицают обвинения.

07:18 Губернатор: как минимум двое погибших в результате удара по ЛьвовуПо меньшей мере двое человек погибли и 19 ранены в результате российских авиаударов по западноукраинскому городу Львов, как объявил губернатор области Максим Коцицкий в Telegram.

06:17 Украина: пожар после российской атаки беспилотников на ЛьвовПожар вспыхнул возле главного вокзала Львова после российских воздушных атак на город на северо-западе Украины, как сообщил губернатор Львова Максим Коцицкий в Telegram. Также пострадали два образовательных учреждения, многие окна разбиты, и осколки стекла разбросаны по улицам. По словам Коцицкого, во время воздушной атаки использовались несколько российских беспилотников Shahed. На месте работают службы экстренной помощи и пожарные. Школы закрыты, как заявил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram. По меньшей мере шестеро человек, в том числе 10-летний мальчик, получили ранения. Расположенный в западной Украине недалеко от польской границы и вдали от линии фронта, Львов подвергается атакам с начала войны.

05:29 Вторая волна авиационных атак обрушилась на КиевКиев, столица Украины, вновь подвергается второй волне российских авиационных атак. Системы ПВО активированы. Свидетели сообщают о множестве взрывов на окраинах Киева, что указывает на использование систем ПВО. Одновременно военные сообщают об атаке беспилотников на западноукраинский город Львов, расположенный возле польской границы. Вся Украина находится в режиме воздушной тревоги, как заявил украинский военный через Telegram. Польша мобилизует свои и союзные самолеты для третьего раза за восемь дней, чтобы защитить воздушное пространство в ответ на российскую авиационную активность и дальнобойные удары, как сообщает Оперативное командование польских вооруженных сил.

здесь.04:35 Байден обещает больше систем ПВО для УкраиныПосле разрушительной российской атаки на украинский город Полтаву президент США Байден обещает предоставить Украине дополнительные системы ПВО. "Я решительно осуждаю эту ужасную атаку", - сказал Байден. Вашингтон продолжит военную поддержку Киева, "включая поставки систем ПВО и возможностей, которые эта страна нуждается для защиты своих границ". Зеленский вновь призвал западных союзников после атаки, в результате которой погибли по меньшей мере 51 человек, предоставить Украине новые системы ПВО и разрешить использование уже поставленных дальнобойных вооружений для ударов по российской территории.

02:52 Восстановленное нападение дронов на КиевРоссия запустила дополнительную атаку дронов на Киев. Военные Украины сообщают в Telegram, что силы ПВО сейчас отражают атаки на окраинах Киева. Пока нет информации о количестве использованных дронов и возможном ущербе. Ночная атака является частью недавнего всплеска российских авиационных ударов по украинской столице.

01:32 Зеленский планирует удерживать оккупированные территории в российском КурскеУкраина намерена удерживать контроль над оккупированными территориями в российском Курске, пока президент Путин не согласится на переговоры, заявил президент Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News. Занятие этих территорий играет значительную роль в их "стратегии победы", добавил Зеленский. В целом, Украина не претендует на российскую территорию. Зеленский не подтвердил, является ли захват дополнительных российских территорий частью их планов.

00:47 Четыре министра ушли в отставку перед перестановками в украинском правительствеЧетыре министра ушли в отставку перед ожидаемой перестановкой в правительстве Украины. Среди них - заместитель министра по европейским делам Ольга Стефанishyna, министр по стратегическим отраслям Александр Камышин, который сыграл решающую роль в увеличении производства оружия, министр юстиции Денис Малюська и министр экологии Руслан Стрилец. Неясно, займут ли эти четыре министра новые высокие должности. Как обещано, значительная перестройка правительства ожидается на этой неделе, заявил Давид Арахамия, лидер фракции правящей партии "Слуга народа", в Telegram. "Завтра будет день увольнений, а послезавтра - день назначений", - объявил Арахамия, считающийся близким союзником президента Украины Владимира Зеленского.

23:16 После ракетного удара в Полтаве: Зеленский призывает к использованию дальнобойного оружияПосле смертельного ракетного удара России по городу Полтава президент Украины Владимир Зеленский призывает дать разрешение на использование дальнобойного оружия против России. "Российские атаки станут невозможными, если мы сможем уничтожить места запуска агрессоров, где они находятся, и российские военные аэродромы и их логистику", - заявил Зеленский в своем ежедневном видеообращении. Он сообщил, что количество погибших в Полтаве возросло до 51, а количество раненых - до 271, при этом еще несколько человек находятся под завалами.

22:06 Зеленский увольняет еще одного высокопоставленного чиновникаПрезидент Украины Владимир Зеленский уволил Ростислава Шуру, первого заместителя главы президентского офиса, как указано в указе, размещенном на сайте президента. Кроме того, спикер парламента объявил об отставке Ольги Стефанishyny, которая служила первым заместителем премьер-министра и министром по европейской интеграции в Украине. Ранее несколько других министров ушли в отставку. Президент Владимир Зеленский объяснил, что изменения проводятся для усиления правительства. "Ближайшая осень будет решающей. Наши государственные институты должны быть структурированы так, чтобы Украина смогла достичь всех необходимых результатов".

21:42 Репортер ntv в Полтаве: "Жители описали очень опасный момент"Украина сообщает об одном из самых сильных воздушных ударов с начала войны, в результате чего погибли и пострадали многие люди. Репортер ntv Кавита Шарма на месте сообщает о напряженной обстановке и о том, как жители пережили ракетный удар.

21:25 Украина обвиняет Россию в истреблении пленныхУкраинская прокуратура предъявляет обвинения российским войскам в убийстве пленных. Расследование началось в отношении смертельного расстрела трех украинцев в районе Тореза в восточной Украине, как подтвердил департамент в своем Telegram-канале. По имеющимся данным, эти украинцы вышли из укрытия с поднятыми руками. "Вторгающиеся силы толкнули их на землю лицом вниз и сразу же открыли огонь в спину", - отметил департамент, ссылаясь на видеоролики в интернете.

